Résultat municipale 2026 à Perigueux : le jour d'élection en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Périgueux

Tête de listeListe
Emeric Lavitola
Emeric Lavitola Liste d'union à gauche
Périgueux nous rassemble
  • Emeric Lavitola
  • Anne Marchand
  • Rodolphe Delcros
  • Marie-Claire Bécret-Dallé
  • Paul Maso
  • Mireille Volpato
  • Patrick Capet
  • Aurélie Folgado
  • Jacques Marsac
  • Géraldine Baylet
  • Matthieu Bordin
  • Christine Condaminas
  • Michel Lemaire
  • Fabienne Lafon
  • Didier Périer
  • Marine Gavilan-Sabatier
  • Laurent Jamboué
  • Marion Favard
  • Christophe Auxerre
  • Béatrice Laporte
  • Thierry Magimel
  • Jennifer Gomez
  • Alexandre Bouvier
  • Juliette Sontag
  • Jean-Luc Brun
  • Cindy Nunes de Aguiar
  • Jonathan Bayle
  • Catherine Simon
  • Baptiste Migniot
  • Hélène Francesini
  • Brice Javaloyes
  • Rose-Félicie Payet
  • Richard Lavigne
  • Josette Nouguez
  • Bruno Lanfranconi
  • Martine Courault
  • Rémi Guimbail
Jonathan Almosnino
Jonathan Almosnino Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Jonathan Almosnino
  • Kassandra Cros
  • Nicolas Vareille
  • Corinne Trigant
  • Dominique Fabry
  • Larisa Covrig
  • Aly Dioumassy
  • Annie Betbeder
  • Djamel Khaldi
  • Sandrine Dubian
  • Cédric Passerieux
  • Valérie Thinot
  • Yohann Malbete
  • Maéva Compos
  • Adrien Bonnay
  • Tatiana Pruzan
  • Ulrich Corbin
  • Nadia Gacem
  • Marc Leprince
  • Valérie Cros
  • René Woelffle
  • Sandra Tarazona Guzman
  • Grégoire Moïsa
  • Colette Moniaux
  • Julien Verly
  • Loubna El Marini
  • Laurent Pichot
  • Nathalie Péreira Pimentel
  • Geoffray Barraud
  • Morgane Rondet
  • Philippe Rey
  • Sophia Ahmim
  • Jérôme Hernandez
  • Suzanne Cabos
  • Rudy Myszor
  • Marie-Claude Marchal
  • Youssef Kefif
Vincent Belloteau
Vincent Belloteau Liste de La France insoumise
PERIGUEUX EN COMMUN
  • Vincent Belloteau
  • Marie Cherbero
  • Eric Rebière
  • Juliette Lasserre
  • Hervé Petitbon
  • Alexandra Fabris
  • M'Hamed Bairat
  • Christelle Launay
  • Jean-Pierre André
  • Sylvie Parise-Riba
  • Denis Porcher
  • Marion Fulbert
  • François-Vincent Scribe
  • Véronique Richard
  • Sam Rossi
  • Marlène Marty
  • James Galvagnon
  • Pascale Champsat
  • Simon Bourdeillette
  • Hélène Mazy
  • Axel Claramunt
  • Chantal Billat
  • Gaspard Vioque
  • Marie-Luce Courouge
  • Fabien Pedegert-Saliou
  • Gaëlle Poletti Lorton
  • Jean-Michel Convent
  • Adeline Martin
  • Michel Dussaigne
  • Marie Mistaudy
  • Philippe Bonn
  • Nicole Viguier
  • Camille Gachen
  • Marie Froidefon
  • Pascal André
  • Jessica Kouassi
  • Didier Potet
Antoine Audi
Antoine Audi Liste divers droite
PERIGUEUX ENSEMBLE
  • Antoine Audi
  • Valérie Martial
  • Philippe Chassaing
  • Natacha Mayaud
  • Aurélien Jardry
  • Adrienne Trotta-Sibioude
  • Christian Peyre
  • Dorothée Couturier
  • Samuel Duval
  • Marie Crespy
  • Thomas Sarlat
  • Servane Vieu
  • Damien Meynard
  • Claude-Hélène Yvard
  • Daniel Guiraud
  • Caroline Collery
  • Jérome Gabuteau
  • Laurence Datrier
  • Marc Sergent
  • Amélie Bardon
  • Lionel Rimpault
  • Marie-Michelle Gueguin
  • Julien Cramaregeas
  • Aurélie Boulay
  • Jean Maziere
  • Adeline Belot
  • Clément Vallee
  • Florence Savignac
  • Pierre-Marc Lamontagne
  • Mélanie Santy
  • Michel Chartroule
  • Laïla Capel
  • Jean Piraube
  • Nathalie Turban
  • Patrick Palem
Michel Cadet
Michel Cadet Liste divers droite
UNIR PERIGUEUX
  • Michel Cadet
  • Nathalie Marrache
  • Laurent Mossion
  • Catherine Doret
  • Stéphane Becker
  • Sandra Meloni-Peycher
  • Bruno Dunoyer
  • Frédérique Weber
  • Sébastien Martin
  • Isabelle Moreau
  • Julien Poujol
  • Virginie Jarrige
  • Jean-Luc Ricaud-Dussarget
  • Dorothée Azevedo Sousa
  • Thierry-Michel Authier
  • Agnès Villeneuve
  • Patrick Detrieux
  • Pascale Lalay
  • Jean-Jacques Jordi
  • Virginie Lopez-Suarez
  • Sébastien Flottes
  • Sandrine Mandel
  • Baptiste Di Gennaro
  • Françoise Mandon
  • Philippe Lacueille
  • Marie Hélène Boras
  • Arnaud Desvayneix
  • Myriam Perier
  • Dominique Hamon
  • Sèverine Pidoux
  • Franck Peytour
  • Sophie Maziere-Salleron
  • Pierre-Noé Jacquin
  • Martine Honoré-Crozet
  • Alexandre Darwiche
  • Brigitte Leon Marceau
  • Jean-Louis Duroueix

