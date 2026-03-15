Résultat municipale 2026 à Privas : les résultats dévoilés, suivez la fin du 1er tour en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Privas

Tête de listeListe
Frédéric Labrot
Frédéric Labrot Liste du Rassemblement National
UNION POUR PRIVAS
  • Frédéric Labrot
  • Béatrix Perez
  • Sylvain Barron
  • Karine Demauve
  • Jean-Claude Escalier
  • Léonie Gaudez
  • David Carpinteiro
  • Brigitte Andrieu
  • Laurent Malet
  • Kenza Griffon
  • Pierre Choupeau
  • Armelle Jariais
  • Patrick Bayle
  • Sonia Kauffmann
  • Sébastien Barbosa
  • Karen Foullier
  • David Anthonioz-Blanc
  • Eva Guichard
  • Jérôme Leduc
  • Gabrielle Amblard
  • Jean-Luc Duchamp
  • Marine Bayle
  • Michel Sanial
  • Orianne Tran Thanh Long Malet
  • Xavier Heintze
  • Sandrine Arnaud
  • Mathis Sagnard
  • Angélique Lermet
  • Frédéric Parodi
  • Françoise Laffont
  • Olivier Michel
Mathieu Moreau
Mathieu Moreau Liste d'union à gauche
PRIVAS, C'EST VOUS !
  • Mathieu Moreau
  • Marie-Cécile Rollin
  • Patrick Trintignac
  • Betty Berthon
  • Théo Durand Tortorella
  • Julia Ridao-Defecques
  • Thierry Cadart
  • Carine Hopp
  • François Virard
  • Barbara Clavon
  • Maxime Bouquet
  • Viviane Liozon
  • Jean-Pierre Bastide
  • Tiphaine Desplaces
  • Eric Monnier
  • Françoise Zélia
  • Philippe Costechareyre
  • Muriel Freuchet
  • Florent Montigny
  • Pascale Charmeil
  • Grégory Cugnod
  • Isabel Navas Fernandez
  • Patrick Sabatié
  • Arlette Rebatet
  • Lucas Fournier
  • Chantal Battain
  • Jean-Luc Vielfaure
  • Amel Sertelon
  • Pascal Balazuc
  • Florence Hilaire
  • Jean-Marc Buis
Michel Valla
Michel Valla Liste divers droite
PASSION PRIVAS
  • Michel Valla
  • Isabelle Massebeuf
  • Hervé Rouvier
  • Victoria Brielle
  • Paul Gensel
  • Mathilde Grobert
  • Christian Marnas
  • Emilie Wojciechowski
  • Alain Soubrillard
  • Coralie Hilaire
  • José Varandas
  • Catherine Getto
  • Patrice Rinck
  • Valérie Gomis
  • Frédéric Mounier
  • Célestine Monote
  • Christophe Brun
  • Caroline Courtier
  • Félix Sargsyan
  • Lisa Grimler
  • Thierry Andoni
  • Catherine Malleval
  • Christian Combelasse
  • Bernadette Barberino
  • François-Xavier Curé
  • Mihaela Paun Faraüs
  • Marceau Touzé
  • Wanda Wardzynska
  • Valentin Stanus
  • Annie Touris
  • Alain Mausse

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Valla
Michel Valla (23 élus) Privas au coeur de l'action 		1 195 51,86%
  • Michel Valla
  • Isabelle Massebeuf
  • Hervé Rouvier
  • Véronique Chaize
  • Roger Rinck
  • Marie-Dominique Roche
  • Nicolas Fillet
  • Victoria Brielle
  • Michel Gamondès
  • Mathilde Grobert
  • Christian Marnas
  • Lysiane Genovese
  • Alain Mausse
  • Célestine Monote
  • Fabrice Colomban
  • Christine Benefice
  • Hugues Borne
  • Daniela Iova
  • Alain Soubrillard
  • Nathalie Pruvost
  • Paul Gensel
  • Stéphanie Dutheil
  • Frédéric Mirabel-Chambaud
Souhila Boudali-Khedim
Souhila Boudali-Khedim (4 élus) Privas ensemble 		576 25,00%
  • Souhila Boudali-Khedim
  • Jean-Marc Blanchard
  • Marie-Cécile Rollin
  • Philippe Albert
Jeanne Voiry
Jeanne Voiry (2 élus) Assemblee citoyenne de privas 		393 17,05%
  • Jeanne Voiry
  • Maxime Bouquet
Christian Grangis
Christian Grangis Unissons nos valeurs pour privas 		140 6,07%
Participation au scrutin Privas
Taux de participation 41,93%
Taux d'abstention 58,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 351

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Valla
Michel Valla (22 élus) Agir pour privas 		1 868 52,54%
  • Michel Valla
  • Isabelle Massebeuf
  • Hervé Rouvier
  • Véronique Chaize
  • Roger Rinck
  • Marie-Dominique Roche
  • Franck Caltabiano
  • Fatima Souadia
  • Nicolas Fillet
  • Christiane Cros
  • Christian Marnas
  • Cynthia Vigne
  • Alain Mausse
  • Célestine Monote
  • Fabrice Colomban
  • Lysiane Genovese
  • Hugues Borne
  • Victoria Brielle
  • Charles-Edouard Comte
  • Valérie Marrillet
  • Guillaume Reininger
  • Henriette Vincent
Yves Chastan
Yves Chastan (6 élus) Aimer privas 		1 411 39,69%
  • Yves Chastan
  • Marie-Françoise Lanoote
  • Barnabé Louche
  • Chantal Battain
  • Stéphane Oriol
  • Françoise Ridet
Christian Grangis
Christian Grangis (1 élu) Privas bleu marine ma préfecture moi j'y tiens ! 		276 7,76%
  • Christian Grangis
Participation au scrutin Privas
Taux de participation 62,66%
Taux d'abstention 37,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,75%
Nombre de votants 3 772

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Valla
Michel Valla Agir pour privas 		1 460 41,82%
Yves Chastan
Yves Chastan Aimer privas 		1 003 28,73%
Rémy Chalaye
Rémy Chalaye Privas 2014, cap a gauche 		567 16,24%
Christian Grangis
Christian Grangis Privas bleu marine ma préfecture moi j'y tiens ! 		461 13,20%
Participation au scrutin Privas
Taux de participation 60,56%
Taux d'abstention 39,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,25%
Nombre de votants 3 646

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