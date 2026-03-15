Résultat municipale 2026 à Rouen : l'essentiel de la journée électorale en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rouen [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Rouen ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Rouen
08:34 - Des affiches de Jeff Tuche amusent Sotteville-lès-Rouen
Jeff Tuche, personnage fictif des films Les Tuche, a été présenté comme candidat aux élections municipales de 2026 à Sotteville-lès-Rouen par une affiche humoristique qui a diverti les habitants. Le maire actuel, Alexis Ragache, a également trouvé cela amusant tout en se préparant pour sa réélection. L'auteur du canular reste mystérieux, et la mairie s'est dite ouverte au dialogue avec lui. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
13/03/26 - 12:45 - Les propositions des candidats à Rouen pour les municipales 2026
Les élections municipales de 2026 à Rouen suscitent des débats animés autour des enjeux de propreté et de végétalisation. Les candidats, dont Maxime Da Silva et Grégoire Houdan, proposent un grand plan de dératisation et une extension des zones piétonnes. Le maire sortant, Nicolas Mayer-Rossignol, met en avant les réalisations en matière d'aménagement et de propreté. Lire sur tendanceouest.com
13/03/26 - 10:45 - Avant les municipales à Rouen, le cas des établissements de nuit s'invite dans la campagne
À Rouen, deux établissements de nuit, le Comité des Fêtes et le Bella Night, ont été fermés administrativement à la suite de divers incidents. Le Comité des Fêtes subit une fermeture de 15 jours après une rixe, tandis que le Bella Night se voit sanctionné pour une réitération de fermeture tardive, avec une durée de 21 jours. Ces décisions sont prises par la préfecture dans un contexte de renforcement des règles de sécurité pour les établissements nocturnes. Lire sur actu.fr
12/03/26 - 12:20 - Les candidats présentent leurs programmes à Rouen
À Rouen, les élections municipales de 2026 s'annoncent dynamiques avec sept candidats proposant des programmes variés, répartis en onze catégories, notamment la sécurité et l'éducation. Les propositions de certains candidats ont été directement communiquées, tandis que d'autres ont été analysées par nos soins. Ce panorama des programmes vise à éclairer les électeurs sur les choix qui s'offriront à eux. Lire sur actu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rouen
|Tête de listeListe
|
Céline Vitard
Liste divers gauche
LISTE OUVRIERE POUR LA RUPTURE AVEC LA POLITIQUE DE MACRON
|
|
Amaury Renauld
Liste d'extrême-gauche
NPA-Révolutionnaires - ROUEN ouvrière et révolutionnaire
|
|
Marine Caron
Liste divers centre
RÉUSSIR ROUEN
|
|
Nicolas Mayer-Rossignol
Liste d'union à gauche
Fiers de Rouen
|
|
Grégoire Houdan
Liste d'union à l'extrême-droite
Rouen Conquérante
|
|
Éric Moisan
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Maxime Da Silva
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR ROUEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Mayer-Rossignol (46 élus) Fiers de rouen
|10 889
|67,12%
|
|Jean-François Bures (9 élus) Au coeur de rouen
|5 333
|32,87%
|
|Participation au scrutin
|Rouen
|Taux de participation
|29,67%
|Taux d'abstention
|70,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 796
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Mayer-Rossignol Fiers de rouen
|6 144
|29,51%
|Jean-Michel Bérégovoy Réenchantons rouen - l'écologie en actes
|4 820
|23,15%
|Jean-Louis Louvel Rouen autrement
|3 494
|16,78%
|Jean-François Bures Au coeur de rouen
|2 115
|10,16%
|Guillaume Pennelle Rassemblement national pour rouen
|1 411
|6,77%
|Marine Caron Ensemble pour rouen
|1 279
|6,14%
|Lionel Descamps Rouen, notre commune
|735
|3,53%
|Pierre-Alexandre Guesdon Rouen animaliste
|452
|2,17%
|Marc Fouilloux Nos vies pas leurs profits - rouen en lutte
|221
|1,06%
|Frédéric Podguszer Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|143
|0,68%
|Participation au scrutin
|Rouen
|Taux de participation
|37,99%
|Taux d'abstention
|62,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 489
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yvon Robert (41 élus) Notre force c'est rouen
|13 928
|46,80%
|
|Jean-François Bures (11 élus) Rouen, c'est vous!
|12 343
|41,48%
|
|Guillaume Pennelle (3 élus) Rouen bleu marine
|3 485
|11,71%
|
|Participation au scrutin
|Rouen
|Taux de participation
|54,67%
|Taux d'abstention
|45,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,04%
|Nombre de votants
|31 009
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yvon Robert Notre force c'est rouen
|8 766
|30,23%
|Jean-François Bures Rouen c'est vous !
|6 781
|23,39%
|Patrick Chabert Avec tous ceux qui aiment rouen
|3 948
|13,61%
|Guillaume Pennelle Rouen bleu marine
|3 878
|13,37%
|Jean-Michel Beregovoy Decidons rouen
|3 215
|11,09%
|Raphaëlle Brangier Alternative à gauche. place au peuple !
|1 544
|5,32%
|Clément Lefevre Rouen a gauche vraiment
|559
|1,92%
|Frederic Podguszer Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|299
|1,03%
|Participation au scrutin
|Rouen
|Taux de participation
|52,73%
|Taux d'abstention
|47,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,08%
|Nombre de votants
|29 911
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