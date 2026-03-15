Résultat municipale 2026 à Périgueux : l'intégralité des résultats en temps réel avec le détail des scores

Programme de Emeric Lavitola à Périgueux (Périgueux nous rassemble)

Périgueux et son avenir

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 représentent un moment clé pour la ville de Périgueux. La liste Périgueux nous rassemblons propose de poursuivre les transformations engagées depuis 2020. L'objectif est de renforcer l'engagement pour un avenir meilleur et plus stable.

Engagement et résultats

Le mandat précédent a été marqué par des investissements significatifs, sans augmentation des impôts, et une gestion financière saine. Des projets tels que la rénovation de la voirie et la modernisation des écoles ont été réalisés pour améliorer la qualité de vie des habitants. L'action du CCAS a également été renforcée pour soutenir les plus fragiles de la communauté.

Écologie et résilience

La ville aspire à devenir plus écologique et résiliente, avec des initiatives pour créer de nouveaux parcs et améliorer la qualité de l'air. Un plan d'économies d'énergie sera mis en place, et l'éclairage public sera entièrement modernisé. Des efforts seront également déployés pour généraliser le tri des déchets et promouvoir les énergies renouvelables.

Investissement dans la jeunesse

La jeunesse est une priorité pour l'avenir de Périgueux, avec des projets de réhabilitation des écoles et la création d'un conseil municipal des jeunes. Des initiatives comme le Pass'sport et un fonds pour les mobilités jeunesse visent à soutenir les jeunes dans leurs projets. Ces actions témoignent d'un engagement fort envers les générations futures.