Résultat municipale 2026 à Orléans : suivez tous les résultats

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Orléans

Tête de listeListe
Serge Grouard
Serge Grouard Liste divers droite
ICI C'EST ORLEANS
  • Serge Grouard
  • Fanny Picard
  • Gauthier Dabout
  • Maité Seve
  • Jules Vagner
  • Carine Roy-Milot
  • William Chancerelle
  • Nathalie Kerrien
  • Emmanuel Constantin
  • Clairvie Quesne
  • Florent Montillot
  • Anne-Frédéric Amoa
  • Quentin Defossez
  • Amal Sayah
  • Olivier Geffroy
  • Florence Carré
  • Walid Madiou
  • Béatrice Barruel
  • Thibaut Closset
  • Louna Bailly
  • Pascal Tebibel
  • Nadia Labadie
  • Thomas Renault
  • Laurence Cornaire
  • Frank Kenmogne
  • Violaine Huez
  • Elvin-Anthony Dauloir
  • Régine Bréant
  • Armando de Oliveira
  • Virginie Marchand-Sierra
  • Gérard Gautier
  • Corine Parayre
  • Mathieu Legrand
  • Géraldine Guy
  • Mohamed El Mordi
  • Delphine de Verneuil
  • Florian Nion
  • Juliette Vilcot-Crépy
  • Jean-Pierre Gabelle
  • Sandrine Ménivard
  • Mustapha El Yousfi
  • Sophie Lahache
  • Pierre Myskiw
  • Charlotte Servais
  • Benoit Barberon
  • Sandrine Kervern
  • Valmy Noumi Komguem
  • Nathalie Fombonne
  • Olivier Migette
  • Clémence Gauroy-Bonnet
  • Edgar Cherrier
  • Nikita Choummanivong
  • Mickaël Magand
  • Marie-Laure Feuillard-Box
  • André Philippe
  • Olivia Pittelli
  • Marceau Trouvé
Tiffanie Rabault
Tiffanie Rabault Liste d'union à l'extrême-droite
ORLEANS, NOUVEL ELAN !
  • Tiffanie Rabault
  • Anthony Zeller
  • Camille Gautier Blumenfeld
  • Nicolas Bellencontre
  • Simone Boukoff
  • Vincent Bonnotte
  • Axelle Béchu
  • Ronan Guérin
  • Maryne Gaudron
  • Pierre-Jean Felstin
  • Héléna Tremblais
  • Ulisses Porto Quintino
  • Maëva Chevallier
  • Stéphane Morin
  • Marie-Laurence de Foucault
  • Anthony Phung
  • Marie-Rose Guerin
  • Roger Loudi
  • Renée Seron
  • Marc Prazzoli
  • Elodie Lepetit
  • Pascal Jegouzo
  • Eléa Mercier
  • Hervé Pichereau
  • Michèle Glacet
  • Paul Abraham Peschard
  • Séréna de Sousa
  • Meddy Gaillardon
  • Marine Berleux
  • François Azémard
  • Patricia Bardiau
  • Edward Fournier
  • Hélène Tes
  • Ruben Monteiro
  • Yolande Thibaudat
  • Sébastien Huet
  • Blandine Henriot
  • Christian Bianchi
  • Nadine Rodriguez
  • Gérard Prévost
  • Annie Jacques
  • Avelino Cossio
  • Michelle de Martin
  • Max Levoux
  • Suzanne Rousseau
  • Michel Siwko
  • Éliane Pinsard
  • Anthony Decourt
  • Cécile Courtois
  • Saïd Massoud
  • Agnès Desbois
  • Jean-Pierre Dick
  • Eloïse Prévost
  • Antoine Lapuyade
  • Arlette Fourcade
Jean-Philippe Grand
Jean-Philippe Grand Liste divers gauche
OSE
  • Jean-Philippe Grand
  • Christine Tellier
  • Ludovic Bourreau
  • Linda Chesnel
  • Tej Hernoune
  • Francine Moronvalle
  • Romain Guigon
  • Noria Benmoussa
  • Choukri Abdorabi
  • Amélia Aachboun
  • Aurélien Deverge
  • Angéline Rodelo Da Silva
  • Hugues Raimbourg
  • Maude Gonzalez
  • Joannin Huret
  • Florine Gomez-Pedraja
  • Alexandre Alloucherie
  • Isabelle Hoareau
  • Jérémy Jacob
  • Géraldine Viatour
  • Jacques Sappei
  • Vanessa Phommasone
  • David Asklund
  • Agnès Sergent
  • Maxime Yehouessi
