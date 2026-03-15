Résultat municipale 2026 à Pau : les informations en direct, suivez le premier tour

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pau

Tête de listeListe
François Bayrou
François Bayrou Liste divers centre
NOUS AIMONS PAU
  • François Bayrou
  • Sabine Poillion
  • Mohamed Amara
  • Patricia Wolfs
  • Jean-Marc Grussaute
  • Clarisse Johnson Le Loher
  • Jean Lacoste
  • Nadia Grammontin
  • Sulaymân Khalef
  • Josy Poueyto
  • Éric Saubatte
  • Laurence Farreng
  • Régis Laurand
  • Véronique Lipsos-Sallenave
  • Kenny Bertonazzi
  • Marie-Laure Mestelan
  • Thibault Cheneviere
  • Françoise Marteel
  • Sébastien Ayerdi
  • Béatrice Jouhandeaux
  • Christian Lesport
  • Lise Arricastre
  • Pascal Giraud
  • Brigitte Andrieu
  • Elie Firah
  • Evelyne Mahou
  • Laurent Jubier
  • Chengjie Pène
  • Thomas Huerga
  • Néjia Bouchannafa
  • Xavier Lalande
  • Christelle Bonnemason-Carrère
  • Patrice Bartolomeo
  • Béatrice Bourguinat
  • Antoine Chevalier
  • Stéphanie Dumas
  • Philippe Pouget
  • Sarah Fauthoux
  • David Torres
  • Claire Escoula
  • Frédéric Davan
  • Catherine Louvet-Giendaj
  • Guillaume Dutheil
  • Bernadette Abid
  • Amine Amrani
  • Laurence Laplace
  • Philippe Maennel
  • Sandrine Célébrin
  • Jean-François Plègue
  • Ceyda Ozyurt
  • Jean-Baptiste Sennes
  • Claire Bacqué
  • Denys de Béchillon
Cyrille Marconi
Cyrille Marconi Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Cyrille Marconi
  • Claude Alibert
  • Adam Gosselet
  • Lisa Soymier
  • Alexis Thierret
  • Fabienne Pierre
  • Philippe Frigier-Larroudé
  • Mauricette Vidy
  • Eddy Ducornaud
  • Maëva Mazurier
  • Henk Akaamba
  • Élise Vezilier
  • Raphaël Salcedo
  • Anabela Da Conceiçao Guerra
  • Avdirrahim Asaj
  • Mokhtaria Benziane
  • Patrick Beaumont
  • Nelly Royer
  • Philippe Delerin
  • Joana Doerr
  • Laurent Villeneuve
  • Aline Lasbleiz
  • Ludwig Lindner
  • Laurence Frigier-Larroudé
  • Dominique Chada
  • Odette Lecea-Aguirre
  • Sergio de Jesus Tavares
  • Sylvie Mur
  • Olivier Rostain
  • Corinne Berthet
  • Gérard Tresmontan
  • Isabelle Oravec
  • Pascal Gaigier
  • Françoise Guicharnaud
  • Paul Robin
  • Marie-Edith Genot
  • Kévin Martin
  • Annie Marcou
  • Driss Ziani
  • Émilie Coiffard
  • Eloi Laval
  • Nathalie Sénac
  • Rémi Frigier-Larroudé
  • Rose Lindner
  • Michel Carvalho
  • Rose-Marie Biacchi
  • Mehdi Taabane
  • Jacqueline Duprat
  • Mohamed Khmamouch
  • Laura-Ximena Bunda
  • Thierry Dairain
  • Betty Ruiz
  • Patrick Pujolle
Jean-François Blanco
Jean-François Blanco Liste de La France insoumise
PAU INSOUMISE ECOLOGISTE ET CITOYENNE
  • Jean-François Blanco
  • Sandrine Baradat
  • Mounir Sbihi
  • Rachida Bouab
  • Silvano Marian
  • Eva Roussel
  • Jacques Guilbert
  • Selvinah Pather
  • Julien Sentout
  • Nelly Paulou
  • Thierry Henry
  • Christiane Rabier
  • Samuel Legris
  • Noura Aghezzaf
  • Laurent Panafit
  • Marie-Claude Hourdebaigt
  • Arnaud Piquemal
  • Maria De Fatima Carreira Rodrigues
  • Alain Flores
  • Ghislaine Serena
  • Abdel-Aziz Houari
  • Linda Darrieutort
  • Hugo Martinez Andrade
  • Sarah Nechtschein
  • Luc Labarde
  • Dominique Petuya
  • Julien Bordagi
  • Marie Legrand
  • David Parada
  • Marie De Lurdes Ferreira
  • Guillaume Henriot
  • Safae Bouab
  • Denis Angermann
  • Geneviève Rose
  • Samuel Auguste
  • Lakshmi Pather
  • Christian Rousseau
  • Nathalie Suray
  • Jean-Michel Serrano
  • Léa Panafit
  • Benaouda Lakedar Fouatih
  • Marie-Hélène Pinon
  • Dominique Blondel
  • Hazinati Haoji
  • El Houssaine Douiri
  • Marie-José Rodriguez
  • Gérard Brunet
  • Pascale Lopez Gallo
  • Alain Berit-Debat
  • Fatma Djelassi
  • Jean-Yves Deyris
  • Aline Andren
  • Robert Baradat
  • Quitterie Trey
  • Alan Poirot Vizoso
Jérôme Marbot
Jérôme Marbot Liste d'union à gauche
NOUVELLE ÈRE
  • Jérôme Marbot
  • Emmanuelle Camelot
  • Medhy Jabrane
  • Marion Bussy
  • Ivan Lanta
  • Marianne Lajarige
  • Franck Lamas
  • Cécile Faure
  • Frédéric Planells
  • Stéphanie Maza
  • Michel Rebelle
  • Émilie Alonso
  • Bernard Lamblin
  • Julie Burdin
  • Stéphane Estanguet
  • Nathalie Cabannes
  • Mounir Hajbi
