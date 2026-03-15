Résultat municipale 2026 à Saint-Brieuc : suivez la journée de vote en temps réel
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Saint-Brieuc ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Brieuc
20:07 - Des jeunes de Saint-Brieuc s'engagent en politique
À Saint-Brieuc, des jeunes de la génération Z, tels que Théo Faribault et Anatole Bertin, s'engagent activement dans les élections municipales. À travers des candidatures et une participation fervente, ils souhaitent changer les choses et s'impliquer dans le développement de leurs communes. Cette dynamique montre un intérêt croissant des jeunes pour la politique locale. Lire sur letelegramme.fr
18:43 - Les électeurs à Saint-Brieuc peuvent encore faire leurs procurations
À Saint-Brieuc, les électeurs peuvent encore faire leur procuration avant le premier tour des élections municipales. La mairie rappelle que les demandes en ligne sont immédiates, mais celles nécessitant un déplacement doivent être confirmées avant le samedi matin. Il existe plusieurs méthodes pour établir une procuration sans justificatif d'absence. Lire sur letelegramme.fr
17:36 - A Saint-Brieuc, 43 sièges sont à pourvoir au conseil municipal
À Saint-Brieuc, les élections municipales de 2026 impliqueront le renouvellement de 43 sièges au conseil municipal et 20 sièges au conseil communautaire. Pour obtenir la majorité, une liste doit remporter plus de 50% des voix au premier tour, la logique de prime majoritaire s'appliquant ensuite. Le scrutin déterminera aussi le prochain maire de la ville en fonction des résultats des listes soumises. Lire sur letelegramme.fr
15:06 - La permanence de Victor Bonnot vandalisée
À Saint-Brieuc, un homme a dégradé la vitrine du local de campagne de Victor Bonnot, candidat aux élections municipales de 2026, le 12 mars. Personne n'était à l'intérieur lors de l'incident, et l'auteur, présentant des fragilités psychiatriques, a été interpellé. Aucune motivation politique n'a été identifiée derrière cet acte. Lire sur ouest-france.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc
|Tête de listeListe
|
Alain Le Fol
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
|
|
Henri Alloy
Liste de La France insoumise
Saint-Brieuc en commun
|
|
Joannic Martin
Liste divers droite
Un nouvel horizon pour Saint-Brieuc
|
|
Victor Bonnot
Liste divers droite
Aimons Saint-Brieuc
|
|
Hervé Guihard
Liste d'union à gauche
Vivre Saint-Brieuc
|
|
Pierre-Yves Thomas
Liste d'extrême droite
Saint-Brieuc, LA droite pour tous !
|
|
Tony Corbière
Liste d'extrême-gauche
UNITÉ POUR COMBATTRE L'AUSTÉRITÉ A SAINT-BRIEUC
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Guihard (35 élus) Reinventons l'espoir saint-brieuc 2020
|5 908
|59,89%
|
|Richard Rouxel (8 élus) Saint-brieuc ensemble
|3 956
|40,10%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Brieuc
|Taux de participation
|35,62%
|Taux d'abstention
|64,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 277
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Guihard Reinventons l'espoir saint-brieuc 2020
|3 298
|31,80%
|Richard Rouxel Saint-brieuc, la volonté d' avenir
|2 206
|21,27%
|Corentin Poilbout En mouvement pour saint-brieuc
|2 049
|19,75%
|Noël Pierre Saint-brieuc ecologique, sociale et solidaire
|925
|8,91%
|Cécile Guillaume L'assemblee populaire
|832
|8,02%
|Pierre-Yves Lopin Saint-brieuc bleu marine
|783
|7,55%
|Alain Le Fol Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|201
|1,93%
|Pierre Lo Monaco Pour la reconquete de la democratie communale
|76
|0,73%
|Participation au scrutin
|Saint-Brieuc
|Taux de participation
|37,34%
|Taux d'abstention
|62,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 758
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Joncour (34 élus) Saint-brieuc la dimension humaine force d avenir
|9 048
|54,97%
|
|Didier Le Buhan (7 élus) Pour saint-brieuc, engagés et solidaires
|5 431
|32,99%
|
|Pierre-Yves Lopin (2 élus) Saint brieuc bleu marine
|1 980
|12,02%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Brieuc
|Taux de participation
|54,86%
|Taux d'abstention
|45,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,08%
|Nombre de votants
|16 982
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Joncour Saint-brieuc la dimension humaine force d avenir
|8 037
|49,40%
|Didier Le Buhan Pour saint-brieuc, engagés et solidaires
|4 329
|26,61%
|Pierre-Yves Lopin Saint brieuc bleu marine
|1 836
|11,28%
|Marion Gorgiard A gauche vraiment 2014
|1 504
|9,24%
|Alain Le Fol Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|390
|2,39%
|Pierre Lo Monaco Rassemblement pour la rupture avec les mesures d'austerite du gouvernement
|172
|1,05%
|Participation au scrutin
|Saint-Brieuc
|Taux de participation
|54,22%
|Taux d'abstention
|45,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,06%
|Nombre de votants
|16 781
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