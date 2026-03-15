Résultat municipale 2026 à Saint-Denis : suivez le premier tour et la publication des résultats

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Denis

Tête de listeListe
Quentin Gutierrez
Quentin Gutierrez Liste divers centre
a.g.i.r
  • Quentin Gutierrez
  • Vanina Noël
  • François Péguillet
  • Véronique Avril
  • Christophe Gaucher
  • Lydie Koffi
  • Nicolas Ertenlice
  • Ilham Boumous
  • Sofiane Allali
  • Yvonne Mauguin
  • Arnaud Thierry
  • Claire Lejeune
  • Pierre Arnaud Jonard
  • Grace Makelela Ntumba
  • Romain Potel
  • Sybille Pierru
  • Mohamed Anis Khellaf
  • Milisa Gonçalves
  • Suliac Lefeuvre
  • Ozanah Mouanda
  • Baptiste Guttieres
  • Priscille Laurent
  • Edmond Billot
  • Yasmina Ouhachi
  • Samy Mekhinini
  • Anissa Hammana
  • Frédéric Ortiz de Zarate
  • Fatoumia Mhoumadi
  • Mina Kerim
  • Francine Levi
  • Nicolas Hocini
  • Raissa Niobe
  • Sofian Batouche
  • Sophie Sevestre
  • Eric Legros
  • Kenza Kachroud
  • Camille Bostyn
  • Elem Karakas
  • Thibault Sossler
  • Axelle Thomas
  • Ilias Maucomble
  • Fatna Mous
  • Yves Gaumer
  • Pauline Anaïs Terrien
  • Daniel Mboudou
  • Nesrine Djendi
  • Louis-Auxile Maillard
  • Danielle Selby
  • Abdelakim Mihoubi
  • Elisabete Dias Lobato
  • Cédric Pierru
  • Fabienne Béguin
  • Yannick Le Gal
  • Anne-Sophie Dubois
  • Colin Dubreux
  • Bounevieng Iem
  • Philippe de la Bourdonnaye
  • Marie Caron
  • Alain Periassamy
Jérémie Daire
Jérémie Daire Liste d'extrême-gauche
100% Service public
  • Jérémie Daire
  • Claudine Chevreau
  • Alain Garde
  • Sadia Bouzelmat
  • Léandre Jernival
  • Niame Gassama
  • Youssef Derbouche
  • Yaya Gassama
  • Jeannot Kuzi Wendo
  • Gabriela Kalonji
  • Sidi Alaoui
  • Lydia Imarazene
  • Mike Mbomy
  • Carole Boucaud
  • Mikael Bakayoko
  • Hafida Charifane
  • Samy Khedhaier
  • Micheline Khedhaier
  • Mokhtar Khedhaier
  • Marie Charles
  • Mustapha El Hayani
  • Aïchair Coulibaly
  • Jean-Patrice Fontenay
  • Farida Dadoun
  • Foued Khefif
  • Marianne Duro
  • Mohammed Gafari
  • Gods'Care Edan
  • Abdellali Fares
  • Zohra Fekih
  • Simon Gautier
  • Bana Konté
  • David Germain
  • Julie Lumpungu
  • Abd Al Mouttalib Haffou
  • Liên-Tâm Ho Trinh
  • Walide Issilame
  • Bimtou Koïta
  • Alam Mahbub
  • Christelle Mateos
  • Salamata Niasse
  • Ruth Mizula
  • Guillaume Schubhan
  • Khady N'Diaye
  • Salem Singhateh
  • Marie Philippe
  • Sountou Jafuno
  • Saïda Trabelsi
  • Hassan Taleb
  • Rita Lassource
  • Mahamedy Traore
  • Maria Sanches Monteiro
  • Yoann Lassource
  • Fatoumata Soumare
  • Kédian Cissé
  • Mariame Traore
  • Antoine Krupa
  • Catherine Le Gall
  • God'Swill Omorodion
Agnès Renaud
Agnès Renaud Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
