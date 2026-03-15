Résultat municipale 2026 à Privas : suivez la journée d'élection en temps réel
Résultat de l'élection municipale 2026 à Privas [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Privas ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Privas
17:46 - Les candidats expliquent comment ils comptent gérer les finances de la ville
À Privas, les élections municipales de 2026 se préparent avec un accent sur l'assainissement des finances de la ville. Les candidats explorent diverses stratégies pour améliorer la situation budgétaire et répondre aux attentes des habitants. L'enjeu financier est au cœur des prochaines élections locales. Lire sur ledauphine.com
09:06 - Le maire sortant se bat pour Privas en 2026
À Privas, le maire sortant Michel Valla se prépare à affronter Mathieu Moreau de l'union de la gauche et Frédéric Labrot du Rassemblement national lors des élections municipales de 2026. L'enjeu majeur réside dans la gestion d'une dette de 16 millions d'euros qui pèse sur les finances locales. Ces candidats, tout en promettant un audit financier, s'engagent à prioriser la sécurité face à des défis budgétaires. Lire sur hebdo-ardeche.fr
10/03/26 - 21:41 - Privas : trois candidats s'affrontent pour les municipales de 2026
À Privas, les élections municipales de 2026 se préparent avec des propositions pour la revitalisation du centre-ville. Trois candidats présentent leurs visions pour dynamiser cette zone, touchée par des enjeux économiques et sociaux. Les idées avancées visent à améliorer la vie des habitants et attirer de nouveaux visiteurs. Lire sur ledauphine.com
09/03/26 - 13:36 - Municipales : Privas doit choisi entre le maire et deux novices
Les élections municipales de 2026 à Privas, prévues les 15 et 22 mars, opposeront le maire sortant Michel Valla à deux novices, Mathieu Moreau pour la gauche et Frédéric Labrot pour le RN. Valla, à la tête de la ville depuis 2014, souhaite un quatrième mandat, tandis que ses adversaires dénoncent une ville en déclin. Les Privadois devront décider entre continuité et changement. Lire sur francebleu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Privas
|Tête de listeListe
|
Frédéric Labrot
Liste du Rassemblement National
UNION POUR PRIVAS
|
|
Mathieu Moreau
Liste d'union à gauche
PRIVAS, C'EST VOUS !
|
|
Michel Valla
Liste divers droite
PASSION PRIVAS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Valla (23 élus) Privas au coeur de l'action
|1 195
|51,86%
|
|Souhila Boudali-Khedim (4 élus) Privas ensemble
|576
|25,00%
|
|Jeanne Voiry (2 élus) Assemblee citoyenne de privas
|393
|17,05%
|
|Christian Grangis Unissons nos valeurs pour privas
|140
|6,07%
|Participation au scrutin
|Privas
|Taux de participation
|41,93%
|Taux d'abstention
|58,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 351
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Valla (22 élus) Agir pour privas
|1 868
|52,54%
|
|Yves Chastan (6 élus) Aimer privas
|1 411
|39,69%
|
|Christian Grangis (1 élu) Privas bleu marine ma préfecture moi j'y tiens !
|276
|7,76%
|
|Participation au scrutin
|Privas
|Taux de participation
|62,66%
|Taux d'abstention
|37,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,75%
|Nombre de votants
|3 772
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Valla Agir pour privas
|1 460
|41,82%
|Yves Chastan Aimer privas
|1 003
|28,73%
|Rémy Chalaye Privas 2014, cap a gauche
|567
|16,24%
|Christian Grangis Privas bleu marine ma préfecture moi j'y tiens !
|461
|13,20%
|Participation au scrutin
|Privas
|Taux de participation
|60,56%
|Taux d'abstention
|39,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,25%
|Nombre de votants
|3 646
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