Résultat municipale 2026 à Pessac : les actualités et les résultats en direct

Hervé Dossat Liste du Rassemblement National

L'ALTERNANCE POUR PESSAC Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Hervé Dossat Programme de Hervé Dossat à Pessac (L'ALTERNANCE POUR PESSAC) Alternance pour Pessac Hervé DOSSAT se présente comme un candidat à la mairie de Pessac, soutenu par Marine LE PEN et Jordan BARDELLA. Il met en avant son expérience en tant que cadre commercial retraité et son attachement à la ville où il vit depuis 30 ans. Son objectif est de redonner à Pessac le rayonnement qu'elle mérite en proposant une gestion rigoureuse des finances publiques. Priorités du candidat Les priorités d'Hervé DOSSAT incluent l'augmentation des effectifs de la Police Municipale et l'amélioration des infrastructures de circulation. Il souhaite également encourager la participation citoyenne et traiter chaque habitant avec respect. De plus, il met l'accent sur le soutien aux commerçants et la préservation de l'environnement local. Engagement envers la jeunesse Hervé DOSSAT accorde une attention particulière à la jeunesse de Pessac, en cherchant à créer un environnement propice à leur installation et à la fondation de familles. Il souhaite mettre en place des initiatives pour aider les jeunes à s'épanouir dans la commune. Cela inclut également le renforcement de l'offre de places en crèches pour les familles. Contact et mobilisation Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026, et Hervé DOSSAT appelle les Pessacais à voter pour son projet. Il met à disposition ses coordonnées pour toute question ou échange avec les citoyens. Son engagement est de travailler pour une Pessac plus sereine, fière et dynamique.

Hervé Dossat

Giulya Yvrard

Clément Laidet

Marie Marandat

Calvin Stern

Alexandra Forcolin

Jules Berger

Bénédicte Mathivet

Bruno Biscarrat

Marie Monteil

Maxence Castaignede

Béatrice Torliguian

Thierry Berneron

Coralie Dambra

Julien Moinet

Marie-Claude Maurice

Joël Carriere

Patricia Debrie

Sébastien Yvrard

Noëlle Oudin

Christian Jaud

Odile Barbet

Alexandre Orts

Galina Tsapovitch

Christophe George

Monique Jaud

Jacques Varlot

Catherine Blanchard

Bernard Faucher

Nathalie Simon

Janick Debrie

Valérie Raphalen

Philippe Dupart

Geneviève Jost

Ruslan Pichuzhkin

Maryse Gouvernet

Jean-Pierre Sabatté

Nathalie Perier

Yvan Leonard

Sylvie Dupart-Galan

Pierre de Amorim

Christelle Thebault

Brice Mareschal

Audrey Durcudoy

Vincent Mareschal

Patricia Durdos

Jérôme Jaud

Julie Gavinet

Cédric de Saint-Quentin

Sébastien Saint-Pasteur Liste d'union à gauche

PESSAC ENSEMBLE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sébastien Saint-Pasteur Programme de Sébastien Saint-Pasteur à Pessac (PESSAC ENSEMBLE) Élections municipales à Pessac Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026, offrant aux Pessacais l'opportunité de s'engager dans un nouveau projet pour leur ville. Ce projet vise à instaurer une gouvernance plus efficace et transparente, en impliquant davantage les citoyens dans les décisions. Le candidat, Sébastien Saint-Pasteur, appelle à une mobilisation collective pour construire un avenir meilleur pour Pessac. Engagement pour la transparence Le programme met l'accent sur une action municipale plus transparente et proche des citoyens. Il inclut un engagement à ne pas augmenter les taux d'imposition communaux tout en prévoyant des investissements utiles et partagés. Cette approche vise à renforcer la confiance entre la municipalité et les habitants. Priorités en matière de sécurité Un des axes majeurs du programme est le renforcement de la sécurité de proximité et la mise en place d'un plan anti-cambriolage. Cela inclut une collaboration accrue entre la police municipale et les partenaires locaux pour améliorer la prévention. La lutte contre les violences faites aux femmes et les addictions sera également une priorité essentielle. Solidarités et soutien aux fragiles Le projet prévoit des mesures pour mieux protéger les populations vulnérables en simplifiant l'accès aux droits fondamentaux. Une attention particulière sera portée aux familles, personnes isolées et aidants, ainsi qu'aux enjeux liés au handicap. L'objectif est de renforcer la coordination entre les différents acteurs pour une action plus efficace.

