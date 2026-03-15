Résultat municipale 2026 à Pessac : l'intégralité des résultats en direct avec le score de chaque liste
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pessac [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Pessac sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Pessac
17:57 - Le RN monte-t-il à Pessac ?
Le Rassemblement national restait loin du podium lors des municipales à Pessac il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 13,58% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 26,60% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 10,80% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Pessac comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 18,58% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 20,91% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 20,53% lors du vote définitif.
16:58 - Dernières municipales : 35,20 % de participation à Pessac
La participation s'élevait à 35,20 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Pessac, un score en demi-teinte, le coronavirus ayant impacté fortement le vote. Le scrutin municipal reste pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre attiré les électeurs, avec 76,27 % de participation dans la ville (23,73 % d'abstention). Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 51,07 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation se réhausser très nettement à 69,72 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 53,85 % des citoyens locaux. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres esquissent in fine une ville assez peu mobilisée par rapport aux tendances françaises. Dans le cadre de l'élection municipale à Pessac, cette particularité aura quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats locaux.
15:59 - Comment a voté Pessac lors de la dernière année électorale ?
Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Pessac, les votes s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,30%). Sébastien Saint-Pasteur (Union de la gauche) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Pessac près d'un mois plus tard avec 41,16%. Bérangère Couillard (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 32,26%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sébastien Saint-Pasteur culminant à 46,69% des votes sur place. Le paysage politique de Pessac a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un terrain favorable aux idées de gauche.
14:57 - Pessac : des résultats très tranchés lors des scrutins il y a 4 ans
Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Pessac plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 32,06% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 26,18%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 73,40% pour Emmanuel Macron, contre 26,60% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Pessac soutenaient en priorité Jean-Renaud Ferran (Nupes) avec 36,93% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Bérangère Couillard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,45% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Pessac comme une commune politiquement très disputée.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pessac
|Tête de listeListe
|
Hervé Dossat
Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR PESSAC
|
|
Sébastien Saint-Pasteur
Liste d'union à gauche
PESSAC ENSEMBLE
|
|
Bérangère Couillard
Liste divers centre
Unis pour Pessac
|
|
Franck Raynal
Liste divers droite
AVEC FRANCK RAYNAL, FIERS D'ÊTRE PESSACAIS
|
|
Isabelle Ufferte
Liste d'extrême-gauche
ANTICAPITALISTES ET REVOLUTIONNAIRES
|
|
Philippe Jaouen
Liste de La France insoumise
PESSAC INSOUMISE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Raynal (37 élus) Naturellement pessac
|7 682
|50,57%
|
|Sébastien Saint-Pasteur (12 élus) Réinventons pessac ensemble : écologie et solidarité
|7 508
|49,42%
|
|Participation au scrutin
|Pessac
|Taux de participation
|36,61%
|Taux d'abstention
|63,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 509
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Raynal Naturellement pessac
|6 600
|45,41%
|Sébastien Saint-Pasteur Reinventons pessac ensemble
|3 824
|26,31%
|Laure Curvale L'écologie pour pessac
|3 106
|21,37%
|David Rybak Pessac avant tout
|546
|3,75%
|Isabelle Ufferte Anticapitalistes ! pour les travailleurs et les classes populaires.
|458
|3,15%
|Participation au scrutin
|Pessac
|Taux de participation
|35,20%
|Taux d'abstention
|64,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 879
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Raynal (34 élus) Pessac avenir
|11 556
|51,89%
|
|Jean-Jacques Benoit (11 élus) Liste de progrès, d'ouverture et citoyenne "bien vivre à pessac"
|10 713
|48,10%
|
|Participation au scrutin
|Pessac
|Taux de participation
|58,19%
|Taux d'abstention
|41,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,49%
|Nombre de votants
|23 315
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Benoit Liste de progrès et d'ouverture "bien vivre à pessac"
|8 592
|39,36%
|Franck Raynal Pessac avenir
|8 138
|37,28%
|Gérard Aupetit Pessac bleu marine
|1 971
|9,03%
|Charles Zaiter Citoyens pessacais
|1 907
|8,73%
|Isabelle Ufferte Pessac alternative anticapitaliste
|1 217
|5,57%
|Participation au scrutin
|Pessac
|Taux de participation
|56,18%
|Taux d'abstention
|43,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,04%
|Nombre de votants
|22 509
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