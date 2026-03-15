Résultat municipale 2026 à Rodez : suivez le verdict de l'élection dans notre direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rodez [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Rodez sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Rodez
17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Rodez ?
Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Rodez il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 14,98% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 29,61% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 9,94% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Rodez comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 22,31% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 25,54% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,89% lors du vote définitif.
17:25 - Le taux de participation dans l'Aveyron à 17h s'élève à 55,56%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 55,56% dans l'Aveyron.
16:58 - Rodez : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention
Aux municipales de 2020 à Rodez, l'abstention était montée à 64,01 % au premier tour, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale. 5 374 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le coronavirus avait dissuadé bon nombre d'inscrits. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les élections municipales restent pourtant de longue date, avec la présidentielle, des scrutins où les Français se déplacent en nombre. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 25,86 % des habitants en mesure de voter. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux strictement locaux, les deux derniers scrutins législatifs restent directement comparables entre eux. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 51,31 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 32,77 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,75 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez abstentionniste. Cet élément à Rodez constituera quoi qu'il en soit l'un des tournants de ces élections municipales 2026.
16:16 - Le maire sortant veut obtenir un quatrième mandat
À Rodez, Christian Teyssèdre, maire sortant depuis 2008, cherche à obtenir un quatrième mandat face à des concurrents notables comme Stéphane Mazars et Sarah Vidal. Cette campagne municipale 2026 est marquée par l'absence de liste d'extrême droite et des enjeux de dynamisation du centre-ville. Rodez se révèle être un véritable champ de bataille électoral en Aveyron. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rodez
|Tête de listeListe
|
Stéphane Mazars
Liste Renaissance
RODEZ POUR LA VIE AVEC STEPHANE MAZARS
|
|
Sarah Vidal
Liste divers gauche
RODEZ EN PARTAGE - SARAH VIDAL
|
|
Christian Teyssedre
Liste divers centre
tr
|
|
Florian Monteillet
Liste d'union à gauche
RODEZ CITOYEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Teyssedre (28 élus) Notre parti c'est rodez
|2 846
|55,16%
|
|Matthieu Lebrun (4 élus) Rodez citoyen
|1 375
|26,65%
|
|Serge Julien (3 élus) Rodez ensemble autrement
|938
|18,18%
|
|Participation au scrutin
|Rodez
|Taux de participation
|35,95%
|Taux d'abstention
|64,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 368
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Teyssedre Notre parti c'est rodez
|2 378
|46,82%
|Matthieu Lebrun Rodez citoyen
|1 250
|24,61%
|Serge Julien Rodez ensemble autrement
|1 026
|20,20%
|Jean-Philippe Murat Rodez un projet de ville
|425
|8,36%
|Participation au scrutin
|Rodez
|Taux de participation
|35,99%
|Taux d'abstention
|64,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 374
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Teyssedre (26 élus) Ensemble reussir rodez christian teyssedre
|4 433
|48,50%
|
|Yves Censi (6 élus) Rodez uni rodez en grand avec yves censi
|3 220
|35,22%
|
|Bruno Berardi (3 élus) Rodez citoyen
|1 487
|16,26%
|
|Participation au scrutin
|Rodez
|Taux de participation
|64,45%
|Taux d'abstention
|35,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,31%
|Nombre de votants
|9 552
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Teyssedre Ensemble reussir rodez christian teyssedre
|3 857
|42,48%
|Yves Censi Rodez uni rodez en grand avec yves censi
|2 666
|29,36%
|Bruno Berardi Rodez citoyen
|1 200
|13,21%
|Matthieu Danen Rassemblement pour rodez
|816
|8,98%
|Guilhem Serieys A rodez, l'humain d'abord
|540
|5,94%
|Participation au scrutin
|Rodez
|Taux de participation
|63,95%
|Taux d'abstention
|36,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,21%
|Nombre de votants
|9 478
Villes voisines de Rodez
- Rodez (12000)
- Ecole primaire à Rodez
- Maternités à Rodez
- Crèches et garderies à Rodez
- Classement des collèges à Rodez
- Salaires à Rodez
- Impôts à Rodez
- Dette et budget de Rodez
- Climat et historique météo de Rodez
- Accidents à Rodez
- Délinquance à Rodez
- Inondations à Rodez
- Nombre de médecins à Rodez
- Pollution à Rodez
- Entreprises à Rodez
- Prix immobilier à Rodez