  • Agnès Renaud
  • Phillipe Julien
  • Sthéssa Livet-Beliny
  • Abdelkader Benramdane
  • Maria Goncalves
  • Denis Cittanova
  • Nadia Slimi
  • Matthieu Paquette
  • Viviane Rongione
  • Bertrand Boula
  • Leïla Abella
  • Slimane Benramdane
  • Micheline Bossone
  • Denis Monduc
  • Zoé Chaudon--Benramdane
  • Jean-Loius Bourhis
  • Christel Hammouche
  • Romain Cadrot
  • Liliane Livet
  • Salah El Idrissi
  • Marie-France Erambert
  • Sasha Blondeau
  • Myriam Naït Saïdi
  • Miloud El Aouissi
  • Carmela Peluso
  • Kalid Sidibe
  • Lila Soumaré
  • Gaetano Bossone
  • Milijane Lamon
  • Marc Oudot
  • Karine Delhaie
  • Dimitri Ohanessian
  • Océane Salignon
  • Louis Campos
  • Géraldine Copin
  • Goran Djoric
  • Luiza Silva Lima
  • Thibaut Descourt
  • Elisabeth Vaz Vieira
  • Toihirou Malide
  • Clémentine Bergel
  • Jean Esteves
  • Dihiya Ferrani
  • Abdeslam Ghalbzouri
  • Patricia Louis
  • Léo Rubeaux
  • Sandrine Chezaud
  • Patrick Damelet
  • Joëlle Villot
  • Loïc Dumot
  • Jasmina Baghli
  • Tarak Ben-Ali
  • Jacqueline Sissoko
  • Régis Renaud
  • Margaret Milienne
  • Robin Thomas
  • Nour Assadi
  • Gilbert Fontanet
  • Automne Lajeat
Bally Bagayoko
Bally Bagayoko Liste de La France insoumise
Ensemble, retrouvons l'Espoir
  • Bally Bagayoko
  • Sofia Boutrih
  • Farid Aid
  • Diangou Traore
  • Bakary Soukouna
  • Nora Bensalah
  • Yohan Sales Salada
  • Cécile Gintrac
  • Mathieu Richard
  • Hélène Boussel
  • Gilbert Loimon
  • Camille Christiny
  • Landry Ngang
  • Sophie Rigard
  • Steeve Deguigne
  • Isabelle Peltier
  • Bilal Berady
  • Silvia Capanema
  • Nabil Boubcheur
  • Myriam Hajri
  • Bart Touré
  • Goundo Diawara
  • Mourad Mekhloufi
  • Naura Fekiri
  • Samuel Rogeret
  • Nelly Angel-Itouchene
  • Mehdi Hmoudane
  • Marie Souprayen
  • Koutoubo Savane
  • Yasmina Bedar
  • Moustapha Souaré
  • Mylène Cala
  • Eddy Bakhti
  • Nesrine Gharbi
  • Manuel Coinaud
  • Nadia Kherchouche
  • Alain Bion
  • Adama M'Bodji
  • Yssa Dembélé
  • Soraya Kebiche
  • Giusseppe Errichiello
  • Alice Ferraglio
  • Jimmy Markoum
  • Lénaig Le Fouillé
  • Nahidul Mohammed Nurul
  • Nassima Eddahmani
  • Valentino Beretta
  • Sabrina Hadjeb
  • Alexandre Trifunovic
  • Magalie Hachelaf
  • Jessy Rodrigues
  • Marie Chailloux
  • Ismaël Baraud
  • Mailka Boubkr
  • Lounès El Mahouti
  • Marie-C Caro
  • Mickael Serpe
  • Tasleem Abdul
  • Mamadou Diakite
  • Claudie Gillot-Dumoutier
  • Walid Mansouri
Elsa Marcel
Elsa Marcel Liste d'extrême-gauche
Révolution permanente
  • Elsa Marcel
  • Dorian Gonthier
  • Jinane Hanni
  • Alexis Duray
  • Cécile Jammet
  • Thomas Camara
  • Sophie Bône
  • Fabrice Ferrer
  • Irène Dao-Solomos
  • Jérôme Martin
  • Maroua Labbani
  • Kévin Staheli
  • Nael Benchimol
  • Marc Nicolas
