Résultat municipale 2026 à Pau : découvrez les résultats sur place
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Pau [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Pau sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Pau
17:57 - Les votants de Pau de plus en plus attirés par le RN
Le parti nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Pau en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 14,38% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 30,36% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 12,20% aux représentants du parti lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 3 circonscriptions liées à la municipalité. Un score insuffisant, à Pau comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 20,49% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 24,15% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Pau. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 28,54% le dimanche suivant.
17:37 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dévoilé dans les Pyrénées-Atlantiques
Le taux de participation des élections municipales 2026 dans le département des Pyrénées-Atlantiques à 17 heures est de 54,70% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre inférieur au scrutin de 2014 (59,94%). Pour rappel, en 2020, le scrutin avait été fortement perturbé par la crise du Covid.
16:58 - Rétrospective : l'abstention à Pau avant 2026
Il y a six ans à Pau, le premier round des élections municipales avait vu 35,45 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, un score en demi-teinte (l'abstention avait donc culminé à 64,55 %), en pleine épidémie à l'époque. Avec les présidentielles, les municipales sont pourtant le scrutin où les électeurs votent le plus souvent pour choisir leur maire et leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 74,21 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 49,71 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation augmenter très nettement à 66,93 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 52,16 % des électeurs locaux. Cette photographie de la participation depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une localité en déficit de participation par rapport au reste du pays. L'affluence dans les isoloirs de Pau sera quoi qu'il en soit un enjeu majeur pour ces municipales.
15:59 - Le vote de Pau nettement ancré à droite en 2024
Lors des législatives du printemps 2024, les résultats établis en moyenne sur les 3 circonscriptions de Pau donnaient la prime au courant 'Majorité présidentielle' (26,60%), devant la gauche réunie (25,82%). Le second tour avait confirmé ce résultat, la Majorité présidentielle culminant à 66,19% des voix sur place. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (20,49%).
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pau
|Tête de listeListe
|
François Bayrou
Liste divers centre
NOUS AIMONS PAU
|
|
Cyrille Marconi
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Jean-François Blanco
Liste de La France insoumise
PAU INSOUMISE ECOLOGISTE ET CITOYENNE
|
|
Jérôme Marbot
Liste d'union à gauche
NOUVELLE ÈRE
|
|
Margaux Taillefer
Liste du Rassemblement National
L'ESPÉRANCE POUR PAU
|
|
Pascal Boniface
Liste Divers
PAU, C'EST VOUS !
|
|
Philippe Arraou
Liste Divers
ARRAOU AVEC VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Bayrou (38 élus) Nous aimons pau
|9 388
|55,46%
|
|Jérôme Marbot (11 élus) Pau en commun
|7 537
|44,53%
|
|Participation au scrutin
|Pau
|Taux de participation
|38,35%
|Taux d'abstention
|61,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 615
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Bayrou Nous aimons pau
|7 235
|45,83%
|Jérôme Marbot Pau rassemblé
|3 470
|21,98%
|Jean-François Blanco Pau arc-en-ciel 2020
|2 309
|14,62%
|Denis Bouzon Choisir pau
|1 094
|6,93%
|Patrice Bartolomeo Pau citoyenne sociale et ecologique
|847
|5,36%
|Joseph Damour Rassemblement des palois, pau, le renouveau
|476
|3,01%
|Cyrille Marconi Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|355
|2,24%
|Participation au scrutin
|Pau
|Taux de participation
|35,45%
|Taux d'abstention
|64,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 264
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Bayrou (40 élus) Aimons pau avec francois bayrou
|18 388
|62,95%
|
|David Habib (9 élus) Pau le mouvement
|10 821
|37,04%
|
|Participation au scrutin
|Pau
|Taux de participation
|59,01%
|Taux d'abstention
|40,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,53%
|Nombre de votants
|31 249
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Bayrou Aimons pau avec francois bayrou
|12 749
|41,85%
|David Habib Pau le mouvement
|7 850
|25,76%
|Yves Urieta Pau avant tout
|4 024
|13,20%
|Georges De Pachtere Pau bleu marine
|2 054
|6,74%
|Eurydice Bled Liste ecologique passion audace urgence
|1 629
|5,34%
|Olivier Dartigolles Une ville pour nos vies - front de gauche
|1 621
|5,32%
|Mehdi Jabrane Pau'pulaire
|535
|1,75%
|Participation au scrutin
|Pau
|Taux de participation
|58,68%
|Taux d'abstention
|41,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,64%
|Nombre de votants
|31 288
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