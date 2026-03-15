Résultat municipale 2026 à Privas : les résultats dévoilés, suivez la fin du 1er tour en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Privas [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Privas sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Privas
17:57 - Aux dernières élections, quel a été le poids du RN à Privas ?
Le parti à la flamme enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Privas en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 19,01% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 39,64% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 11,67% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le RN arrachait 31,15% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 28,46% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 31,34% pour le RN. Il finira avec 39,30% le dimanche suivant.
17:19 - Le taux de participation aux municipales à 17 heures dévoilé dans les Alpes-Martimes
En Ardèche, 57,09% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon les chiffres du ministères de l'intérieur, contre 54,50% en 2020 et 51,38% en 2014.
16:58 - Les électeurs de Privas vont-ils se mobiliser aux municipales ?
En 2020, la participation à Privas était évaluée à 41,93 % à la fin du premier round, une proportion assez classique. C'étaient 2 351 votants qui étaient allés voter alors que sévissait l'épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 4 063 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 72,18 % de participation. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux strictement locaux, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mises en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 51,42 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation grimper très nettement à 64,66 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait mobilisé 51,99 % des citoyens locaux. Si on prend un peu de recul, le territoire apparaît donc résolument comme une contrée assez peu mobilisée. La mobilisation des électeurs de Privas sera quoi qu'il en soit un enjeu majeur pour ces municipales 2026.
15:59 - Qui a remporté les scrutins il y a deux ans à Privas ?
Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Privas avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 28,46% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Privas avaient ensuite propulsé aux avants-postes Hervé Saulignac (Union de la gauche) avec 45,54% au premier tour, devant Céline Porquet (Rassemblement National) avec 31,34%. Le second round n'a pas changé grand chose, Hervé Saulignac culminant à 60,70% des suffrages exprimés localement.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Privas
|Tête de listeListe
|
Frédéric Labrot
Liste du Rassemblement National
UNION POUR PRIVAS
|
|
Mathieu Moreau
Liste d'union à gauche
PRIVAS, C'EST VOUS !
|
|
Michel Valla
Liste divers droite
PASSION PRIVAS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Valla (23 élus) Privas au coeur de l'action
|1 195
|51,86%
|
|Souhila Boudali-Khedim (4 élus) Privas ensemble
|576
|25,00%
|
|Jeanne Voiry (2 élus) Assemblee citoyenne de privas
|393
|17,05%
|
|Christian Grangis Unissons nos valeurs pour privas
|140
|6,07%
|Participation au scrutin
|Privas
|Taux de participation
|41,93%
|Taux d'abstention
|58,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 351
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Valla (22 élus) Agir pour privas
|1 868
|52,54%
|
|Yves Chastan (6 élus) Aimer privas
|1 411
|39,69%
|
|Christian Grangis (1 élu) Privas bleu marine ma préfecture moi j'y tiens !
|276
|7,76%
|
|Participation au scrutin
|Privas
|Taux de participation
|62,66%
|Taux d'abstention
|37,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,75%
|Nombre de votants
|3 772
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Valla Agir pour privas
|1 460
|41,82%
|Yves Chastan Aimer privas
|1 003
|28,73%
|Rémy Chalaye Privas 2014, cap a gauche
|567
|16,24%
|Christian Grangis Privas bleu marine ma préfecture moi j'y tiens !
|461
|13,20%
|Participation au scrutin
|Privas
|Taux de participation
|60,56%
|Taux d'abstention
|39,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,25%
|Nombre de votants
|3 646
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