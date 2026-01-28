Résultat municipale 2026 à Quimper : les résultats sont connus, suivez notre direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Quimper

Tête de listeListe
Marie Lauwers
Marie Lauwers Liste d'extrême-gauche
Union pour Quimper solidaire et populaire
  • Marie Lauwers
  • Jean-Paul Debest
  • Jugdeep Harvinder
  • Patrick Morisseaux
  • Janine Carrasco
  • Luc Colpart
  • Pia Vivien
  • Gérard Mas
  • Lucie Hubert
  • Jérôme Le Sellin
  • Frédérique Martin
  • Loïs Gourmelon-Merour
  • Régine Morio
  • Christophe Lannuzel
  • Sylvie Irlande
  • Jean-Philippe Zuccala
  • Corinne Ruz
  • Corentin Fillon
  • Delphine Benoit
  • François Patinec-Haxel
  • Katel Ancele
  • Gilles Farges
  • Maïna Hercelin
  • Pierig Clenet
  • Isabelle Houlez
  • Pierre Mens-Pegail
  • Catherine Breuilly-Leveau
  • Côme Meunier
  • Agnès Guyomar
  • Antonio Fidalgo
  • Alexe Polard
  • Stéphane Péala
  • Anne-Sophie Potier
  • Louis-Martin Monot
  • Maëlle Derrien
  • Gwendal Gourmelon
  • Gwennaël Fiche
  • Julien Goudal
  • Myriam Moisan
  • Pierre-Yves Pétillon
  • Christine Charpentier
  • Michel Kernaléguen
  • Martine Pivard
  • Roger Milin
  • Maëla Moullec Scotet
  • Patrick Hébert
  • Annie Galerne
  • Daniel Ferrenbach
  • Marlène Renou
  • Pedro Oréal
  • Sandrine Rameau
Christel Henaff
Christel Henaff Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Quimper
  • Christel Henaff
  • Olivier Bariou
  • Nadine Even
  • Emmanuel Le Grand
  • Nathalie Le Gouareguer
  • Erwan Henaff
  • Alissa Bigot
  • Mattéo Spegagne
  • Liliana Moreira Neiva
  • Huu Huy Nguyen
  • Marie Capelle
  • Enguerran Fauvel
  • Frédérique Durand-Gaillard
  • Yann Le Bris
  • Géraldine Bernard
  • Johann Neri
  • Anaïs Torres
  • Cyrille Savary
  • Marie Cosquer
  • Morgan Amirault
  • Corinne Husson
  • Jean-Luc Giraudon
  • Angéline Syx
  • Jean-Marc de Sousa
  • Henriette Salmon
  • Christian Corde
  • Marie Coic
  • Louis Monfort
  • Danielle Le Noach
  • Valéry Ambroise
  • Paulette Nicolas
  • Christophe Lanier
  • Valérie Pennarun
  • Jean-Christophe Madec
  • Aurélia Picard
  • Yannick Bernard
  • Evelyne Carayon
  • Renaud Tymen
  • Edwige Bodier
  • Filippo Provenzano
  • Anna Le Menn
  • Jacques Bauduin
  • Sylvie Cornou
  • Jean-Luc Dufour
  • Marie-Françoise Leon
  • Philippe Le Guillou
  • Jeannine Le Mer
  • Jacques Cadio
  • Claudine Dupont
Guillaume Menguy
Guillaume Menguy Liste divers droite
Aimer Quimper avec vous
  • Guillaume Menguy
  • Valérie Lecerf Livet
  • Laurent Bernard
  • Myriam Le Coz-Van Eesbeke
  • Stéphane Rocuet
  • Claire Gourlaouen
  • Allain Le Roux
  • Claire Levry Gerard
  • Yann Jolivet
  • Estelle Quiniou
  • Jean-Paul Toullec
  • Mathilde Jezegou
  • Karim Ghachem-Danjou
  • Priscillia David
  • Vincent Le Gall
  • Pascale Charrier
  • Jean-François Le Goff
  • Valérie Gueguiniat
  • Gwénolé Fauque
  • Mylène Rhault
  • Alain Guillou
  • Elisabeth Le Guen
  • François-Régis Friant
  • Anne-Marie Stenou
  • Pierre Le Corre
