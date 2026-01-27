Résultat municipale 2026 à Perpignan : découvrez les résultats du 1er tour dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Perpignan [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Perpignan sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Perpignan
18:49 - La participation estimée à 17h à Perpignan
Le taux de participation estimé pour la ville de Perpignan est de 48% pour ce premier tour des élections municipales 2026 à 17 heures, selon les chiffres d'Ipsos/BVA, relayés par France Info.
17:57 - Quels scores du RN à Perpignan avant les élections de 2026 ?
Le parti à la flamme avait récolté 35,65% des bulletins exprimés lors des élections locales à Perpignan il y a 6 ans. Le mouvement revendiquait lors du second tour 53,09% des bulletins exprimés, assurant l'élection de Louis Aliot à la mairie. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 27,38% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 47,92% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 29,67% aux représentants du parti au tour 1 sur l'ensemble des 3 circonscriptions associées à la ville. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 52,70% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,85% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 41,11% pour le parti d'extrême droite sur l'ensemble des circonscriptions de Perpignan.--------------Ce dernier achèvera sa course en tête avec 51,91% le dimanche suivant.
17:34 - Dans les Pyrénées-Orientales, le taux de participation à 17h dévoilé
Dans les Pyrénées-Orientales, le taux de participation à 17h lors du premier tour des élections municipales 2026 est de 52,99% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins bien que lors des élections municipales de 2014, le taux de participation atteignait alors 64,57% dans le département.
16:58 - À Perpignan, l'abstention s'annonce forte aux municipales
Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales à Perpignan, l'abstention frappait 60,27 % du corps électoral, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que sévissait l'épidémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'élever à 30,74 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 53,07 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 38,89 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 58,07 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez abstentionniste. À l'occasion de cette élection municipale, cette réalité pèsera en tout cas assurément sur les résultats de Perpignan.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Perpignan
|Tête de listeListe
|
Louis Aliot
Liste du Rassemblement National
CONTINUONS ENSEMBLE AVEC LOUIS ALIOT
|
|
Mickaël Idrac
Liste de La France insoumise
PERPIGNAN, CHANGEZ D'AIR !
|
|
Bruno Nougayrède
Liste d'union à droite
SOYONS FIERS DE PERPIGNAN
|
|
Pascale Advenard
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Mathias Blanc
Liste divers gauche
PERPIGNAN AUTREMENT
|
|
Agnès Langevine
Liste divers gauche
PLUS FORTS POUR PERPIGNAN AVEC AGNES LANGEVINE ET ANNABELLE BRUNET
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Aliot (42 élus) Perpignan, l'avenir en grand
|15 743
|53,09%
|
|Jean-Marc Pujol (13 élus) Perpignan pour vous
|13 908
|46,90%
|
|Participation au scrutin
|Perpignan
|Taux de participation
|47,23%
|Taux d'abstention
|52,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|31 636
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Aliot Perpignan, l'avenir en grand
|9 273
|35,65%
|Jean-Marc Pujol Perpignan pour vous
|4 794
|18,43%
|Agnès Langevine Enfin l'écologie ! tout perpignan avec agnès langevine
|3 774
|14,51%
|Romain Grau Pour perpignan
|3 425
|13,17%
|Caroline Forgues L'alternative ! perpignan écologique et solidaire
|1 710
|6,57%
|Clotilde Ripoull Libres !
|1 560
|5,99%
|Olivier Amiel Perpignan la républicaine
|936
|3,59%
|Alexandre Bolo Rassemblement pour perpignan
|335
|1,28%
|Pascale Advenard Faire entendre le camp des travailleurs
|197
|0,75%
|Participation au scrutin
|Perpignan
|Taux de participation
|39,73%
|Taux d'abstention
|60,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|26 565
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Pujol (43 élus) Perpignan pour tous
|21 786
|55,11%
|
|Louis Aliot (12 élus) Perpignan ensemble soutenue par le rassemblement bleu marine
|17 744
|44,88%
|
|Participation au scrutin
|Perpignan
|Taux de participation
|62,75%
|Taux d'abstention
|37,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|8,45%
|Nombre de votants
|43 179
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Aliot Perpignan ensemble soutenue par le rassemblement bleu marine
|12 949
|34,18%
|Jean-Marc Pujol Perpignan pour tous
|11 617
|30,67%
|Jacques Cresta Liste des forces de gauche et citoyenne
|4 497
|11,87%
|Clotilde Ripoull Perpignan equilibre
|3 646
|9,62%
|Jean Codognès Jean codognes, croire en perpignan
|2 147
|5,66%
|Philippe Simon Jeunes engages, endavant perpinya
|1 067
|2,81%
|Stéphanie Font Perpignan a gauche vraiment
|851
|2,24%
|Axel Belliard Place aux perpignanais(es)!
|719
|1,89%
|Liberto Plana Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|384
|1,01%
|Participation au scrutin
|Perpignan
|Taux de participation
|56,99%
|Taux d'abstention
|43,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,41%
|Nombre de votants
|39 214
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