Résultat municipale 2026 à Perpignan : découvrez les résultats du 1er tour dans la ville

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Perpignan

Tête de listeListe
Louis Aliot
Louis Aliot Liste du Rassemblement National
CONTINUONS ENSEMBLE AVEC LOUIS ALIOT
  • Louis Aliot
  • Anaïs Sabatini
  • André Bonet
  • Michèle Martinez
  • François Dussaubat
  • Sandrine Dogor-Such
  • Charles Pons
  • Véronique Deroubaix
  • Frédéric Guillaumon-Homs
  • Chantal Bruzi
  • Frédéric Gourier
  • Patricia Fourquet
  • Xavier Baudry
  • Isabelle de Noêll Marchesan
  • Jean-Yves Gatault
  • Marion Bravo
  • Jean-Philippe Schemla
  • Fatima Dahine
  • David Tranchecoste
  • Isabelle Bertran
  • Pierre Parrat
  • Danielle Pujol
  • Alain Cavalière
  • Catherine Pujol
  • Jean-Luc Antoniazzi
  • Florence Moly
  • Philippe Benguigui
  • Christine Gonzalez
  • Franck Rémi
  • Laurence Pignier
  • Bernard Lamothe
  • Clarisse Bourquin
  • Hervé Abel
  • Marine Tardieu
  • Christian Aliet
  • Anne Huberlant
  • Emmanuel Blanc
  • Hélène Baret
  • Jean-Louis Bertrand
  • Dominique d'Agnello
  • Jean-Claude Pinget
  • Marie-Christine Marchesi
  • Gérard Raynal
  • Michèle Ricci
  • Gilles Tibié
  • Marie Marchal
  • Alexandre Durand
  • Vanessa Staub
  • Jean-Bernard Jacomino
  • Chantal Thuet
  • Laurent Ferrara
  • Corinne Roca
  • Roger Tallagrand
  • Marie-Thérèse Costa-Fesenbeck
  • Jean Casagran
Mickaël Idrac
Mickaël Idrac Liste de La France insoumise
PERPIGNAN, CHANGEZ D'AIR !
  • Mickaël Idrac
  • Naïma Mokhtari
  • Nicolas Berjoan
  • Coline Jausserand
  • Charlélie Caussé
  • Monique Hernandez
  • Habib Bekheira
  • Nina Coulon
  • Francis Daspé
  • Kamélia Kadri
  • Guy Rymarczyk
  • Dana Fleurat
  • Hugo Bidault
  • Soraya Chaouki
  • Florent Idrac
  • Laurie Manya
  • Alain Gimenez
  • Kheira Boutouba
  • Christian Bousquet
  • Yasmine Begdouri
  • Alex Fleurat
  • Sarah Schiwimmer
  • Mehdy Belabbas
  • Sandra Brickx
  • Claude Bascompte
  • Luna Petit
  • Jawel Graradji
  • Nadine Stoeckel
  • Jean-Pierre Dalfau
  • Léa Bordier
  • Nathan Castel
  • Laura Costa
  • Nazih Fares
  • Karima Souillah
  • Yannis Labourdette
  • Nackhla Benfodil
  • José Gonsalves
  • Ondine Lesbroussard
  • Pierre-Alexandre Ravet
  • Peggy Zapater
  • Cédric Cazorla
  • Ruth Usle Ceballoas
  • Enzo Ferri
  • Mélanie Sala
  • David Perry
  • Loubna Ennaji
  • Siegfried Sarda
  • Florence Saquer
  • Abderrahman Al Youssfi
  • Marguerite Borras
  • Jacques Vidal
  • Rosalba Pages I Montaner
  • Mehdi Rabi-Bourgade
  • Louise Tam Ham
  • Vincent Bonnard
  • Amina Henda
  • Jean-Pierre Guerit
Bruno Nougayrède
Bruno Nougayrède Liste d'union à droite
SOYONS FIERS DE PERPIGNAN
  • Bruno Nougayrède
  • Lauriane Josende
  • François Parrat
  • Christine Gavalda-Moulenat
  • Philippe Englebert
  • Véronique Danoy
  • Loïc Moszkowiez
  • Sylvie Baudet
  • Michel Roca
  • Samia Selmani
  • Marc Deloncle
  • Malorie Rabhi
  • Thierry Cicorella
  • Laurence Jamin
  • Nicolas Mohr
  • Magali Delval
  • Jean-Marc Moulin
  • Florence Lambert
  • Bruno Flamand
  • Michèle Larno-Perrin
  • Guillaume Bellaton
  • Isabelle Frigola
  • Mathieu Py
  • Danielle Gelis-Wiedemann
  • Jean-Philippe Bonaure
  • Mounira Chichti
  • Évan Delot
  • Pauline Misconi
  • Jean-Paul Servet
  • Hélène Reboulleau
  • Jean-Marie Bonnec
  • Kathya Ihamouine
  • Yvon Guitard
  • Florence Bernard
  • Alain Jimenez
  • Margaret Morillas
  • Jérôme Cambon
  • Edith Brunhes
  • Antoine Adam
  • Monique Ferré
  • Christophe Pertrizot
  • Hélène Perpère
  • Loris Zoppas
  • Gihane Dhumetz
  • Pierre Molina
  • Zeliha Col
  • Thierry Martin
  • Sophie Baron-Laforet
  • Philippe Garcia
  • Célanne Léonard
  • Marceau Rousseau