  • Eymeline Luong
  • Pierre Boudes
  • Hayette Et Toumi
  • Manuel Lopes
  • Virginie Pericard
  • Mustapha Samik
  • Elisabeth de Temmerman
  • Benoît Valery
  • Kheira Ghbabra
  • Rémy Marques
  • Emilie Guelton
  • Joakim Valero
  • Irène Chomiki
  • Paul-André Nomo-Cleon
  • Manon Chambrin
  • Alain Lebon
  • Isabelle Bennet
  • Guillaume Ponthieu
  • Claire Méry
  • Dineshkumar Sacikanthan
  • Marie-Odile Lalot
  • Emren Akbulut
  • Julie Gingueneau
  • Illyasse Melotte
  • Catherine Thoret
  • Hervé Bruneteau
  • Patricia Nomo-Cleon
  • François Chadebec
  • Amélie Dubail
  • Pierre Bouchenot
Caroline Janvier
Caroline Janvier Liste divers centre
VIVONS ORLEANS
  • Caroline Janvier
  • Paul-Olivier Claudepierre
  • Fanny Favorel-Pige
  • Richard Ramos
  • Claire Fradot
  • Romain Lonlas
  • Sakina Ouled Bentle
  • Pascal Broquard
  • Corinne Delaporte
  • Eric Lepecheur
  • Valérie Le Floch
  • Luc Lebaupin
  • Rokiatou Bathily
  • François-Xavier Hauville
  • Anne-Sophie Albert
  • Philippe Boullay
  • Marie Desplanques
  • Didier Giraud
  • Sandrine Bertrand
  • Vincent Dumas
  • Ania Slominska
  • Edwin Momha Bellnoun
  • Odile Redon
  • Vincent Barbereau
  • Cécile Annoot
  • Nicolas Meslin
  • Martine Arsac
  • Olivier Baillon
  • Delphine Marolleau
  • Stéphane Mazouffre
  • Blanche Perennec
  • Serigne Dioum-Pasquet
  • Julie Demel
  • Yannick Seckin
  • Lune Charnelle Lessa
  • Christophe Lebas
  • Latifa Rachidi
  • Damien Burgot
  • Juliane Miot
  • Karim Errachdi
  • Lucie Demiray
  • Thomas Borda
  • Emma Beguide Bonoma
  • Sylvain Gendron
  • Paméla Chevalier
  • Jean-Christophe Pietraszewski
  • Dominique Dabout
  • Eric Malmassari
  • Martine Vedrenne
  • Camille Pleau
  • Marie-José Poléo
  • Laurent Debry
  • Justine Menon-Bertheux
  • Malik Nejmi
  • Monique Fantin
  • Mohamed Hamamouche
  • Valérie Laurent
Baptiste Chapuis
Baptiste Chapuis Liste d'union à gauche
RASSEMBLER ORLEANS - L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES
  • Baptiste Chapuis
  • Rania Mahbouba
  • Pierre-Yves Robert
  • Camille Dianoux
  • Emmanuel Duplessy
  • Ghislaine Kounowski
  • Jonathan Bruneau
  • Laurence Coulaud
  • Cédric Maréchal
  • Suraya Sakhi Momen
  • Benoit Pascal
  • Amélie Roignot
  • Yann Chaillou
  • Victoria Simoes-Guillet
  • Victor Talbot
  • Armelle Le Cozannet
  • Lucas Violand
  • Nicole Desmesures
  • Quentin Roussel
  • Solène Moreau
  • Marc Hubert
  • Solange Gruwé
  • Jean-Paul Doyen
  • Viviana Marques
  • Hugo Guillaume
  • Sophie Lorenzi
  • Grégory Reis
  • Claire Lallemand
  • Emmanuel Dupuis
  • Ouma Girault
  • Pierre Hursin
  • Nilofar Noori
  • Loïbrice Marcel
  • Salomé Margueritte
  • Olivier Cazottes
  • Myriam Eichel
  • Antoine Vasset
  • Fanny Pidoux
  • Ilyasse Rakini
  • Magali Michaux
  • Daniel Odiot
  • Jessica Iscaye
  • Abdelhakrim Khemissi
  • Carla Mailly
  • Gabriel Bergounioux
  • Julie Fabre
  • Romain Patron
  • Isabelle Klinka-Ballesteros
  • Richard Almel
  • Kadija Mariko
  • Dany Oehler
  • Valérie Bongibault
  • Richard Moutard
  • Catherine Soix
  • Michel Roux
  • Sandrine Seon
Isabelle Lamarque
Isabelle Lamarque Liste Reconquête !
