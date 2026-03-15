Résultat municipale 2026 à Rueil-Malmaison : suivez l'élection en direct jusqu'aux résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rueil-Malmaison [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Rueil-Malmaison ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Rueil-Malmaison
15:40 - Quatre listes en compétition pour la mairie de Rueil-Malmaison
À Rueil-Malmaison, quatre listes sont en lice pour le premier tour des municipales ce dimanche 15 mars. Le maire sortant, Patrick Ollier, brigue un nouveau mandat à la tête d'une liste d'union à droite. Il fait notamment face à une autre candidature classée à droite, celle de Hugues Ruffat, qui mène la liste "REEL" (Divers droite). De leur côté, François Vassé se présente avec Reconquête face à une union à gauche, conduite par Patrick Indjian. Lire sur LeParisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rueil-Malmaison
|Tête de listeListe
|
Hugues Ruffat
Liste divers droite
Rueil Ensemble et Libres
|
|
Patrick Ollier
Liste d'union à droite
L'Expérience pour l'avenir de Rueil
|
|
François Vassé
Liste Reconquête !
À la reconquête de Rueil
|
|
Patrick Indjian
Liste d'union à gauche
Rueil en commun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Ollier (37 élus) Ensemble pour rueil
|8 550
|50,10%
|
|François Jeanmaire (7 élus) Reel rueil ensemble et libres
|5 031
|29,48%
|
|Vincent Poizat (5 élus) Le renouveau pour rueil
|3 482
|20,40%
|
|Participation au scrutin
|Rueil-Malmaison
|Taux de participation
|31,90%
|Taux d'abstention
|68,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 440
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Ollier Ensemble pour rueil
|9 139
|49,26%
|François Jeanmaire Reel rueil ensemble et libres
|4 136
|22,29%
|Vincent Poizat Le renouveau pour rueil
|3 961
|21,35%
|Hassan Lazrag Un rueil meilleur est possible
|1 315
|7,08%
|Participation au scrutin
|Rueil-Malmaison
|Taux de participation
|35,15%
|Taux d'abstention
|64,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 171
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Ollier (41 élus) "rueil en confiance"
|16 473
|56,57%
|
|François Jeanmaire (4 élus) Rueil c'est vous!
|5 005
|17,18%
|
|Bertrand Rocheron (3 élus) Construire rueil 2020
|3 981
|13,67%
|
|Vincent Poizat (1 élu) Rueil en vert et pour tous
|1 701
|5,84%
|
|Dominique Richer Pour une ville humaine et solidaire
|1 258
|4,32%
|Grégory Berthault L'alternative pour demain
|700
|2,40%
|Participation au scrutin
|Rueil-Malmaison
|Taux de participation
|54,41%
|Taux d'abstention
|45,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|30 016
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