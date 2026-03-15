Résultat municipale 2026 à Rueil-Malmaison : suivez l'élection en direct jusqu'aux résultats

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rueil-Malmaison

Tête de listeListe
Hugues Ruffat
Hugues Ruffat Liste divers droite
Rueil Ensemble et Libres
  • Hugues Ruffat
  • Céline Veilhan
  • Laurent Charon
  • Nathalie Badaire
  • Éric Leprêtre
  • Aliénor Ménard
  • Paul Poncon
  • Anne Françoise Bernard
  • Michel Le Roy
  • Nathalie Lamy
  • Christophe Mandereau
  • Capucine Requillart
  • Christophe Civit
  • Estelle Becuwe
  • Gilles Grangé
  • Adeline de Queylar
  • Jean-Louis Simon
  • Karine Adam Gruson
  • Frédéric Noël
  • Camille Lemercier
  • Pascal Borel
  • Emma Ruiz
  • Jean Lucas
  • Agnès Bucheli
  • Patrick Barbier
  • Marie-Anne Charre
  • Julien Audet
  • Yujing Océane Gondouin Qi
  • Philippe Galin
  • Carine Guetta
  • Christophe Garcia
  • Flore Martini
  • Julien Tricoire
  • Christine Chaput
  • Frédéric Wasson
  • Mathilde Toujouse
  • Nicolas Redier
  • Marie Jeannette Goua-Lou
  • Yan Legrand
  • Sabrina Vermesse
  • Cyrille Morvan
  • Louise de Poix
  • Philippe Vandenberghe
  • Isabelle Bos
  • Yann Begue
  • Sophie Meurisse
  • Mohamed Abdelkader
  • Christine Dubost
  • Florent Halard
  • Sandra Van Den Berg
  • Franck Hourdin
  • Marie Noëlle Millet
  • Yannick Waller
  • Marie Argouse
  • Luis Del Cerro
Patrick Ollier
Patrick Ollier Liste d'union à droite
L'Expérience pour l'avenir de Rueil
  • Patrick Ollier
  • Marine Breuil-Salles
  • Denis Gabriel
  • Valérie Cordon
  • François Le Clec'h
  • Blandine Chancerelle
  • Pierre Cazeneuve
  • Carine Huart
  • Xabi Elizagoyen
  • Fabienne Monot
  • Pierre Gomez
  • Fatima El Ouasdi
  • Philippe Trotin
  • Françoise Roubinet
  • Ahmed Tabit
  • Martine Mayet
  • Jérôme Pardigon
  • Guennola Vollaire
  • Jean-Simon Pasadas
  • Alexandra Glanz
  • Aurélien Mallet
  • Camille Passeron
  • Nicolas-Robert Ballester
  • Sophie Mariette
  • Alexandre Guinée
  • Ghania Kempf
  • Serge Rocchi
  • Pauline Mbaku
  • Montasser Jabrane
  • Vincenza Valletta
  • Adil Azami Idrissi
  • Henda Hamza
  • Boris Nabedryk
  • Karine Goulet-Nyssen
  • Stéphane Marrec
  • Alice Marchal
  • Jérôme Deheyn
  • Valérie Chemla Rogier
  • Fabrice Vichon
  • Nancy Jacquet
  • Maurice Ruiz
  • Tiphaine Lauga
  • Patrice Cosson
  • Mouna Picard
  • Thomas-Olivier Mc Donald
  • Sylvie Halipré
  • Benoît Chesnais
  • Céline Forest
  • Jean-Claude Ramos
  • Virginie Ruivo
  • Cyrille Desmarest
  • Sarah Mautin
  • Gabriel Andrei
  • Barbara Haloin
  • Arthur Blondel
François Vassé
François Vassé Liste Reconquête !
À la reconquête de Rueil
  • François Vassé
  • Hélène Martinie
  • Laurent Chassec
  • Marie-Laure Poubennec
  • Louis-Marie Desgrées Du Lou
  • Sandra Cornu
  • David Dist
  • Vassilicki Triantafillidou
  • Jean-François Balensi
  • Nathalie Foucault
  • Jonathan Cornelis
  • Sylvie Bovetto
  • Xavier Bernard
  • Martine Francfort
  • Philippe Goutte
  • Chantal Ginzburg
  • Patrick Barberio
  • Elsa Perréard
  • François Andreux
  • Marie-Caroline Labeyrie
  • Francis Massolin
  • Marie Defontaine
  • Patrick Guillay
  • Marie Rassam