  • Nathalie Torrejon
  • Sylvain Brévart
  • Naïma Baazizi
  • Tuncay çilgi
  • Sylviane Mazéas Dolorea
  • Michel Rietsch
  • Anne-Marie Batcabe
  • Frédéric Garcia
  • Virginie Leenknegt
  • Frédéric Lahore
  • Clémentine Chetaud
  • Éric Frasca
  • Marie-Claire Carresse
  • Maverick Martins
  • Nicole Biron
  • Lambert Georges Mopenzo'Suaka
  • Marie-Rosa Cabanillas
  • Abdelhziz Mostefasba
  • Claire Steins
  • Morgan Lechhab Vacossin
  • Ève Dubus
  • Dominique Boucheau
  • Aline Morize-Rielland
  • Bertrand Loudet
  • Carole Dufossez
  • Erwan Salmon
  • Christine Freches
  • Bertrand Ottmer
  • Sylvie Gibergues
  • Fabien Jovovic
  • Marianne Ligou
  • Tom Lesport--Torrejon
  • Danièle Iriart
  • Cédric Dienot
  • Frédérique Espagnac
  • Emeric Gardelle
  • Sylvaine Peyras
Margaux Taillefer
Margaux Taillefer Liste du Rassemblement National
L'ESPÉRANCE POUR PAU
  • Margaux Taillefer
  • Pierre Dussaut
  • Christine Sylvie Boisseau-Deschouarts
  • Dylan Guichaoua
  • Anne Castera
  • Maxime Riguidel
  • Caroline Bosmorin
  • David Ponsard Vidal
  • Marjorie Jeanson
  • Gabriel Rey
  • Evelyne Casenave
  • Yann Dartique
  • Corinne Dupas
  • Frédéric Wörgötter
  • Céline Barrau
  • Carlos Osorio
  • Simone Lepage
  • Sébastien Morand
  • Karine Miramon
  • Olivier Dunant
  • Louise Marchand
  • Denis Skrok
  • Delphine Pineau
  • Mikaël Manier
  • Jessica Prignon
  • Philippe Boëll
  • Véronique Vergnac
  • Eric Louis
  • Patricia Quincampoix
  • Fernand Lahon
  • Pauline Rey
  • Lionel Huet
  • Florence Guichaoua
  • Alexandre Rey
  • Dominique Irsutti
  • Jean-Paul Grisé
  • Cécile Faure
  • Denevan Fouquet
  • Annie Cuillerat
  • Jérémie Bonnery
  • Jacqueline Maysounave
  • Xan Guichaoua
  • Nicole Collinet-Ourthe
  • Thierry Regnier
  • Marie-Hélène Fourticq-Esqueoute
  • Claude Mauront
  • Maria Dubois
  • Pierre Gorde
  • Jeanne Baradat
  • Michel Ferriz
  • Marie-Madeleine Candau
  • Joseph Gabach
  • Nathalie Ariza
  • Cédric Prête
  • Annie Dumas
Pascal Boniface
Pascal Boniface Liste Divers
PAU, C'EST VOUS !
  • Pascal Boniface
  • Delphine Karoubi
  • Pierre Daste
  • Anna Agueb
  • Mounir Jadre
  • Fabienne Cara
  • Cédric Allenda
  • Sandra Bayout
  • Grégory Tonnis
  • Sylvie Forestier
  • Pierre Teixido
  • Fatima Ourch
  • Ludovic Mascle
  • Aude Hidalgo
  • Emmanuel Mas
  • Cherrazade Selmi
  • Zanaye d'Almeida
  • Clémence Kozma
  • Jean-Claude Cassuto
  • Sophie Dieste
  • Éric Delamare
  • Amina Delimi
  • Patrick Borbon
  • Claire-Marie Tawilé
  • Ahmed El Meskine
  • Florence Sigrist
  • Jean Pierre Laclau
  • Lahouaria Hamidi
  • Pierre de Nodrest
  • Célia Rouby
  • Sacha Duthu
  • Mila Braudey
  • Olivier Loppinet
  • Maëva Frère
  • Matthieu Herbelin
  • Laurence Dupouy
  • Karim Bennane
  • Appoline Amirault
  • Léo Bahurlet
  • Mariam Boudlou
  • Etienne Vignon
  • Claudine Robilliard
  • Stéphane Busques
  • Elodie Gotti
  • Thomas Augé
  • Béatrice Buzenac
  • Tristan Lapeyre
  • Françoise Dupuy
  • Fabrice Garriga
  • Somya Jabrane-Toto
  • Arnaud Benesty
  • Céline Puharré
  • Ergün Ergen
  • Linda Megharbi
  • Sylvain Thiant
Philippe Arraou
Philippe Arraou Liste Divers
ARRAOU AVEC VOUS
  • Philippe Arraou
  • Bénédicte Duport
  • Simon Bude
  • Pascale Kuter
  • Serge Figiel
  • Gaëlle Abadie
  • Philippe Dabadie
  • Camille Laplace
  • Pierre Croci
  • Evelyne Cassou
  • Daniel Deherme
  • Pascale Berlin
  • Bertrand Candoré
  • Céline Pocq
  • Didier Partarrieu
  • Valérie Lenoble
  • Jean-Marc Coquéau
  • Fatim Zié-Mé
  • Pierre Graciaa
  • Marie Hélène Sage
  • Pedro Martins
  • Marie Thérèse Perissinotto
  • Baptiste Prouilhac
  • Isabel Audabram
  • El Mostafa Ounajem
  • Christelle Lauvray
  • Jérémy Olivier
  • Véronique Labadie
  • Franck Denizot
  • Marie Kohl
  • Johann Baget
  • Marine Lassalle
  • Francis Larriau
  • Asuncion Corbi
  • Iker de Luisa Plazas
  • Rachel Latfallah
  • Yann Coig
  • Julie Brunsperger
  • Zaherdine Abassi
  • Lydie Lacaussade
  • Simon Rosa
  • Marie-Noëlle Thibault
  • Antoine Schirmann
  • Nathalie Auffray
  • Mathieu Fernandez
  • Rosa Maria Campo Soler
  • Yohan Locertales
  • Anne Velut
  • Gauthier Dubuc
  • Nathalie Poujade
  • Christian Lahourcade
  • Nathalie Michaud
  • Abdoul Aziz Ngom