Sébastien Saint-Pasteur

Laure Curvale

Philippe Monterat

Najat Azmy

Alain Pariente

Sylvie Bridier

Jean-François Grèzes

Maud Mathieu-Chaigneau

Michaël Ristic

Florence Bougault

Thierry Hofer

Julie Vignaud

Pierre Castaignos

Emmanuelle Daviaud

Jean Claude Juzan

Élodie Cazaux

Christophe Berthelot

Christel Chaineaud

Bernard Danthez

Catherine Dalm

Jerome Moncoucut

Juliette Sachot

Jean-Paul Messé

Clémence Nicolas

Philippe Cernier

Anne Wimez

Germinal Climent

Anne-Céline Lebeau

Hakim Berkane

Murielle Courtaud

Jonathan Dupire

Karelle Perry-Emery

Tidiane Gaye

Sarah Basset

Arnaud Palu

Yasmina Chillaoui

Alhadji Bouba Nouhou

Véronique Garguil

Wahid Chakib

Claudine Poloni

Franck Jacques

Sylvie Ferrari

Hilaire Zeferino

Marine Boyer

Johan Brizet

Maryse Lacampagne

Nathan Mousutéguy

Françoise Vernier

Guillaume Sala

Dominique Dumont

Florian Porta Bonete

Bérangère Couillard Liste divers centre

Unis pour Pessac Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Bérangère Couillard Programme de Bérangère Couillard à Pessac (Unis pour Pessac) Engagement citoyen La candidature de Bérangère Couillard repose sur une volonté d'engagement auprès des habitants de Pessac. Elle souhaite créer un lien direct avec les citoyens pour construire un projet collectif qui répond à leurs besoins. L'accent est mis sur l'écoute, la transparence et l'efficacité dans la gestion municipale. Amélioration du quotidien Un des principaux objectifs de la liste est d'améliorer concrètement le quotidien des Pessacais. Cela inclut des initiatives pour faciliter les déplacements, renforcer la sécurité et soutenir les écoles et les commerces locaux. L'idée est de se concentrer sur des projets essentiels qui impactent directement la vie des familles. Urgences pour Pessac La candidate a identifié dix urgences à traiter pour le bien-être de la ville. Parmi celles-ci figurent le renouveau démocratique, la sécurité, et le soutien aux associations et commerces. Ces priorités visent à renforcer la qualité de vie et à répondre aux attentes des citoyens. Vision pour l'avenir Bérangère Couillard souhaite une ville à taille humaine, ouverte et innovante, qui protège ses habitants tout en préparant l'avenir. Elle prône la coopération et l'action concrète pour construire une Pessac exemplaire. Sa vision inclut également la réduction de l'empreinte carbone et le développement d'équipements sportifs pour améliorer le cadre de vie.

Bérangère Couillard

Benoit Grange

Marie-Claude Martinez

Matthieu Richez

Kenette Bourienne

Kevin Pellé

Valérie Wastiaux Giudicelli

Laurent Desplat

Camille Colin-Larrue

Mohamed Jamaï

Caroline Hascoët

Rémi Croizet

Célia Richard

Didier Broussard

Chloé Ruchaud-Irsaque

Stéphane Comme

Cendrine Pouvreau-Charrié

Jean-Claude Sallé

Jenny Ludlow

Sébastien Bardet

Caroline Combes

Khalifa Youme

Stéphanie Ferrer

Frédéric Lucas

Cécile Mbaye

Jean-Luc Bosc

Nathalie Le Jeune

Alexandre Clairacq

Emilie Curtil

Vincent Fontenay

Imane Uyttersprot

Raphël Martin

Kheira Gouignard-Khellas

Stanislas Ramiarinarivo

Romane Fargeon

Bakary Kante

Fabienne Thiercelin

Maxime Marrot

Samira Zaki

Nicolas Mertzweiller

Solange Kieffer

Jean-Michel Diague

Hélène Guillemet

Pierre Germain

Nicole Boenisch-Guimberteau

Francis Lacombe

Barbara Weisler-Appert

Régis Bisleau

Nathalie Brunet

Charles Zaiter

Sylvie Camacho

Franck Raynal Liste divers droite

AVEC FRANCK RAYNAL, FIERS D'ÊTRE PESSACAIS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Franck Raynal Programme de Franck Raynal à Pessac (AVEC FRANCK RAYNAL, FIERS D'ÊTRE PESSACAIS) Engagement pour la sécurité La sécurité est une priorité essentielle pour les habitants de Pessac. Depuis l'arrivée de l'équipe actuelle, le nombre de policiers municipaux a considérablement augmenté, passant de 8 à 42. Des mesures telles que la vidéoprotection et une meilleure coordination avec la Police Nationale ont été mises en place pour garantir la tranquillité publique. Gestion financière rigoureuse La municipalité s'engage à ne pas augmenter les impôts, respectant ainsi le pouvoir d'achat des Pessacais. Grâce à une gestion budgétaire stricte, des excédents significatifs ont été dégagés, permettant d'afficher un taux d'endettement parmi les plus faibles de France. Cette approche vise à encourager les investissements dans la commune tout en préservant les finances publiques. Qualité de vie et santé La qualité de vie est un enjeu central pour le bien-être des citoyens de Pessac. Des initiatives sont mises en place pour embellir les espaces publics et lutter contre les nuisances, notamment sonores. La municipalité s'engage également à promouvoir la santé mentale et la prévention, intégrant ces aspects dans toutes ses politiques. Participation citoyenne La participation des citoyens est encouragée dans les décisions collectives et les activités municipales. L'équipe actuelle souhaite renforcer l'implication des habitants dans la vie de la commune, garantissant ainsi une cohésion sociale. Ce dialogue avec les citoyens est essentiel pour construire une ville qui répond à leurs attentes et besoins.

