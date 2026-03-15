Résultat municipale 2026 à Roubaix : le jour d'élection en temps réel

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roubaix

Tête de listeListe
David Guiraud
David Guiraud Liste de La France insoumise
FIERS DE ROUBAIX
  • David Guiraud
  • Myriam Cau
  • Hakim Khiter
  • Fatima Bensliman
  • Samir Ouanes
  • Camir Kerifa
  • Florian Vertriest
  • Marie-Thérèse Mantoni
  • Djibril Coupe
  • Véronique Parain
  • Laurent Pigné
  • Isabelle Vanspeybroeck
  • Mehdi Massrour
  • Tahina Botton
  • Frédéric Tribalat
  • Sabiha Tiguercha
  • Nassim Sidhoum
  • Eve Flament
  • Arsene Igoussimene
  • Mah Kaba
  • Pierre Pecqueur
  • Aiacha Mezine
  • Rachid Boussad
  • Zaiha Bechir
  • Timothée Remy
  • Sylvie Debue
  • Arezki Gherbi
  • Sofia Houba
  • Abdelhamid Bouaziz
  • Shéhérazade Bentorki
  • Hafid Mekzine
  • Nohra Medjdoub
  • Dembo Cante
  • Christiane Richard
  • Jean-Claude Cos
  • Ouarda Ferdouz
  • Sébastien Labbé
  • Janna Igoussimene
  • Christian Veldeman
  • Mathilde Goubet
  • Liamine Lebgaa
  • Mariana Kansoun
  • Safouane Neffati
  • Tara Olla
  • Guillaume Suing
  • Nawal Idjedaini
  • Rafik Aouf
  • Fariza Berrahmoun
  • Jacques Adamski
  • Véronique Bourzat
  • Gauthier Dubuis
  • Emma Golon
  • Nacer Ben Chaib
  • Maria Pi
  • Marc Dubrul
Céline Sayah
Céline Sayah Liste du Rassemblement National
REDRESSER ROUBAIX ENSEMBLE
  • Céline Sayah
  • Maël Camerlynck
  • Elisabeth Marie Beaugrand
  • Imad Alawwa
  • Sandra Petit
  • Jean-Luc Vanden Wildenberg
  • Virginie Dumortier
  • Theo Florimond
  • Nelly Lardinoy
  • Julien Mazure
  • Christine Vandevoorde
  • Mounir Matallah
  • Sonia Deturck
  • Thierry Fievet
  • Danielle Moncheaux
  • Laurent Charles
  • Cécile Molins
  • Jerome Hamed
  • Angélique Venant
  • Eric Segard
  • Simone Saudemont
  • Laurent Tartare
  • Jennifer Curoux
  • Michel Lenglen
  • Nora Laouar
  • Benoit Lordet
  • Elisabeth Bauwens
  • Christian Gautier
  • Paulette Dehaut
  • Marc Florimond
  • Christine Sampé
  • Christophe Moerman
  • Sabine Delaroque
  • Régis Triquet
  • Fanny Fessier
  • Yan Phelippeau
  • Joelle Delreux
  • Patrick Carrette
  • Jennifer Mulier
  • Didier Vande Kerchove
  • Pascale Verbaere
  • Arnaud Leleu
  • Linda Ben Salem
  • Alexandre Vanesse
  • Jacqueline Chantraine
  • Rémi Loridan
  • Maryline Delaender
  • Stéphane Levëque
  • Cynthia Tourbez
  • Yves Hubaut
  • Nolwenn Mordacq--Dumortier
  • André Leveque
  • Michelle Biseur
  • Adrien Defyve
  • Louise Arfeuille
Françoise Delbarre
Françoise Delbarre Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Françoise Delbarre
  • Jean-Louis Curnelle
  • Aïcha Salhi
  • René Dreux
  • Zohra Khalkhal
  • José Araùjo Esteves
  • Martine Van Uytfange
  • Rémi Couzinet
  • Noura Mimouni
  • Olivier Ryelandt
  • Sandra Vanhoele
  • Abdelkader Menouer
  • Vanessa Mouton
  • Hamid Bellal
  • Charlotte Fukal
  • Jérôme Glorieux
  • Fatima Ahmeidi
  • Jean-Luc Jacmain
  • Danielle Dreux
  • Khalid Ala
  • Johanna Cochet
  • Sébastien Dupale
  • Claudine Serrurier
  • Antonino Ingrassia
  • Fatma Latib
  • Olivier Rommelaere
  • Sarina Sanchioni
  • Benjamin Dubois
  • Sarah Caulier
  • Saïd Tabbiche
  • Rachida Rasmi
  • Djamel Gouaidia
  • Laetitia Marant
  • Jean-Marie Pont
  • Stéphanie Lelievre
  • Jean-Christophe Berthier
  • Radidja Baïda
  • François Jakubowski
  • Clémentine Mariage
  • Alexandre Dubreu
  • Christine Foulon
  • Paul Joly
  • Marine Elaakal
  • Grégory Tredez
  • Malika Kouar
  • Emmanuel Dreux
  • Fatiha Nouibat
  • Hassen Baadj
