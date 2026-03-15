Résultat municipale 2026 à Saint-Brieuc : suivez la journée de vote en temps réel

Programme de Hervé Guihard à Saint-Brieuc (Vivre Saint-Brieuc)

Engagements pour Saint-Brieuc

La liste conduite par Hervé Guihard se concentre sur l'amélioration de la qualité de vie à Saint-Brieuc. Elle vise à garantir des besoins essentiels tels que la santé, la sécurité et le logement pour tous les citoyens. Des projets concrets comme la voie verte témoignent de cette ambition de transformation urbaine.

Sécurité et prévention

La ville met en place des mesures pour sécuriser la vie de ses habitants, notamment avec le centre de santé de Saint-Brieuc-Trégueux et l'augmentation des moyens de la police municipale. Des engagements sont pris pour renforcer la vidéoprotection et améliorer la sécurité en centre-ville. L'objectif est de créer un environnement où chacun se sent en sécurité et protégé.

Protection de l'environnement

La protection de l'environnement est une priorité pour la ville, avec des engagements pour lutter contre les pollutions et améliorer la qualité de l'eau. La production d'énergie photovoltaïque sera doublée pour favoriser une transition énergétique durable. Ces actions visent à préserver l'environnement pour les générations futures.

Éducation et culture

L'éducation dès le plus jeune âge est au cœur des préoccupations de la ville, avec des efforts pour rénover les écoles et offrir des repas bio. La vie associative et culturelle est également soutenue, avec des projets pour animer la ville et favoriser l'accès à la culture pour tous. Ces initiatives visent à renforcer le tissu social et à encourager la participation citoyenne.