  • Justine Vergès-Barre
  • Lucien Delonca
  • Jacky Brossard
  • Bruno Koenig
  • Marie-Rose Banus
  • Yann Valeze
Pascale Advenard
Pascale Advenard Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Pascale Advenard
  • Antoine Méroc
  • Anna-Maria Urroz
  • Patrice Basso
  • Caroline Poupard
  • Michel Guardiola
  • Valérie Rieul
  • Grégoire Thomas
  • Anne Da Rosa
  • Abdelhafid Hasnaoui
  • Madeleine Tixedor
  • Teddy Fontaine
  • Maria Martinez
  • Yannick Renard
  • Jennifer Fouchet
  • Jean-Yves Falip
  • Muriel Blanc
  • Paulo Lopes Da Silva
  • Patricia Vergara
  • David Peyron
  • Brigitte Aixendri
  • Jean-Luc Vinel
  • Saliha Ouzzine
  • Emilien Lopez
  • Kelly Dahmani
  • Ronan de Clerq
  • Sylvie Basso
  • Rémi Rigo
  • Renée Miquel
  • Nicolas Nieto
  • Anne L'Hostis
  • Thibaut Graell
  • Marielle Lemallier
  • Sofien Benazouz
  • Maryse Basset
  • Jérémy Coutellec
  • Pilar Martin
  • Romain Pandore
  • Edith Javega
  • Bernard Marchet
  • Anne-Marie Delaris
  • Joseph Aixendri
  • Marie David
  • Marc Loras
  • Martine Guardiola
  • Frédéric Losa
  • Marie-Christine Planas
  • Frédéric Berradia
  • Emmanuelle Fouchet
  • José Martinez
  • Lila Smati
  • Jeremy Ducasse
  • Florence Fontaine
  • Bernard Raiff
  • Nicole Vergara
Mathias Blanc
Mathias Blanc Liste divers gauche
PERPIGNAN AUTREMENT
  • Mathias Blanc
  • Françoise Fiter
  • Olivier Romero
  • Mélina Dufraigne
  • Eric Vernis
  • Marion Hullo
  • Jean-Bernard Mathon
  • Isabelle Yvos
  • Lucas Bernabé
  • Dominique Rumeau
  • Xavier Florimond
  • Françoise Coste
  • Daniel Dubuc
  • Aline Piteux
  • Christophe Moya
  • Françoise Chatard
  • Soufiane El Handa
  • Christine Rumain
  • Axélian Sédilot
  • Brigitte Vumbi
  • François Lemartinel
  • Mélanie Conesa
  • Gabriel Galera
  • Claire Sottil
  • Gilles Costasèque-Dabat
  • Fatima Fornies
  • Dominique Jovet
  • Laurence François
  • Thierry Gaillard
  • Julie Peyron
  • Stéphane Tiffou
  • Ghislaine Zaparty
  • Stanislav Jgoulev
  • Agnès Glory
  • Michel Deschodt
  • Sandra Fajeau
  • Juan-José Rodriguez Galan
  • Florence Daré
  • Xavier Poly
  • Louise Didier
  • Isidore Lusamvuku
  • Lydie Bunouf
  • Paul Taverner
  • Delphine Irissarri
  • Henri Picas
  • Catherine Horemans
  • Gilles Carrère
  • Marie El Jai
  • Patrick Venturini
  • Martine Croix-Mery
  • Gérard Coll
  • Céline Florimond
  • Fabrice Grillon
  • Catherine Oustrière
  • Michel Marc
  • Nicole Gaspon
  • Michel Garcia
Agnès Langevine
Agnès Langevine Liste divers gauche
PLUS FORTS POUR PERPIGNAN AVEC AGNES LANGEVINE ET ANNABELLE BRUNET
  • Agnès Langevine
  • Frédéric Monteil
  • Annabelle Brunet
  • Yves Guizard
  • Lydia Rabehi Talaouit
  • Mathieu Pons-Serradeil
  • Sylvie Gipulo
  • Raymond Carpinelli
  • Chantal Gombert
  • Pierre Lissot
  • Karima Chaouch
  • Luka Roé
  • Valérie Mazollier
  • Marc Panis
  • Chantal Marchon
  • Frédéric Cermeno
  • Laurence Gayte
  • Jordi Danoy
  • Fany Saboul
  • Olivier Esteve
  • Mel Lina Pol
  • Raph Dumas
  • Françoise Lucas
  • Rémy Landri
  • Martine Leccia
  • Carlos Grèzes
  • Rabia Afailal
  • Gilles Figueres
  • Lilia Roquette
  • Romain Margueritte
  • Ahllame Aissaoui
  • Omerhan Arisoy
  • Isabelle Francolon-Saldou
  • Hassan Madih
  • Emmanuelle Chazel
  • Frédéric Bey
  • Angélique Féty
  • Jacques Bégué
  • Sarah Abdelhamid
  • Kouider Soltani
  • Alexia Jestin
  • Benjamin Charpy
  • Aurélia Mari
  • Mohamed Benyahia-Djelloul
  • Marie-Christine Simonetti
  • Sinan Candan
  • Jeanick Dumazaud
  • Kévin Courtois
  • Lise Raivard
  • Julien Alsina
  • Laurence Monserrat
  • Patrick Sauvage
  • Eveline Vidal
  • Serge Martinez
  • Geneviève Massot-Pallure
  • Jean Lhéritier
  • Quéti Otero