A LA RECONQUÊTE ! D'ORLÉANS
  • Isabelle Lamarque
  • Olivier Lassallette
  • Christine Amadori
  • Christophe Gronnier
  • Evelyne Meurillon
  • Bernard Virolle
  • Nathalie Dousse
  • Bruno Gaidoz
  • Gwenaëlle Noca
  • Aymar de Lambilly
  • Brigitte Henaut
  • Bernard Régnier
  • Octavie Levert
  • Loïc Cologon
  • Josiane Karg
  • Alan de Velder
  • Lucie Bories
  • Gaël Bellanger
  • Lidia Garnier
  • Michel Chouart
  • Florence de Wavrechin
  • Jean-Yves Bauthier
  • Marie Du Breil
  • Stanislas Barreiros
  • Sylvie Thouveny
  • Franck Besse
  • Sabine Collas
  • Sébastien Vera
  • Suzanne Porcheron
  • François Bissonnet
  • Stéphanie Delpech
  • Olivier Bost
  • Bénédicte Lamasse
  • François Parrot
  • Corinne Vallat
  • Ludovic Dambrines de Ramecourt
  • Florence Taffin
  • Jean-Luc Karg
  • Marguerite Maingot
  • René Pelvillain
  • Christiane Léger
  • Philippe Abramowicz
  • Anne-Marie Mineur
  • Dominique Mimy
  • Viviane Bolléa
  • Louis Derenne
  • Cornélie Beun
  • Jean-Marie Matton
  • Marie Benini
  • Jean-Claude Rabasse
  • Michelle Tromas
  • Bertil Espinet
  • Monique Riche
  • Henri Govignon
  • Marie-Claire Leboeuf
Valentin Pelé
Valentin Pelé Liste de La France insoumise
ORLEANS EN COMMUN
  • Valentin Pelé
  • Faïza Saber
  • Olivier Hicter
  • Joe Ana Ferreira
  • Thierry Jay
  • Margaux Lalouette
  • Étienne Dubel
  • Manon Isaac
  • Paul-Trégor Durand-Lose
  • Sarah Durocher
  • Adrien Roques
  • Wendy Grover
  • Baptiste Granado
  • Marie-France Mangado
  • Térence Vuanda Nzau
  • Haramila Jolly
  • Samy de Boisvilliers
  • Shaima Boulabhar
  • Nicolas Lebrun
  • Axelle Rosso
  • Arthur Tranchant
  • Clémentine Dalgarno
  • Mathieu Miras
  • Isabelle Krier
  • Arthur Guy
  • Mina Mey
  • Simon Ente
  • Dominique Blandin
  • Thierry Poirier
  • Patricia Teston
  • Sébastien Crinon
  • Valérie Meuret
  • Marc Arnaud
  • Anne Poirier
  • Thibault Pastureau
  • Hélène Detrigne
  • Thierry Cardinet
  • Sarah Irion
  • Patrick Jeanjacquot
  • Emine Buldu
  • Mickaël Fermier
  • Françoise Branche
  • Jérôme Durand-Lose
  • Ikram Lamchachti
  • Cyril Poncet
  • Carole Bonnisseau
  • Flavien Randrianarisoa
  • Mélina Lesellier
  • Olivier Delatour
  • Gaëllane Marchand
  • William étienne
  • Alexandra Simic
  • Damian Klein
  • Emma Cazenave-Cambot
  • Jean-Christian Jolly
Grégory Meyer
Grégory Meyer Liste divers centre
NOTRE VILLE PLUS QUE JAMAIS VIVANTE
  • Grégory Meyer
  • Valentina Kieffer Stroia
  • Soufiane Sankhon
  • Alice Munier
  • Stéphane Debard
  • Sophie Collin
  • Marc Costys
  • Eneka Idiart-Barsoum
  • Aurélien Millet
  • Madeleine Andre-Daniel
  • Jean-Michel Vinçot
  • Alice Eynard
  • Daniel Maton
  • Nelsie Kutta Engome
  • Guillaume Chassang
  • Odile Ponsonaille
  • Kévin Louppe
  • Sol de Rochefort
  • Olivier Leblanc
  • Claire de Belloy
  • Christophe Vertalier
  • Elise Fridoski
  • Grégory Legrand
  • Delphine Bourdon
  • Mohamed Ahouari
  • Gwendoline Maurin
  • Didier Chavrier