  • Natacha Bourvon
  • Raphaël Kerdreac'h
  • Maud Jouanno
  • Ydriss Anjar-Daguet
  • Anne Kerisit
  • Jean-Luc Calvez
  • Muriel Le Lan
  • Yann Le Gars
  • Fanny Drezen
  • Steven Bodiou
  • Maryse Colin
  • Valentin Pellen
  • Isabelle Le Signor
  • Julian Bourdelles
  • Fatima Hamdi
  • Stéphane Laurent
  • Aurélie Bertholom
  • Mickaël Aktas
  • Marie Garin
  • Dominique Scoarnec
  • Annie Le Cam
  • Vincent Gestin
  • Claude Dubosclard
  • Philippe Lely
  • Morgane Philipot
  • Thibaut Breton
Isabelle Assih
Isabelle Assih Liste divers gauche
Quimper ensemble
  • Isabelle Assih
  • David Lesvenan
  • Hélène Despierres
  • Matthieu Stervinou
  • Isabelle Nuixe
  • Yann Foucher
  • Forough Dadkhah
  • Philippe Broudeur
  • Nabila Prigent
  • Denis Cousin
  • Valérie Huet Moriniere
  • Bernard Le Mao
  • Marie-Pierre Jean-Jacques
  • Uisant Crequer
  • Soazig Barthélémy
  • Yves Formentin-Mory
  • Maud Jan
  • Jean-Michel Blanc
  • Christelle Quere
  • Jacques Le Roux
  • Carole Pourchez
  • Marc Andro
  • Nathalie Rolland-Vannini
  • Marc-Henri Duvernet
  • Sabrina Allain
  • Alain Bossard
  • Orlane Mehu
  • Kentin Le Priol
  • Margaux Philippe
  • Alexandre Billon
  • Nolwenn Henry
  • Philippe Calvez
  • Nadine Urvois
  • Nicolas Quéau
  • Véronique Marzin
  • Ali Dere
  • Noémie Puillandre
  • Jean-Claude Le Goff
  • Marie Le Garrec
  • Julien Le Blay
  • Patricia Corre
  • Thierry Biger
  • Véronique Ricci
  • Charles Thomas
  • Catherine Laborde
  • Fabien Tudo Deler
  • Maryse Quénéhervé
  • Alan Sauvee
  • Catherine Thomas
  • Devi Cournilloux
  • Annie Rocuet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle Assih
Isabelle Assih (37 élus) Quimper ensemble 		9 520 51,24%
  • Isabelle Assih
  • David Lesvenan
  • Françoise Dorval
  • Mathieu Stervinou
  • Valérie Huet Moriniere
  • Philippe Broudeur
  • Yvonne Rainero
  • Jacques Le Roux
  • Doriane Le Treust
  • Daniel Le Bigot
  • Anna Vari Chapalain
  • Uisant Crequer
  • Forough-Léa Dadkhah
  • Marc Andro
  • Véronique Chantrelle
  • Gilbert Gramoulle
  • Marie-Pierre Jean-Jacques
  • Bernard Jasserand
  • Nabila Prigent
  • Patrick Troglia
  • Christelle Quere
  • Yves Formentin-Mory
  • Margaux Philippe
  • René Bilien
  • Nadine Urvois
  • Claude Le Brun
  • Laurence Vignon
  • Bernard Kalonn
  • Valérie Durrwell
  • Jean-Claude Mushingantahe
  • Françoise Richard
  • Ali Dere
  • Médora Mostajo
  • Ronan Sinquin
  • Noémie Puillandre Collard
  • Jean-Claude Le Goff
  • Nolwenn Henry
Ludovic Jolivet
Ludovic Jolivet (10 élus) Enthousiasmons quimper ! 		7 344 39,53%
  • Ludovic Jolivet
  • Claire Levry Gerard
  • Guillaume Menguy
  • Valérie Postic
  • Georges-Philippe Fontaine
  • Valérie Lecerf Livet
  • Gilbert Hascoet
  • Annie Le Cam
  • Philippe Calvez
  • Priscillia David
Annaïg Le Meur
Annaïg Le Meur (2 élus) Avec annaig le meur, enfin de l'audace ! 		1 713 9,22%
  • Annaïg Le Meur
  • Karim Ghachem
Participation au scrutin Quimper
Taux de participation 44,19%
Taux d'abstention 55,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 19 003

