Résultat municipale 2026 à Rouen : les résultats dévoilés, découvrez le verdict en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rouen

Tête de listeListe
Céline Vitard
Céline Vitard Liste divers gauche
LISTE OUVRIERE POUR LA RUPTURE AVEC LA POLITIQUE DE MACRON
  • Céline Vitard
  • Basile Gonzales
  • Rafaele Fidalgo
  • David Fontes
  • Christel Wayss
  • Damien Terriat
  • Sandra Lémeray
  • Tshimanga Kabeya
  • Nadine Carpentier
  • Mohamedi Bangoura
  • Jeanne-Carline Herson
  • Rodolphe Devaure
  • Laetitia Deckert
  • Brahim Gabi
  • Tiphaine Godin
  • Paul Delnef
  • Christiane Terriat
  • Ahmad Alawamleh
  • Mélika Omanda Tchango
  • Zacharie Lamaziere
  • Solene Guezet
  • Cyril Mehouenou
  • Laura Bertin
  • Arun Ahmed Abubakar
  • Sandrine Mellin
  • Abdourahmane Ba
  • Ilham Aous
  • Sylvain Dagonneau
  • Jessica Karakassian
  • Noureddine Tariki
  • Celine Olivier
  • Lokmane Abdelouahed
  • Manon Rouet
  • Stanley Bourgeois
  • Hadidja Ahamadi
  • Jean François Geffroy
  • Hélène Simeon
  • Jean-Claude Parot
  • Michèle Dehédin
  • Jérémy Chopin
  • Nicolle Ridel
  • Rayane Djelti
  • Sana Ammar
  • Madjid Adjaoud
  • Malika-Rahil Ghrib
  • Belkacem Mira
  • Alice Durand
  • Habib Kernoua
  • Elise Beaube
  • Pascal Lebas
  • Marie Drouin
  • Jean-Pierre Belley
  • Annie Schlatter
  • Jean-Yves Muguet
  • Edith Caignard
Amaury Renauld
Amaury Renauld Liste d'extrême-gauche
NPA-Révolutionnaires - ROUEN ouvrière et révolutionnaire
  • Amaury Renauld
  • Marie Trabucco
  • Mathias Le Corre
  • Maryvonne Ingouf
  • Paul Dabchy
  • Frédérique Bien
  • Fabien Grangeau
  • Marina Hardy
  • Bruno Sanchiz
  • Mathilde Jourdain
  • Auguste Chauvière
  • Andréa Minoza
  • Alain Tritz
  • Anne Ginfray
  • Baptiste Hoarau
  • Anne Mathis
  • Bastien Cerveau
  • Nathalie Travers
  • Thomas Lery
  • Susie Méraud
  • Daniel Rousselin
  • Myriam Thévenin
  • Nassim Athanasiou
  • Cécile Cayer
  • Sylvain Laurent
  • Charlotte Huet
  • Emanuele Bellotto
  • Bérengère Bonal
  • Ahcène Haddad
  • Léa Vitcoq
  • Fabien Meley
  • Audrey Schabad
  • Laurent Chantreuil
  • Lilandra Snozzi
  • Thomas Bernier
  • Inès Coste
  • Ismaël Banchereau
  • Ninon Géhanne
  • Lucas Elleboode
  • Anne-Elli Hoeft
  • Adam Hugueny
  • Céline Khaldi
  • Octave Equilbec
  • Elsa Bons-Olivier
  • Christophe Poussin
  • Christine Nicolas
  • Toufik Benmammar
  • Camille Rousselin
  • Arthur Palaprat-Bernard
  • Agathe Chantreuil
  • Virgil Renauld
  • Lison Jouen
  • Hugo Frémont
  • Manon Cinquin
  • Marc Fouilloux
  • Catherine Saillard
  • Gérald Le Corre
Marine Caron
Marine Caron Liste divers centre
RÉUSSIR ROUEN
  • Marine Caron
  • Benoît Rousset
  • Marie-Hélène Roux
  • Dimitri Deneuve
  • Carine Wolf
  • Frédéric Sanchez
  • Hayet Zergui
  • Bruno Devaux
  • Violette Gilard
  • Loïc Bonnet
  • Félicie Renon
  • Rodolphe Launay-Duval
  • Marya Negrouche
  • Hippolyte Bernard Meyer
  • Isabelle Fédina
  • Said Abjije
  • Pascale Kéradec
  • Arnaud Lucas
  • Hortense Baguelin
  • Pierre Dehaen
  • Natacha Ben Haim
  • José-Maria Roda
  • Karine Leprêtre
  • Luigi Bertagnolio
  • Maëlys Houas
  • Yves Le Cars
  • Nabila Miloudi
  • Nicolas Angot
  • Dominique Woinet
  • Pierre-Louis Hue
  • Isabelle Delaunay
  • Basile Rey
  • Denise Ossete Awe
  • Laurent Elisio Bordier
  • Martine Cambremer-Croixmare
  • Bruno Lucas
  • Karine Huré
