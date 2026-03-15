Résultat municipale 2026 à Rodez : suivez le verdict de l'élection dans notre direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rodez

Tête de listeListe
Stéphane Mazars
Stéphane Mazars Liste Renaissance
RODEZ POUR LA VIE AVEC STEPHANE MAZARS
  • Stéphane Mazars
  • Elodie Peyrouty
  • Pierre Bessiere
  • Karine Souchard
  • Olivier Nicolas
  • Pascale Chapelle
  • Fabrice Raynal
  • Carine Guy
  • Serge Julien
  • Edwige Fernandez
  • Pascal Fournier
  • Eugénie Dromer
  • Emmanuel Liraud
  • Agnès Valadier
  • Ewan Filoe
  • Florence Cayla
  • Brice Ramondenc
  • Sophie Lucas
  • Pierre Smirnoff
  • Virginie Roumegous
  • Simon Bories
  • Myriam Galdemas-Bonnemaire
  • Anthony Belaubre
  • Nadia Bouyantouch
  • Dominique Trojani
  • Théodora Nogaret
  • Jean-Philippe Couderc
  • Fatoumata Tall
  • Jérémie Garric
  • Valérie Galtier
  • Clément Guittard
  • Marie-José Favie
  • Xavier Noal
  • Monique Allot
  • Michel Quet
  • Mireille Perrin
Sarah Vidal
Sarah Vidal Liste divers gauche
RODEZ EN PARTAGE - SARAH VIDAL
  • Sarah Vidal
  • Fabien Austruy
  • Mathilde Faux
  • Jean-Michel Cosson
  • Camille Vezy
  • Luc Pourrat
  • Christine Singlard
  • Clovis Destrebecq
  • Lucile Dangles-Massol
  • Kévin Cabrolier
  • Elodie Miquel
  • Arnaud Combet
  • Laure Mouysset
  • Alexandre Miral
  • Monette Martin
  • Sébastien Leblond
  • Victoire Nogaret Constans
  • Jonathan Castanié
  • Adeline Courrèges
  • David Olier
  • Vanessa Ajuto
  • Didier Favori
  • Annick Bur
  • Anthony Colomb
  • Isabelle Castanier
  • Paul Fages
  • Catherine Laudou
  • Dominique Jacomet
  • Vanessa Meireles
  • Laurent Boyer
  • Marie Lacaze
  • Frank Becker
  • Lucette Garabuau
  • Lionel Mpasi
  • Nathalie Creyssels
Christian Teyssedre
Christian Teyssedre Liste divers centre
tr
  • Christian Teyssedre
  • Laura Renier
  • Franck Cortese
  • Monique Bultel-Herment
  • Frédéric Rubio
  • Carole Mistretta
  • Christophe Lauras
  • Nathalie Auguy-Perie
  • Francis Fournié
  • Céline Alauzet
  • Frédéric Domenge
  • Nadia Abbou
  • Jean-François Bouges
  • Nina Berthuit
  • Grégory Brouillet
  • Régine Lacombe Taussat
  • Alain Rauna
  • Christine Corail
  • Alain Bessettes
  • Audrey Poujol
  • Jean-François Labit
  • Christine Buchet
  • Alain Gros
  • Nathalie Separt
  • Benjamin Gombert
  • Fabienne Kutzner
  • Eric Mazzetti
  • Mingueta Banlongar Lacan
  • Jean-Marc Molinier
  • Marie-France Sounillac
  • Eric de Seguins
  • Pascale Rigolt
  • Richard Cayssials
  • Laure Colin
  • Jérôme Inigo Attanasio
  • Sylvie Raynal
  • José Sanchez Escudero
Florian Monteillet
Florian Monteillet Liste d'union à gauche
RODEZ CITOYEN
  • Florian Monteillet
  • Sarah Bonvalet-Younes
  • Jean-Charles Bousquet
  • Eléonore Echene
  • Arthur Bidault
  • Chloé Jacquesson
  • Matthieu Lebrun
  • Marina Guitard
  • Lou Labonne
  • Rose-Marie Gutierrez
  • Abdoulkarim Moussa
  • Marion Berardi
  • Antoine Denis
  • Elina Cavalie
  • Pierre Raynal
  • Isabelle Canope
  • Raphaël Girot
  • Isabelle Kalb
  • Jean-Jacques Civadier
  • Stéphanie Rigal
  • Philippe Mercanti
  • Chantal Combelles
  • Pierre Chincholle
  • Micheline Bermon
  • Pierre Ardonceau
  • Marie-Christine Fraysse
  • Bastien Delbouis
  • Elodie Meillac
  • Cédric Migliori
  • Andrée Rouquayrol
  • Patrick Firmin
  • Elsa Faure
  • Alain Misrahi
  • Catherine Dathuy
  • François Ginisty
  • Emilie Saussol
  • Patrice Labascoule

