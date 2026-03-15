Résultat municipale 2026 à Rueil-Malmaison : les résultats dévoilés, découvrez le verdict sur place

Programme de François Vassé à Rueil-Malmaison (À la reconquête de Rueil)

Sécurité

La sécurité est considérée comme la première des libertés. Une municipalité responsable doit anticiper et agir pour éviter la dégradation de la situation. François Vassé s'engage à faire de la sécurité une priorité absolue pour préserver la qualité de vie des habitants.

Fiscalité et urbanisme

François Vassé souhaite maintenir les impôts tout en maîtrisant l'urbanisme. Il propose des projets raisonnés qui respectent le cadre de vie afin de contenir les dépenses. Son objectif est de garantir que chaque euro dépensé soit utile et efficace.

Soutien aux familles

Une ville qui se projette vers l'avenir doit soutenir ses familles. François Vassé prévoit de faciliter l'accueil des jeunes enfants en augmentant le nombre de places en crèche. Il défend une politique familiale concrète, respectant les parents et protégeant les enfants.

Engagement local

François Vassé se décrit comme un candidat profondément attaché à Rueil. Marié à une ruelloise et père de deux enfants, il a construit sa vie dans cette ville. Son engagement est de garantir la sécurité et la qualité de vie des Ruellois pour préserver l'identité de Rueil-Malmaison.