Résultat municipale 2026 à Roubaix : le jour d'élection en temps réel
Résultat de l'élection municipale 2026 à Roubaix [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Roubaix ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Roubaix
19:01 - Xavier Bertrand appelle à faire barrage à LFI
À Roubaix, Xavier Bertrand appelle à l'unité pour contrer La France insoumise lors du second tour des élections municipales de 2026. Un sondage place David Guiraud, député LFI, en tête avec 44% des intentions de vote, devant trois autres candidats. Bertrand vise à éviter une victoire de LFI, prônant une liste unique de la droite et du centre. Lire sur actu.fr
12/03/26 - 13:36 - Un débat à Roubaix pour discuter des enjeux des élections municipales
Lors du dernier débat avant le premier tour des élections municipales à Roubaix, les six candidats ont mis en avant des thèmes clés tels que la sécurité, la propreté et la rénovation urbaine. Bien que le débat ait été courtois et sans polémiques, des divisions entre les candidats ont persisté. Ce débat a eu lieu sur France 3, à quelques jours du scrutin. Lire sur lavoixdunord.fr
11/03/26 - 03:56 - Roubaix se prépare à une élection municipale décisive
Roubaix est au cœur des élections municipales de 2026, avec la candidature du député LFI David Guiraud après l'éviction de l'ancien maire Guillaume Delbar à cause d'une affaire judiciaire. Il affrontera plusieurs concurrents, dont Alexandre Garcin, le maire sortant, et Karim Amrouni, de l'union de la gauche. Cette élection représente un enjeu crucial pour le retour de la ville sur la scène nationale. Lire sur lavoixdunord.fr
10/03/26 - 16:11 - Les candidats présentent leurs programmes à Roubaix.
À Roubaix, les élections municipales de 2026 approchent, et les candidats présentent leurs programmes sur douze thématiques clés, notamment la sécurité et l'économie. L'article analyse les propositions des différentes listes, à l'exception de celle de Françoise Delbarre qui n'a pas de projet local. Ce guide aide les électeurs à mieux comprendre les enjeux des prochaines élections. Lire sur lavoixdunord.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roubaix
|Tête de listeListe
|
David Guiraud
Liste de La France insoumise
FIERS DE ROUBAIX
|
|
Céline Sayah
Liste du Rassemblement National
REDRESSER ROUBAIX ENSEMBLE
|
|
Françoise Delbarre
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Nacim Zeghlache-Salhi
Liste Divers
POUR ROUBAIX
|
|
Alexandre Garcin
Liste divers droite
ROUBAIX ENSEMBLE AVEC ALEXANDRE GARCIN
|
|
Karim Amrouni
Liste d'union à gauche
AGIR AU COEUR DE ROUBAIX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Delbar (42 élus) Roubaix avenir
|5 776
|56,20%
|
|Karim Amrouni (11 élus) Roubaix en commun
|4 500
|43,79%
|
|Participation au scrutin
|Roubaix
|Taux de participation
|22,75%
|Taux d'abstention
|77,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 673
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Delbar Roubaix avenir
|4 152
|41,22%
|Karim Amrouni Roubaix en commun
|1 490
|14,79%
|Paul Zilmia Decidez pour roubaix
|950
|9,43%
|André Renard Allez roubaix
|906
|8,99%
|Philippe Lambilliotte Défendons roubaix
|896
|8,89%
|Christian Carlier Roubaix en vert et solidaire
|609
|6,04%
|Christiane Fonfroide Unis pour roubaix
|552
|5,48%
|Sylvane Verdonck Réinventons roubaix
|209
|2,07%
|Maël Camerlynck En avant roubaix !
|156
|1,54%
|Françoise Delbarre Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|97
|0,96%
|Marc Dubrul Les anticapitalistes de roubaix
|55
|0,54%
|Participation au scrutin
|Roubaix
|Taux de participation
|22,52%
|Taux d'abstention
|77,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 515
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Delbar (36 élus) Guillaume delbar un avenir pour roubaix
|6 949
|34,84%
|
|Pierre Dubois (9 élus) Roubaix respectée
|6 617
|33,18%
|
|Jean-Pierre Legrand (4 élus) Roubaix bleu marine
|3 390
|17,00%
|
|André Renard (4 élus) Nous c'est roubaix
|2 985
|14,96%
|
|Participation au scrutin
|Roubaix
|Taux de participation
|44,41%
|Taux d'abstention
|55,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,62%
|Nombre de votants
|20 691
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Delbar Guillaume delbar un avenir pour roubaix
|3 647
|21,25%
|Pierre Dubois Roubaix respectee
|3 498
|20,38%
|Jean-Pierre Legrand Roubaix bleu marine
|3 313
|19,31%
|André Renard Nous c'est roubaix
|1 736
|10,11%
|Slimane Tir Ensemble le pouvoir d'agir
|1 512
|8,81%
|Richard Olszewski J'aime roubaix
|1 354
|7,89%
|Eric Mouveaux Pour roubaix l'humain d'abord
|704
|4,10%
|Philippe Delannoy Roubaix 2014 ultime espoir
|649
|3,78%
|Rachid Rizoug Travail pour tous
|422
|2,45%
|Françoise Delbarre Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|321
|1,87%
|Participation au scrutin
|Roubaix
|Taux de participation
|38,42%
|Taux d'abstention
|61,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|17 900
Villes voisines de Roubaix
- Roubaix (59100)
- Ecole primaire à Roubaix
- Maternités à Roubaix
- Crèches et garderies à Roubaix
- Classement des collèges à Roubaix
- Salaires à Roubaix
- Impôts à Roubaix
- Dette et budget de Roubaix
- Climat et historique météo de Roubaix
- Accidents à Roubaix
- Délinquance à Roubaix
- Inondations à Roubaix
- Nombre de médecins à Roubaix
- Pollution à Roubaix
- Entreprises à Roubaix
- Prix immobilier à Roubaix