Résultat municipale 2026 à Poitiers : découvrez les résultats dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Poitiers [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Poitiers sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Poitiers
18:59 - Poitiers : démographie, élections et perspectives d'avenir
A mi-chemin des élections municipales, Poitiers regorge de diversité et d'activités. Avec ses 89 472 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 6 016 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 18 029 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (38,19%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les 10 257 résidents étrangers, représentant 11,46% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 181 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 16,03%, révélant une situation économique précaire. À Poitiers, où la jeunesse équivaut à 50% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.
17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Poitiers ?
Le parti nationaliste n'apparaissait pas sur le podium lors des élections locales à Poitiers en 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 11,56% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 24,84% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 8,99% aux représentants du parti au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la localité. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Poitiers comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 16,03% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 18,39% pour le parti nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Poitiers. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 18,98% lors du vote final.
17:17 - Un taux de participation de 55,07% dans la Vienne
La Vienne fait partie des départements dans lesquels les électeurs se sont davantage déplacés aux élections municipales 2026 à 17 heures selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. En effet, le taux de participation atteint 55,07% dans le département.
16:58 - Les électeurs de Poitiers vont-ils se mobiliser aux municipales ?
Pour rappel, la participation s'élevait à 36,40 % à Poitiers lors des municipales de 2020, un chiffre assez faible alors que le Covid-19 pesait sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 33 286 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 74,15 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 52,66 % des électeurs (soit environ 23 428 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 67,92 %, bien au-delà des 50,47 % enregistrés en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une contrée moins participative que la moyenne par rapport au reste du pays. À l'occasion de cette élection municipale 2026, la valeur de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Poitiers.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Poitiers
|Tête de listeListe
|
Lucile Parnaudeau
Liste divers droite
Un nouveau souffle pour Poitiers
|
|
François Blanchard
Liste du Parti socialiste
POITIERS AMBITIEUSE ET SOLIDAIRE
|
|
Anthony Brottier
Liste divers centre
Anthony BROTTIER Notre priorité, c'est vous !
|
|
Leonore Moncond'Huy
Liste Les Ecologistes
Poitiers collectif
|
|
Bertrand Geay
Liste d'extrême-gauche
Poitiers en Commun
|
|
Ludovic Gaillard
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvière - Le camp des travailleurs
|
|
Charles Rangheard
Liste du Rassemblement National
UN CIEL BLEU POUR POITIERS
|
|
Dolorès Prost
Liste divers droite
Liberté pour Poitiers
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Leonore Moncond'huy (38 élus) Poitiers collectif, ecologie, justice sociale et democratie
|5 995
|42,83%
|
|Alain Claeys (9 élus) Poitiers, l'avenir s'écrit à taille humaine
|4 983
|35,60%
|
|Anthony Brottier (6 élus) Anthony brottier "ma priorite c'est vous"
|3 018
|21,56%
|
|Participation au scrutin
|Poitiers
|Taux de participation
|33,19%
|Taux d'abstention
|66,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 504
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Claeys Poitiers, l'avenir s'écrit à taille humaine
|4 382
|28,21%
|Leonore Moncond'huy Poitiers collectif, ecologie, justice sociale et democratie
|3 711
|23,89%
|Anthony Brottier Anthony brottier "ma priorite c'est vous"
|2 854
|18,37%
|Christiane Fraysse Osons 2020, écologique, sociale, solidaire et citoyenne
|1 547
|9,96%
|Thierry Alquier Poitiers autrement
|1 525
|9,81%
|Kévin Courtois Rassembler poitiers
|886
|5,70%
|Manon Labaye Poitiers anticapitaliste
|457
|2,94%
|Ludovic Gaillard Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|170
|1,09%
|Participation au scrutin
|Poitiers
|Taux de participation
|36,40%
|Taux d'abstention
|63,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 891
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Claeys (38 élus) Poitiers tout simplement
|10 278
|41,08%
|
|Jacqueline Daigre (9 élus) Des idees pour decider
|8 552
|34,18%
|
|Christiane Fraysse (4 élus) Osons poitiers, écologique, sociale, solidaire et citoyenne
|3 766
|15,05%
|
|Alain Verdin (2 élus) Rassemblement bleu marine a poitiers
|2 420
|9,67%
|
|Participation au scrutin
|Poitiers
|Taux de participation
|54,48%
|Taux d'abstention
|45,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,80%
|Nombre de votants
|25 737
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Claeys Poitiers tout simplement
|8 521
|35,66%
|Jacqueline Daigre Des idees pour decider
|5 763
|24,11%
|Christiane Fraysse Osons poitiers, écologique, sociale, solidaire et citoyenne
|3 653
|15,28%
|Alain Verdin Rassemblement bleu marine a poitiers
|2 861
|11,97%
|Éric Duboc Notre parti c'est poitiers
|2 418
|10,11%
|Ludovic Gaillard Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|678
|2,83%
|Participation au scrutin
|Poitiers
|Taux de participation
|52,19%
|Taux d'abstention
|47,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,51%
|Nombre de votants
|24 763
Villes voisines de Poitiers
- Poitiers (86000)
- Ecole primaire à Poitiers
- Maternités à Poitiers
- Crèches et garderies à Poitiers
- Classement des collèges à Poitiers
- Salaires à Poitiers
- Impôts à Poitiers
- Dette et budget de Poitiers
- Climat et historique météo de Poitiers
- Accidents à Poitiers
- Délinquance à Poitiers
- Inondations à Poitiers
- Nombre de médecins à Poitiers
- Pollution à Poitiers
- Entreprises à Poitiers
- Prix immobilier à Poitiers