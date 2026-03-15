Résultat municipale 2026 à Privas : les résultats dévoilés, suivez la fin du 1er tour en direct

Programme de Frédéric Labrot à Privas (UNION POUR PRIVAS)

Engagement Municipal

Le projet de Frédéric LABROT vise à redonner de la fierté aux habitants de Privas en remettant du bon sens dans l'action municipale. L'accent est mis sur la sécurité, la maîtrise des finances et la modernisation des services municipaux. Une méthode claire est proposée, axée sur l'écoute et la construction de projets utiles pour l'avenir de la ville.

Redynamisation du Centre-Ville

La redynamisation du centre-ville est un axe central du projet, avec des initiatives pour lutter contre les logements et commerces vacants. Des animations régulières et une augmentation des places de parking sont envisagées pour relancer l'économie locale. Ces actions visent à créer un environnement attractif pour les habitants et les visiteurs.

Priorités Financières

Un audit indépendant des finances de la commune sera lancé dès l'arrivée de Frédéric LABROT pour identifier les dépenses inutiles. La baisse des taux locaux d'imposition est également prévue pour redonner du pouvoir d'achat aux citoyens. Ces mesures sont essentielles pour assurer une gestion financière saine et responsable.

Vie Locale et Événements

Le soutien aux associations et la création de nouvelles manifestations populaires sont des priorités pour renforcer la vie locale. Frédéric LABROT souhaite augmenter les effectifs de la Police Municipale pour garantir la sécurité des événements. Ces initiatives visent à favoriser un cadre de vie dynamique et convivial pour tous les habitants.