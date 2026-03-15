Résultat municipale 2026 à Orléans : suivez tous les résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Orléans [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Orléans sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Orléans
17:57 - Le RN marque des points à Orléans
Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors des municipales à Orléans en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 12,58% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 26,80% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 10,44% aux représentants du parti au tour 1 sur l'ensemble des 3 circonscriptions couvrant la commune. Un score trop limité, à Orléans comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 17,97% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 21,30% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions d'Orléans. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,66% lors du vote définitif.
17:46 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Loiret avec 50,85% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 38,70%, contre 57,84% en 2014.
16:58 - Résultats électoraux à Orléans : le point sur l'abstention
En ce jour de municipales à Orléans, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. Les données de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 64,01 % des inscrits (au-dessus de la moyenne nationale) alors que le pays était troublé par l'épidémie de coronavirus. Le scrutin municipal est pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs participent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 28,79 % localement. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 52,30 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 35,29 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 50,39 %. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une localité marquée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays.
15:59 - Orléans classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Orléans. Les élections européennes de juin 2024 à Orléans avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (17,97%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 17,72% des votes. Les législatives à Orléans une vingtaine de jours plus tard avaient ensuite offert une victoire au courant 'Union de la gauche' (40,78%), devant la nuance Majorité présidentielle (27,05%) sur les 3 circonscriptions couvrant la ville. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Ensemble ! Culminant à 48,96% des voix sur place.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Orléans
|Tête de listeListe
|
Serge Grouard
Liste divers droite
ICI C'EST ORLEANS
|
|
Tiffanie Rabault
Liste d'union à l'extrême-droite
ORLEANS, NOUVEL ELAN !
|
|
Jean-Philippe Grand
Liste divers gauche
OSE
|
|
Caroline Janvier
Liste divers centre
VIVONS ORLEANS
|
|
Baptiste Chapuis
Liste d'union à gauche
RASSEMBLER ORLEANS - L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES
|
|
Isabelle Lamarque
Liste Reconquête !
A LA RECONQUÊTE ! D'ORLÉANS
|
|
Valentin Pelé
Liste de La France insoumise
ORLEANS EN COMMUN
|
|
Grégory Meyer
Liste divers centre
NOTRE VILLE PLUS QUE JAMAIS VIVANTE
|
|
Farida Megdoud
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Grouard (39 élus) Les orleanais au coeur
|9 098
|40,29%
|
|Jean-Philippe Grand (9 élus) Orléans solidaire ecologique: le rassemblement de la gauche et des écologistes
|7 163
|31,72%
|
|Olivier Carré (7 élus) Orleans naturellement avec olivier carre
|6 318
|27,98%
|
|Participation au scrutin
|Orléans
|Taux de participation
|36,41%
|Taux d'abstention
|63,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|22 929
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Grouard Les orleanais au coeur
|7 888
|35,62%
|Olivier Carré Orleans naturellement avec olivier carre
|5 339
|24,11%
|Jean-Philippe Grand Orleans solidaire ecologique
|4 254
|19,21%
|Baptiste Chapuis Faire respirer orleans - le rassemblement de la gauche et des écologistes
|2 862
|12,92%
|Nathalie Kerrien Nous, elle, orléans
|1 446
|6,53%
|Farida Megdoud Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|354
|1,59%
|Participation au scrutin
|Orléans
|Taux de participation
|35,99%
|Taux d'abstention
|64,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|22 635
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Grouard (44 élus) Orleans tout simplement
|17 603
|53,64%
|
|Corinne Leveleux-Teixeira (6 élus) Orléans à 100 %
|7 622
|23,22%
|
|Philippe Lecoq (3 élus) Orleans bleu marine
|3 384
|10,31%
|
|Michel Ricoud (2 élus) Orléans combatif et solidaire
|2 720
|8,28%
|
|Tahar Ben Chaabane Orleans pour tous
|1 060
|3,23%
|Farida Megdoud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|424
|1,29%
|Participation au scrutin
|Orléans
|Taux de participation
|53,90%
|Taux d'abstention
|46,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,47%
|Nombre de votants
|33 644
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