Résultat municipale 2026 à Saint-Denis : suivez le premier tour et la publication des résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Saint-Denis ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Denis
08:46 - L'arrestation d'Ahmed Doumbia en plein meeting des municipales interroge à Saint-Denis
À Saint-Denis, Ahmed Doumbia, un individu multicondamné, a été interpellé après un meeting de Bally Bagayoko et Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il était recherché par la police. Sa sortie discrète de l'événement n'a pas troublé la réunion politique qui a attiré un large public. Doumbia, connu pour ses affaires judiciaires, a été placé en garde à vue. Lire sur leparisien.fr
13/03/26 - 18:38 - La réforme de la cantine à Saint-Denis annoncée
À Saint-Denis, la décision d'abolir les pénalités pour la cantine gratuite est interviennue à quelques mois des élections municipales de 2026. Ce changement visait à répondre aux critiques des familles et de l'opposition, qui dénonçaient un système de pénalités trop lourd. Les parents d'élèves espèrent un soulagement financier significatif. Lire sur leparisien.fr
13/03/26 - 17:38 - Les débats sur la police municipale à Saint-Denis
À Saint-Denis, la campagne des élections municipales de 2026 a aussi été marquée par un débat intense sur la police municipale, renforcée sous la direction de Mathieu Hanotin. Le service, qui a vu ses effectifs passer de 55 à 160 agents, soulève des opinions divergentes sur ses méthodes sécuritaires. Ce tournant sécuritaire pourrait influencer les résultats des élections à venir. Lire sur leparisien.fr
13/03/26 - 16:26 - La gauche se dispute Saint-Denis
Les élections municipales de mars 2026 à Saint-Denis voient sept candidats s'affronter pour le poste de maire, dont le sortant Mathieu Hanotin (PS) et Bally Bagayoko (LFI) comme principal challenger. Le socialiste, critiqué pour sa politique sécuritaire, espère conserver son mandat face à une opposition unie. La ville se prépare à un intense bras de fer entre les partis de gauche. Lire sur actu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Denis
|Tête de listeListe
|
Quentin Gutierrez
Liste divers centre
a.g.i.r
|
|
Jérémie Daire
Liste d'extrême-gauche
100% Service public
|
|
Agnès Renaud
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
|
Bally Bagayoko
Liste de La France insoumise
Ensemble, retrouvons l'Espoir
|
|
Elsa Marcel
Liste d'extrême-gauche
Révolution permanente
|
|
Mathieu Hanotin
Liste du Parti socialiste
Réussir ensemble
|
|
Pascal Kouppé de K Martin
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
CHANGER SAINT-DENIS PIERREFITTE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu Hanotin (44 élus) Notre saint-denis, pour une ville équilibrée
|8 604
|59,04%
|
|Laurent Russier (11 élus) Vivons saint-denis en grand
|5 969
|40,95%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Denis
|Taux de participation
|32,52%
|Taux d'abstention
|67,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 168
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu Hanotin Notre saint-denis, pour une ville équilibrée
|4 830
|35,31%
|Laurent Russier Vivons saint-denis en grand
|3 282
|24,00%
|Bally Bagayoko Saint-denis en commun
|2 468
|18,04%
|Alexandre Aïdara Changeons saint-denis !
|1 340
|9,79%
|Houari Guermat Saint denis autrement
|609
|4,45%
|Fetta Mellas Saint-denis eco citoyenne
|363
|2,65%
|Georges Sali Decidons le changement
|315
|2,30%
|Cathy Billard Saint-denis anticapitaliste
|277
|2,02%
|Philippe Julien Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|191
|1,39%
|Participation au scrutin
|Saint-Denis
|Taux de participation
|30,79%
|Taux d'abstention
|69,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 295
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Paillard (42 élus) Ensemble nous sommes saint-denis
|9 209
|50,49%
|
|Mathieu Hanotin (13 élus) Mathieu hanotin: l'ambition à gauche pour saint-denis
|9 028
|49,50%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Denis
|Taux de participation
|44,80%
|Taux d'abstention
|55,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,77%
|Nombre de votants
|19 354
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Paillard Ensemble, nous sommes saint-denis
|6 868
|40,21%
|Mathieu Hanotin Mathieu hanotin: l'ambition à gauche pour saint-denis
|5 858
|34,30%
|Houari Guermat Soyons fiers de saint-denis
|1 500
|8,78%
|Georges Sali Un nouveau départ pour saint-denis
|1 322
|7,74%
|Stanislas Francina Réussir à saint-denis
|699
|4,09%
|Catherine Billard Saint-denis, on lâche rien!
|468
|2,74%
|Philippe Julien Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|363
|2,12%
|Participation au scrutin
|Saint-Denis
|Taux de participation
|41,84%
|Taux d'abstention
|58,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,52%
|Nombre de votants
|18 075
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