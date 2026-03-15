Résultat municipale 2026 à Roubaix : suivez les résultats du 1er tour
Résultat de l'élection municipale 2026 à Roubaix [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Roubaix sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Roubaix
17:57 - Rassemblement national à Roubaix : les derniers résultats
Le parti nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à Roubaix en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 14,51% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 29,65% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 12,06% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Roubaix comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 18,57% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 18,91% pour le parti d'extrême droite sur l'ensemble des circonscriptions de Roubaix. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 21,85% le dimanche suivant.
17:42 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Nord avec 44,44% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 34,85%, contre 56,34% en 2014.
17:42 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Nord avec 44,44% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 34,85%, contre 56,34% en 2014.
16:58 - Les électeurs de Roubaix vont-ils se mobiliser aux municipales ?
En ce jour de municipales à Roubaix, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 77,48 % des inscrits (bien au-delà des 55,3 % observés au niveau national), nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de l'épidémie de coronavirus. Le scrutin municipal reste pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs participent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État occupant une place centrale. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs fixé à 40,99 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 64,36 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 49,18 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 70,78 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville se révèle in fine comme une zone frappée par un fort abstentionnisme.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roubaix
|Tête de listeListe
|
David Guiraud
Liste de La France insoumise
FIERS DE ROUBAIX
|
|
Céline Sayah
Liste du Rassemblement National
REDRESSER ROUBAIX ENSEMBLE
|
|
Françoise Delbarre
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Nacim Zeghlache-Salhi
Liste Divers
POUR ROUBAIX
|
|
Alexandre Garcin
Liste divers droite
ROUBAIX ENSEMBLE AVEC ALEXANDRE GARCIN
|
|
Karim Amrouni
Liste d'union à gauche
AGIR AU COEUR DE ROUBAIX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Delbar (42 élus) Roubaix avenir
|5 776
|56,20%
|
|Karim Amrouni (11 élus) Roubaix en commun
|4 500
|43,79%
|
|Participation au scrutin
|Roubaix
|Taux de participation
|22,75%
|Taux d'abstention
|77,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 673
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Delbar Roubaix avenir
|4 152
|41,22%
|Karim Amrouni Roubaix en commun
|1 490
|14,79%
|Paul Zilmia Decidez pour roubaix
|950
|9,43%
|André Renard Allez roubaix
|906
|8,99%
|Philippe Lambilliotte Défendons roubaix
|896
|8,89%
|Christian Carlier Roubaix en vert et solidaire
|609
|6,04%
|Christiane Fonfroide Unis pour roubaix
|552
|5,48%
|Sylvane Verdonck Réinventons roubaix
|209
|2,07%
|Maël Camerlynck En avant roubaix !
|156
|1,54%
|Françoise Delbarre Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|97
|0,96%
|Marc Dubrul Les anticapitalistes de roubaix
|55
|0,54%
|Participation au scrutin
|Roubaix
|Taux de participation
|22,52%
|Taux d'abstention
|77,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 515
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Delbar (36 élus) Guillaume delbar un avenir pour roubaix
|6 949
|34,84%
|
|Pierre Dubois (9 élus) Roubaix respectée
|6 617
|33,18%
|
|Jean-Pierre Legrand (4 élus) Roubaix bleu marine
|3 390
|17,00%
|
|André Renard (4 élus) Nous c'est roubaix
|2 985
|14,96%
|
|Participation au scrutin
|Roubaix
|Taux de participation
|44,41%
|Taux d'abstention
|55,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,62%
|Nombre de votants
|20 691
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Delbar Guillaume delbar un avenir pour roubaix
|3 647
|21,25%
|Pierre Dubois Roubaix respectee
|3 498
|20,38%
|Jean-Pierre Legrand Roubaix bleu marine
|3 313
|19,31%
|André Renard Nous c'est roubaix
|1 736
|10,11%
|Slimane Tir Ensemble le pouvoir d'agir
|1 512
|8,81%
|Richard Olszewski J'aime roubaix
|1 354
|7,89%
|Eric Mouveaux Pour roubaix l'humain d'abord
|704
|4,10%
|Philippe Delannoy Roubaix 2014 ultime espoir
|649
|3,78%
|Rachid Rizoug Travail pour tous
|422
|2,45%
|Françoise Delbarre Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|321
|1,87%
|Participation au scrutin
|Roubaix
|Taux de participation
|38,42%
|Taux d'abstention
|61,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|17 900
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