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Teyssedre
Christian Teyssedre (28 élus) Notre parti c'est rodez 		2 846 55,16%
  • Christian Teyssedre
  • Sarah Vidal
  • Francis Castan
  • Monique Bultel-Herment
  • Francis Fournié
  • Martine Bezombes
  • Christophe Lauras
  • Régine Lacombe Taussat
  • Jean-François Bouges
  • Fabienne Castagnos
  • François Vidamant
  • Florence Varsi
  • Bernard Ferrand
  • Maryline Crouzet
  • Jean-Michel Cosson
  • Céline Alauzet
  • Alain Rauna
  • Mathilde Faux
  • Joseph Donore
  • Marie-Noëlle Clot
  • Olivier Nicolas
  • Claire Rous Perpina
  • Arnaud Combet
  • Nadia Abbou
  • Frédéric Rubio
  • Romane Matha
  • Benjamin Gombert
  • Marie-France Sounillac
Matthieu Lebrun
Matthieu Lebrun (4 élus) Rodez citoyen 		1 375 26,65%
  • Matthieu Lebrun
  • Marion Berardi
  • Alexis Cesar
  • Eleonore Echene
Serge Julien
Serge Julien (3 élus) Rodez ensemble autrement 		938 18,18%
  • Serge Julien
  • Anne-Sophie Monestier-Charrie
  • Franck Cortése
Participation au scrutin Rodez
Taux de participation 35,95%
Taux d'abstention 64,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 368

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Teyssedre
Christian Teyssedre Notre parti c'est rodez 		2 378 46,82%
Matthieu Lebrun
Matthieu Lebrun Rodez citoyen 		1 250 24,61%
Serge Julien
Serge Julien Rodez ensemble autrement 		1 026 20,20%
Jean-Philippe Murat
Jean-Philippe Murat Rodez un projet de ville 		425 8,36%
Participation au scrutin Rodez
Taux de participation 35,99%
Taux d'abstention 64,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 374

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Teyssedre
Christian Teyssedre (26 élus) Ensemble reussir rodez christian teyssedre 		4 433 48,50%
  • Christian Teyssedre
  • Monique Bultel-Herment
  • Stéphane Mazars
  • Marie-Claude Carlin
  • Jean-Louis Chauzy
  • Sarah Vidal
  • Claude Albagnac
  • Muriel Combettes
  • Jean-Albert Bessiere
  • Anne-Christine Her
  • Arnaud Combet
  • Martine Bezombes
  • Pierre Bessiere
  • Maité Laur
  • Jean-Michel Cosson
  • Nathalie Separt-Mazenq
  • Serge Bories
  • Jacqueline Cransac
  • Christian Bary
  • Carole Cournand
  • Francis Fournie
  • Genevieve Campredon
  • Gilbert Antoine
  • Laure Colin
  • Daniel Rozoy
  • Lucie Labadens
Yves Censi
Yves Censi (6 élus) Rodez uni rodez en grand avec yves censi 		3 220 35,22%
  • Yves Censi
  • Anne-Sophie Monestier-Charrié
  • Serge Julien
  • Nathalie Auguy-Perie
  • Joseph Donore
  • Régine Taussat
Bruno Berardi
Bruno Berardi (3 élus) Rodez citoyen 		1 487 16,26%
  • Bruno Berardi
  • Chantal Combelles
  • Matthieu Lebrun
Participation au scrutin Rodez
Taux de participation 64,45%
Taux d'abstention 35,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,31%
Nombre de votants 9 552

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Teyssedre
Christian Teyssedre Ensemble reussir rodez christian teyssedre 		3 857 42,48%
Yves Censi
Yves Censi Rodez uni rodez en grand avec yves censi 		2 666 29,36%
Bruno Berardi
Bruno Berardi Rodez citoyen 		1 200 13,21%
Matthieu Danen
Matthieu Danen Rassemblement pour rodez 		816 8,98%
Guilhem Serieys
Guilhem Serieys A rodez, l'humain d'abord 		540 5,94%
Participation au scrutin Rodez
Taux de participation 63,95%
Taux d'abstention 36,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,21%
Nombre de votants 9 478

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