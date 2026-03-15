Résultat municipale 2026 à Saint-Maur-des-Fossés : les données du scrutin en temps réel

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Maur-des-Fossés

Tête de listeListe
Matthieu Fernandez
Matthieu Fernandez Liste divers droite
Vivons Saint-Maur
  • Matthieu Fernandez
  • Martine Clerc
  • Antonio Madeira Pessoa
  • Nathalie Regulier
  • Jacques Brenner
  • Anaïs Ben Lalli
  • Olivier Graillot
  • Léa Biondi
  • Lionel Bressy
  • Catherine Michel
  • Pierre Delavaquerie
  • Anne Montagnier
  • Etienne Chevallier
  • Hélène Barbier
  • Michel Grandpierre
  • Alexandra Issahar-Zadeh
  • Patrick Chambon
  • Odile Jarry
  • Didier Bourgoin
  • Dominique Bamps
  • Emmanuel Fleury
  • Nicole Lévêque
  • Gabriel Yvonnet
  • Noëlle Pessoa
  • Quentin Roland-Baty
  • Mireille Rusinak
  • Louis Jeanne
  • Dominique Carré
  • Valentin Lelièvre
  • Isabelle Moret
  • Jean-Marc Siroën
  • Dominique Monin
  • David Brenner
  • Sylvie Turlier
  • Yann Kirat
  • Marja-Liisa Strebel
  • Claude Peries
  • Aurore Delavaquerie
  • Michel Rozenberg
  • Michèle Bueb
  • Olivier Buttiaux
  • Marylène Ferrando
  • Claude Allo
  • Claudine Telier
  • Frédéric Pérès
  • Insa Druo
  • Bruno Rousselet
  • Rose-Marie Moral
  • José Alberto Correia Ferreira
  • Elisabeth Chatard
  • Philippe Marie Bernard Marchais
Pierre-Michel Delecroix
Pierre-Michel Delecroix Liste des Républicains
Saint-Maur au coeur de nos choix
  • Pierre-Michel Delecroix
  • Carole Drai
  • Sylvain Berrios
  • Yasmine Camara
  • Germain Roesch
  • Hélène Leraitre
  • Julien Kocher
  • Agnès Carpentier
  • Cédric Launay
  • Marie-Thérèse Depickere
  • Philippe Cipriano
  • Camille Renard
  • Gilles Cherier
  • Anne Voisin
  • Adrien Caillerez
  • Anne-France Lavirotte
  • Bruno Bismuth
  • Peggy d'Hahier
  • Jean-Marc Breton
  • Achraf Atallah
  • Pierre Guillard
  • Nadia Lécuyer
  • Aurélien Prévot
  • Jacqueline Laval
  • Frank Patti
  • Dominique Bléhaut
  • Marc Cohen
  • Fabienne Haustant
  • Loïc Kermagoret
  • Dominique Soulis
  • Baptiste Vedrines
  • Agnès Azoulay
  • Vincent Martins
  • Laurianne Suant
  • Thibaut Dentin
  • Johanna Sportes
  • Hugo Kheyar
  • Anne Romain
  • Antonin Lenoël
  • Ariane Jacob
  • Gaetan Casanova
  • Anna Gueye
  • Xavier Bel-Favre
  • Christine Lepoivre
  • Arthur Sarkissian
  • Chantal Bedoucha
  • Willy Pelhate
  • Anne Poussin
  • Marc Parent
  • Monique Elkaïm
  • Mihai Guyard
Céline Vercelloni
Céline Vercelloni Liste d'union à gauche
Unis pour Saint-Maur
  • Céline Vercelloni
  • Fabrice Caprani
  • Sophie Mordelet
  • Jean-Louis Barthelemy
  • Emma Bernard
  • David Courteille
  • Muriel Maïssa
  • Luc Abbadie
  • Chloé Ragon
  • Téo Faure
  • Claire Apruzzese
  • Bertrand Godefroy
  • Claire Carriou
  • Jean-Luc Simon
  • Marie-Françoise Poreaux
  • Thierry Morisseau
  • Frédérique Riety
  • Vincent Puig
  • Isolde Houziaux
  • Lionel Goulette
  • Marie-Xavière Wauquiez
  • Tanguy Nebut
  • Laurence Vagnier
  • Alain Devidas
  • Pascale Rohaut
  • Hugo de Sa Pereira Pinto
  • Lydia de Lise
  • Arwin Chanemougame
  • Anna Limbourg
  • Maximilian Schulze
  • Camille Pelat
  • Jean-Luc Pirenet
  • Sandra Matias Besche
  • Alexandre Berthaume
  • Virginie Rue
  • Pierre Egal
  • Christine Salomon
  • Thomas Ouvrard
  • Karen Bracq
  • Claude Simon
  • Catherine Thèves
  • François Guiader
  • Sylvie Sauvion
  • Clément Coste
  • Raphaëlle Chevalier
  • François Jambin-Brun
  • Elisabeth Le Masson
  • Patrick Ghigna
  • Nadia Grondin
Jérôme Bertrand
Jérôme Bertrand Liste du Rassemblement National
Un nouvel essor pour Saint-Maur
  • Jérôme Bertrand
  • Laurence Morin
  • Benoit Caredda
  • Evelyne Ringuet
  • Sylvain Sfez
  • Mirella Bratulescu
  • Oscar Alves Serra
  • Magali Ribes
  • Alain Pierremont
  • Karniella Kemperdick
  • Jean-Luc Durand
  • Caroline Lopez
  • Adel Belkilani
  • Isabelle Gros
  • Jérôme Rondi-Nasalli
  • Christine Lefaure
  • Jérôme Ruel
  • Muriel Furet
  • Claude Millet
  • Béatrix Vignaud
  • Rémy Karli
  • Françoise Bazin
  • Baptiste Tinel
  • Dulcina Goncalves
  • Alain Richard
  • Andrée Foiret
  • Didier Vaillant
  • Marie Grinbaud
  • Francisco Cruz
  • Constance Binnendijk
  • Daniel Dumesnil
  • Christine Zang
  • Petar Pavisevic
  • Marie Guillaume
  • Georges Cholet
  • Maryline Ribeiro
  • Bernard Ottmann
  • Anne Triboulet
  • Philippe Menard
  • Mireille Charrasse
  • Aubin Ancelin
  • Christelle Lamotte
  • Daniel Dumesnil
  • Stanislawa Bertrand
  • Marc-Antoine Poultier
  • Isabelle Cressot
  • Émile Zang
  • Marie Bona
  • François Abballe
  • Véronique Desplanque
  • Denis Fievet
Mehdi Kouki
Mehdi Kouki Liste de La France insoumise
Imagine Saint-Maur
  • Mehdi Kouki
  • Safia Amghar
  • Irénée Regnauld
  • Jamila Zakour
  • Ignace Dumesnil
  • Claire Giardelli
  • Tristan Salé
  • Victoria Berni-André
  • Jean-Paul Bessières-Orsoni
  • Sofia Saou
  • Bruno Bisaro
  • Linda Genin
  • Alexandre Ordan
  • Orianne Guillaume
  • Philippe Limbourg
  • Claire Martinot
  • Riad Issahnane
  • Sandra Bessieres
  • Maxim Cavacas
  • Jamila Bensaci
  • Alexandre Devillers
  • Françoise Jacquet
  • Éric Pellet
  • Violeta Ramirez
  • Ousmane Diouf
  • Soner Goksu
  • Charles Ibrahim
  • Isabelle Gueudry
  • Jean-Baptiste Blanchard
  • Martine Boussel
  • Bernard Del Ghingaro
  • Florence Job
  • Louis-Philippe Coito
  • Chantal Chartier
  • Ernesto Francisco
  • Isabelle Bucourt
  • Nicolas Deschamps
  • Céline Kocabey
  • Alexis Agier
  • Maëla Salé
  • Sami Noirot
  • Jessica Désir
  • Pierre Méchali
  • Odile Ménier
  • Grégoire Douçot
  • Mireille Lagorce
  • Arnaud Ledaguenel
  • Imen Abdellatif
  • Fouad Amghar