  • Natacha Kerkhove
  • René Holuigue
  • Axèle Prudhomme
  • Azeddine Laïb
  • Marine Fougnies
Nacim Zeghlache-Salhi
Nacim Zeghlache-Salhi Liste Divers
POUR ROUBAIX
  • Nacim Zeghlache-Salhi
  • Nathalie Roekens
  • Nathanaël Mpondo de Grandow
  • Fettoum Haderbache
  • Vincent Boutry
  • Alexandra Lechner
  • Mohamed Mechetem
  • Tania Mazari
  • Pierre Wolf
  • Delphine Sauvage
  • Azzedine Yahi
  • Hamida Djelti
  • Billal Maimouni
  • Elsa Geronimi
  • Mehdi Chaib Draa
  • Armelle Antona
  • Laurent Boissin
  • Ouassila Lafri
  • Bilal Zeghlache Haderbache
  • Mylène Khaldi
  • Johann Deloeil
  • Dounia Lahlou
  • Ymad Boutellaka
  • Corinne Inthisone
  • Richard Goeneau
  • Hafida Hadjeras
  • Nicolas Boulogne
  • Marina Vandame-Wastyn
  • Antony Huchette
  • Siham Benkerdagh
  • Abou Watt
  • Sylvie Dhal
  • Laurent Dequick
  • Marion Brochet
  • Samuel Courdent
  • Saïda Berrahal
  • Regis Dubos
  • Emilie Poileve
  • Romain Belkacem
  • Agnès Péricard
  • Zakaria Lamaite
  • Zoé Lasmaries
  • Azzedine Benbahlouli
  • Marie-Odile Allioux
  • Olivier Sauvage
  • Armance Gyre
  • Amin Meurillon
  • Laëtitia Veignie
  • Djamel Boualem
  • Dalila Galem
  • Iban Wolf
  • Élodie Sevin
  • Ali Merimeche
Alexandre Garcin
Alexandre Garcin Liste divers droite
ROUBAIX ENSEMBLE AVEC ALEXANDRE GARCIN
  • Alexandre Garcin
  • Sarah Haddi
  • Pierre-François Lazzaro
  • Dalila Cherigui
  • Hassan Khobzaoui
  • Isabelle Doutrelon
  • Frédéric Lefebvre
  • Dora Marques
  • Djamel Kerrouche
  • Fatma Baida
  • Frédéric Minard
  • Nabella Mezouane
  • Luis Da Costa
  • Fatma Lansari-Sakref
  • André Khabzaoui
  • Magali Gladysz
  • Loïc Trinel
  • Karima Ghiat
  • Tonino Macquet
  • Sandra Marteel
  • Jean Deroi
  • Frédérique Westeel-El Yangui
  • Karl Kivuvu Kisala
  • Lilya Bouchenabi
  • Xavier Gastal
  • Lavy Gado
  • Jean-Philippe Dancoine
  • Khadija Izikkitene
  • Rémi Rommelard
  • Marie Emery
  • Arnaud Verspieren
  • Catherine Mourroz
  • Ibrahim El Taous
  • Amber Ogborn
  • Stanislas de Germay
  • Geneviève Tety
  • Benyoucef Boudari
  • Esther-Marie Becquart
  • Gor Baghdasaryan
  • Anne-Christine de Mareuil
  • Patrice Algoet
  • Lyacout Rahmi
  • Ahmed Atia
  • Agnès Dechirot
  • Pascal Gibourdel
  • Céline Bisinger
  • Robert Dubois
  • Paula de Jesus
  • Thibault Michelin
  • Christèle Lacomblez
  • Jean-Baptiste Lefer
  • Nunzia Giorgio
  • Guy Nieuwjaer
  • Bérangère Algoet
  • Alain Merlin
Karim Amrouni
Karim Amrouni Liste d'union à gauche
AGIR AU COEUR DE ROUBAIX
  • Karim Amrouni
  • Isabelle Deheunynck
  • Ali Rahni
  • Magali Verini
  • Mehdi Chalah
  • Pascale Hoornaert
  • Guillaume Couvreur
  • Sadia Pamart
  • Dogan Kacmaz
  • Nadia Belgacem
  • Eric Mouveaux
  • Nadia Cattiaux
  • Thierry Baert
  • Catherine Cressent
  • Christian Lazaoui
  • Sakina Bendridj
  • Bouzid Belgacem
  • Véronique Lenglet
  • Aïssa Amari
  • Arline Tanier
  • Eric Delbeke
  • Dominique Caelen
  • Farid Achouche
  • Nathalie Waszkiewicz
  • Amar Lamri
  • Maissa Boussadia
  • Lasain Messaoudi
  • Karima Boutagga
  • Arnaud Béchet
  • Wahiba Lamzouri
  • Adam Amrane
  • Danièle Hoyez
  • Moha Aarab
  • Stéphanie Lamarche-Palmier
  • Hakim Louahab
  • Aurore Mazurelle
  • Flavien Thomas
  • Fabienne Irdel
  • Pierre-Emmanuel Pessemier
  • Nadège Iff
  • Thibault Catrice
  • Christine Pouchain
  • Omer Lesaffre
  • Dalila Zaïer
  • Pierre Outteryck
  • Laurence Pigeyre
  • Jean-Marie Duriez
  • Marie-Hélène Mazeyrac
  • David Guilbert
  • Christiane Fonfroide de Lafon
  • Jean-François Boudailliez
  • Odile Leperre-Verrier
  • Slimane Tir
  • Majdouline Sbai
  • René Vandierendonck

