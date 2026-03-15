Résultat municipale 2026 à Poitiers : le jour d'élection heure par heure

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Poitiers

Tête de listeListe
Lucile Parnaudeau
Lucile Parnaudeau Liste divers droite
Un nouveau souffle pour Poitiers
  • Lucile Parnaudeau
  • Nicolas Le Flao-Pilleux
  • Camille Flavigny
  • Michel Henri
  • Julie Tabaud
  • Yves-Noël Dieu
  • Alice Père
  • Philippe Grégoire
  • Elisabeth Dupin
  • Thomas Galeron
  • Marine Moulin
  • Jérôme-Alexandre Minski
  • Servane Permezel
  • Pascal Roblot
  • Sophie Ghilan
  • Pierre Cazenave
  • Valentine Rosero Bolanos
  • Jean-Charles Quillon
  • Mélanie Durand
  • Philippe Meric de Bellefon
  • Sophie Charles
  • Philippe Parnaudeau
  • Léa Monge
  • Etienne Caillet
  • Maya Hallay
  • Emmanuel Pouzet
  • Vanessa Nugues
  • Norton Tonnoir Samain
  • Ramla Hachani
  • Albin Caillé
  • Eloïse Bergeon
  • Louis Quilichini
  • Marie Delaval
  • Françoise Conte
  • Karine Billaud
  • Claude Godard
  • Nathalie Perdoux
  • Michael Rouillard
  • Layla Gharbaoui
  • Pierre-Emmanuel Lockhart
  • Myriam Terny
  • Elhadj Barry
  • Marie-Emmanuelle Amand
  • Olivier Gimard
  • Isabelle Dubois
  • Lionel Vosgien
  • Sylvie Sap
  • Vincent Ambel
  • Laura Rohé
  • Régis Cottet
  • Nathalie Rault-Gautron
  • Christophe François Dit Sorton
  • Catherine Ségeron
  • Alain Avril
François Blanchard
François Blanchard Liste du Parti socialiste
POITIERS AMBITIEUSE ET SOLIDAIRE
  • François Blanchard
  • Elodie Bonnafous
  • Aurélien Bourdier
  • Joëlle Tobelem
  • Adrian Duguet
  • Christelle Chapelle
  • Xavier Moinier
  • Juliet Thibault
  • Abderrazak Halloumi
  • Fabienne Ricard
  • Christophe Rabussier
  • Réra Binoist
  • Joël David
  • Samira Bouhenika
  • René Pintureau
  • Estelle Moulo
  • Alain Chambon
  • Christine Sarrazin-Baudoux
  • Liam Hervier--Oaten
  • Nathalie Micheau
  • Jean-Philippe Ruaud
  • Diane Guerineau
  • Jacques Develay
  • Martine Gaboreau
  • Jean-Claude Vignerie
  • Caroline Moreau
  • Didier Guillon
  • Soline Willer
  • Donatien Folliot
  • Valérie Marmin
  • Patrick Ballon
  • Farah Asaad
  • Fabien Mariteau
  • Michèle Henri
  • Romain Gendreau
  • Anne Bodin
  • Christian Petit
  • Martine Liotet
  • Nicolas Coquet
  • Hélène Deslandes
  • Bastien Garibal
  • Marie-Claude Gasteix
  • Patrice Delusseau
  • Sandrine de Freitas
  • Pascal Perennes
  • Clarisse Neau
  • Victor Tabuteau
  • Danielle Parotin-Peurichard
  • Aydin Akin
  • Evelyne Arnault-Robert
  • Luc Nziengui
  • Nicole Bordes
  • Daniel Hofnung
  • Michelle Bourdain
  • Didier Combes
Anthony Brottier
Anthony Brottier Liste divers centre
Anthony BROTTIER Notre priorité, c'est vous !