  • Isabelle Robin
  • Damien Nassiri
  • Magalie Schneider
  • David Caballero
  • Lysiane Rigolet
  • Meheddi Khaldoun
  • Elisabeth Roussaux
  • Jean-Luc Benayoun
  • Dominique Agulhon
  • David Rutambuka
  • Joanna Mosso
  • Franck Ferrara
  • Marine Mendes
  • Thibaut Ergas
  • Hélène Cottin
  • Sébastien Colin
  • Samantha Garnier
  • Yoenn Bernard
  • Michèle Jahier
  • Philippe Leloup
  • Céline Hagolle
  • François Maria
  • Nathalie Amelineau
  • Damien Rios
  • Michèle Patinote
  • Alain Fiot
  • Laetitia Mabillot
  • Régis Barrault
Farida Megdoud
Farida Megdoud Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Farida Megdoud
  • Claude Trepka
  • Christiane Hauchere
  • Arnaud Lemerle
  • Martine Bernier
  • Pascal Ravet
  • Emma Trepka-Lazaar
  • Abdelkrim Saadani
  • Sophie Tondu
  • Louis-Philippe Magret
  • Cassandra Hagnere
  • Georges Angot
  • Claude Arnault
  • Emmanuel Pousse
  • Odile Gerbel
  • Vincent Cetin
  • Malika Merabet
  • Jean-Pierre Malrieu
  • Lila Rousselet
  • Emmanuel Gonnet
  • Tassadit Boulkhir
  • Maxime Lemerle
  • Dominique Bourdier
  • Thierry Lissac
  • Malika Lazaar
  • Johny Michel
  • Nisoiti Chanfi
  • Jérôme Rousselet
  • Françoise Poissonnet
  • Sandro Tallu
  • Emma Rousselet
  • Jean-Pierre Pinson
  • Hélène Ben Chouikha
  • Yann Rose-Antoinette
  • Estrella Marcadon
  • Vivien Jaboeuf
  • Nicole Pisy
  • Christian Dumerain
  • Sabine Waligora
  • Roberto Calcagno
  • Pierrette Riffet
  • Hassan Boulkhir
  • Marine Galtier
  • Rémi Pernette
  • Nadège Suchet
  • Régis Douard
  • Chimène Lembakoali
  • Alain Vincent
  • Claire Chapelle
  • Emmanuel Quillout
  • Yveline Bessonnier
  • André Venon
  • Josette Picard
  • Simon Poiret
  • Nicole Gerbel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Grouard
Serge Grouard (39 élus) Les orleanais au coeur 		9 098 40,29%
  • Serge Grouard
  • Régine Bréant
  • Pascal Tébibel
  • Fanny Picard
  • Thomas Renault
  • Aurore Pouls
  • Florent Montillot
  • Virginie Marchand
  • Jean-Paul Imbault
  • Chrystel De Filippi
  • Romain Roy
  • Martine Hosri
  • Quentin Defossez
  • Béatrice Barruel
  • Romain Lonlas
  • Florence Carré
  • Michel Martin
  • Tiphaine Mignonneaud
  • Charles-Éric Lemaignen
  • Isabelle Rastoul
  • Hugues De Rosny
  • Anne-Frederic Amoa
  • William Chancerelle
  • Laurence Cornaire
  • Thibaut Closset
  • Capucine Fedrigo
  • Hamid Khoutoul
  • Corinne Geincheleau
  • Luc Nantier
  • Sandrine Ménivard
  • Laurent Blanluet
  • Corine Parayre
  • Jean-Pierre Gabelle
  • Lalie Didier
  • Gauthier Dabout
  • Nadia Labadie
  • Evrard Lablée
  • Natalie Lapertot
  • Frédéric Rose
Jean-Philippe Grand
Jean-Philippe Grand (9 élus) Orléans solidaire ecologique: le rassemblement de la gauche et des écologistes 		7 163 31,72%
  • Jean-Philippe Grand
  • Dominique Tripet
  • Baptiste Chapuis
  • Valérie Corre
  • Jean-Christophe Clozier
  • Sarah Benayad
  • Jérôme Bornet
  • Ghislaine Kounowski
  • Emmanuel Duplessy
Olivier Carré