  • Nisrine Noukhily
  • Lassana Bah
  • Lina Oumata
  • Mohand Hebouche
  • Diakhomba Guirassy Fofana
  • Nicolas Vidal
  • Jeanne Choffat
  • Hocine Rahmane
  • Salimata Sidibe
  • Simon Hanoufa
  • Lucie Le Beller
  • Hamza Hamidou
  • Inès Chauvet
  • Loïc Nezot
  • Prisca Ancion
  • Léo Lipovac
  • Maëva Poujol
  • Rachid Kadoun
  • Margot Gandon
  • Ticiano Brunello
  • Agathe Gouéry
  • Djamel Manceur
  • Malak Akrama
  • William Gaune
  • Coline Grasland
  • Louis Chappet
  • Sarah Filali
  • Théo Kermagoret
  • Alice Beauvois
  • Lucian Forderer
  • Louisa Lamour
  • Gabriel Lenice
  • Fadma Djemani
  • Matthieu Guy
  • Carla Garcia Antunez
  • Guillaume Maraud
  • Mélissa Martins
  • Arthur Caloni
  • Alia Moro
  • Salim Amroun
  • Mathilde Auger
  • Philipe Cabrera
  • Camille Lanté
  • Antoine Wolf--Fargues
  • Lisa Magand
  • Léon Medjebeur
  • Bénédicte Pelvet
Mathieu Hanotin
Mathieu Hanotin Liste du Parti socialiste
Réussir ensemble
  • Mathieu Hanotin
  • Sonia Bennacer
  • Kader Chibane
  • Katy Bontinck
  • Corentin Duprey
  • Marguerite Mboulé
  • Shems El Khalfaoui
  • Oriane Filhol
  • Yann Helbling
  • Gwenaelle Badufle-Douchez
  • Adrien Delacroix
  • Samia Lakehal
  • Antoine Mokrane
  • Leyla Temel
  • Boris Deroose
  • Séverine Eloto
  • Youba Camara
  • Sandrine Martinie-Jamar
  • Azat Baysal
  • Sonia Rabhi
  • Whalid Allam
  • Abida Haneefa-Azy
  • Kibas Wenceslas Balima
  • Zohra Henni
  • Rabia Berraï
  • Samia Bensalem Ould Amara
  • Salim Dabo
  • Ahlem Othmani
  • Didier Rastocle
  • Alice Rongier
  • Laurent Monnet
  • Ymose Belizaire
  • Christian Pernot
  • Amel Belli
  • Shoruf Sodeyl
  • Chloé Heurton
  • Blaise Ndjinkeu
  • Léone Pavilla
  • Christian Trigory
  • Vanessa Dacalor
  • Kamel Aoudjehane
  • Danièle Glibert
  • Lucas Fournier
  • Jeanne Rouditch
  • Moftahou Ibouroi
  • Imen Boulaabi
  • Robin Chalot
  • Gaëlle Masson
  • Hermann Timba
  • Nawel Hassan
  • Mohamed-Adil Abdi
  • Nathalie Gomis
  • Jean-Pierre Aurières
  • Honorine Guilet
  • Distel Zola
  • Maria Nogueira Leite
  • Zouheir Bichra
  • Andrée Minc
  • Jawad Mohamed-Cherif
  • Roselyne Le Floch
  • Michel Fourcade
Pascal Kouppé de K Martin
Pascal Kouppé de K Martin Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
CHANGER SAINT-DENIS PIERREFITTE
  • Pascal Kouppé de K Martin
  • Christelle Vétil
  • Mohamed Mekhloufi
  • Garance Yvette Gosmat
  • Georges-Henri Eugene Melane
  • Om-Jehad Elazzouzi
  • Sebastien Peyrat
  • Sandrine Adélaïde Dos Santos
  • Rachid Arrouf
  • Nassima Zaïdi
  • Nouredine Melaïne
  • Jacqueline Hélène Derond
  • Victor Jean-Baptiste Picot
  • Andjelina Varagic
  • Moïse Calvin Malep
  • Betty Reine Sebaoun
  • Elias Zekic
  • Valérie Martine Véronique Berrier
  • Roland Louis Pegourie
  • Paméla Amofah Opoku
  • Noah Justine
