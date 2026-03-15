Résultat municipale 2026 à Poitiers : le jour d'élection heure par heure
Résultat de l'élection municipale 2026 à Poitiers [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Poitiers ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Poitiers
11:01 - Derniers préparatifs à Poitiers avant l’ouverture des bureaux de vote dimanche
À Poitiers, les préparatifs pour les élections municipales de 2026 battent leur plein. La mairie s'organise pour assurer le bon déroulement du scrutin, avec 53 bureaux de vote soigneusement aménagés. Chaque détail est crucial pour garantir la réussite de cet événement civique important. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
10/03/26 - 15:56 - Les candidats exposent leurs idées à Poitiers pour 2026
À Poitiers, le premier tour des élections municipales verra la candidature de Léonore Moncond’huy, qui prône une série d'initiatives pour améliorer la mobilité urbaine. Face à sept autres candidats, elle propose un plan vélo sur dix ans et un réseau de bus renforcé. Les préoccupations sur l'accessibilité et les transports sont au cœur de cette campagne. Lire sur le7.info
09/03/26 - 22:46 - Poitiers se prépare pour les municipales de 2026
Les élections municipales de mars 2026 à Poitiers mobilisent huit candidats, dont François Blanchard et Léonore Moncond'huy. Un débat a été organisé pour permettre aux candidats de présenter leurs projets avant le premier tour. Les résultats seront disponibles à partir du 15 mars. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
09/03/26 - 18:46 - Le débat sur les élections municipales à Poitiers
À Poitiers, à moins d'une semaine du premier tour des élections municipales de 2026, un débat réunissant les huit candidats est organisé. Ce débat, co-animé par France 3 Poitou-Charentes et ICI Poitou, abordera des thèmes clés comme la sécurité, les transports et l'attractivité de la ville. Les électeurs pourront ainsi mieux comprendre les programmes et candidatures. Lire sur francebleu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Poitiers
|Tête de listeListe
|
Lucile Parnaudeau
Liste divers droite
Un nouveau souffle pour Poitiers
|
|
François Blanchard
Liste du Parti socialiste
POITIERS AMBITIEUSE ET SOLIDAIRE
|
|
Anthony Brottier
Liste divers centre
Anthony BROTTIER Notre priorité, c'est vous !
|
|
Leonore Moncond'Huy
Liste Les Ecologistes
Poitiers collectif
|
|
Bertrand Geay
Liste d'extrême-gauche
Poitiers en Commun
|
|
Ludovic Gaillard
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvière - Le camp des travailleurs
|
|
Charles Rangheard
Liste du Rassemblement National
UN CIEL BLEU POUR POITIERS
|
|
Dolorès Prost
Liste divers droite
Liberté pour Poitiers
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Leonore Moncond'huy (38 élus) Poitiers collectif, ecologie, justice sociale et democratie
|5 995
|42,83%
|
|Alain Claeys (9 élus) Poitiers, l'avenir s'écrit à taille humaine
|4 983
|35,60%
|
|Anthony Brottier (6 élus) Anthony brottier "ma priorite c'est vous"
|3 018
|21,56%
|
|Participation au scrutin
|Poitiers
|Taux de participation
|33,19%
|Taux d'abstention
|66,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 504
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Claeys Poitiers, l'avenir s'écrit à taille humaine
|4 382
|28,21%
|Leonore Moncond'huy Poitiers collectif, ecologie, justice sociale et democratie
|3 711
|23,89%
|Anthony Brottier Anthony brottier "ma priorite c'est vous"
|2 854
|18,37%
|Christiane Fraysse Osons 2020, écologique, sociale, solidaire et citoyenne
|1 547
|9,96%
|Thierry Alquier Poitiers autrement
|1 525
|9,81%
|Kévin Courtois Rassembler poitiers
|886
|5,70%
|Manon Labaye Poitiers anticapitaliste
|457
|2,94%
|Ludovic Gaillard Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|170
|1,09%
|Participation au scrutin
|Poitiers
|Taux de participation
|36,40%
|Taux d'abstention
|63,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 891
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Claeys (38 élus) Poitiers tout simplement
|10 278
|41,08%
|
|Jacqueline Daigre (9 élus) Des idees pour decider
|8 552
|34,18%
|
|Christiane Fraysse (4 élus) Osons poitiers, écologique, sociale, solidaire et citoyenne
|3 766
|15,05%
|
|Alain Verdin (2 élus) Rassemblement bleu marine a poitiers
|2 420
|9,67%
|
|Participation au scrutin
|Poitiers
|Taux de participation
|54,48%
|Taux d'abstention
|45,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,80%
|Nombre de votants
|25 737
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Claeys Poitiers tout simplement
|8 521
|35,66%
|Jacqueline Daigre Des idees pour decider
|5 763
|24,11%
|Christiane Fraysse Osons poitiers, écologique, sociale, solidaire et citoyenne
|3 653
|15,28%
|Alain Verdin Rassemblement bleu marine a poitiers
|2 861
|11,97%
|Éric Duboc Notre parti c'est poitiers
|2 418
|10,11%
|Ludovic Gaillard Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|678
|2,83%
|Participation au scrutin
|Poitiers
|Taux de participation
|52,19%
|Taux d'abstention
|47,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,51%
|Nombre de votants
|24 763
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