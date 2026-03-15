Résultat municipale 2026 à Pantin : premiers résultats dévoilés ce dimanche, toute l'actu
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pantin [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Pantin ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Pantin
14/03/26 - 15:29 - Cinq listes s'affronteront pour la mairie de Pantin au premier tour des municipales
À Pantin, cinq listes s'affronteront pour le premier tour des municipales ce dimanche 15 mars. Le maire sortant, Bertrand Kern, conduit une liste divers gauche, mais il devra faire face à une concurrence sérieuse de la gauche. Celle-ci se présente en effet divisée avec la liste de La France insoumise menée par Thomas Bardoux, ainsi que la liste d'union à gauche portée par Mathieu Monot. L'extrême-gauche est également représentée par Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, tandis que Geoffrey Carvalhinho porte les couleurs de la droite avec la liste Pantin en confiance. Si aucune liste n'atteint la majorité absolue, seules celles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages pourront se maintenir pour le second tour le 22 mars. Lire sur LeParisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pantin
|Tête de listeListe
|
Bertrand Kern
Liste divers gauche
PANTIN AU COEUR
|
|
Thomas Bardoux
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Pantin
|
|
Geoffrey Carvalhinho
Liste divers droite
PANTIN EN CONFIANCE
|
|
Nathalie Arthaud
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
|
Mathieu Monot
Liste d'union à gauche
OSEZ PANTIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Kern (37 élus) La gauche et l'ecologie pour pantin
|5 110
|57,60%
|
|Nadège Abomangoli (4 élus) Pantin en commun : ecologie - solidarite - democratie
|1 669
|18,81%
|
|Geoffrey Carvalhinho (3 élus) En avant pantin !
|1 322
|14,90%
|
|Olivier Enjalbert (1 élu) Nous sommes pantin
|499
|5,62%
|
|Nathalie Arthaud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|271
|3,05%
|Participation au scrutin
|Pantin
|Taux de participation
|35,95%
|Taux d'abstention
|64,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 200
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Kern (35 élus) Tous pour pantin-pantin pour tous
|5 462
|50,53%
|
|Geoffrey Carvalhinho (4 élus) Ensemble vivons mieux à pantin
|2 254
|20,85%
|
|Jean-Pierre Henry (3 élus) Pantin à gauche, l'humain d'abord!
|1 419
|13,12%
|
|Nadia Azoug (3 élus) Un pantin d'avance: l'écologie, la solution
|1 354
|12,52%
|
|Armonia Bordes Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|319
|2,95%
|Participation au scrutin
|Pantin
|Taux de participation
|46,29%
|Taux d'abstention
|53,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,18%
|Nombre de votants
|11 279
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