  • Anthony Brottier
  • Isabelle Chedaneau
  • Pierre-Etienne Rouet
  • Solange Laoudjamaï
  • Paul Gancel
  • Fabienne Anquetil Mathias
  • Pierre-Marie Moreau
  • Lydia de Abreu
  • Francis Gotti
  • Erica Martin
  • Christophe Alberti
  • Isabelle Bergier
  • Stephan Bignet
  • Ilham Bakal
  • Xavier Douteau
  • Emilienne Rezac
  • Vincent Ducluzeau
  • Céline Laville
  • David Linhard
  • Lise Leeman
  • Cocou Gildas Adanhou
  • Maud Nedellec
  • Benoit Mandin
  • Camille Nadaud
  • Joël Jacquet
  • Véronique Agbezouhlon
  • Stéphane Cusintino
  • Alexia Deban
  • Mattéo Arnault
  • Justine Abbassi
  • Mohamed Diaby
  • Isabelle Allal
  • Anis Rahi
  • Laure Courcier
  • Alain Lecardeur
  • Brigitte Verdoni
  • Glenn-Darssy Biyogho
  • Judicaelle Goutagneux
  • Gaël Gentile
  • Sissako Bolanga
  • Christophe Sauvaire
  • Géraldine Cherifi
  • Nicolas Cornet
  • Catherine Paitre
  • Thierry Revelen
  • Mariama Diallo
  • Hasan Cartilli
  • Beatrice Bellivier
  • Luigi Bencini
  • Céline Imbault
  • Jean-Claude Bonnefon
  • Zoé Bastide
  • Didier Longueville
  • Sylvie Labellie
  • Soane Sinamo
Leonore Moncond'Huy
Leonore Moncond'Huy Liste Les Ecologistes
Poitiers collectif
  • Leonore Moncond'Huy
  • Bastien Bernela
  • Malika Bendeggoun
  • Chiacap Kitoyi
  • Nina Cauvin
  • Sylvain Robin
  • Nathalie Rimbault-Herigault
  • Hugues Capderroque
  • Julie Grimaldi
  • Vincent Gaulmy
  • Clémence Pourroy
  • Aloïs Gaborit
  • Sixtine Le Bourdonnec
  • Jules Aimé
  • Nina Gautier--Desbois
  • Frankie Angebault
  • Camille Trichet
  • Vincent Gatel
  • Amandine Loëb
  • Théo Saget
  • Caroline Dugué
  • Stéphane Allouch
  • Mélinda Boina
  • Amir Mistrih
  • Mélissa Maupin
  • Gilles Tillet
  • Chantal Nocquet
  • Amine Pelardy
  • Hélène Paumier
  • Baptiste Regnery
  • Myriam Marcil
  • Andinane Aboudou
  • Nathalie Demay
  • Thomas Bercaud
  • Salima Baaziz
  • Pierre Rigollet
  • Louise Prodhomme Bredoux
  • Florent Margnat
  • Marie Mazens
  • Toumani Kouyaté
  • Anne Dessault
  • Sylvain Peterlongo
  • Seynabou Diagne
  • Didier Dargère
  • Mad Joubert
  • Gérard Abonneau
  • Alexandra Besnard
  • Florent Ventura
  • Claude Thibault
  • Benoît Tirant
  • Christiane Coignet
  • Jean-François Macaire
  • Simone Brunet
  • Robert Rochaud
  • Maryse Delaunay-Touly
Bertrand Geay
Bertrand Geay Liste d'extrême-gauche
Poitiers en Commun
  • Bertrand Geay
  • Hông-Liên Gravereau
  • Franck Plat
  • Florence Paillat
  • Eric Jaulin
  • Agathe Mirebeau
  • Vincent Auboyneau
  • Laura Andrault
  • Pascal Boissel
  • Salimata Moussa
  • Seyf-Eddine Arfaoui
  • Marylène Raffin-Hérault
  • Hadrien Dominault
  • Anne Guiriec
  • Lionel Mary
  • Émilie Neveux
  • Stéphane Brisson
  • Cendrine Ballon
  • Antoine Werthe
  • Louise Fromard
  • Gustavo Rosendo
  • Dominique Dupont
  • Cédric Brémaud
  • Magali Espinasse
  • Zakaria Hassan
  • Guillemette Brossard
  • Philippe Jalladeau
  • Séverine Lenhard
  • Vincent Mauger
  • Evelyne Moser
  • Aurélien Jesson
  • Karine Lozano
  • Daniel Desceliers
