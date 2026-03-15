Résultat municipale 2026 à Pau : les informations en direct, suivez le premier tour
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Pau [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Pau ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Pau
16:36 - Les candidats organisent leurs derniers meetings de campagne avant le premier tour
À Pau, les derniers meetings de campagne pour les élections municipales de 2026 ont eu lieu avant le premier tour, prévu ce dimanche. Les candidats, dont François Bayrou et Margaux Taillefer, ont affiché des styles très différents, allant de grandes mises en scène à des rassemblements plus modestes. Cette campagne intense crée une atmosphère d'engouement et d'émulation parmi les militants. Lire sur francebleu.fr
15:17 - Jean-François Blanco dévoile son programme à Pau
À Pau, Jean-François Blanco présente son programme pour les municipales de 2026, avec un accent sur l'indépendance alimentaire et le logement social. Son équipe prévoit la création de parcelles de maraîchage et de logements écologiques tout en intégrant des dispensaires pour améliorer l'accès aux soins. Blanco propose également des transports publics gratuits et un parc urbain en remplacement des Galeries Lafayette. Lire sur sudouest.fr
13:16 - L'équipe de François Bayrou pour les municipales à Pau
À Pau, dans le cadre des élections municipales de 2026, François Bayrou, le maire sortant, a présenté son équipe lors d'un meeting réunissant près de 600 personnes, tout en promouvant son slogan "Nous aimons Pau". Son rival Jean-François Blanco a également pris la parole pour prôner une coalition de gauche lors d'un rassemblement différent. Jérôme Marbot, représentant une autre liste, a également attiré l'attention avec son discours à la société civile. Lire sur sudouest.fr
12:17 - Les candidats ont aussi débattu sur l'avenir de la maternité à Pau
Le débat public à Pau a vu les sept candidats aux élections municipales de mars 2026 échanger sur leurs ambitions, avec un accent mis également sur l'avenir de la maternité de la polyclinique de Navarre. François Bayrou, le maire sortant, assure que l'hôpital pourrait gérer les accouchements en cas de fermeture, une opinion contestée par ses adversaires. Les enjeux de santé et le maintien des services médicaux sont cruciaux dans ce contexte électoral. Lire sur larepubliquedespyrenees.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pau
|Tête de listeListe
|
François Bayrou
Liste divers centre
NOUS AIMONS PAU
|
|
Cyrille Marconi
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Jean-François Blanco
Liste de La France insoumise
PAU INSOUMISE ECOLOGISTE ET CITOYENNE
|
|
Jérôme Marbot
Liste d'union à gauche
NOUVELLE ÈRE
|
|
Margaux Taillefer
Liste du Rassemblement National
L'ESPÉRANCE POUR PAU
|
|
Pascal Boniface
Liste Divers
PAU, C'EST VOUS !
|
|
Philippe Arraou
Liste Divers
ARRAOU AVEC VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Bayrou (38 élus) Nous aimons pau
|9 388
|55,46%
|
|Jérôme Marbot (11 élus) Pau en commun
|7 537
|44,53%
|
|Participation au scrutin
|Pau
|Taux de participation
|38,35%
|Taux d'abstention
|61,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 615
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Bayrou Nous aimons pau
|7 235
|45,83%
|Jérôme Marbot Pau rassemblé
|3 470
|21,98%
|Jean-François Blanco Pau arc-en-ciel 2020
|2 309
|14,62%
|Denis Bouzon Choisir pau
|1 094
|6,93%
|Patrice Bartolomeo Pau citoyenne sociale et ecologique
|847
|5,36%
|Joseph Damour Rassemblement des palois, pau, le renouveau
|476
|3,01%
|Cyrille Marconi Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|355
|2,24%
|Participation au scrutin
|Pau
|Taux de participation
|35,45%
|Taux d'abstention
|64,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 264
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Bayrou (40 élus) Aimons pau avec francois bayrou
|18 388
|62,95%
|
|David Habib (9 élus) Pau le mouvement
|10 821
|37,04%
|
|Participation au scrutin
|Pau
|Taux de participation
|59,01%
|Taux d'abstention
|40,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,53%
|Nombre de votants
|31 249
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Bayrou Aimons pau avec francois bayrou
|12 749
|41,85%
|David Habib Pau le mouvement
|7 850
|25,76%
|Yves Urieta Pau avant tout
|4 024
|13,20%
|Georges De Pachtere Pau bleu marine
|2 054
|6,74%
|Eurydice Bled Liste ecologique passion audace urgence
|1 629
|5,34%
|Olivier Dartigolles Une ville pour nos vies - front de gauche
|1 621
|5,32%
|Mehdi Jabrane Pau'pulaire
|535
|1,75%
|Participation au scrutin
|Pau
|Taux de participation
|58,68%
|Taux d'abstention
|41,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,64%
|Nombre de votants
|31 288
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