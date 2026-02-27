Résultat municipale 2026 à Pantin : les résultats publiés, suivez le vote dans notre direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pantin [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Pantin sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Pantin
18:59 - Le poids démographique et économique de Pantin aux élections municipales
Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Pantin se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 26,65% de cadres pour 60 954 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 6 339 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (39,83%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La présence de 15 275 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 30,08%, contribue à son pluriculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 46,46% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1788,35 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Pantin, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.
17:57 - Vote RN à Pantin : ce que disent les chiffres
Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Pantin il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 6,74% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 16,77% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 6,02% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Pantin comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 9,00% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 11,25% pour le parti à la flamme. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bastien Lachaud.
17:27 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Seine Saint Denis avec 37,06% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 26,27%, contre 35,72% en 2014.
16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Pantin au crible
Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 35,95 % à Pantin lors des municipales de 2020, un score en demi-teinte alors que de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux en raison de la pandémie du Covid-19. Il est pourtant communément admis qu'une municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les Français votent le plus, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été mesuré à 74,60 %. La mobilisation atteignait quant à elle 54,26 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 67,69 %, contre seulement 47,20 % en 2022. Regarder à la loupe ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet de classer Pantin comme une zone moins participative que la moyenne au regard des moyennes nationales. À l'occasion des municipales, l'état de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Pantin.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pantin
|Tête de listeListe
|
Bertrand Kern
Liste divers gauche
PANTIN AU COEUR
|
|
Thomas Bardoux
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Pantin
|
|
Geoffrey Carvalhinho
Liste divers droite
PANTIN EN CONFIANCE
|
|
Nathalie Arthaud
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
|
Mathieu Monot
Liste d'union à gauche
OSEZ PANTIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Kern (37 élus) La gauche et l'ecologie pour pantin
|5 110
|57,60%
|
|Nadège Abomangoli (4 élus) Pantin en commun : ecologie - solidarite - democratie
|1 669
|18,81%
|
|Geoffrey Carvalhinho (3 élus) En avant pantin !
|1 322
|14,90%
|
|Olivier Enjalbert (1 élu) Nous sommes pantin
|499
|5,62%
|
|Nathalie Arthaud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|271
|3,05%
|Participation au scrutin
|Pantin
|Taux de participation
|35,95%
|Taux d'abstention
|64,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 200
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Kern (35 élus) Tous pour pantin-pantin pour tous
|5 462
|50,53%
|
|Geoffrey Carvalhinho (4 élus) Ensemble vivons mieux à pantin
|2 254
|20,85%
|
|Jean-Pierre Henry (3 élus) Pantin à gauche, l'humain d'abord!
|1 419
|13,12%
|
|Nadia Azoug (3 élus) Un pantin d'avance: l'écologie, la solution
|1 354
|12,52%
|
|Armonia Bordes Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|319
|2,95%
|Participation au scrutin
|Pantin
|Taux de participation
|46,29%
|Taux d'abstention
|53,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,18%
|Nombre de votants
|11 279
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