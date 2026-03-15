Résultat municipale 2026 à Perigueux : le jour d'élection en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Périgueux [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Perigueux ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Périgueux
17:51 - Dernier meeting pour les quatre candidats aux municipales de Périgueux
À Périgueux, les élections municipales de 2026 s'intensifient avec les derniers meetings de quatre candidats. Émeric Lavitola, soutenu par le Parti socialiste, a rassemblé une large audience pour présenter son programme, tandis que Jonathan Almosnino a choisi une approche différente, sans projet spécifique pour la ville. Lire sur sudouest.fr
12/03/26 - 18:01 - A Boulazac, le PS veut réduire la taxe foncière
À Boulazac, les élections municipales de 2026 voient Jacques Auzou, ancien maire, continuer sa lutte politique via son adjointe Fanny Castaignede contre le socialiste Jérémy Pierre-Nadal. Ce dernier propose de réduire la taxe foncière de 5 %, tandis que Castaignede prône la stabilité fiscale. Les débats portent sur des projets d'investissement transformateurs pour la ville. Lire sur sudouest.fr
12/03/26 - 13:18 - Périgueux : du soutien pour Antoine Audi pour les municipales
Antoine Audi, ancien maire de Périgueux, se lance à nouveau dans la course aux élections municipales de 2026 avec une liste soutenue par Les Républicains, Renaissance et l'UDI. Sa candidature est marquée par une coalition centriste, visant à unir les forces pour résoudre les défis locaux. Audi s'estime soutenu pour le second tour par des alliés, malgré des dissensions internes. Lire sur francebleu.fr
12/03/26 - 12:45 - Périgueux reporte la présentation du candidat RN
Le Rassemblement National a reporté la présentation de sa tête de liste pour les élections municipales à Périgueux, initialement prévue le 8 février, en raison d'une question d'organisation. Nadine Lechon, députée RN, n'a pas communiqué de nouvelle date ni de lieu pour cet événement. La liste est en cours de constitution, et le dépôt final est fixé au 26 février. Lire sur francebleu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Périgueux
|Tête de listeListe
|
Emeric Lavitola
Liste d'union à gauche
Périgueux nous rassemble
|
|
Jonathan Almosnino
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Vincent Belloteau
Liste de La France insoumise
PERIGUEUX EN COMMUN
|
|
Antoine Audi
Liste divers droite
PERIGUEUX ENSEMBLE
|
|
Michel Cadet
Liste divers droite
UNIR PERIGUEUX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Delphine Labails (25 élus) Ensemble, dessinons perigueux
|3 170
|40,55%
|
|Antoine Audi (5 élus) J'aime perigueux
|2 381
|30,46%
|
|Patrick Palem (5 élus) Patrick palem perigueux 2020
|2 265
|28,97%
|
|Participation au scrutin
|Périgueux
|Taux de participation
|44,91%
|Taux d'abstention
|55,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 076
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine Audi J'aime perigueux
|1 439
|19,15%
|Delphine Labails Ensemble, dessinons perigueux
|1 305
|17,37%
|Patrick Palem Patrick palem perigueux 2020
|1 164
|15,49%
|Michel Moyrand Renovons perigueux avec michel moyrand
|1 032
|13,73%
|Hélène Reys Collectif citoyen périgueux
|878
|11,68%
|Laurent Rouquie Mon parti c'est périgueux !
|676
|9,00%
|François Carême Perigueux 2020 - cap sur l'ecologie
|552
|7,34%
|Elisabeth Dartencet Pour périgueux
|465
|6,19%
|Participation au scrutin
|Périgueux
|Taux de participation
|43,13%
|Taux d'abstention
|56,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 754
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine Audi (27 élus) Ensemble reveillons perigueux
|5 942
|50,71%
|
|Michel Moyrand (8 élus) Continuons d'écrire périgueux
|5 774
|49,28%
|
|Participation au scrutin
|Périgueux
|Taux de participation
|67,42%
|Taux d'abstention
|32,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,53%
|Nombre de votants
|12 272
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Moyrand Continuons d'écrire périgueux
|4 948
|46,62%
|Antoine Audi Ensemble reveillons perigueux
|4 195
|39,52%
|Jean-Paul Daudou Ensemble pour perigueux
|1 470
|13,85%
|Participation au scrutin
|Périgueux
|Taux de participation
|63,11%
|Taux d'abstention
|36,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,60%
|Nombre de votants
|11 486
Villes voisines de Périgueux
- Périgueux (24000)
- Ecole primaire à Périgueux
- Maternités à Périgueux
- Crèches et garderies à Périgueux
- Classement des collèges à Périgueux
- Salaires à Périgueux
- Impôts à Périgueux
- Dette et budget de Périgueux
- Climat et historique météo de Périgueux
- Accidents à Périgueux
- Délinquance à Périgueux
- Inondations à Périgueux
- Nombre de médecins à Périgueux
- Pollution à Périgueux
- Entreprises à Périgueux
- Prix immobilier à Périgueux