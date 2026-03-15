Résultat municipale 2026 à Quimper : suivez le scrutin en direct jusqu'aux résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Quimper [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Quimper ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Quimper
15:44 - Les électeurs de Quimper invités à consulter les modalités du scrutin de dimanche
Les élections municipales de 2026 à Quimper approchent, et il est essentiel de se préparer en s'informant sur les bureaux de vote et leurs horaires. Les électeurs sont encouragés à se familiariser avec ces détails pour garantir une participation active. Lire sur quimper.maville.com
11:42 - Les électeurs de Quimper attendus aux urnes entre 8h et 18h ce dimanche
Les élections municipales à Quimper se dérouleront le 15 mars 2026, avec des bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h. Quatre candidats briguent les voix des électeurs : la maire sortante Isabelle Assih, Marie Lauwers, Christel Hénaff et Guillaume Menguy. Les résultats du premier tour seront disponibles dès 20 h le même jour. Lire sur ouest-france.fr
13/03/26 - 17:18 - Isabelle Assih tente de briser le cycle des changements de majorité à Quimper
À Quimper, la maire socialiste sortante, Isabelle Assih, se représente pour les élections municipales de mars 2026, face à un candidat de droite, une liste d'extrême gauche et une candidate du RN. Isabelle Assih prône la continuité des projets en cours, tandis que ses adversaires souhaitent une alternance politique pour favoriser le renouveau. L'enjeu est de savoir si Quimper maintiendra sa tendance à changer de majorité tous les ans. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
13/03/26 - 09:26 - Les Quimpérois exposent leurs idées pour l'avenir de leur ville
Les électeurs de Quimper proposent des initiatives pour les élections municipales de 2026, mettant l'accent sur la gratuité des transports publics et l'amélioration des infrastructures. Les préoccupations incluent un meilleur accès aux parkings, des lieux de loisirs pour les jeunes et l'animation du centre-ville. Les lecteurs expriment également des attentes pour une meilleure gestion des déchets et une plus grande salubrité publique. Lire sur letelegramme.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Quimper
|Tête de listeListe
|
Marie Lauwers
Liste d'extrême-gauche
Union pour Quimper solidaire et populaire
|
|
Christel Henaff
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Quimper
|
|
Guillaume Menguy
Liste divers droite
Aimer Quimper avec vous
|
|
Isabelle Assih
Liste divers gauche
Quimper ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle Assih (37 élus) Quimper ensemble
|9 520
|51,24%
|
|Ludovic Jolivet (10 élus) Enthousiasmons quimper !
|7 344
|39,53%
|
|Annaïg Le Meur (2 élus) Avec annaig le meur, enfin de l'audace !
|1 713
|9,22%
|
|Participation au scrutin
|Quimper
|Taux de participation
|44,19%
|Taux d'abstention
|55,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 003
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle Assih Quimper ensemble
|5 277
|32,06%
|Ludovic Jolivet Enthousiasmons quimper !
|4 975
|30,22%
|Annaïg Le Meur Avec annaig le meur, enfin de l'audace !
|2 263
|13,75%
|Martine Petit Choisir l'ecologie pour kemper et son agglomeration
|1 158
|7,03%
|Isabelle Le Bal Vent d'ouest / avel gornôg
|972
|5,90%
|Sylvie Casimiro De San Leandro Cooperative ecologique et sociale pour kemper et son agglomeration
|770
|4,67%
|Christel Henaff Quimper rassemblement
|740
|4,49%
|Thomas Dagorn Da Silva Vivre quimper - kemper beo
|303
|1,84%
|Participation au scrutin
|Quimper
|Taux de participation
|39,63%
|Taux d'abstention
|60,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 019
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic Jolivet (39 élus) Vive quimper !
|14 772
|56,65%
|
|Bernard Poignant (10 élus) Quimper pour vous
|11 303
|43,34%
|
|Participation au scrutin
|Quimper
|Taux de participation
|64,18%
|Taux d'abstention
|35,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,22%
|Nombre de votants
|27 804
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic Jolivet Osons quimper !
|7 264
|29,31%
|Bernard Poignant Quimper pour vous
|6 915
|27,90%
|Isabelle Le Bal Quimper viva'cité
|3 700
|14,93%
|Alain Delgrange Quimper rassemblement bleu marine
|2 086
|8,41%
|Daniel Le Bigot Kemper l'ecologie a gauche
|1 882
|7,59%
|Naïg Le Gars Vivre kemper
|1 501
|6,05%
|Patryk Szczepankiewicz Osons la democratie
|1 430
|5,77%
|Participation au scrutin
|Quimper
|Taux de participation
|59,64%
|Taux d'abstention
|40,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,10%
|Nombre de votants
|25 836
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