  • Alain Castang
  • Alessandra Loureiro Couto
  • Alexandre Fidjani
  • Laurence Lequeux
  • Alban Feron
  • Anne-Carole Patry
  • Pierre Perrin
  • Paule Jacquinet
  • Jean Cornelis
  • Kareen Bellaoui
  • Dominique Fayet
  • Catherine Koenig
  • Marc Aragier
  • Odile Carpentier
  • Arthur Galienne
  • Fanny Jamaletdinova
  • Jean-Claude Boyadijan
  • Marie Solse
  • Régis Carpentier
  • Jacqueline Doucet
  • Pierre Leteurtre
  • Catherine Druesne
  • Gérard Renard
  • Claude Leteurtre
  • Bruno Cioffi
  • Catherine Francfort
  • Jean-Baptiste Lecaillon
  • Pascale Razou
  • Louis Castelet
Patrick Indjian
Patrick Indjian Liste d'union à gauche
Rueil en commun
  • Patrick Indjian
  • Leslie Theil-Verin
  • Fabrice Gourdoux
  • Jocelyne Joly
  • Frédéric Aubert
  • Isabelle Delhaye
  • Vincent Poizat
  • Amélia Guénot
  • Naël Prime-Ihallaine
  • Sophie Sanchez
  • Martin Gaudillere
  • Bérengère Cayrade Bonnet
  • Jean-Marc Cahu
  • Bernadette Vincent Bensaude
  • Elliot Fontaine
  • Dominique Richer
  • Vincent Godard
  • Nathalie Ollivier
  • Samuel Koch
  • Evelyne Huge
  • Corentin Salaün
  • Mary-Selva Alves
  • Hacène El Mekeddem
  • Céline Cotza
  • Bruno Girard
  • Marylin Pacouret
  • Yanis Blin Capelle
  • Lucila Arrigazzi Jallade
  • Gilles Schuehmacher
  • Maryline Nguyen
  • Gilles Leconte
  • Nadine Mesureur
  • Nabil Cherqui
  • Valérie Bobin
  • Maxime Poizat
  • Rachida Chatir
  • Hervé Duran
  • Elisabeth Dano
  • Gérald Casterou
  • Odile Dietenbeck
  • Claude Mesureur
  • Paule Bruneau Demari
  • Claude Maisonhaute
  • Danielle Bourguignon
  • Michel Prevost-Boure
  • Lydie Humez-Escalante
  • Patrick Mainemer
  • Najat Boumoussi
  • Michel Gilles
  • Louise Dauron
  • Paul David
  • Maryvonne Gilles
  • Jean-Pierre Favennec
  • Marie-Christiane Meunier
  • Jean Giroud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Ollier
Patrick Ollier (37 élus) Ensemble pour rueil 		8 550 50,10%
  • Patrick Ollier
  • Monique Bouteille
  • Denis Gabriel
  • Valérie Cordon
  • François Le Clec'h
  • Pascale Gibert
  • Olivier Godon
  • Françoise Roubinet
  • Philippe Trotin
  • Rita Demblon-Pollet
  • Pierre Gomez
  • Andrée Genovesi
  • Guy Drut
  • Fatima Chaoui-El Ouasdi
  • Xabi Elizagoyen
  • Carole Thierry
  • Alexandre Guinée
  • Gaëlle De La Serre
  • Philippe D'estaintot
  • Michelle Blanche Garry
  • Patrice Roger Cosson
  • Henda Hamza
  • Jérôme Pardigon
  • Ghania Kempf
  • Frédéric Sgard
  • Blandine Chancerelle
  • Rafik Temghari
  • Sophie Riviere-Mariette
  • Jean-Pierre Morin
  • Félicité Correa
  • Jean-Simon Pasadas
  • Fabienne Monot
  • Boris Nabedryk
  • Martine Mayet
  • Kilien Messaï De Boissard
  • Sylvie Halipré
  • Ahmed Tabit
François Jeanmaire
François Jeanmaire (7 élus) Reel rueil ensemble et libres 		5 031 29,48%
  • François Jeanmaire
  • Anne Hummler
  • Hugues Ruffat
  • Francine Paponnaud
  • Nicolas Redier
  • Anne-Françoise Bernard
  • Pascal Perrin
Vincent Poizat
Vincent Poizat (5 élus) Le renouveau pour rueil 		3 482 20,40%
  • Vincent Poizat
  • Martine Jambon
  • Patrick Indjian
  • Jocelyne Joly
  • Jean-Marc Cahu
Participation au scrutin Rueil-Malmaison
Taux de participation 31,90%
Taux d'abstention 68,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 440