Franck Raynal

Pascale Pavone

Stéphane Mari

Fatiha Bozdag

Emmanuel Magès

Delphine Sabatey

Benoît Rautureau

Zeineb Lounici

Naji Yahmdi

Sylvie Vieu

Fabien Leroy

Margot Décory

Ludovic Bideau

Véronique Carlotti

Jérémie Landreau

Fatima Bizine

Marc Gatti

Edith Dumartin

Philippe Robak

Nolwenn Lecame

Philippe Lagouarde

Isabelle Rigaud

Cem Oruc

Marion Albany

Lucas Lacarriere

Valérie Bernede

Romuald Labat

Marina Carlotti

Bruno Marchessou

Céline Nikitine

Christian Chareyre

Gladys Thiebault

Didier Boulot

Hadiza Garba

Jean-Philippe Laville

Nathalie Lozach

Dominique Moussours-Eyrolles

Sabine Jacob Neuville

Nathan Rossard

Maïmiti Gelly

Sebastien Brassat

Alexia Vincent-Steiner

Baptiste Testard

Elise Ben Rayana

Grégory Vincens

Annie Ladiray

Jean-Pierre Berthomieux

Christine Charmet

Franck Marcenat

Isabelle Dulaurens

Francois Sztark

Isabelle Ufferte Liste d'extrême-gauche

ANTICAPITALISTES ET REVOLUTIONNAIRES Voir la liste des candidats

Isabelle Ufferte

Franck Olliver

Lea Soupou Sidambarom

Julien Colas

Cecile Caumieres-Lecouvé

Daniel Minvielle

Leïla Sabrina Brureau

Etienne Saliege

Evelyne Durquety

Luca Buselli

Hélène Giraud

David Schuldiener

Ilona Lamirand

Christophe Leclercq

Sylvie Bourgoin

Christophe Caville

Annick Ducasse-Suisse

Julien Pearson

Audrey Syre

Abdelkrime Chekerker

Annette Trouillet

Thierry Bidonde

Marie-France Villefosse

Romain Daniel Caze

Marie-Josée Margalejo

Clément Duchamps

Daniele Lalisou-Pourbaix

Johan Lamarque

Sandie Murielle Pichereau

Francois Doumens

Francoise Rulleau

Lucas Soupou Sidambarom

Chrystelle Bozza

Cedric Avril

Martine Dequaire

Patrick Pourbaix

Marina Quesada

Lucas Schuldiener

Ghislaine Andrieu

Daniel Trouillet

Dominique Périchon

Emilien Gay-Fontaine

Ghislaine Teich

Laurent Memin

Jeanne Pelissier

Dominique Maurin

Nathalie Ferran

Marcellus Soupou Sidambarom

Gilberte Pages

Philippe Jaouen Liste de La France insoumise

PESSAC INSOUMISE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Jaouen Programme de Philippe Jaouen à Pessac (PESSAC INSOUMISE) Pessac solidaire Notre liste vise à créer une ville de Pessac plus solidaire, axée sur la paix, la justice sociale et la démocratie locale. Nous nous opposons à la privatisation des services essentiels et souhaitons redonner la parole aux habitants. Nos priorités incluent la remunicipalisation des services publics et la défense du logement social. Engagements pour la ville Nous proposons des mesures concrètes comme le Référendum d'Initiative Citoyenne et la création d'une brigade du droit au logement. La remunicipalisation des services, notamment la restauration, est également au cœur de notre programme. Nous souhaitons stopper la démolition des tours de Saige et restaurer le patrimoine social. Équipe engagée Notre liste est composée de personnes engagées dans divers domaines, comme la démocratie communale, le handicap, et le logement. Chaque membre apporte son expertise pour répondre aux besoins des Pessacais et Pessacaises. Ensemble, nous travaillons pour une ville plus juste et inclusive. Modalités de vote Les élections se tiendront les 15 et 22 mars, et il est important de se présenter avec une pièce d'identité valide. La carte d'électeur n'est pas nécessaire pour voter. Nous encourageons tous les citoyens à participer à ce moment démocratique essentiel.