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle Assih
Isabelle Assih Quimper ensemble 		5 277 32,06%
Ludovic Jolivet
Ludovic Jolivet Enthousiasmons quimper ! 		4 975 30,22%
Annaïg Le Meur
Annaïg Le Meur Avec annaig le meur, enfin de l'audace ! 		2 263 13,75%
Martine Petit
Martine Petit Choisir l'ecologie pour kemper et son agglomeration 		1 158 7,03%
Isabelle Le Bal
Isabelle Le Bal Vent d'ouest / avel gornôg 		972 5,90%
Sylvie Casimiro De San Leandro
Sylvie Casimiro De San Leandro Cooperative ecologique et sociale pour kemper et son agglomeration 		770 4,67%
Christel Henaff
Christel Henaff Quimper rassemblement 		740 4,49%
Thomas Dagorn Da Silva
Thomas Dagorn Da Silva Vivre quimper - kemper beo 		303 1,84%
Participation au scrutin Quimper
Taux de participation 39,63%
Taux d'abstention 60,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 019

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic Jolivet
Ludovic Jolivet (39 élus) Vive quimper ! 		14 772 56,65%
  • Ludovic Jolivet
  • Isabelle Le Bal
  • André Guenegan
  • Claire Levry Gerard
  • Guillaume Menguy
  • Danielle Garrec
  • Georges-Philippe Fontaine
  • Valérie Lecerf Livet
  • Allain Le Roux
  • Corine Nicolas
  • Didier Lennon
  • Maire-Noëlle Le Gall
  • Christian Le Bihan
  • Agnès Tardiveau
  • Philippe Calvez
  • Valérie Gacogne
  • Alain Guillou
  • Ariane Faye
  • Dominique Lambert
  • Caroline Amiot
  • Yves Gentric
  • Marie-Christine Coustans
  • Nicolas Gonidec
  • Nathalie Angot
  • Jean-Pierre Doucen
  • Joelle Le Gall
  • Marc Chauvin
  • Anne-Marie Stenou
  • Thomas Couturier
  • Valérie Postic
  • Jean-Marc Quiniou
  • Fabienne Coïc
  • Christian Rose
  • Gwenaelle Gouzien
  • Oumar Ndiaye
  • Karine Arz
  • Roland Angotti
  • Maëlig Le Nair
  • Dominique Scoarnec
Bernard Poignant
Bernard Poignant (10 élus) Quimper pour vous 		11 303 43,34%
  • Bernard Poignant
  • Laurence Vignon
  • Gilbert Gramoullé
  • Nolwenn Macouin
  • Daniel Le Bigot
  • Brigitte Le Cam
  • Jean-Marc Tanguy
  • Anne Gouerou
  • Piero Rainero
  • Jannick Yvon
Participation au scrutin Quimper
Taux de participation 64,18%
Taux d'abstention 35,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,22%
Nombre de votants 27 804

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic Jolivet
Ludovic Jolivet Osons quimper ! 		7 264 29,31%
Bernard Poignant
Bernard Poignant Quimper pour vous 		6 915 27,90%
Isabelle Le Bal
Isabelle Le Bal Quimper viva'cité 		3 700 14,93%
Alain Delgrange
Alain Delgrange Quimper rassemblement bleu marine 		2 086 8,41%
Daniel Le Bigot
Daniel Le Bigot Kemper l'ecologie a gauche 		1 882 7,59%
Naïg Le Gars
Naïg Le Gars Vivre kemper 		1 501 6,05%
Patryk Szczepankiewicz
Patryk Szczepankiewicz Osons la democratie 		1 430 5,77%
Participation au scrutin Quimper
Taux de participation 59,64%
Taux d'abstention 40,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,10%
Nombre de votants 25 836

Villes voisines de Quimper

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