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume Delbar
Guillaume Delbar (42 élus) Roubaix avenir 		5 776 56,20%
  • Guillaume Delbar
  • Karima Zouggagh
  • Max-André Pick
  • Ghislaine Wenderbecq
  • Alexandre Garcin
  • Nabella Mezouane-Rahmi
  • Frédéric Minard
  • Isabelle Paris
  • Frédéric Lefebvre
  • Magali Gladysz-Sebille
  • Maidin Elgarni
  • Esther Afane-Kimbaloula
  • Jean Deroi
  • Margaret Connell
  • Michel Gacem
  • Magdalène Deleporte
  • Eric Delbeke
  • Fatiha Guettiche
  • Luis Da Costa
  • Catherine Cressent
  • Alain Merlin
  • Dalila Cherigui
  • Philippe Stephan
  • Frédérique Westeel-El Yangui
  • Marc Detournay
  • Maissa Boussadia
  • Pierre-François Lazzaro
  • Dominique Henichart
  • Jean-Philippe Dancoine
  • Véronique Lenglet
  • Pierre Pick
  • Lilya Bouchenabi
  • François Kubiszewski
  • Virginie Carbon
  • Arnaud Verspieren
  • Karima Ghiat
  • Karim Ladraa
  • Catherine Mourroz
  • Henri Robitail
  • Camille Deruielle
  • Julien Notredame
  • Audrey Denis
Karim Amrouni
Karim Amrouni (11 élus) Roubaix en commun 		4 500 43,79%
  • Karim Amrouni
  • Nadia Belgacem
  • Mehdi Chalah
  • Nadia Cattiaux
  • Michel David
  • Marie-Thérèse Mantoni
  • Christian Carlier
  • Christiane Fonfroide
  • Dogan Kacmaz
  • Sadia Pamart
  • Tonino Macquet
Participation au scrutin Roubaix
Taux de participation 22,75%
Taux d'abstention 77,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 673

