Résultat municipale 2026 à Saint-Brieuc : suivez la journée de vote en temps réel

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc

Tête de listeListe
Alain Le Fol
Alain Le Fol Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
  • Alain Le Fol
  • Marie Pierre Menguy
  • Philippe Gueguen
  • Ghyslaine Vanden Berghe
  • Jacques Loison
  • Cécile Doucet
  • Yves Graindorge
  • Nelly Leroux
  • Guillaume Teffo
  • Patricia Beguinel
  • Alexandre de Graaf
  • Maud Ourceau
  • Anicet Larairie
  • Jeannine Philippe
  • Sébastien Kérichard
  • Eva Moreno Garcia
  • Thierry Corlouêr
  • Guylaine Bernard
  • Olivier Bresteau
  • Maéglia Gonzalez
  • Dominique Connan
  • Katharina Boisseux
  • Saindou Abdou N Tro
  • Pascale Perinaud
  • Alain Plestan
  • Carla-Marie Rotier
  • Sylvain Malé
  • Claudine Leroy
  • Eric Larairie
  • Sandrine Becmeur
  • Yvon Lachivier
  • Annie Beaufils
  • Stéphane Gouriou
  • Lisa Cornières
  • Rudy Wasteels
  • Marie-Noëlle Quinio
  • Philippe Floury
  • Brigitte Raoul
  • Patrice Le Borgne
  • Danielle Doucet
  • Robert Prigent
  • Claudine Noel
  • Pierre Le Tanou
  • Jocelyne Le Cerf
  • José Rocher
Henri Alloy
Henri Alloy Liste de La France insoumise
Saint-Brieuc en commun
  • Henri Alloy
  • Morgane Le Bars
  • Axel Gourmelen
  • Marion Gorgiard
  • Thierry Thibault
  • Flora Sallembien
  • Guillaume Hamon
  • Fatima Ramdami
  • Christian Renard
  • Amandine Tardivel
  • Christian Prigent
  • Florence Lemotheux
  • Georges Samson
  • Manon Gosselin
  • Jean Honoré
  • Chloé Demeslay
  • Édouard Le Moigne
  • Noémie Roussillon
  • Gilles Thoreux
  • Christine Hamon-Rondo
  • Baptiste Pineau
  • Marie Dominique Anglesio
  • Jean-Yves Migaise
  • Valérie Desnot
  • Basile Poquillon
  • Katell Philippe
  • Gérard Yvet
  • Véronique Gelot
  • Jacques Le Pivert
  • Valérie özcan
  • Yann Labas
  • Christine Avenel
  • Anatole Bertin
  • Laure Haon
  • Hüseyin Kosanak
  • Sylvie Le Gall
  • Romain Garanger
  • Sophie Leyniac
  • Clément Laskar
  • Charlène Minon
  • Ronan Michel
  • Aude Corbeau
  • Gildas Verneau
  • Rozenn Le Guern
  • Valentin Noilhetas
Joannic Martin
Joannic Martin Liste divers droite
Un nouvel horizon pour Saint-Brieuc
  • Joannic Martin
  • Karine Le Provost
  • Brivaël Le Guellec
  • Aourell Danjouy
  • Stanislas Raud
  • Marie Louise Nouvian
  • Philippe Le Voguer
  • Ana Rodrigues
  • Evan Le Guellec
  • Victoria Morel de Sousa
  • William Rolland
  • Mélinda Khiari
  • Louis Martinole
  • Charlotte Odile
  • François Mounier
  • Dominique Paillot
  • Cristiano Lopes
  • Camille Le Janne
  • Samuel Sadaune
  • Emma Dudot
  • Guillaume Legris
  • Odile Mercier
  • Loïc Bertel
  • Nadia Lorand
  • Sébastien King
  • Marie-Noëlle Picard
