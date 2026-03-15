Résultat municipale 2026 à Rodez : suivez le verdict de l'élection dans notre direct

Stéphane Mazars Liste Renaissance

RODEZ POUR LA VIE AVEC STEPHANE MAZARS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Stéphane Mazars Programme de Stéphane Mazars à Rodez (RODEZ POUR LA VIE AVEC STEPHANE MAZARS) Engagement pour le Renouveau Le projet de Stéphane Mazars vise à instaurer un renouveau dans la gestion municipale de Rodez. Il met l'accent sur une alternance démocratique et un changement de méthode pour répondre aux attentes des citoyens. Cette initiative se concentre sur le bien-être des familles et l'amélioration de la vie des aînés et des personnes vulnérables. Actions Prioritaires Les actions prioritaires incluent des projets concrets pour améliorer la culture, l'urbanisme et la solidarité à Rodez. Parmi ces actions, on trouve la restauration des services culturels et la création de nouveaux espaces pour les aînés. De plus, un accent particulier sera mis sur la réhabilitation des infrastructures et la création de nouveaux équipements publics. Gestion Financière Responsable La gestion financière de la municipalité sera axée sur la transparence et un contrôle interne renforcé. Stéphane Mazars s'engage à maintenir un endettement maîtrisé tout en soutenant le tissu associatif par une augmentation significative des subventions. L'objectif est de ne pas augmenter les impôts durant le mandat, voire de les réduire en fonction des circonstances financières. Mobilisation des Citoyens Le succès de cette campagne repose sur la mobilisation des citoyens de Rodez. Les électeurs sont invités à exprimer leur volonté de changement lors des élections. La participation active des Ruthénois est essentielle pour réaliser les projets ambitieux proposés par Stéphane Mazars et son équipe.

Stéphane Mazars

Elodie Peyrouty

Pierre Bessiere

Karine Souchard

Olivier Nicolas

Pascale Chapelle

Fabrice Raynal

Carine Guy

Serge Julien

Edwige Fernandez

Pascal Fournier

Eugénie Dromer

Emmanuel Liraud

Agnès Valadier

Ewan Filoe

Florence Cayla

Brice Ramondenc

Sophie Lucas

Pierre Smirnoff

Virginie Roumegous

Simon Bories

Myriam Galdemas-Bonnemaire

Anthony Belaubre

Nadia Bouyantouch

Dominique Trojani

Théodora Nogaret

Jean-Philippe Couderc

Fatoumata Tall

Jérémie Garric

Valérie Galtier

Clément Guittard

Marie-José Favie

Xavier Noal

Monique Allot

Michel Quet

Mireille Perrin

Sarah Vidal Liste divers gauche

RODEZ EN PARTAGE - SARAH VIDAL Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sarah Vidal Programme de Sarah Vidal à Rodez (RODEZ EN PARTAGE - SARAH VIDAL) Élections municipales 2026 Les élections municipales à Rodez se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Ce scrutin est présenté comme une opportunité pour donner un nouveau souffle à la ville après 18 ans de mandat. Les citoyens sont invités à participer activement pour améliorer leur cadre de vie. Projet humain et responsable Le projet vise à faire de Rodez une ville à l'écoute de ses habitants, en tenant compte des besoins des enfants et des personnes en situation de handicap. L'objectif est d'améliorer le quotidien des citoyens tout en préparant l'avenir de manière transparente et responsable. Ce projet sera réalisé sans augmenter la taxe foncière, respectant ainsi le budget de la ville. Travail et respect La campagne menée par Sarah Vidal se distingue par sa dignité et son respect, en valorisant un projet positif face à des attaques de caricature et de violence verbale. L'accent est mis sur la collaboration et l'engagement pour écrire une nouvelle page pour Rodez. Cette approche vise à rassembler les citoyens autour d'un projet commun. Équipe compétente et diverse La liste présentée par Sarah Vidal se compose de personnalités aux compétences variées, choisies pour leur expérience et leur capacité à travailler ensemble. Cette équipe est conçue pour refléter la diversité et les attentes des habitants de Rodez. L'objectif est de garantir une gouvernance responsable et humaine, au service de tous.