  • Brigitte Bézagu
  • Yves Jamain
  • Monique Le Doeuff
  • Pierre Fieuzal
  • Anne Joulain
  • Aurélien Alalinarde
  • Marie-Noëlle Delgado
  • Romain Minbiole
  • Myriam Rossignol
  • Merlin Féron
  • Florence Harris
  • Dominique Maupeu
  • Hélène Stevens
  • Christian Michot
  • Sylvie Rigault
  • Gilles Métais
  • Hélène Coulon
  • Robbin Plantet
  • Céline Delage
  • Jean-Jacques Pensec
Ludovic Gaillard
Ludovic Gaillard Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvière - Le camp des travailleurs
  • Ludovic Gaillard
  • Christine Lourdaux
  • Samy Delys
  • Nolwenn Dehon
  • François Barere
  • Valérie Mousset
  • Ali Al Jawaheri
  • Béatrice Raymond
  • Rémi Bernard
  • Agnès Chauvin
  • Eric Ciprin
  • Lilie Lahcen
  • Marc-Albéric Lestage
  • Catherine Tillet
  • Wilfried Menanteau
  • Elise Peytoureau
  • Antonio Nkodia Bassoueka
  • Juliette Bouillon
  • Christophe Brimaud
  • Carine Perals
  • Steven Pignoux
  • Dominique Suel
  • Ilan Hausherr
  • Iris Petitjean
  • Simon Richard
  • Sylvie Mkidadi
  • Etienne Pegon
  • Martine Rebodeau
  • Robert Tillet
  • Marie Bernard
  • Gérard Chauvin
  • Floriane Chefdor
  • Aymeric Landot
  • Suzie Lahcen
  • Khaled Hablal
  • Nelly Connet
  • Amor Baccouche
  • Lucie Menanteau
  • David Gaillard
  • Najia Saib
  • Yannick Nkolo Mvodo
  • Jacqueline Vachon
  • Stéphane Okemvélé
  • Véronique Souvignon
  • Nima Yeganefar
  • Marie-Solange Legros
  • Baptiste Mary
  • Yolande Plat
  • Coriolan Lhomme--Connet
  • Françoise Orhan
  • Frédéric Chanteloup
  • Sandrine Garcia Gomez
  • Alain Grenet
Charles Rangheard
Charles Rangheard Liste du Rassemblement National
UN CIEL BLEU POUR POITIERS
  • Charles Rangheard
  • Oxana Steschenko
  • Xavier de Touzalin
  • Sabine Campione
  • Thierry Humbert
  • Marie-Emmanuelle Letellier
  • Jacky Quintard
  • Constance de Dreux-Breze
  • Charles Friteau
  • Nathalie Cécile Sophie Lefrancois
  • Thierry Devillard
  • Henriette Anne Marguerite de Bridiers
  • Zouheir Essaid
  • Lucie Gares
  • Maxime Hamilton
  • Pascale Louise Amélie Gouin
  • Bruno Sevaux
  • Mireille Jacqueline Moreau
  • Alexis Le Goff
  • Françoise Marie-Thérèze Brix
  • Damien Boutin
  • Christine Cabanes
  • Benjamin Brugie
  • Lysiane Audoux
  • Michel Brachet
  • Sylvie Jocelyne Dubos
  • Julien Georges Raymond Bissonnier
  • Jeanne Baylet
  • Tony Yanko Dubois
  • Annie Ratte
  • Gilles Charles Gruet
  • Chantal Quinqueneau
  • Patrice Marie Eugène Louis Juteau
  • Khamkhoune Karpsouvanh
  • Nicolas Madier
  • Maude May Stéphanie Gougeon
  • Olivier Eric Lenoir
  • Anna Menet
  • Yazid Hami
  • Hombeline Marie Philomène Karine Meriguet
  • Bernard Masset
  • Claire Lassalle
  • Christian Serge Pelloquin
  • Martine Marcelle Moreau
  • Robert Michel Vaucelle
  • Béatrice Chalas
  • Didier Bonnet
  • Anne L'Epine
  • Jean-Louis Jacques Yves Berjonneau
  • Chloé Soulet
  • Patrick Mouzat
  • Marylène Lucas
  • Kevin Bonnet
Dolorès Prost
Dolorès Prost Liste divers droite
Liberté pour Poitiers
  • Dolorès Prost
  • Dimitri Cantrelle
