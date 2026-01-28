Résultat municipale 2026 à Quimper : les résultats sont connus, suivez notre direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Quimper [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Quimper sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Quimper
18:59 - Quimper : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales
Quelle influence les électeurs de Quimper exercent-ils sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,87% et une densité de population de 764 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (72,89%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 31968 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (25,57%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,26%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (41,77%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Quimper, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.
17:57 - Avant les municipales, la progression du vote RN à Quimper
Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Quimper il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 13,72% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 25,88% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 9,01% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Quimper comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 18,59% aux élections européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 20,34% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 21,14% lors du vote final.
17:42 - Le taux de participation dans le Finistère à 17h s'élève à 55,31%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 55,31% dans le Finistère.
16:58 - Quels niveaux de participation à Quimper aux dernières élections ?
Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 17 019 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Quimper, correspondant à un taux de participation de 39,63 %, une proportion assez classique alors que l'épidémie de Covid-19 avait rendu prudents beaucoup de votants. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 33 727 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 77,14 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 57,05 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 73,81 %, contre seulement 52,79 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville relativement attachée au vote. Dans le cadre de ces municipales à Quimper, ce paramètre jouera en conséquence un rôle essentiel sur les résultats locaux.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Quimper
|Tête de listeListe
|
Marie Lauwers
Liste d'extrême-gauche
Union pour Quimper solidaire et populaire
|
|
Christel Henaff
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Quimper
|
|
Guillaume Menguy
Liste divers droite
Aimer Quimper avec vous
|
|
Isabelle Assih
Liste divers gauche
Quimper ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle Assih (37 élus) Quimper ensemble
|9 520
|51,24%
|
|Ludovic Jolivet (10 élus) Enthousiasmons quimper !
|7 344
|39,53%
|
|Annaïg Le Meur (2 élus) Avec annaig le meur, enfin de l'audace !
|1 713
|9,22%
|
|Participation au scrutin
|Quimper
|Taux de participation
|44,19%
|Taux d'abstention
|55,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 003
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle Assih Quimper ensemble
|5 277
|32,06%
|Ludovic Jolivet Enthousiasmons quimper !
|4 975
|30,22%
|Annaïg Le Meur Avec annaig le meur, enfin de l'audace !
|2 263
|13,75%
|Martine Petit Choisir l'ecologie pour kemper et son agglomeration
|1 158
|7,03%
|Isabelle Le Bal Vent d'ouest / avel gornôg
|972
|5,90%
|Sylvie Casimiro De San Leandro Cooperative ecologique et sociale pour kemper et son agglomeration
|770
|4,67%
|Christel Henaff Quimper rassemblement
|740
|4,49%
|Thomas Dagorn Da Silva Vivre quimper - kemper beo
|303
|1,84%
|Participation au scrutin
|Quimper
|Taux de participation
|39,63%
|Taux d'abstention
|60,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 019
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic Jolivet (39 élus) Vive quimper !
|14 772
|56,65%
|
|Bernard Poignant (10 élus) Quimper pour vous
|11 303
|43,34%
|
|Participation au scrutin
|Quimper
|Taux de participation
|64,18%
|Taux d'abstention
|35,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,22%
|Nombre de votants
|27 804
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic Jolivet Osons quimper !
|7 264
|29,31%
|Bernard Poignant Quimper pour vous
|6 915
|27,90%
|Isabelle Le Bal Quimper viva'cité
|3 700
|14,93%
|Alain Delgrange Quimper rassemblement bleu marine
|2 086
|8,41%
|Daniel Le Bigot Kemper l'ecologie a gauche
|1 882
|7,59%
|Naïg Le Gars Vivre kemper
|1 501
|6,05%
|Patryk Szczepankiewicz Osons la democratie
|1 430
|5,77%
|Participation au scrutin
|Quimper
|Taux de participation
|59,64%
|Taux d'abstention
|40,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,10%
|Nombre de votants
|25 836
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