  • Jean-Charles Roué
  • Angélique Rasez
  • Nuno Barbosa
  • Stéphanie Constant
  • Léo Morel de Sousa
  • Florine Martin
  • Jérôme Eliès
  • Stéphane Nicolas
  • Charles-Antoine Dubois
  • Gaëlle Méheut
  • Meven Chartier
  • Mathilde Chauvac
  • Judicaël de la Ferrière
  • Françoise Olive
  • Joas Moukine
  • Josiane L'Yvonnet
  • Patrice Cosson
  • Rolande Neveu
  • Alain Moisan
Victor Bonnot
Victor Bonnot Liste divers droite
Aimons Saint-Brieuc
  • Victor Bonnot
  • Catherine Lemaitre
  • Marc Picquette
  • Isabelle Imbert
  • Bernard Croguennec
  • Marie-Hélène Reignier
  • Boris Guillou
  • Stéphanie Billon
  • Laurent Lutse
  • Marina André
  • Raphaël Le Mehauté
  • Joëlle Conin
  • Maxime Dumoulin
  • Emma Poedras
  • Adil Bouklata
  • Caroline Daniel
  • Jean-Charles Minier
  • Lucile Moglia
  • Pascal Connen
  • Françoise Amossé-Mevel
  • Alain Atlan
  • Marie-Chantal Naciri
  • Jules Roos
  • Charlotte Giannoli
  • Said Bendarraz
  • Annie Milin
  • René Savidan
  • Jennifer Le Du
  • Jérôme Gaborel
  • Laurence Cointot
  • Jean-Christophe Le Got
  • Gwennael Tano
  • Dominique Prigent
  • Marie-Anne Iliou
  • Xavier Burlot
  • Sarah Guingo Moussa
  • Mael Dalgliesh
  • Angelique Signac
  • Vincent Jegou
  • Carole de Tilly
  • Daniel Leboucher
  • Stephanie Stentzel - Le Cardinal
  • Bastian Dufilhol
Hervé Guihard
Hervé Guihard Liste d'union à gauche
Vivre Saint-Brieuc
  • Hervé Guihard
  • Cigdem Aktas
  • Thibaut Le Hingrat
  • Aline Le Boëdec
  • Stéphane Favrais
  • Blandine Claessens
  • Didier Le Buhan
  • Nadia Druillennec
  • Stéphane L'Her
  • Astrid Blomart
  • Romain Rollant
  • Anne Planchot
  • Nicolas Nguyen
  • Morgane Creisméas
  • Antonin Renevot
  • Emilie Teffo
  • Yannick Le Cam
  • Florence Portzer
  • Ludovic Le Moignic
  • Maryline Prevost
  • Rachid Dyda
  • Anne-Sophie Lange
  • François Portzer
  • Elyne Jacquemet
  • Damien Gaspaillard
  • Yildiz Aslan
  • Ludovic Gouyette
  • Sophie Cherot
  • Nicolas Le Luherne
  • Juliana San Geroteo
  • Thierry Stiefvater
  • Anne-Marie David
  • Rémi Larhant
  • Laura Saïr
  • Alexis Brulin
  • Nawal El Morabit
  • Charles Maguin
  • Pascale Le Cam
  • Alban Robine
  • Ozge Kilcik
  • Thierry Buhé
  • Madeleine Lefaucheur
  • Christophe Soreau
  • Priscilla Janot
  • Charles Labedan
Pierre-Yves Thomas
Pierre-Yves Thomas Liste d'extrême droite
Saint-Brieuc, LA droite pour tous !
  • Pierre-Yves Thomas
  • Chloé Perraud
  • Benoit Callet
  • Josiane Bectarte
  • Jean-Luc Ceccaldi
  • Marie Lenuzza
  • Erwann Leclerc
  • Andrée Guillin
  • Julien Abherve
  • Sandra Morales
  • Christian Delhelle
  • Sylvie Ley
  • Christian Le Pecheur
  • Annie Aubin
  • Xavier Gaudu
  • Gaëtane Galliot
  • Jean-Luc Milin
  • Josiane Norree