  • Naban Camara
  • Dorothée Deshayes
  • Pierre Passemar
  • Sarah Yahia
  • Kevin Gueguen
  • Thérèse Wagemans
  • François Paquin
  • Elyssa Kraiem
  • Jean-Yves Lemercier
  • Agathe Martigne
  • Raphaël Crocfer
  • Marie-Françoise Marcassin
  • Raphaël Roubert
  • Axelle Granchon-Riolzir
  • Antonin Stevenard
  • Nelly Cirette
  • Pierre-Vincent Langlois
  • Catherine Morin-Desailly
Nicolas Mayer-Rossignol
Nicolas Mayer-Rossignol Liste d'union à gauche
Fiers de Rouen
  • Nicolas Mayer-Rossignol
  • Kaltoum Gachi
  • Jean-Michel Beregovoy
  • Hélène Michot
  • Manuel Labbé
  • Fatima El Khili
  • Abdelkrim Marchani
  • Marie-Andrée Malleville
  • Adrien Naizet
  • Florence Herouin-Leautey
  • Stéphane Martot
  • Elisabeth Labaye
  • Valentin Rasse Lambrecq
  • Juliette Biville
  • Matthieu de Montchalin
  • Clémentine Le Duey
  • Yves Soret
  • Caroline Mendy
  • Cyrille Moreau
  • Zohra Amimi
  • Nicolas Zuili
  • Pascale Seux
  • Hakim Salah
  • Annie Boulon-Fahmy
  • Kalminthe Gomis
  • Sonia Tlich
  • Imed Tabachi
  • Benjamine Ducerf
  • Ludovic Delesque
  • Françoise Lesconnec
  • Kader Chekhemani
  • Elise Boquie
  • Dorian Justin
  • Gaëlle Silvestre
  • Thibault Drouet
  • Juliana Vienne
  • Mohamed Berbra
  • Elisabeth Alazard-Schneider
  • Frédéric Chanu
  • Agathe Samson
  • Patrick Le Bonniec
  • Catherine Goode
  • Antoine Besnard
  • Adeline Pierre
  • Gaël Mansard
  • Nathalie Gosselin
  • Kévin Hibert
  • Orlane Devin
  • Gabriel Mahe Lenormand
  • Hortense Hector
  • Jean de Beir
  • Cécile Madeline
  • Sofiane Deghmani
  • Stéphanie Lefevre
  • Samantigui Doumbia
Grégoire Houdan
Grégoire Houdan Liste d'union à l'extrême-droite
Rouen Conquérante
  • Grégoire Houdan
  • Marie Berrubé
  • Pierre-Antoine Sprimont
  • Pauline Daniel
  • Bastien Holingue
  • Laure Gueguen
  • Franque-Emmanuel Coupard La Droitte
  • Hélia Leblanc
  • Christian Savey
  • Fatima Arbouche
  • José Delli Colli
  • Wallen Le Miller
  • Maxime Moreau
  • Jeanne Bonnier
  • Joël Hauchecorne
  • Juliette Carpentier
  • Stanislas Delâtre
  • Véronique Gregoire
  • Philippe Guinet
  • Sandra Lagache
  • François Boudevillain
  • Léane Mercier
  • Medhi Oueslati
  • Corinne Goudemare
  • Arthur Casal
  • Naomi Grisard
  • René Schaming
  • Valérie Chassang
  • Eric Letellier
  • Delphine Dahyot
  • Alex Sisman-Levesque
  • Oulfa Ayad
  • Maxime Simon
  • Carole Moreau
  • Lô Savary
  • Anne-Thaïs Chappot de la Chanonie
  • Alain Urrutia
  • Marie Debeauvais
  • Jonas Sablé
  • Christine Gilles
  • Jean-Jacques Mehaignery
  • Marie Marliere
  • Dorian Zheng
  • Léa Pois
  • Maurice Quevilly
  • Annie Mathias
  • Emmanuel Mouillot
  • Rosette Khabbaz
  • Clovis Gouraud
  • Patricia Moreau
  • Pierre-Emmanuel Léger
  • Denise Jousset
  • Christian Renty
  • Françoise Girardin
  • Pierre Leclercq
Éric Moisan
Éric Moisan Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Éric Moisan
  • Laurence Debussche
  • Joël Lamy
  • Claudine Viel
  • Alain Duval
  • Hélène Lopez-Maestre
  • Slimane Denia
  • Isabelle Soret
  • Pascal Lesueur
  • Mallaurie Dulhoste
  • Christophe Mary
  • Marjorie Moreaux
  • Thierry Gildemyn
  • Bénédicte Otjacques
  • Terence Méloute
  • Hakima Garah
  • Saïd Tazrouts
  • Laurence Legrand
  • Mustapha Khali
  • Christiane Doineau
  • Matthieu Poupon
  • Annick Duval
  • Florian Delahaye
  • Malika Zalila
  • Michel Vépierre
