Résultat municipale 2026 à Rouen : les résultats dévoilés, découvrez le verdict en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rouen [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Rouen sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Rouen
17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à Rouen
Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Rouen en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 11,94% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 23,76% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 9,17% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Au deuxième round, le Rassemblement national réunissait 4,58% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 16,18% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 18,11% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Rouen. Il terminera avec 19,85% le dimanche suivant.
17:30 - Le taux de participation à 17h dévoilé en Seine-Maritime
Le taux de participation aux municipales 2026 en Seine-Maritime a été communiqué par le ministère de l'Intérieur, il est de 57,91%. Un chiffre supérieur aux dernières élections municipales en 2020 (49,32%), de même que six ans plus tôt en 2014 (46,83%).
16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Rouen
Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round du scrutin municipal à Rouen avait été marqué par une abstention de 62,01 %, un score notable (la participation se limitant à 37,99 %) alors que le rendez-vous avait lieu en pleine pandémie de Covid. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs se mobilisent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs stabilisé à 26,64 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 50,75 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 33,15 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 48,54 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité souvent détournée des bureaux de vote. Cet élément à Rouen constituera quoi qu'il en soit l'un des tournants de ces municipales.
15:59 - À Rouen, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite
Les élections européennes de 2024 à Rouen avaient vu s'imposer la liste de Raphaël Glucksmann (21,06%), avec derrière elle Manon Aubry qui avait récolté 17,55% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Rouen avaient ensuite placé en tête le rassemblement des gauches (48,79%), devant la nuance Majorité présidentielle (20,47%) selon les résultats compilés sur les 2 circonscriptions. Le second round n'a pas changé grand chose, la gauche réunie culminant à 59,27% des suffrages exprimés localement. Le contexte politique de Rouen a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un territoire très porté vers la gauche, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme le lieu d'une gauche moins radicale.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rouen
|Tête de listeListe
|
Céline Vitard
Liste divers gauche
LISTE OUVRIERE POUR LA RUPTURE AVEC LA POLITIQUE DE MACRON
|
|
Amaury Renauld
Liste d'extrême-gauche
NPA-Révolutionnaires - ROUEN ouvrière et révolutionnaire
|
|
Marine Caron
Liste divers centre
RÉUSSIR ROUEN
|
|
Nicolas Mayer-Rossignol
Liste d'union à gauche
Fiers de Rouen
|
|
Grégoire Houdan
Liste d'union à l'extrême-droite
Rouen Conquérante
|
|
Éric Moisan
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Maxime Da Silva
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR ROUEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Mayer-Rossignol (46 élus) Fiers de rouen
|10 889
|67,12%
|
|Jean-François Bures (9 élus) Au coeur de rouen
|5 333
|32,87%
|
|Participation au scrutin
|Rouen
|Taux de participation
|29,67%
|Taux d'abstention
|70,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 796
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Mayer-Rossignol Fiers de rouen
|6 144
|29,51%
|Jean-Michel Bérégovoy Réenchantons rouen - l'écologie en actes
|4 820
|23,15%
|Jean-Louis Louvel Rouen autrement
|3 494
|16,78%
|Jean-François Bures Au coeur de rouen
|2 115
|10,16%
|Guillaume Pennelle Rassemblement national pour rouen
|1 411
|6,77%
|Marine Caron Ensemble pour rouen
|1 279
|6,14%
|Lionel Descamps Rouen, notre commune
|735
|3,53%
|Pierre-Alexandre Guesdon Rouen animaliste
|452
|2,17%
|Marc Fouilloux Nos vies pas leurs profits - rouen en lutte
|221
|1,06%
|Frédéric Podguszer Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|143
|0,68%
|Participation au scrutin
|Rouen
|Taux de participation
|37,99%
|Taux d'abstention
|62,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 489
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yvon Robert (41 élus) Notre force c'est rouen
|13 928
|46,80%
|
|Jean-François Bures (11 élus) Rouen, c'est vous!
|12 343
|41,48%
|
|Guillaume Pennelle (3 élus) Rouen bleu marine
|3 485
|11,71%
|
|Participation au scrutin
|Rouen
|Taux de participation
|54,67%
|Taux d'abstention
|45,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,04%
|Nombre de votants
|31 009
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yvon Robert Notre force c'est rouen
|8 766
|30,23%
|Jean-François Bures Rouen c'est vous !
|6 781
|23,39%
|Patrick Chabert Avec tous ceux qui aiment rouen
|3 948
|13,61%
|Guillaume Pennelle Rouen bleu marine
|3 878
|13,37%
|Jean-Michel Beregovoy Decidons rouen
|3 215
|11,09%
|Raphaëlle Brangier Alternative à gauche. place au peuple !
|1 544
|5,32%
|Clément Lefevre Rouen a gauche vraiment
|559
|1,92%
|Frederic Podguszer Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|299
|1,03%
|Participation au scrutin
|Rouen
|Taux de participation
|52,73%
|Taux d'abstention
|47,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,08%
|Nombre de votants
|29 911
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