Olivier Carré (7 élus) Orleans naturellement avec olivier carre 		6 318 27,98%
  • Olivier Carré
  • Stéphanie Rist
  • Olivier Geffroy
  • Christel Royer
  • Ludovic Bourreau
  • Muriel Sauvegrain
  • Gérard Gautier
Participation au scrutin Orléans
Taux de participation 36,41%
Taux d'abstention 63,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 22 929

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Grouard
Serge Grouard Les orleanais au coeur 		7 888 35,62%
Olivier Carré
Olivier Carré Orleans naturellement avec olivier carre 		5 339 24,11%
Jean-Philippe Grand
Jean-Philippe Grand Orleans solidaire ecologique 		4 254 19,21%
Baptiste Chapuis
Baptiste Chapuis Faire respirer orleans - le rassemblement de la gauche et des écologistes 		2 862 12,92%
Nathalie Kerrien
Nathalie Kerrien Nous, elle, orléans 		1 446 6,53%
Farida Megdoud
Farida Megdoud Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		354 1,59%
Participation au scrutin Orléans
Taux de participation 35,99%
Taux d'abstention 64,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 22 635

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Grouard
Serge Grouard (44 élus) Orleans tout simplement 		17 603 53,64%
  • Serge Grouard
  • Nathalie Kerrien
  • Olivier Carré
  • Béatrice Odunlami
  • Charles-Éric Lemaignen
  • Muriel Sauvegrain
  • Florent Montillot
  • Martine Arsac
  • François Lagarde
  • Jennifer Le Donne
  • Thomas Renault
  • Martine Hosri
  • Michel Martin
  • Martine Grivot
  • Soufiane Sankhon
  • Florence Carré
  • Olivier Geffroy
  • Alexandrine Leclerc
  • Yann Baillon
  • Chantal Deschamps
  • Jean-Pierre Gabelle
  • Stéphanie Anton
  • Philippe Leloup
  • Muriel Cheradame
  • François Foussier
  • Brigitte Ricard
  • Philippe Pezet
  • Béatrice Barruel
  • Mathieu Langlois
  • Niamé Diabira
  • Laurent Blanluet
  • Aude De Quatrebarbes
  • Valmy Noumi Komguem
  • Laetitita Pinault
  • Philippe Barbier
  • Véronique Allaire
  • Abel Moittié
  • Thérèse Suire
  • Jean-Luc Poisson
  • Hassina Zérigui
  • Sébastien Hoel
  • Nadia Labadie
  • Gérard Gainier
  • Aurélie Loeillet
Corinne Leveleux-Teixeira
Corinne Leveleux-Teixeira (6 élus) Orléans à 100 % 		7 622 23,22%
  • Corinne Leveleux-Teixeira
  • Michel Brard
  • Hayette Et Toumi
  • Jean-Philippe Grand
  • Marie-Noëlle Matet De Ruffray
  • Maxime Yehouessi
Philippe Lecoq
Philippe Lecoq (3 élus) Orleans bleu marine 		3 384 10,31%
  • Philippe Lecoq
  • Arlette Fourcade
  • Christophe De Bellabre
Michel Ricoud
Michel Ricoud (2 élus) Orléans combatif et solidaire 		2 720 8,28%
  • Michel Ricoud
  • Dominique Tripet
Tahar Ben Chaabane
Tahar Ben Chaabane Orleans pour tous 		1 060 3,23%
Farida Megdoud
Farida Megdoud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		424 1,29%
Participation au scrutin Orléans
Taux de participation 53,90%
Taux d'abstention 46,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Nombre de votants 33 644

Villes voisines d'Orléans

En savoir plus sur Orléans