  • Marianne Courville
  • Nicolas Crambes
  • Edwige Smith
  • Jean-Marie Mendy
  • Géraldine Genette
  • François Maquet
  • Françoise Kinn
  • Éric Peuvrel
  • Annick Morelle
  • Daniel Mellier
  • Caroline Peyrard
  • Éric Le Morvan
  • Marion Faucher
  • Mouhamed Sy
  • Elisa Affili
  • Clément Bargier
  • Simone Toullec
  • Christophe Giraud-Chamart
  • Labassia Hanachi
  • David Rangée
  • Abel Guignabert
  • Mahieddine Hamoudi
  • Carole Palin
  • Louis Mauger
  • Alice Lapert
  • Olivier Lemery
  • Christelle Onfray
  • Noë Andrzejewski
  • Laïla Fazni
  • Yves Amour
Maxime Da Silva
Maxime Da Silva Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR ROUEN
  • Maxime Da Silva
  • Florence Brudey
  • Julien Vanhee
  • Elsa Moutet
  • Josépha Vacquer
  • Claire Guéville
  • Ilan Laudrel
  • Bérengère Mutel
  • Souleymane Konate
  • Catherine Vigier
  • Salym Bouzazoua
  • Houra Albane
  • Adrien Silvera
  • Juliette Lévesques
  • Rodrigue Ridel Ottou
  • Florence Capron
  • Arthur Magrez
  • Samia Benramdane
  • Antoine Soualah
  • Alissa Thor
  • Théo Quint
  • Élémiah Beuriot
  • Jean-Yves Estiot
  • Farida Majdoub
  • Hervé Jourdain
  • Marion Dauchel
  • Gabriel Ducray
  • Hélène Gomis
  • Timoté Jullien
  • Donia Benay
  • Claude Dolard
  • Shirley Michel
  • Yohann Bis
  • Marie Lionis
  • Hugo Delmas
  • Claude Rielland
  • Erwan Avenel-Boudeville
  • Marine Demare
  • Mickaël Deffontaine
  • Raphaëlle Brangier
  • Anatole Dash
  • Mariamou Toure
  • Sébastien Morin
  • Deborah Cohen
  • Nathan Lapel
  • Martine Ligier
  • Maxime Dupuis
  • Candice Senay
  • Julian Godefroy
  • Pascaline Deuve
  • Gabriel Calippe
  • Enora Fouquet
  • Cheickh Thioune
  • Albane Louvet-Dubosc
  • Adrien Chabrier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Mayer-Rossignol
Nicolas Mayer-Rossignol (46 élus) Fiers de rouen 		10 889 67,12%
  • Nicolas Mayer-Rossignol
  • Marie Atinault
  • Jean-Michel Bérégovoy
  • Laura Slimani
  • Abdelkrim Marchani
  • Fatima El Khili
  • Matthieu De Montchalin
  • Marie-Andrée Malleville
  • Manuel Labbé
  • Christine De Cintré
  • Kader Chekhemani
  • Marie Desbordes
  • Cyrille Moreau
  • Chloé Argentin
  • Stéphane Martot
  • Caroline Dutarte
  • Yves Soret
  • Françoise Lesconnec
  • Sileymane Sow
  • Florence Herouin Léautey
  • Adrien Naizet
  • Amèle Mansouri
  • Frédéric Marchand
  • Elisabeth Labaye
  • Pierre-Yves Rolland
  • Sarah Vauzelle
  • Mohamed Berbra
  • Claire Guéville
  • Nicolas Lévaray
  • Marie Fouqet
  • Nicolas Zuili
  • Sophie Carpentier
  • Valentin Rasse
  • Enora Chopard
  • Samuel De Gentil-Baichis
  • Zohra Amini
  • Thibault Drouet
  • Anne-Marie Corroyer
  • Jean De Beir
  • Annie Boulon-Fahmy
  • Mamadou Diallo
  • Hortense Hector
  • Christophe Duboc
  • Blandine Di Falco
  • Abdelkader Fehim
  • Aliénor Dureuil Bensahhou
Jean-François Bures
Jean-François Bures (9 élus) Au coeur de rouen 		5 333 32,87%
  • Jean-François Bures
  • Marine Caron
  • Pierre-Antoine Sprimont
  • Louisa Mameri
  • Franque-Emmanuel Coupard
  • Marie Berrubé
  • Bruno Devaux
  • Hayet Zergui
  • Guillaume Charoulet
Participation au scrutin Rouen
Taux de participation 29,67%
Taux d'abstention 70,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 796

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Mayer-Rossignol
Nicolas Mayer-Rossignol Fiers de rouen 		6 144 29,51%