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Aliot
Louis Aliot (42 élus) Perpignan, l'avenir en grand 		15 743 53,09%
  • Louis Aliot
  • Marie Bach
  • André Bonet
  • Catherine Pujol
  • François Dussaubat
  • Marion Bravo
  • Charles Pons
  • Isabelle Bertran
  • Rémi Genis
  • Anaïs Sabatini
  • Jean-Yves Gatault
  • Patricia Fourquet
  • Jacques Palacin
  • Soraya Laugaro
  • Fréderic Guillaumon
  • Danielle Pujol
  • Sébastien Ménard
  • Michèle Martinez
  • Bernard Reyes
  • Christine Rouzaud-Danis
  • Frédèric Gourier
  • Sophie Blanc
  • Xavier Baudry
  • Florence Moly
  • Roger Belkiri
  • Véronique Ducassy
  • Jean-Claude Pinget
  • Christelle Martinez
  • Jean-François Maillols
  • Charlotte Cailliez
  • Gérard Raynal
  • Laurence Pignier
  • Georges Puig
  • Marie-Christine Marchesi
  • David Tranchecoste
  • Catherine Serra
  • Max Salinas
  • Sandrine Such
  • Pierre-Louis Laliberté
  • Marie-Thérèse Costa-Fesenbeck
  • Edouard Gebhart
  • Michèle Ricci
Jean-Marc Pujol
Jean-Marc Pujol (13 élus) Perpignan pour vous 		13 908 46,90%
  • Jean-Marc Pujol
  • Chantal Bruzi
  • Pierre Parrat
  • Joëlle Anglade
  • Yves Guizard
  • Laurence Martin
  • Bruno Nougayrede
  • Chantal Gombert
  • Jean Casagran
  • Fatima Dahine
  • Philippe Capsie
  • Christine Gavalda-Moulenat
  • Jean-Luc Antoniazzi
Participation au scrutin Perpignan
Taux de participation 47,23%
Taux d'abstention 52,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 31 636