Sarah Vidal

Fabien Austruy

Mathilde Faux

Jean-Michel Cosson

Camille Vezy

Luc Pourrat

Christine Singlard

Clovis Destrebecq

Lucile Dangles-Massol

Kévin Cabrolier

Elodie Miquel

Arnaud Combet

Laure Mouysset

Alexandre Miral

Monette Martin

Sébastien Leblond

Victoire Nogaret Constans

Jonathan Castanié

Adeline Courrèges

David Olier

Vanessa Ajuto

Didier Favori

Annick Bur

Anthony Colomb

Isabelle Castanier

Paul Fages

Catherine Laudou

Dominique Jacomet

Vanessa Meireles

Laurent Boyer

Marie Lacaze

Frank Becker

Lucette Garabuau

Lionel Mpasi

Nathalie Creyssels

Christian Teyssedre Liste divers centre

tr Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christian Teyssedre Programme de Christian Teyssedre à Rodez (Tous Ruthenois) Gestion municipale efficace La gestion de la ville de Rodez a été marquée par la réalisation d'importants projets d'infrastructure, tels que les HALLES et le musée Soulages. L'équipe municipale a également pris des engagements clairs pour l'avenir, en promettant de ne pas brader des biens publics comme les HARAS. Ces actions témoignent d'une volonté de dynamiser la ville tout en préservant son patrimoine. Engagement social renforcé Le budget de l'action sociale a été augmenté de 135 %, permettant la création de nouvelles structures comme une 3ème maison de santé et une unité ALZHEIMER. Des efforts sont également faits pour améliorer les services aux personnes âgées, notamment par des visites à domicile gratuites. Ces initiatives visent à renforcer le lien social et à soutenir les populations vulnérables. Amélioration des infrastructures éducatives Des investissements significatifs ont été réalisés dans le secteur de l'éducation, avec la rénovation de plusieurs écoles et la construction d'un nouveau bassin aquatique. La ville s'engage à offrir des ressources supplémentaires pour le soutien scolaire et à maintenir une ATSEM dans chaque classe maternelle. Ces mesures visent à garantir une éducation de qualité pour tous les enfants de Rodez. Mesures pour le pouvoir d'achat Des initiatives ont été mises en place pour alléger le fardeau fiscal des citoyens, avec une baisse de la taxe foncière et des tarifs de stationnement. La gratuité des services comme les garderies et les transports en commun a également été instaurée pour soutenir les familles. Ces actions visent à préserver le pouvoir d'achat des Ruthénois tout en améliorant leur qualité de vie.

Christian Teyssedre

Laura Renier

Franck Cortese

Monique Bultel-Herment

Frédéric Rubio

Carole Mistretta

Christophe Lauras

Nathalie Auguy-Perie

Francis Fournié

Céline Alauzet

Frédéric Domenge

Nadia Abbou

Jean-François Bouges

Nina Berthuit

Grégory Brouillet

Régine Lacombe Taussat

Alain Rauna

Christine Corail

Alain Bessettes

Audrey Poujol

Jean-François Labit

Christine Buchet

Alain Gros

Nathalie Separt

Benjamin Gombert

Fabienne Kutzner

Eric Mazzetti

Mingueta Banlongar Lacan

Jean-Marc Molinier

Marie-France Sounillac

Eric de Seguins

Pascale Rigolt

Richard Cayssials

Laure Colin

Jérôme Inigo Attanasio

Sylvie Raynal

José Sanchez Escudero

Florian Monteillet Liste d'union à gauche

RODEZ CITOYEN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Florian Monteillet Programme de Florian Monteillet à Rodez (RODEZ CITOYEN) Renouvellement Politique Depuis plus de 18 ans, la ville de Rodez n'a pas connu de véritable changement au niveau politique. Les citoyens expriment un besoin de dialogue et de décisions plus proches de leurs préoccupations. La liste Rodez Citoyen se présente comme une alternative pour un projet démocratique et participatif. Engagement Écologique La démarche de Rodez Citoyen place l'écologie au cœur de ses préoccupations, cherchant à répondre aux défis contemporains. Les élus ont déjà obtenu des avancées telles que la gratuité des transports en commun et des mesures pour la rénovation des logements. L'objectif est de construire un avenir durable pour la ville et ses habitants. Concertation et Participation Le projet de Rodez Citoyen se veut participatif, avec des préconisations mises en œuvre en concertation avec les acteurs locaux. Les choix budgétaires sont présentés comme réalistes et discutés dans un cadre de démocratie participative. Cela reflète une volonté d'inclure les citoyens dans le processus décisionnel. Propositions Concrètes La liste présente des mesures concrètes pour améliorer la vie des Ruthénois, telles que la création de résidences autonomie et un plan de lutte contre les discriminations. D'autres initiatives incluent le soutien aux jeunes pour l'obtention du permis de conduire et l'amélioration des espaces publics. Ces propositions visent à renforcer la cohésion sociale et à dynamiser la ville.