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Bayrou
François Bayrou (38 élus) Nous aimons pau 		9 388 55,46%
  • François Bayrou
  • Joëlle Chiffoleau
  • Mohamed Amara
  • Patricia Wolfs
  • Jean-Louis Peres
  • Josy Poueyto
  • Jean Lacoste
  • Laurence Farreng
  • Régis Laurand
  • Clarisse Johnson Le Loher
  • Eric Saubatte
  • Véronique Lipsos-Sallenave
  • Michel Caperan
  • Geneviève Pedeutour
  • Kenny Bertonazzi
  • Odile Denis
  • Hamid Barara
  • Béatrice Jouhandeaux
  • Thibault Cheneviere
  • Alexa Lauriol
  • Gilbert Danan
  • Françoise Marteel
  • Pascal Giraud
  • Marie-Laure Mestelan
  • Alain Vaujany
  • Néjia Bouchannafa
  • Alexandre Perez
  • Christelle Bonnemason-Carrere
  • Sébastien Ayerdi
  • Pauline Roy Lahore
  • Jean-Loup Fricker
  • Stéphanie Dumas
  • Yves Dejean
  • Catherine Louvet-Giendaj
  • Frédéric Davan
  • Marie Moulinier
  • Pierre Dudouet
  • Martine Laplace
Jérôme Marbot
Jérôme Marbot (11 élus) Pau en commun 		7 537 44,53%
  • Jérôme Marbot
  • Julie Joanin
  • Jean-François Blanco
  • Sylvie Gibergues
  • Olivier Dartigolles
  • Nathalie Camelot
  • Patrice Bartolomeo
  • Fabienne Cara
  • Laurent Jubier
  • Marion Bussy
  • Tuncay Cilgi
Participation au scrutin Pau
Taux de participation 38,35%
Taux d'abstention 61,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 615