  • Ana Maria Donas-Boto
  • José Joachim Antunes
  • Khadidiatou Camara
  • Benjamin Pinto
  • Martine Cristovao
  • Nalay Brad Carlin Junior Brito
  • Perpetue Ngo Mbaga
  • Mohamed Chetouani
  • Yueh-Hsuan Wang
  • Calvin Jonathan Malep
  • Yamina Khelifi
  • Alexandre Wladimir Sabat
  • Nathalie Fernand Vaubien
  • Mohamed Saïd Selmoun
  • Stéphanie Maryline René
  • Dominique Godefroy Vaubien
  • Dounia Chetouani
  • Georges Jérémie Bahoya
  • Nathalie Brigitte Fernnades Salvador
  • Jean-Paul Loiret
  • Maria Elena Fortune Sebaoun
  • Emmanuel Laurent Samuel Bahoya
  • Madeleine Bernadette Madelrieu
  • Didier Wiry
  • Camélia Selmi
  • Ruben de Figueiredo Donas-Boto
  • Fatiha Daoud
  • Damien William Lehahiah Sommera
  • Prescilia Wiry
  • Caleb Franklin Bahoya
  • Mounia Chahrazad Maataoui
  • Kaled Ouenniche
  • Adèle Odile Malep
  • Marc Martin Mathieu Bahoya
  • Djenna Aidel
  • Emmanuel Chetouani
  • Victtoria Picot
  • Louis Luc Ledru

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu Hanotin
Mathieu Hanotin (44 élus) Notre saint-denis, pour une ville équilibrée 		8 604 59,04%
  • Mathieu Hanotin
  • Katy Bontinck
  • Corentin Duprey
  • Nadège Grosbois
  • Adrien Delacroix
  • Alice Rongier
  • Rabia Berraï
  • Idandine Wanzekela
  • Shems El Khalfaoui
  • Sandrine Martinie-Jamar
  • Antoine Mokrane
  • Oriane Filhol
  • Brahim Chikhi
  • Sonia Rabhi
  • Blaise Ndjinkeu
  • Leyla Temel
  • Daniel Dalin
  • Danièle Glibert
  • Hervé Borie
  • Nathalie Voralek
  • Majid Bouhenna
  • Samia Bensalem Ould Amara
  • Laurent Monnet
  • Andrée Minc
  • Christophe Durieux
  • Gwenaelle Badufle-Douchez
  • Boris Deroose
  • Sabrina Attari
  • Bertrand Revol
  • Judith Amoo
  • Ahmed Homm
  • Arbiha Ait Chikhoune
  • Yannick Caillet
  • Céline Larose
  • Kamel Aoudjehane
  • Marie Claire Nuffer
  • Christophe Piercy
  • Mélissa Rodrigues-Martins
  • Benjamin Meura
  • Daniela Dudas
  • Mathieu Lelu
  • Aïssatou Cisse
  • Lionel Lada
  • Ymose Belizaire
Laurent Russier
Laurent Russier (11 élus) Vivons saint-denis en grand 		5 969 40,95%
  • Laurent Russier
  • Jaklin Pavilla
  • Kader Chibane
  • Sofia Boutrih
  • Bakary Soukouna
  • Zaïa Boughilas
  • Stéphane Peu
  • Sophie Rigard
  • Spencer Laïdli
  • Nora Bensalah
  • David Proult
Participation au scrutin Saint-Denis
Taux de participation 32,52%
Taux d'abstention 67,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 168

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu Hanotin
Mathieu Hanotin Notre saint-denis, pour une ville équilibrée 		4 830 35,31%
Laurent Russier
Laurent Russier Vivons saint-denis en grand 		3 282 24,00%
Bally Bagayoko
Bally Bagayoko Saint-denis en commun 		2 468 18,04%
Alexandre Aïdara
Alexandre Aïdara Changeons saint-denis ! 		1 340 9,79%
Houari Guermat
Houari Guermat Saint denis autrement 		609 4,45%
