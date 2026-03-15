Résultat municipale 2026 à Rodez : premiers résultats publiés ce dimanche, toute l'actu
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rodez [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Rodez ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Rodez
17:11 - Hausse des inscrits sur les listes électorales de Rodez pour les municipales
À Rodez, les élections municipales de 2026 mettent en lumière une augmentation significative des inscriptions sur les listes électorales, passant de 14 932 à 15 723 électeurs. Cet intérêt croissant pour la politique locale pourrait influencer la participation au scrutin. Lire sur ladepeche.fr
13:31 - Dix-neuf bureaux de vote et des navettes gratuites à Rodez
À Rodez, les élections municipales de 2026 se préparent avec des bureaux de vote ouverts de 8h à 18h, répartis en 19 lieux, incluant un bureau pour les détenus. Les électeurs bénéficieront de navettes gratuites pour se rendre à la salle des fêtes où le dépouillement commencera aussitôt. Le nombre d'inscrits sur les listes électorales a augmenté, témoignant d'un regain d'intérêt local. Lire sur centrepresseaveyron.fr
13/03/26 - 18:17 - Sarah Vidal reçoit soutien de Kamel Chibli à Rodez
À Rodez, Sarah Vidal reçoit le soutien de Kamel Chibli en vue des élections municipales de 2026. Chibli évoque la nécessité d'un lien entre les collectivités pour faire avancer la ville, tout en soulignant l'importance d'un événement sportif pour son attractivité. La candidate promet une nouvelle approche au service des Ruthénois. Lire sur ladepeche.fr
13/03/26 - 17:50 - Christian Teyssèdre présente son programme pour Rodez
À trois jours du premier tour des élections municipales, le maire sortant de Rodez, Christian Teyssèdre, a dévoilé ses douze premières mesures s'il est réélu. Parmi elles, il prévoit l'installation de maisons de santé, une aide pour les personnes handicapées, et la construction de logements sociaux. Son programme inclut également des initiatives pour les seniors et la sécurité, avec l’ajout de policiers et d'une nouvelle piscine. Lire sur ladepeche.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rodez
|Tête de listeListe
|
Stéphane Mazars
Liste Renaissance
RODEZ POUR LA VIE AVEC STEPHANE MAZARS
|
|
Sarah Vidal
Liste divers gauche
RODEZ EN PARTAGE - SARAH VIDAL
|
|
Christian Teyssedre
Liste divers centre
tr
|
|
Florian Monteillet
Liste d'union à gauche
RODEZ CITOYEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Teyssedre (28 élus) Notre parti c'est rodez
|2 846
|55,16%
|
|Matthieu Lebrun (4 élus) Rodez citoyen
|1 375
|26,65%
|
|Serge Julien (3 élus) Rodez ensemble autrement
|938
|18,18%
|
|Participation au scrutin
|Rodez
|Taux de participation
|35,95%
|Taux d'abstention
|64,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 368
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Teyssedre Notre parti c'est rodez
|2 378
|46,82%
|Matthieu Lebrun Rodez citoyen
|1 250
|24,61%
|Serge Julien Rodez ensemble autrement
|1 026
|20,20%
|Jean-Philippe Murat Rodez un projet de ville
|425
|8,36%
|Participation au scrutin
|Rodez
|Taux de participation
|35,99%
|Taux d'abstention
|64,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 374
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Teyssedre (26 élus) Ensemble reussir rodez christian teyssedre
|4 433
|48,50%
|
|Yves Censi (6 élus) Rodez uni rodez en grand avec yves censi
|3 220
|35,22%
|
|Bruno Berardi (3 élus) Rodez citoyen
|1 487
|16,26%
|
|Participation au scrutin
|Rodez
|Taux de participation
|64,45%
|Taux d'abstention
|35,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,31%
|Nombre de votants
|9 552
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Teyssedre Ensemble reussir rodez christian teyssedre
|3 857
|42,48%
|Yves Censi Rodez uni rodez en grand avec yves censi
|2 666
|29,36%
|Bruno Berardi Rodez citoyen
|1 200
|13,21%
|Matthieu Danen Rassemblement pour rodez
|816
|8,98%
|Guilhem Serieys A rodez, l'humain d'abord
|540
|5,94%
|Participation au scrutin
|Rodez
|Taux de participation
|63,95%
|Taux d'abstention
|36,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,21%
|Nombre de votants
|9 478
Villes voisines de Rodez
- Rodez (12000)
- Ecole primaire à Rodez
- Maternités à Rodez
- Crèches et garderies à Rodez
- Classement des collèges à Rodez
- Salaires à Rodez
- Impôts à Rodez
- Dette et budget de Rodez
- Climat et historique météo de Rodez
- Accidents à Rodez
- Délinquance à Rodez
- Inondations à Rodez
- Nombre de médecins à Rodez
- Pollution à Rodez
- Entreprises à Rodez
- Prix immobilier à Rodez