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume Delbar
Guillaume Delbar Roubaix avenir 		4 152 41,22%
Karim Amrouni
Karim Amrouni Roubaix en commun 		1 490 14,79%
Paul Zilmia
Paul Zilmia Decidez pour roubaix 		950 9,43%
André Renard
André Renard Allez roubaix 		906 8,99%
Philippe Lambilliotte
Philippe Lambilliotte Défendons roubaix 		896 8,89%
Christian Carlier
Christian Carlier Roubaix en vert et solidaire 		609 6,04%
Christiane Fonfroide
Christiane Fonfroide Unis pour roubaix 		552 5,48%
Sylvane Verdonck
Sylvane Verdonck Réinventons roubaix 		209 2,07%
Maël Camerlynck
Maël Camerlynck En avant roubaix ! 		156 1,54%
Françoise Delbarre
Françoise Delbarre Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		97 0,96%
Marc Dubrul
Marc Dubrul Les anticapitalistes de roubaix 		55 0,54%
Participation au scrutin Roubaix
Taux de participation 22,52%
Taux d'abstention 77,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 515

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume Delbar
Guillaume Delbar (36 élus) Guillaume delbar un avenir pour roubaix 		6 949 34,84%
  • Guillaume Delbar
  • Sauria Redjimi
  • Grégory Wanlin
  • Margaret Connell
  • Max-André Pick
  • Milouda Ala
  • Frédéric Minard
  • Sylvane Verdonck
  • Emmanuel Oyez
  • Marie-Agnès Leman
  • Léonard Delcourt
  • Nathalie Desfrennes
  • Jean Deroi
  • Esther Afane-Kimbaloula
  • Michel Gacem
  • Véronique Lenglet
  • Alain Merlin
  • Ghislaine Wenderbecq
  • Jean-Philippe Dancoine
  • Nabella Mezouane
  • Pierre-Marie Vienne
  • Karima Zouggagh
  • Eric Delbeke
  • Bénédicte Declerck
  • Guillaume Serazin
  • Frédérique Westeel-El Yangui
  • Marc Detournay
  • Virginie Vandevelde-Carbon
  • Philippe Duquesne
  • Catherine Cressent
  • Alexandre Garcin
  • Esther-Marie Becquart
  • Patrice Algoet
  • Barbara Tirloit
  • Pierre Pick
  • Sandrine Demay
Pierre Dubois
Pierre Dubois (9 élus) Roubaix respectée 		6 617 33,18%
  • Pierre Dubois
  • Catherine Huguet-Buisine
  • Slimane Tir
  • Marjolaine Pierrat- Feraille
  • Mehdi Massrour
  • Myriam Cau
  • Arnaud Verspieren
  • Dominique Pelletier
  • Tonino Macquet
Jean-Pierre Legrand
Jean-Pierre Legrand (4 élus) Roubaix bleu marine 		3 390 17,00%
  • Jean-Pierre Legrand
  • Astrid Leplat
  • Patrick Baeyaert
  • Justine Jennequin
André Renard
André Renard (4 élus) Nous c'est roubaix 		2 985 14,96%
  • André Renard
  • Zohra Zarouri
  • Richard Olszewski
  • Dominique Henichart
Participation au scrutin Roubaix
Taux de participation 44,41%
Taux d'abstention 55,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,62%
Nombre de votants 20 691

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume Delbar
Guillaume Delbar Guillaume delbar un avenir pour roubaix 		3 647 21,25%
Pierre Dubois
Pierre Dubois Roubaix respectee 		3 498 20,38%
Jean-Pierre Legrand
Jean-Pierre Legrand Roubaix bleu marine 		3 313 19,31%
André Renard
André Renard Nous c'est roubaix 		1 736 10,11%
Slimane Tir
Slimane Tir Ensemble le pouvoir d'agir 		1 512 8,81%
Richard Olszewski
Richard Olszewski J'aime roubaix 		1 354 7,89%
Eric Mouveaux
Eric Mouveaux Pour roubaix l'humain d'abord 		704 4,10%
Philippe Delannoy
Philippe Delannoy Roubaix 2014 ultime espoir 		649 3,78%
Rachid Rizoug
Rachid Rizoug Travail pour tous 		422 2,45%
Françoise Delbarre
Françoise Delbarre Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		321 1,87%
Participation au scrutin Roubaix
Taux de participation 38,42%
Taux d'abstention 61,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 17 900

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