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Delphine Labails
Delphine Labails (25 élus) Ensemble, dessinons perigueux 		3 170 40,55%
  • Delphine Labails
  • Richard Bourgeois
  • Hélène Reys
  • Emeric Lavitola
  • Anne Marchand
  • Floran Vadillo
  • Marion Favard
  • François Carême
  • Martine Courault
  • Rémi Guimbail
  • Patricia Mauguy
  • Olivier Barroux
  • Gatienne Doat
  • Rodolphe Delcros
  • Hélène Francesini
  • Jacques Marsac
  • Marie-Claire Bécret-Dallé
  • Didier Perier
  • Marie Cherbero
  • Paul Maso
  • Nathalie Clairin
  • Brice Demaret
  • Géraldine Baylet
  • Patrick Capet
  • Christine Condaminas
Antoine Audi
Antoine Audi (5 élus) J'aime perigueux 		2 381 30,46%
  • Antoine Audi
  • Céline Toulat
  • Michel Cadet
  • Natacha Mayaud
  • Bruno Dunoyer
Patrick Palem
Patrick Palem (5 élus) Patrick palem perigueux 2020 		2 265 28,97%
  • Patrick Palem
  • Nathalie Landon
  • Dominique Gaschard
  • Virginie Jarrige
  • Laurent Rouquie
Participation au scrutin Périgueux
Taux de participation 44,91%
Taux d'abstention 55,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 076

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine Audi
Antoine Audi J'aime perigueux 		1 439 19,15%
Delphine Labails
Delphine Labails Ensemble, dessinons perigueux 		1 305 17,37%
Patrick Palem
Patrick Palem Patrick palem perigueux 2020 		1 164 15,49%
Michel Moyrand
Michel Moyrand Renovons perigueux avec michel moyrand 		1 032 13,73%
Hélène Reys
Hélène Reys Collectif citoyen périgueux 		878 11,68%
Laurent Rouquie
Laurent Rouquie Mon parti c'est périgueux ! 		676 9,00%
François Carême
François Carême Perigueux 2020 - cap sur l'ecologie 		552 7,34%
Elisabeth Dartencet
Elisabeth Dartencet Pour périgueux 		465 6,19%
Participation au scrutin Périgueux
Taux de participation 43,13%
Taux d'abstention 56,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 754

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine Audi
Antoine Audi (27 élus) Ensemble reveillons perigueux 		5 942 50,71%
  • Antoine Audi
  • Elisabeth Dartencet
  • Laurent Mossion
  • Natacha Mayaud-Monteil
  • Laurent Rouquié
  • Nelly Perraud-Dausse
  • Bruno Dunoyer
  • Christiane Rat-Souiller
  • Hussein Khairallah
  • Laurence Datrier
  • Thierry Cipierre
  • Marie-Hélène Boras
  • Gérard Tenaillon
  • Marine Maxheim
  • Michel Macary
  • Brigitte Leon
  • Thierry Couderc
  • Martine Hanou
  • Gallo Thiam
  • Céline Toulat
  • Samuel Duval
  • Myriam Perier
  • Aurélien Jardry
  • Marie Michelle Gueguin
  • Michel Bazin
  • Annie Trarieux
  • Valentin Auro
Michel Moyrand
Michel Moyrand (8 élus) Continuons d'écrire périgueux 		5 774 49,28%
  • Michel Moyrand
  • Delphine Labails
  • Jean-Luc Giraudel
  • Odile Rougier
  • Robert Barbancey
  • Marie Moulenes
  • Vianney Le Vacon
  • Gatienne Doat
Participation au scrutin Périgueux
Taux de participation 67,42%
Taux d'abstention 32,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,53%
Nombre de votants 12 272

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Moyrand
Michel Moyrand Continuons d'écrire périgueux 		4 948 46,62%
Antoine Audi
Antoine Audi Ensemble reveillons perigueux 		4 195 39,52%
Jean-Paul Daudou
Jean-Paul Daudou Ensemble pour perigueux 		1 470 13,85%
Participation au scrutin Périgueux
Taux de participation 63,11%
Taux d'abstention 36,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,60%
Nombre de votants 11 486

Villes voisines de Périgueux

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