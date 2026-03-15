Résultat municipale 2026 à Perpignan : l'essentiel du premier tour en temps réel
Résultat de l'élection municipale 2026 à Perpignan [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Perpignan ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Perpignan
09:36 - Le RN66 s'oppose à la CGT à Perpignan
À l'approche des élections municipales de mars à Perpignan, la CGT a suscité la controverse en appelant à voter contre le Rassemblement National. Cette prise de position soulève des questions sur la neutralité des syndicats et leur rôle dans les processus électoraux. Le RN66 dénonce la politisation des syndicats et prône un retour à leur mission de défense des agents. Lire sur ouillade.eu
08:36 - Pascale Advenard a défendu son programme pour Perpignan
Pascale Advenard mènera la liste « Lutte Ouvrière – Le camp de travailleurs » à Perpignan lors des élections municipales de 2026 dimanche. Son programme, centré sur l'augmentation des salaires et le renforcement des services publics, prône un changement radical du système économique pour mieux répondre aux besoins de la population. Elle a appelé également durant la campagne à un recrutement massif dans l’éducation pour assurer la continuité du suivi des élèves. Lire sur actu.fr
13/03/26 - 15:51 - La présidence de la PMM : un scrutin dans le scrutin
Les élections municipales de 2026 à Perpignan sont marquées par l'enjeu de la présidence de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (PMM). Les maires en place, dont Louis Aliot, aspirent à des sièges tout en naviguant entre alliances et tensions. La composition des conseils et les résultats des urnes joueront un rôle clé dans cette bataille politique. Lire sur lindependant.fr
13/03/26 - 13:51 - Agnès Langevine a un plan pour revitaliser la ville
Agnès Langevine, candidate aux élections municipales de Perpignan en mars 2026, propose un ambitieux Plan Marshall de 85 millions d'euros pour revitaliser la ville. Soutenue par plusieurs partis, elle prévoit de lutter contre la vacance commerciale et de développer les infrastructures touristiques. Sa liste, « Plus forts pour Perpignan », vise à redonner fierté et attractivité à la ville. Lire sur actu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Perpignan
|Tête de listeListe
|
Louis Aliot
Liste du Rassemblement National
CONTINUONS ENSEMBLE AVEC LOUIS ALIOT
|
|
Mickaël Idrac
Liste de La France insoumise
PERPIGNAN, CHANGEZ D'AIR !
|
|
Bruno Nougayrède
Liste d'union à droite
SOYONS FIERS DE PERPIGNAN
|
|
Pascale Advenard
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Mathias Blanc
Liste divers gauche
PERPIGNAN AUTREMENT
|
|
Agnès Langevine
Liste divers gauche
PLUS FORTS POUR PERPIGNAN AVEC AGNES LANGEVINE ET ANNABELLE BRUNET
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Aliot (42 élus) Perpignan, l'avenir en grand
|15 743
|53,09%
|
|Jean-Marc Pujol (13 élus) Perpignan pour vous
|13 908
|46,90%
|
|Participation au scrutin
|Perpignan
|Taux de participation
|47,23%
|Taux d'abstention
|52,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|31 636
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Aliot Perpignan, l'avenir en grand
|9 273
|35,65%
|Jean-Marc Pujol Perpignan pour vous
|4 794
|18,43%
|Agnès Langevine Enfin l'écologie ! tout perpignan avec agnès langevine
|3 774
|14,51%
|Romain Grau Pour perpignan
|3 425
|13,17%
|Caroline Forgues L'alternative ! perpignan écologique et solidaire
|1 710
|6,57%
|Clotilde Ripoull Libres !
|1 560
|5,99%
|Olivier Amiel Perpignan la républicaine
|936
|3,59%
|Alexandre Bolo Rassemblement pour perpignan
|335
|1,28%
|Pascale Advenard Faire entendre le camp des travailleurs
|197
|0,75%
|Participation au scrutin
|Perpignan
|Taux de participation
|39,73%
|Taux d'abstention
|60,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|26 565
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Pujol (43 élus) Perpignan pour tous
|21 786
|55,11%
|
|Louis Aliot (12 élus) Perpignan ensemble soutenue par le rassemblement bleu marine
|17 744
|44,88%
|
|Participation au scrutin
|Perpignan
|Taux de participation
|62,75%
|Taux d'abstention
|37,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|8,45%
|Nombre de votants
|43 179
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Aliot Perpignan ensemble soutenue par le rassemblement bleu marine
|12 949
|34,18%
|Jean-Marc Pujol Perpignan pour tous
|11 617
|30,67%
|Jacques Cresta Liste des forces de gauche et citoyenne
|4 497
|11,87%
|Clotilde Ripoull Perpignan equilibre
|3 646
|9,62%
|Jean Codognès Jean codognes, croire en perpignan
|2 147
|5,66%
|Philippe Simon Jeunes engages, endavant perpinya
|1 067
|2,81%
|Stéphanie Font Perpignan a gauche vraiment
|851
|2,24%
|Axel Belliard Place aux perpignanais(es)!
|719
|1,89%
|Liberto Plana Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|384
|1,01%
|Participation au scrutin
|Perpignan
|Taux de participation
|56,99%
|Taux d'abstention
|43,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,41%
|Nombre de votants
|39 214
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