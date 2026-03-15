Résultat municipale 2026 à Rueil-Malmaison : les résultats dévoilés, découvrez le verdict sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rueil-Malmaison [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Rueil-Malmaison sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Rueil-Malmaison
17:57 - À Rueil-Malmaison, le vote RN reste marginal
Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Rueil-Malmaison en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 8,93% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 19,93% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 6,76% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Rueil-Malmaison comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 14,13% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 18,07% pour le RN. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Pierre Cazeneuve.
17:55 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé
Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).
16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Rueil-Malmaison ?
L'adhésion au scrutin de Rueil-Malmaison constituera ce soir un gros enjeu pour cette municipale 2026. Les archives de 2020 montrent que 19 171 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 35,15 %, un chiffre assez faible alors que la pandémie du coronavirus ajoutait un contexte particulier à l'événement. Lorsqu'il s'agit de désigner leur maire, les municipales restent pourtant traditionnellement, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les Français s'investissent particulièrement. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre provoqué un fort engouement, avec 79,01 % de participation dans la ville (contre une abstention à 20,99 %). La mobilisation atteignait de son côté 58,74 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 73,27 %, contre seulement 54,13 % en 2022. Zoomer sur cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de classer Rueil-Malmaison comme une zone civiquement engagée en comparaison de la moyenne.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Rueil-Malmaison
Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Rueil-Malmaison avait vu la victoire locale de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (23,83%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 16,46% des suffrages. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Rueil-Malmaison accordaient leurs suffrages à Pierre Cazeneuve (Majorité présidentielle) avec 50,81% au premier tour. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rueil-Malmaison
|Tête de listeListe
|
Hugues Ruffat
Liste divers droite
Rueil Ensemble et Libres
|
|
Patrick Ollier
Liste d'union à droite
L'Expérience pour l'avenir de Rueil
|
|
François Vassé
Liste Reconquête !
À la reconquête de Rueil
|
|
Patrick Indjian
Liste d'union à gauche
Rueil en commun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Ollier (37 élus) Ensemble pour rueil
|8 550
|50,10%
|
|François Jeanmaire (7 élus) Reel rueil ensemble et libres
|5 031
|29,48%
|
|Vincent Poizat (5 élus) Le renouveau pour rueil
|3 482
|20,40%
|
|Participation au scrutin
|Rueil-Malmaison
|Taux de participation
|31,90%
|Taux d'abstention
|68,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 440
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Ollier Ensemble pour rueil
|9 139
|49,26%
|François Jeanmaire Reel rueil ensemble et libres
|4 136
|22,29%
|Vincent Poizat Le renouveau pour rueil
|3 961
|21,35%
|Hassan Lazrag Un rueil meilleur est possible
|1 315
|7,08%
|Participation au scrutin
|Rueil-Malmaison
|Taux de participation
|35,15%
|Taux d'abstention
|64,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 171
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Ollier (41 élus) "rueil en confiance"
|16 473
|56,57%
|
|François Jeanmaire (4 élus) Rueil c'est vous!
|5 005
|17,18%
|
|Bertrand Rocheron (3 élus) Construire rueil 2020
|3 981
|13,67%
|
|Vincent Poizat (1 élu) Rueil en vert et pour tous
|1 701
|5,84%
|
|Dominique Richer Pour une ville humaine et solidaire
|1 258
|4,32%
|Grégory Berthault L'alternative pour demain
|700
|2,40%
|Participation au scrutin
|Rueil-Malmaison
|Taux de participation
|54,41%
|Taux d'abstention
|45,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|30 016
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