Résultat municipale 2026 à Périgueux : l'intégralité des résultats en temps réel avec le détail des scores
Résultat de l'élection municipale 2026 à Périgueux [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Périgueux sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Périgueux
17:57 - Quel résultat pour le RN à Périgueux aux élections de 2026 ?
Le parti nationaliste ne pesait que marginalement lors des municipales à Périgueux en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 16,65% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 34,71% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 12,83% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Périgueux comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 24,29% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 27,39% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 39,16% le dimanche suivant.
17:37 - Le taux de participation en Dordogne à 17h s'élève à 56,45%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 56,45% en Dordogne.
16:58 - Une participation de 43,13 % à Périgueux aux dernières municipales
Pour ces élections municipales 2026, la désertion des bureaux de vote à Périgueux sera essentielle dans l'aboutissement du scrutin. L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 56,87 % pour le premier tour des élections il y a six ans, dans la moyenne nationale alors que nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux du fait de l'épidémie de Covid. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 24,69 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 46,66 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,80 % au premier tour, contre 49,02 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste du pays.
15:59 - Périgueux : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Pascale Martin (Union de la gauche) aux avants-postes avec 35,19% au premier tour, devant Clément Tonon (Ensemble !) avec 29,20%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Pascale Martin culminant à 60,84% des votes dans la commune. Pour le tour unique des européennes précédemment, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (24,29%). Un bis repetita des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Périgueux
|Tête de listeListe
|
Emeric Lavitola
Liste d'union à gauche
Périgueux nous rassemble
|
|
Jonathan Almosnino
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Vincent Belloteau
Liste de La France insoumise
PERIGUEUX EN COMMUN
|
|
Antoine Audi
Liste divers droite
PERIGUEUX ENSEMBLE
|
|
Michel Cadet
Liste divers droite
UNIR PERIGUEUX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Delphine Labails (25 élus) Ensemble, dessinons perigueux
|3 170
|40,55%
|
|Antoine Audi (5 élus) J'aime perigueux
|2 381
|30,46%
|
|Patrick Palem (5 élus) Patrick palem perigueux 2020
|2 265
|28,97%
|
|Participation au scrutin
|Périgueux
|Taux de participation
|44,91%
|Taux d'abstention
|55,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 076
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine Audi J'aime perigueux
|1 439
|19,15%
|Delphine Labails Ensemble, dessinons perigueux
|1 305
|17,37%
|Patrick Palem Patrick palem perigueux 2020
|1 164
|15,49%
|Michel Moyrand Renovons perigueux avec michel moyrand
|1 032
|13,73%
|Hélène Reys Collectif citoyen périgueux
|878
|11,68%
|Laurent Rouquie Mon parti c'est périgueux !
|676
|9,00%
|François Carême Perigueux 2020 - cap sur l'ecologie
|552
|7,34%
|Elisabeth Dartencet Pour périgueux
|465
|6,19%
|Participation au scrutin
|Périgueux
|Taux de participation
|43,13%
|Taux d'abstention
|56,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 754
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine Audi (27 élus) Ensemble reveillons perigueux
|5 942
|50,71%
|
|Michel Moyrand (8 élus) Continuons d'écrire périgueux
|5 774
|49,28%
|
|Participation au scrutin
|Périgueux
|Taux de participation
|67,42%
|Taux d'abstention
|32,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,53%
|Nombre de votants
|12 272
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Moyrand Continuons d'écrire périgueux
|4 948
|46,62%
|Antoine Audi Ensemble reveillons perigueux
|4 195
|39,52%
|Jean-Paul Daudou Ensemble pour perigueux
|1 470
|13,85%
|Participation au scrutin
|Périgueux
|Taux de participation
|63,11%
|Taux d'abstention
|36,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,60%
|Nombre de votants
|11 486
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