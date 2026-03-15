Résultat municipale 2026 à Pessac : les actualités et les résultats en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pessac [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Pessac ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Pessac
15:35 - Six listes en lice pour le premier tour des municipales à Pessac
Ancien bastion socialiste, la ville de Pessac pourrait voir un duel serré pour le premier tour ce dimanche 15 mars. Le maire sortant, Franck Raynal (Divers droite, membre d'Horizons), brigue un nouveau mandat après avoir conservé son siège de justesse en 2020 avec seulement 174 voix d'avance. Face à lui, l'union de la gauche et des écologistes se rassemble derrière Sébastien Saint-Pasteur pour tenter de conquérir la ville. Quatre autres candidatures se présentent pour la mairie de Pessac : Bérangère Couillard pour le centre, Philippe Jaouen (La France insoumise), Isabelle Ufferte (NPA Révolutionnaire) et Hervé Dossat pour le Rassemblement National. Cette fragmentation des voix pourrait s'avérer déterminante dans une commune où chaque suffrage a compté lors de la précédente élection. Lire sur SudOuest.fr
12/03/26 - 14:26 - Un débat à Pessac pour les municipales 2026
Le débat télévisé pour les élections municipales 2026 à Pessac a réuni six candidats, dont le maire sortant Franck Raynal et l’ancienne ministre Bérangère Couillard. Les échanges ont été vifs, marqués par des attaques ciblées sur des projets de jeunesse et de santé. Le candidat RN, Hervé Dossat, a présenté ses propositions, notamment sur le logement. Revoir sur sudouest.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pessac
|Tête de listeListe
|
Hervé Dossat
Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR PESSAC
|
|
Sébastien Saint-Pasteur
Liste d'union à gauche
PESSAC ENSEMBLE
|
|
Bérangère Couillard
Liste divers centre
Unis pour Pessac
|
|
Franck Raynal
Liste divers droite
AVEC FRANCK RAYNAL, FIERS D'ÊTRE PESSACAIS
|
|
Isabelle Ufferte
Liste d'extrême-gauche
ANTICAPITALISTES ET REVOLUTIONNAIRES
|
|
Philippe Jaouen
Liste de La France insoumise
PESSAC INSOUMISE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Raynal (37 élus) Naturellement pessac
|7 682
|50,57%
|
|Sébastien Saint-Pasteur (12 élus) Réinventons pessac ensemble : écologie et solidarité
|7 508
|49,42%
|
|Participation au scrutin
|Pessac
|Taux de participation
|36,61%
|Taux d'abstention
|63,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 509
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Raynal Naturellement pessac
|6 600
|45,41%
|Sébastien Saint-Pasteur Reinventons pessac ensemble
|3 824
|26,31%
|Laure Curvale L'écologie pour pessac
|3 106
|21,37%
|David Rybak Pessac avant tout
|546
|3,75%
|Isabelle Ufferte Anticapitalistes ! pour les travailleurs et les classes populaires.
|458
|3,15%
|Participation au scrutin
|Pessac
|Taux de participation
|35,20%
|Taux d'abstention
|64,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 879
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Raynal (34 élus) Pessac avenir
|11 556
|51,89%
|
|Jean-Jacques Benoit (11 élus) Liste de progrès, d'ouverture et citoyenne "bien vivre à pessac"
|10 713
|48,10%
|
|Participation au scrutin
|Pessac
|Taux de participation
|58,19%
|Taux d'abstention
|41,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,49%
|Nombre de votants
|23 315
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Benoit Liste de progrès et d'ouverture "bien vivre à pessac"
|8 592
|39,36%
|Franck Raynal Pessac avenir
|8 138
|37,28%
|Gérard Aupetit Pessac bleu marine
|1 971
|9,03%
|Charles Zaiter Citoyens pessacais
|1 907
|8,73%
|Isabelle Ufferte Pessac alternative anticapitaliste
|1 217
|5,57%
|Participation au scrutin
|Pessac
|Taux de participation
|56,18%
|Taux d'abstention
|43,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,04%
|Nombre de votants
|22 509
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