  • Patrick Nicol
  • Marie Salone
  • Camille Daniau
  • Marie Gallet
  • Thomas Bourillot
  • Marie Maçon
  • Michel Fralin
  • Laurence Dubus
  • Jean-Pierre Guillery
  • Catherine Delhelle
  • Patrick Lariviere
  • Marie Motais
  • Laurent Antignac
  • Marie-France Berlandi
  • Pierre Page
  • Marie Jouan
  • Alain Thomas
  • Maud Parmentier
  • Henri Le Felic
  • Marie Cotton
  • Jean-Jacques Liscouet
  • Marcelle Somme
  • Emmanuel Pelletier
  • Danièle Gralland
  • Pierre-Yves Lopin
  • Martine Chappe
  • Robert Morin
Tony Corbière
Tony Corbière Liste d'extrême-gauche
UNITÉ POUR COMBATTRE L'AUSTÉRITÉ A SAINT-BRIEUC
  • Tony Corbière
  • Alexandra Odie
  • Walid Hassan Ibrahim
  • Danielle Le Bigot
  • Pierre Lo Monaco
  • Christelle Robin
  • Ibrahim Ibnyassin
  • Marie-Thérèse Le Sage
  • Michel Boix
  • Estelle Herpin
  • Anthony Le Fichant
  • Juliette Hamon
  • Julien Boutillot
  • Germaine Collier
  • Nacer-Eddine Ed Dahbi
  • Cecyllia Lecomte
  • Aharon Grivet-Guillouet
  • Catherine Quintin
  • Stéphane Mottier
  • Daniele Meurou
  • Stéphane Kwapp
  • Lou Grégoire
  • Isao Mille
  • Martine Coriou
  • Antony Duguy
  • Patricia Cornollier
  • Abdelkader El Bachiri
  • Monique Catherine
  • Mahroud Knani
  • Margot Vielet
  • Mohamed Lounis
  • Marie-Morgane Loupet
  • Guy Coatanhay
  • Sabrina Costa de Sousa
  • Anton Blouet
  • Karine Le Soulleu
  • Melvin Ancelesco
  • Sylviane Tual
  • Anthony Legrand
  • Claudine Le Nay
  • Bernard Grivet
  • Audrey Lebredonchel
  • Gabriel Menard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Guihard
Hervé Guihard (35 élus) Reinventons l'espoir saint-brieuc 2020 		5 908 59,89%
  • Hervé Guihard
  • Blandine Claessens
  • Thibaut Le Hingrat
  • Aline Le Boedec
  • Nicolas Nguyen
  • Cigdem Aktas
  • Didier Le Buhan
  • Chloé Genin
  • Romain Rollant
  • Morgane Creisméas
  • Stéphane Favrais
  • Monique Lucas
  • Thierry Stiefvater
  • Martine Hubert
  • Yannick Le Cam
  • Marie-Jo Brolly
  • Damien Gaspaillard
  • Nadia Laporte
  • Rachid Dyda
  • Maryline Prevost
  • Stéphane L'her
  • Nadia Druillennec
  • Ludovic Uyttraege
  • Renée Mazéo
  • Ludovic Gouyette
  • Fatiha Bensoussi
  • Vincent Urien
  • Gaëlle Nique
  • Mohamed Ibnyassin
  • Juliano San Geroto
  • Alexis Brulin
  • Nicole Chambon
  • François Portzer
  • Yildiz Aslan
  • Benoît Montagné
Richard Rouxel
Richard Rouxel (8 élus) Saint-brieuc ensemble 		3 956 40,10%
  • Richard Rouxel
  • Stéphanie Stenzel-Le Cardinal
  • Corentin Poilbout
  • Aurélie Moy
  • Bernard Croguennec
  • Valérie Roos
  • Raphaël Le Mehauté
  • Marina André
Participation au scrutin Saint-Brieuc
Taux de participation 35,62%
Taux d'abstention 64,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 277

