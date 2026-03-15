Résultat municipale 2026 à Saint-Brieuc : les résultats révélés, retrouvez notre direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Saint-Brieuc sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Brieuc
17:57 - Vers une avancée du RN à Saint-Brieuc aux municipales 2026 ?
Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Saint-Brieuc en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 14,96% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 27,90% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 10,05% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Brieuc comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 20,04% pour les européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 21,42% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 21,82% lors du vote final.
17:35 - Trois candidats se disputent Lamballe-Armor en 2026
Les élections municipales de 2026 à Lamballe-Armor auront lieu le 15 mars avec trois candidats, mais des tensions au sein de la majorité sortante compliquent le scénario. Les taux de participation sont prometteurs, atteignant 31% à midi. À Saint-Brieuc, sept candidats s'affrontent, préfigurant un second tour incertain. Lire sur actu.fr
17:34 - Le taux de participation dans les Côtes-d'Armor à 17h s'élève à 52,73%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 52,73% dans les Côtes-d'Armor.
17:33 - 28 054 électeurs invités à voter à Saint-Brieuc
Le 15 mars 2026, Saint-Brieuc organise son premier tour des élections municipales, où 28 054 électeurs devront choisir parmi sept listes candidates. Trente-trois bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 18 h, permettant à chaque citoyen, équipé d'une pièce d'identité, d'exercer son droit de vote. Les électeurs peuvent consulter la cartographie des bureaux sur le site de la Ville. Lire sur ouest-france.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc
|Tête de listeListe
|
Alain Le Fol
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
|
|
Henri Alloy
Liste de La France insoumise
Saint-Brieuc en commun
|
|
Joannic Martin
Liste divers droite
Un nouvel horizon pour Saint-Brieuc
|
|
Victor Bonnot
Liste divers droite
Aimons Saint-Brieuc
|
|
Hervé Guihard
Liste d'union à gauche
Vivre Saint-Brieuc
|
|
Pierre-Yves Thomas
Liste d'extrême droite
Saint-Brieuc, LA droite pour tous !
|
|
Tony Corbière
Liste d'extrême-gauche
UNITÉ POUR COMBATTRE L'AUSTÉRITÉ A SAINT-BRIEUC
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Guihard (35 élus) Reinventons l'espoir saint-brieuc 2020
|5 908
|59,89%
|
|Richard Rouxel (8 élus) Saint-brieuc ensemble
|3 956
|40,10%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Brieuc
|Taux de participation
|35,62%
|Taux d'abstention
|64,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 277
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Guihard Reinventons l'espoir saint-brieuc 2020
|3 298
|31,80%
|Richard Rouxel Saint-brieuc, la volonté d' avenir
|2 206
|21,27%
|Corentin Poilbout En mouvement pour saint-brieuc
|2 049
|19,75%
|Noël Pierre Saint-brieuc ecologique, sociale et solidaire
|925
|8,91%
|Cécile Guillaume L'assemblee populaire
|832
|8,02%
|Pierre-Yves Lopin Saint-brieuc bleu marine
|783
|7,55%
|Alain Le Fol Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|201
|1,93%
|Pierre Lo Monaco Pour la reconquete de la democratie communale
|76
|0,73%
|Participation au scrutin
|Saint-Brieuc
|Taux de participation
|37,34%
|Taux d'abstention
|62,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 758
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Joncour (34 élus) Saint-brieuc la dimension humaine force d avenir
|9 048
|54,97%
|
|Didier Le Buhan (7 élus) Pour saint-brieuc, engagés et solidaires
|5 431
|32,99%
|
|Pierre-Yves Lopin (2 élus) Saint brieuc bleu marine
|1 980
|12,02%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Brieuc
|Taux de participation
|54,86%
|Taux d'abstention
|45,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,08%
|Nombre de votants
|16 982
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Joncour Saint-brieuc la dimension humaine force d avenir
|8 037
|49,40%
|Didier Le Buhan Pour saint-brieuc, engagés et solidaires
|4 329
|26,61%
|Pierre-Yves Lopin Saint brieuc bleu marine
|1 836
|11,28%
|Marion Gorgiard A gauche vraiment 2014
|1 504
|9,24%
|Alain Le Fol Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|390
|2,39%
|Pierre Lo Monaco Rassemblement pour la rupture avec les mesures d'austerite du gouvernement
|172
|1,05%
|Participation au scrutin
|Saint-Brieuc
|Taux de participation
|54,22%
|Taux d'abstention
|45,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,06%
|Nombre de votants
|16 781
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