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain Berrios
Sylvain Berrios (38 élus) Saint-maur au coeur de nos choix 		8 212 53,24%
  • Sylvain Berrios
  • Carole Drai
  • Pierre-Michel Delecroix
  • Laurence Coulon
  • Germain Roesch
  • Yasmine Camara
  • Julien Kocher
  • Hélène Leraitre
  • Cédric Launay
  • Dominique Soulis
  • Philippe Cipriano
  • Agnès Carpentier
  • Jean-Marc Breton
  • Pascale Moortgat
  • Adrien Caillerez
  • Jacqueline Viscardi
  • Pierre Guillard
  • Marion Cohen Skalli
  • Bruno Bismuth
  • Nadia Lecuyer
  • Gilles Cherier
  • Peggy D'hahier
  • Aurélien Prévot
  • Marie-Thérèse Depickére
  • Frank Patti
  • Achraf Atallah
  • Marc Cohen
  • Anne-France Lavirotte
  • Loïc Kermagoret
  • Jacqueline Laval
  • Bernard Verneau
  • Florentine Raffard
  • Claude Soussy
  • Sandra Hosseini
  • Pierre Ferrero
  • Dominique Bléhaut
  • Henri Petteni
  • Charlotte Martin
Céline Vercelloni
Céline Vercelloni (7 élus) Saint-maur ecologie citoyenne 		4 316 27,98%
  • Céline Vercelloni
  • Vincent Puig
  • Lydia De Lise
  • Téo Faure
  • Cécile Bouton
  • Fabrice Caprani
  • Nadia Grondin
Matthieu Fernandez
Matthieu Fernandez (3 élus) Saint-maur avenir 		1 817 11,78%
  • Matthieu Fernandez
  • Déborah Wargon
  • Frédéric Louradour
Laurent Dubois
Laurent Dubois (1 élu) Ensemble préservons saint-maur 		1 078 6,98%
  • Laurent Dubois
Participation au scrutin Saint-Maur-des-Fossés
Taux de participation 30,87%
Taux d'abstention 69,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 886

