Résultat municipale 2026 à Rouen : l'essentiel de la journée électorale en direct

Programme de Céline Vitard à Rouen (LISTE OUVRIERE POUR LA RUPTURE AVEC LA POLITIQUE DE MACRON)

Engagement des élus

Les élus ont la capacité d'influencer des décisions importantes au sein des conseils d'administration des bailleurs HLM, notamment en votant pour le blocage des charges et des loyers. Ils peuvent également siéger à la Métropole et voter pour le blocage des prix de l'eau. De plus, ils ont un rôle crucial dans le Conseil Municipal, où ils peuvent maintenir les budgets des associations et décider de l'embauche dans les services publics.

Critique des adversaires

La liste souligne que la droite et le maire sortant ne mettront pas en œuvre les mesures nécessaires pour défendre les intérêts des travailleurs. En effet, le budget municipal 2025 du maire sortant indique une volonté d'appliquer les coupes budgétaires imposées par Macron. De même, la liste critique LFI pour avoir voté des résolutions favorables à des politiques militaires, ce qui montre un éloignement des préoccupations sociales.

Mobilisation de la population

La « Liste ouvrière pour la rupture avec la politique de Macron » appelle à une mobilisation générale de la population pour obtenir des moyens nécessaires au niveau gouvernemental. Elle insiste sur l'importance de respecter le mandat des élus et de répondre aux besoins de la population. Cette mobilisation est perçue comme essentielle pour obtenir des résultats concrets en faveur des travailleurs.

Solidarité à Rouen

À Rouen, la liste conduite par Céline VITARD se veut représentative de la diversité de la population locale, incluant des travailleurs, des mères de famille et des jeunes. Elle appelle à prendre le parti des travailleurs pour défendre leurs intérêts et promouvoir des politiques sociales. L'objectif est de créer une municipalité qui répond véritablement aux besoins de ses citoyens.