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Ollier
Patrick Ollier Ensemble pour rueil 		9 139 49,26%
François Jeanmaire
François Jeanmaire Reel rueil ensemble et libres 		4 136 22,29%
Vincent Poizat
Vincent Poizat Le renouveau pour rueil 		3 961 21,35%
Hassan Lazrag
Hassan Lazrag Un rueil meilleur est possible 		1 315 7,08%
Participation au scrutin Rueil-Malmaison
Taux de participation 35,15%
Taux d'abstention 64,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 19 171

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Ollier
Patrick Ollier (41 élus) "rueil en confiance" 		16 473 56,57%
  • Patrick Ollier
  • Rita Demblon-Pollet
  • Denis Gabriel
  • Carole Rückert
  • François Le Clec'h
  • Monique Bouteille
  • Alain Magnin-Lambert
  • Carine Guetta
  • Philippe Trotin
  • Céline Zehner
  • Pascal Perrin
  • Andrée Genovesi
  • Philippe D'estaintot
  • Anne Rouby
  • Olivier De La Serre
  • Annick Deloffre
  • David Bousso
  • Hénda Hamza
  • Jean-Christian Larrain
  • Martine Mayet
  • Alain Bouin
  • Vincenza Valletta
  • Frédéric Sgard
  • Geneviève Davanture
  • Patrice Cosson
  • Félicité Correa
  • Jean-Pierre Didrit
  • Agnès Plagnol-Breteau
  • Jean-Simon Pasadas
  • Blandine Chancerelle
  • Benoit Gros
  • Florence Coulamy
  • Jean-Pierre Morin
  • Vanessa Ohana
  • Alexandre Saussez
  • Carole Thierry
  • Arnaud Dupouy
  • Pascale Gibert
  • Mohamed Najib
  • Syntia Ralibera
  • Olivier Godon
François Jeanmaire
François Jeanmaire (4 élus) Rueil c'est vous! 		5 005 17,18%
  • François Jeanmaire
  • Sylvie Clavel
  • Hugues Ruffat
  • Anne Hummler-Reaud
Bertrand Rocheron
Bertrand Rocheron (3 élus) Construire rueil 2020 		3 981 13,67%
  • Bertrand Rocheron
  • Dominique Millecamps
  • Roland Toulouse
Vincent Poizat
Vincent Poizat (1 élu) Rueil en vert et pour tous 		1 701 5,84%
  • Vincent Poizat
Dominique Richer
Dominique Richer Pour une ville humaine et solidaire 		1 258 4,32%
Grégory Berthault
Grégory Berthault L'alternative pour demain 		700 2,40%
Participation au scrutin Rueil-Malmaison
Taux de participation 54,41%
Taux d'abstention 45,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Nombre de votants 30 016

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