  • Sylvie Muzzolini
  • Frédéric Bouchareb
  • Dan Su
  • Olivier Ouya
  • Jeannine Mazzoleni
  • Godefroy de Pontbriand
  • Karel Silighini Lortion
  • Paul Adeline Soret de Boisbrunet
  • Amira Janem
  • Eke Wouanssi
  • Edwige Boni
  • Jean-François Bouchet
  • Martine Girault
  • Christophe Mineau
  • Léa Medjeber
  • Charles Mbono Sambah Medjo
  • Béatrice Beaugendre
  • Michel Maillard
  • Solenne Bernelin
  • David Albert-Brunet
  • Siakou Gbago
  • Jean-Luc Bour
  • Charlie Kamga Happi Foka
  • Hubert Moreau de la Ronde
  • Evelyne Jaffrennou
  • Carl Gendreau
  • Afi Agbowadan
  • Pascal Cousineau
  • Ganaëlle Leveque-Grellaud
  • Pascal Dutin
  • Sylvie Belgrand
  • Jean Faugere
  • Ingrid Li
  • Bernard Tchounja Ngantchou
  • Béatrice de Yrigoyen
  • Jean-Sébastien Proust
  • Marie Juchault Des Jamonières
  • Amaury Bouchareb
  • Astrid Ponroy
  • Alcide Digbeu
  • Madeleine Cece
  • Pierre-Olivier Bruneteau
  • Béatrice Alexandre
  • Louis Mineau
  • Geneviève Dally Dally
  • Martin Maillard
  • Michèle Boireau
  • Camille Ouya
  • Frédérique Bossa
  • Hassane Kone
  • Nicole Janicot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Leonore Moncond'huy
Leonore Moncond'huy (38 élus) Poitiers collectif, ecologie, justice sociale et democratie 		5 995 42,83%
  • Leonore Moncond'huy
  • Bastien Bernela
  • Julie Reynard
  • Laurent Lucaud
  • Ombeline Dagicour
  • Antoine Sureaud
  • Julie Fontaine
  • Charles Reverchon-Billot
  • Elisabeth Naveau Diop
  • Stephane Allouch
  • Lisa Belluco
  • Robert Rochaud
  • Coralie Breuille-Jean
  • Jean-Louis Fourcaud
  • Alexandra Besnard
  • Frankie Angebault
  • Claude Thibault
  • Kentin Plinguet
  • Helene Paumier
  • Theo Saget
  • Nathalie Rimbault-Herigault
  • Maxime Pedeboscq
  • Laurence Daury Reig
  • Alois Gaborit
  • Samira Barro
  • Rafael Dos Santos Cruz
  • Zoe Lorioux-Chevalier
  • Didier Dargere
  • Alexandra Duval
  • Vincent Gatel
  • Elodie Bonnafous
  • Amir Mistrih
  • Agnes Dione
  • Pierre Nenez
  • Chantal Nocquet
  • Pierre Rigollet
  • Clemence Pourroy
  • Christian Michot
Alain Claeys
Alain Claeys (9 élus) Poitiers, l'avenir s'écrit à taille humaine 		4 983 35,60%
  • Alain Claeys
  • Carine Gilles
  • Aurelien Bourdier
  • Beatrice Bejanin
  • François Blanchard
  • Monique Hernandez
  • Bouziane Fourka
  • Lucile Vallet
  • Abderrazak Halloumi
Anthony Brottier
Anthony Brottier (6 élus) Anthony brottier "ma priorite c'est vous" 		3 018 21,56%
  • Anthony Brottier
  • Sylvie Sap
  • Pierre-Etienne Rouet
  • Solange Baikoua
  • Didier Longueville
  • Isabelle Chedaneau
Participation au scrutin Poitiers
Taux de participation 33,19%
Taux d'abstention 66,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 504

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Claeys
Alain Claeys Poitiers, l'avenir s'écrit à taille humaine 		4 382 28,21%
Leonore Moncond'huy
Leonore Moncond'huy Poitiers collectif, ecologie, justice sociale et democratie 		3 711 23,89%
Anthony Brottier
Anthony Brottier Anthony brottier "ma priorite c'est vous" 		2 854 18,37%