Fetta Mellas
Fetta Mellas Saint-denis eco citoyenne 		363 2,65%
Georges Sali
Georges Sali Decidons le changement 		315 2,30%
Cathy Billard
Cathy Billard Saint-denis anticapitaliste 		277 2,02%
Philippe Julien
Philippe Julien Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		191 1,39%
Participation au scrutin Saint-Denis
Taux de participation 30,79%
Taux d'abstention 69,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 295

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Paillard
Didier Paillard (42 élus) Ensemble nous sommes saint-denis 		9 209 50,49%
  • Didier Paillard
  • Jacqueline Pavilla
  • Patrick Braouezec
  • Fabienne Soulas
  • Abdelkader Chibane
  • Florence Haye
  • Bally Bagayoko
  • Elisabeth Belin
  • Stéphane Privé
  • Kola Abela
  • Stéphane Peu
  • Zaia Boughilas
  • Laurent Russier
  • Silvia Capanema
  • Julien Colas
  • Delphine Helle
  • Michel Ribay
  • Suzanna De La Fuente
  • Fodhil Hamoudi
  • Sonia Pignot
  • Vincent Huet
  • Chérifa Zidane
  • Slimane Rabahallah
  • Catherine Lévêque
  • Patrick Vassallo
  • Conception Diez-Soto-Diez
  • Ferdinand Nino
  • Mathilde Caroly
  • Essaid Zemouri
  • Asta Touré
  • David Proult
  • Zorha Henni
  • Mohammed Rebiha
  • Martine Rogeret
  • Bertrand Godefroy
  • Cécile Ranguin
  • Philippe Caro
  • Raphaële Serreau
  • Madjid Messaoudene
  • Adeline Assogba
  • Kamal El Mahouti
  • Béatrice Geyres
Mathieu Hanotin
Mathieu Hanotin (13 élus) Mathieu hanotin: l'ambition à gauche pour saint-denis 		9 028 49,50%
  • Mathieu Hanotin
  • Maud Lelievre
  • Hervé Borie
  • Viviane Romana
  • Adrien Delacroix
  • Fatima Laronde
  • Rabia Berraï
  • Alice Rascoussier
  • Patrice Roques
  • Monique Souron
  • Corentin Duprey
  • Marion Oderda
  • Kamel Aoudjehane
Participation au scrutin Saint-Denis
Taux de participation 44,80%
Taux d'abstention 55,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,77%
Nombre de votants 19 354

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Paillard
Didier Paillard Ensemble, nous sommes saint-denis 		6 868 40,21%
Mathieu Hanotin
Mathieu Hanotin Mathieu hanotin: l'ambition à gauche pour saint-denis 		5 858 34,30%
Houari Guermat
Houari Guermat Soyons fiers de saint-denis 		1 500 8,78%
Georges Sali
Georges Sali Un nouveau départ pour saint-denis 		1 322 7,74%
Stanislas Francina
Stanislas Francina Réussir à saint-denis 		699 4,09%
Catherine Billard
Catherine Billard Saint-denis, on lâche rien! 		468 2,74%
Philippe Julien
Philippe Julien Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		363 2,12%
Participation au scrutin Saint-Denis
Taux de participation 41,84%
Taux d'abstention 58,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,52%
Nombre de votants 18 075

Villes voisines de Saint-Denis

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