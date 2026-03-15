Résultat municipale 2026 à Saint-Denis : découvrez tous les résultats sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Saint-Denis sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Denis
17:57 - À Saint-Denis, le RN à la peine dans les urnes
Le RN restait loin du podium lors des élections locales à Saint-Denis en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 8,29% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 20,91% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 7,22% aux candidats RN lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions liées à la municipalité. Un score trop décevant, à Saint-Denis comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 10,91% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 10,57% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Saint-Denis. L'élection se conclura alors directement, sans second tour.
17:30 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Seine Saint Denis avec 37,06% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 26,27%, contre 35,72% en 2014.
17:24 - Le taux de participation aux municipales à 17 heures dévoilé en Seine-Saint-Denis
A 17 heures le taux de participation aux élections municipales est de 37,06% en Seine-Saint-Denis selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, contre 26,27% en 2020 et 35,72% en 2014.
16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Saint-Denis
Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Saint-Denis, l'abstention touchait 69,21 % du corps électoral, un score notable, la pandémie du Covid ayant impacté fortement l'événement. Le scrutin municipal reste pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se mobilisent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre stabilisé à 33,89 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 61,99 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 43,44 %, loin des 64,99 % affichés aux législatives de 2022. En prenant du recul, les données semblent former une commune marquée par l'abstention par rapport aux tendances françaises. Dans le cadre des municipales de 2026 à Saint-Denis, cette variable jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats locaux.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Denis
|Tête de listeListe
|
Quentin Gutierrez
Liste divers centre
a.g.i.r
|
|
Jérémie Daire
Liste d'extrême-gauche
100% Service public
|
|
Agnès Renaud
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
|
Bally Bagayoko
Liste de La France insoumise
Ensemble, retrouvons l'Espoir
|
|
Elsa Marcel
Liste d'extrême-gauche
Révolution permanente
|
|
Mathieu Hanotin
Liste du Parti socialiste
Réussir ensemble
|
|
Pascal Kouppé de K Martin
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
CHANGER SAINT-DENIS PIERREFITTE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu Hanotin (44 élus) Notre saint-denis, pour une ville équilibrée
|8 604
|59,04%
|
|Laurent Russier (11 élus) Vivons saint-denis en grand
|5 969
|40,95%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Denis
|Taux de participation
|32,52%
|Taux d'abstention
|67,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 168
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu Hanotin Notre saint-denis, pour une ville équilibrée
|4 830
|35,31%
|Laurent Russier Vivons saint-denis en grand
|3 282
|24,00%
|Bally Bagayoko Saint-denis en commun
|2 468
|18,04%
|Alexandre Aïdara Changeons saint-denis !
|1 340
|9,79%
|Houari Guermat Saint denis autrement
|609
|4,45%
|Fetta Mellas Saint-denis eco citoyenne
|363
|2,65%
|Georges Sali Decidons le changement
|315
|2,30%
|Cathy Billard Saint-denis anticapitaliste
|277
|2,02%
|Philippe Julien Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|191
|1,39%
|Participation au scrutin
|Saint-Denis
|Taux de participation
|30,79%
|Taux d'abstention
|69,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 295
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Paillard (42 élus) Ensemble nous sommes saint-denis
|9 209
|50,49%
|
|Mathieu Hanotin (13 élus) Mathieu hanotin: l'ambition à gauche pour saint-denis
|9 028
|49,50%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Denis
|Taux de participation
|44,80%
|Taux d'abstention
|55,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,77%
|Nombre de votants
|19 354
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Paillard Ensemble, nous sommes saint-denis
|6 868
|40,21%
|Mathieu Hanotin Mathieu hanotin: l'ambition à gauche pour saint-denis
|5 858
|34,30%
|Houari Guermat Soyons fiers de saint-denis
|1 500
|8,78%
|Georges Sali Un nouveau départ pour saint-denis
|1 322
|7,74%
|Stanislas Francina Réussir à saint-denis
|699
|4,09%
|Catherine Billard Saint-denis, on lâche rien!
|468
|2,74%
|Philippe Julien Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|363
|2,12%
|Participation au scrutin
|Saint-Denis
|Taux de participation
|41,84%
|Taux d'abstention
|58,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,52%
|Nombre de votants
|18 075
Villes voisines de Saint-Denis
- Saint-Denis (93200)
- Ecole primaire à Saint-Denis
- Maternités à Saint-Denis
- Crèches et garderies à Saint-Denis
- Classement des collèges à Saint-Denis
- Salaires à Saint-Denis
- Impôts à Saint-Denis
- Dette et budget de Saint-Denis
- Climat et historique météo de Saint-Denis
- Accidents à Saint-Denis
- Délinquance à Saint-Denis
- Inondations à Saint-Denis
- Nombre de médecins à Saint-Denis
- Pollution à Saint-Denis
- Entreprises à Saint-Denis
- Prix immobilier à Saint-Denis