Jean-Michel Bérégovoy
Jean-Michel Bérégovoy Réenchantons rouen - l'écologie en actes 		4 820 23,15%
Jean-Louis Louvel
Jean-Louis Louvel Rouen autrement 		3 494 16,78%
Jean-François Bures
Jean-François Bures Au coeur de rouen 		2 115 10,16%
Guillaume Pennelle
Guillaume Pennelle Rassemblement national pour rouen 		1 411 6,77%
Marine Caron
Marine Caron Ensemble pour rouen 		1 279 6,14%
Lionel Descamps
Lionel Descamps Rouen, notre commune 		735 3,53%
Pierre-Alexandre Guesdon
Pierre-Alexandre Guesdon Rouen animaliste 		452 2,17%
Marc Fouilloux
Marc Fouilloux Nos vies pas leurs profits - rouen en lutte 		221 1,06%
Frédéric Podguszer
Frédéric Podguszer Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		143 0,68%
Participation au scrutin Rouen
Taux de participation 37,99%
Taux d'abstention 62,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 489

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Yvon Robert
Yvon Robert (41 élus) Notre force c'est rouen 		13 928 46,80%
  • Yvon Robert
  • Valérie Fourneyron
  • Jean-Michel Beregovoy
  • Christine Argeles
  • Kader Chekhemani
  • Hélène Klein
  • Olivier Mouret
  • Céline Millet
  • Bruno Bertheuil
  • Laura Slimani
  • Stéphane Martot
  • Caroline Dutarte
  • Matthieu Charlionnet
  • Christine Rambaud
  • Nicolas Mayer-Rossignol
  • Fatima El Khili
  • Ludovic Delesque
  • Christine De Cintre
  • Cyrille Moreau
  • Agnès Lahary
  • Manuel Labbe
  • Hortense Hector
  • Guy Pessiot
  • Sarah Balluet
  • Didier Chartier
  • Annie Lamarre Daragon
  • Jean-Loup Gervaise
  • Florence Herouin-Leautey
  • Christophe Duboc
  • Françoise Lesconnec
  • Mamadou Diallo
  • Anne-Emilie Ravache
  • Kader Fehim
  • Emmanuèle Jeandet-Mengual
  • Frédéric Marchand
  • Gwénaëlle Cornu-Le Vern
  • Pierre Lecomte
  • Béatrice Bochet
  • Djamel Bouali
  • Chloé Argentin
  • Gérard Lartigue
Jean-François Bures
Jean-François Bures (11 élus) Rouen, c'est vous! 		12 343 41,48%
  • Jean-François Bures
  • Marie-Hélène Roux
  • Patrick Chabert
  • Catherine Morin-Desailly
  • Pierre-Antoine Sprimont
  • Régine Marre
  • Robert Picard
  • Anne-Sophie Deschamps
  • Bruno Devaux
  • Geneviève Farcis-Nollet
  • Jack Duval
Guillaume Pennelle
Guillaume Pennelle (3 élus) Rouen bleu marine 		3 485 11,71%
  • Guillaume Pennelle
  • Claire Pradel
  • Jean-François Bollens
Participation au scrutin Rouen
Taux de participation 54,67%
Taux d'abstention 45,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,04%
Nombre de votants 31 009

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yvon Robert
Yvon Robert Notre force c'est rouen 		8 766 30,23%
Jean-François Bures
Jean-François Bures Rouen c'est vous ! 		6 781 23,39%
Patrick Chabert
Patrick Chabert Avec tous ceux qui aiment rouen 		3 948 13,61%
Guillaume Pennelle
Guillaume Pennelle Rouen bleu marine 		3 878 13,37%
Jean-Michel Beregovoy
Jean-Michel Beregovoy Decidons rouen 		3 215 11,09%
Raphaëlle Brangier
Raphaëlle Brangier Alternative à gauche. place au peuple ! 		1 544 5,32%
Clément Lefevre
Clément Lefevre Rouen a gauche vraiment 		559 1,92%
Frederic Podguszer
Frederic Podguszer Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		299 1,03%
Participation au scrutin Rouen
Taux de participation 52,73%
Taux d'abstention 47,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Nombre de votants 29 911

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