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Guihard
Hervé Guihard Reinventons l'espoir saint-brieuc 2020 		3 298 31,80%
Richard Rouxel
Richard Rouxel Saint-brieuc, la volonté d' avenir 		2 206 21,27%
Corentin Poilbout
Corentin Poilbout En mouvement pour saint-brieuc 		2 049 19,75%
Noël Pierre
Noël Pierre Saint-brieuc ecologique, sociale et solidaire 		925 8,91%
Cécile Guillaume
Cécile Guillaume L'assemblee populaire 		832 8,02%
Pierre-Yves Lopin
Pierre-Yves Lopin Saint-brieuc bleu marine 		783 7,55%
Alain Le Fol
Alain Le Fol Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		201 1,93%
Pierre Lo Monaco
Pierre Lo Monaco Pour la reconquete de la democratie communale 		76 0,73%
Participation au scrutin Saint-Brieuc
Taux de participation 37,34%
Taux d'abstention 62,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 758

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Joncour
Bruno Joncour (34 élus) Saint-brieuc la dimension humaine force d avenir 		9 048 54,97%
  • Bruno Joncour
  • Marie-Claire Diouron
  • Gérard Blegean
  • Sylvie Grondin
  • Alain Ecobichon
  • Françoise Pellan
  • Corentin Poilbout
  • Brigitte Blevin
  • Saïd Bendarraz
  • Elisabeth Séité
  • Jacky Desdoigts
  • Brigitte Le Gonidec
  • Jean-Jacques Fuan
  • Nadine Cazuguel-Lebreton
  • Pierre Delourme
  • Marie-France Bouldé
  • Alain Crochet
  • Christine Minet
  • Yann Drévès
  • Muriel Cottret
  • Christian Daniel
  • Catherine Lemaitre
  • Jonathan Gainche
  • Joëlle Le Gagne
  • Mehdi Ben Abdelwahab
  • Annie Milin
  • Vincent Jegou
  • Marie-Hélène Reignier
  • Homauon Alipour
  • Louise-Anne Souliman
  • Alfred Le Mée
  • Louise-Anne Gautier
  • Bernard Le Toumelin
  • Laurence De Lavenne
Didier Le Buhan
Didier Le Buhan (7 élus) Pour saint-brieuc, engagés et solidaires 		5 431 32,99%
  • Didier Le Buhan
  • Martine Hubert
  • Yannick Le Cam
  • Blandine Claessens
  • Nicolas Nguyen
  • Gaëlle Nique
  • Hugo Gouysse
Pierre-Yves Lopin
Pierre-Yves Lopin (2 élus) Saint brieuc bleu marine 		1 980 12,02%
  • Pierre-Yves Lopin
  • Danièle Gralland
Participation au scrutin Saint-Brieuc
Taux de participation 54,86%
Taux d'abstention 45,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Nombre de votants 16 982

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Joncour
Bruno Joncour Saint-brieuc la dimension humaine force d avenir 		8 037 49,40%
Didier Le Buhan
Didier Le Buhan Pour saint-brieuc, engagés et solidaires 		4 329 26,61%
Pierre-Yves Lopin
Pierre-Yves Lopin Saint brieuc bleu marine 		1 836 11,28%
Marion Gorgiard
Marion Gorgiard A gauche vraiment 2014 		1 504 9,24%
Alain Le Fol
Alain Le Fol Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		390 2,39%
Pierre Lo Monaco
Pierre Lo Monaco Rassemblement pour la rupture avec les mesures d'austerite du gouvernement 		172 1,05%
Participation au scrutin Saint-Brieuc
Taux de participation 54,22%
Taux d'abstention 45,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,06%
Nombre de votants 16 781

Villes voisines de Saint-Brieuc

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