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Bayrou
François Bayrou Nous aimons pau 		7 235 45,83%
Jérôme Marbot
Jérôme Marbot Pau rassemblé 		3 470 21,98%
Jean-François Blanco
Jean-François Blanco Pau arc-en-ciel 2020 		2 309 14,62%
Denis Bouzon
Denis Bouzon Choisir pau 		1 094 6,93%
Patrice Bartolomeo
Patrice Bartolomeo Pau citoyenne sociale et ecologique 		847 5,36%
Joseph Damour
Joseph Damour Rassemblement des palois, pau, le renouveau 		476 3,01%
Cyrille Marconi
Cyrille Marconi Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		355 2,24%
Participation au scrutin Pau
Taux de participation 35,45%
Taux d'abstention 64,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 264

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Bayrou
François Bayrou (40 élus) Aimons pau avec francois bayrou 		18 388 62,95%
  • François Bayrou
  • Josy Poueyto
  • Marc Cabane
  • Véronique Lipsos-Sallenave
  • Eric Saubatte
  • Patricia Wolfs
  • Pascal Boniface
  • Odile Denis
  • Jean Lacoste
  • Pauline Roy
  • Régis Laurand
  • Laurence Despaux
  • Thibault Cheneviere
  • Marie-Laure Mestelan
  • Jean-Louis Peres
  • Néjia Bouchannafa
  • Jean-Paul Brin
  • Anne Castera
  • André Lestorte
  • Geneviève Pedeutour
  • Pascal Giraud
  • Christelle Bonnemason-Carrere
  • Alain Vaujany
  • Alexa Lauriol
  • Hamid Barara
  • Béatrice Jouhandeaux
  • Alexandre Perez
  • Clarisse Johnson Le Loher
  • Michel Caperan
  • Claire Bisoire
  • Jean-Michel De Proyart
  • Chengjie Zhang Pene
  • Gilbert Danan
  • Françoise Lesage
  • Frédéric Davan
  • Emmanuelle Billaut
  • Pierre Lahore
  • Françoise Marteel
  • Kenny Bertonazzi
  • Michèle Etcheverry
David Habib
David Habib (9 élus) Pau le mouvement 		10 821 37,04%
  • David Habib
  • Nathalie Larradet
  • André Duchateau
  • Frédérique Espagnac
  • Olivier Dartigolles
  • Charline Claveau Abbadie
  • Jean-François Maison
  • Leïla Kherfallah
  • Jérôme Marbot
Participation au scrutin Pau
Taux de participation 59,01%
Taux d'abstention 40,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,53%
Nombre de votants 31 249

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Bayrou
François Bayrou Aimons pau avec francois bayrou 		12 749 41,85%
David Habib
David Habib Pau le mouvement 		7 850 25,76%
Yves Urieta
Yves Urieta Pau avant tout 		4 024 13,20%
Georges De Pachtere
Georges De Pachtere Pau bleu marine 		2 054 6,74%
Eurydice Bled
Eurydice Bled Liste ecologique passion audace urgence 		1 629 5,34%
Olivier Dartigolles
Olivier Dartigolles Une ville pour nos vies - front de gauche 		1 621 5,32%
Mehdi Jabrane
Mehdi Jabrane Pau'pulaire 		535 1,75%
Participation au scrutin Pau
Taux de participation 58,68%
Taux d'abstention 41,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Nombre de votants 31 288

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