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Aliot
Louis Aliot Perpignan, l'avenir en grand 		9 273 35,65%
Jean-Marc Pujol
Jean-Marc Pujol Perpignan pour vous 		4 794 18,43%
Agnès Langevine
Agnès Langevine Enfin l'écologie ! tout perpignan avec agnès langevine 		3 774 14,51%
Romain Grau
Romain Grau Pour perpignan 		3 425 13,17%
Caroline Forgues
Caroline Forgues L'alternative ! perpignan écologique et solidaire 		1 710 6,57%
Clotilde Ripoull
Clotilde Ripoull Libres ! 		1 560 5,99%
Olivier Amiel
Olivier Amiel Perpignan la républicaine 		936 3,59%
Alexandre Bolo
Alexandre Bolo Rassemblement pour perpignan 		335 1,28%
Pascale Advenard
Pascale Advenard Faire entendre le camp des travailleurs 		197 0,75%
Participation au scrutin Perpignan
Taux de participation 39,73%
Taux d'abstention 60,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 26 565

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc Pujol
Jean-Marc Pujol (43 élus) Perpignan pour tous 		21 786 55,11%
  • Jean-Marc Pujol
  • Caroline Ferriere-Sirere
  • Romain Grau
  • Chantal Bruzi
  • Pierre Parrat
  • Nathalie Beaufils
  • Laurent Gauze
  • Fatima Dahine
  • Richard Puly-Belli
  • Isabelle De Noell-Marchesan
  • Olivier Amiel
  • Chantal Gombert
  • Mohamed Iaouadan
  • Danièle Pages
  • Brice Lafontaine
  • Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
  • Dominique Schemla
  • Suzy Simon- Nicaise
  • Michel Pinell
  • Joëlle Anglade
  • Alain Gebhart
  • Christine Gavalda-Moulenat
  • Yves Guizard
  • Brigitte Puiggali
  • Marcel Zidani
  • Anabelle Brunet
  • Charles Pons
  • Michelle Fabre
  • Pierre-Olivier Barbe
  • Francine Enrique
  • Bernard Lamothe
  • Nicole Amouroux
  • Stéphane Ruel
  • Virginie Barre
  • Olivier Sales
  • Josiane Cabanas
  • Jean-Michel Henric
  • Véronique Auriol-Vial
  • Nicolas Requesens
  • Christelle Poloni
  • Jérôme Florido
  • Carine Commes
  • Jean-Joseph Calvo
Louis Aliot
Louis Aliot (12 élus) Perpignan ensemble soutenue par le rassemblement bleu marine 		17 744 44,88%
  • Louis Aliot
  • Clotilde Font-Gavalda
  • Bruno Lemaire
  • Marie-Thérèse Costa-Fesenbeck
  • Xavier Baudry
  • Catherine Pujol
  • Mohamed Bellebou
  • Claudine Mizera-Fuentes
  • Jean-Claude Pinget
  • Anne-Marie Rappelin
  • Alexandre Bolo
  • Bénédicte Marchand
Participation au scrutin Perpignan
Taux de participation 62,75%
Taux d'abstention 37,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 8,45%
Nombre de votants 43 179

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Aliot
Louis Aliot Perpignan ensemble soutenue par le rassemblement bleu marine 		12 949 34,18%
Jean-Marc Pujol
Jean-Marc Pujol Perpignan pour tous 		11 617 30,67%
Jacques Cresta
Jacques Cresta Liste des forces de gauche et citoyenne 		4 497 11,87%
Clotilde Ripoull
Clotilde Ripoull Perpignan equilibre 		3 646 9,62%
Jean Codognès
Jean Codognès Jean codognes, croire en perpignan 		2 147 5,66%
Philippe Simon
Philippe Simon Jeunes engages, endavant perpinya 		1 067 2,81%
Stéphanie Font
Stéphanie Font Perpignan a gauche vraiment 		851 2,24%
Axel Belliard
Axel Belliard Place aux perpignanais(es)! 		719 1,89%
Liberto Plana
Liberto Plana Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		384 1,01%
Participation au scrutin Perpignan
Taux de participation 56,99%
Taux d'abstention 43,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,41%
Nombre de votants 39 214

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