Christiane Fraysse
Christiane Fraysse Osons 2020, écologique, sociale, solidaire et citoyenne 		1 547 9,96%
Thierry Alquier
Thierry Alquier Poitiers autrement 		1 525 9,81%
Kévin Courtois
Kévin Courtois Rassembler poitiers 		886 5,70%
Manon Labaye
Manon Labaye Poitiers anticapitaliste 		457 2,94%
Ludovic Gaillard
Ludovic Gaillard Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		170 1,09%
Participation au scrutin Poitiers
Taux de participation 36,40%
Taux d'abstention 63,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 891

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Claeys
Alain Claeys (38 élus) Poitiers tout simplement 		10 278 41,08%
  • Alain Claeys
  • Laurence Vallois-Rouet
  • Francis Chalard
  • Nathalie Rimbault-Raitiere
  • Aurélien Tricot
  • Anne Gerard
  • El Mustapha Belgsir
  • Jacqueline Gaubert
  • Bernard Cornu
  • Eliane Rousseau
  • Jean-Marie Compte
  • Christine Sarrazin-Baudoux
  • Daniel Hofnung
  • Christine Burgeres
  • Patrick Coronas
  • Patricia Persico
  • Yves Jean
  • Michèle Faury-Chartier
  • Jean-Daniel Blusseau
  • Francette Morceau
  • Abderrazak Halloumi
  • Diane Guerineau
  • Laurent Lucaud
  • Peggy Tomasini
  • Michel Berthier
  • Marie-Thérèse Pintureau
  • Georges Stupar
  • Régine Faget-Laprie
  • François Blanchard
  • Coralie Breuille
  • Jean-Baptiste Ricco
  • Clotilde Ballon
  • Thierry Mirebeau
  • Martine Gaboreau
  • Christian Petit
  • Nicole Bordes
  • Jules Aime
  • Michèle Henri
Jacqueline Daigre
Jacqueline Daigre (9 élus) Des idees pour decider 		8 552 34,18%
  • Jacqueline Daigre
  • Philippe Palisse
  • Stéphanie Delhumeau-Didelot
  • Edouard Roblot
  • Marie-Dolores Prost
  • Sylvain Pothier-Leroux
  • Martine Aperce
  • Jean-José Massol
  • Valérie Franchet-Jubert
Christiane Fraysse
Christiane Fraysse (4 élus) Osons poitiers, écologique, sociale, solidaire et citoyenne 		3 766 15,05%
  • Christiane Fraysse
  • Jacques Arfeuillère
  • Manon Labaye
  • Thierry Grasset
Alain Verdin
Alain Verdin (2 élus) Rassemblement bleu marine a poitiers 		2 420 9,67%
  • Alain Verdin
  • Aïcha Houssein
Participation au scrutin Poitiers
Taux de participation 54,48%
Taux d'abstention 45,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,80%
Nombre de votants 25 737

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Claeys
Alain Claeys Poitiers tout simplement 		8 521 35,66%
Jacqueline Daigre
Jacqueline Daigre Des idees pour decider 		5 763 24,11%
Christiane Fraysse
Christiane Fraysse Osons poitiers, écologique, sociale, solidaire et citoyenne 		3 653 15,28%
Alain Verdin
Alain Verdin Rassemblement bleu marine a poitiers 		2 861 11,97%
Éric Duboc
Éric Duboc Notre parti c'est poitiers 		2 418 10,11%
Ludovic Gaillard
Ludovic Gaillard Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		678 2,83%
Participation au scrutin Poitiers
Taux de participation 52,19%
Taux d'abstention 47,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,51%
Nombre de votants 24 763

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