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain Berrios
Sylvain Berrios Saint-maur au coeur de nos choix 		8 161 46,18%
Céline Vercelloni
Céline Vercelloni Saint-maur ecologie citoyenne 		3 373 19,08%
Matthieu Fernandez
Matthieu Fernandez Saint-maur avenir 		2 671 15,11%
Laurent Dubois
Laurent Dubois Ensemble préservons saint-maur 		2 021 11,43%
Laurent Hâvre
Laurent Hâvre Saint maur en commun 		1 070 6,05%
Michel Lecocq
Michel Lecocq Union republicaine saint-maurienne 		374 2,11%
Participation au scrutin Saint-Maur-des-Fossés
Taux de participation 35,91%
Taux d'abstention 64,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 18 467

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain Berrios
Sylvain Berrios (33 élus) Saint-maur, notre choix 		9 334 31,99%
  • Sylvain Berrios
  • Nicole Cercley
  • Jean-François Le Helloco
  • Laurence Coulon
  • Julien Kocher
  • Catherine Juan
  • André Kaspi
  • Carole Drai
  • Gérard Allouche
  • Anne Pechine
  • Roméo De Amorim
  • Dominique Soulis
  • Pierre-Michel Delecroix
  • Dominique Wagnon
  • Germain Roesch
  • Jacqueline Viscardi
  • Cédric Launay
  • Yasmine Camara
  • Jean-Marc Breton
  • Valérie Fiastre
  • Jean-Philippe Combe
  • Geneviève Gautrand
  • Christophe Delpouget
  • Sabine Chabot
  • Adrien Caillerez
  • Hélène Leraitre
  • Henri Petteni
  • Nazan Erol
  • Didier Koolenn
  • Rosa Jurado
  • Laurent Dubois
  • Agnes Carpentier
  • Philippe Cipriano
Henri Plagnol
Henri Plagnol (7 élus) Fidèles à saint-maur 		8 159 27,96%
  • Henri Plagnol
  • Pascale Luciani
  • Jacques Leroy
  • Patricia Ribeiro
  • Yannick Brunet
  • Pascale Chevrier
  • Bernard Verneau
Nicolas Clodong
Nicolas Clodong (6 élus) Saint-maur demain, un nouveau souffle pour saint-maur et ses villages 		7 122 24,41%
  • Nicolas Clodong
  • Marie-Laure De Fontaine Vive Curtaz
  • Denis Constant
  • Sylvie Lagarde
  • Thierry Cousin
  • Marie-Pierre Gerard
Elisabeth Bouffard-Savary
Elisabeth Bouffard-Savary (3 élus) Saint-maur ecologique et solidaire 		4 561 15,63%
  • Elisabeth Bouffard-Savary
  • Denis Laurent
  • Catherine Theves
Participation au scrutin Saint-Maur-des-Fossés
Taux de participation 58,20%
Taux d'abstention 41,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,91%
Nombre de votants 30 049

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain Berrios
Sylvain Berrios Saint-maur, notre choix 		7 147 24,76%
Henri Plagnol
Henri Plagnol Fidèles à saint-maur 		6 031 20,90%
Nicolas Clodong
Nicolas Clodong Saint-maur demain, un nouveau souffle pour saint-maur et ses villages 		5 607 19,43%
Elisabeth Bouffard-Savary
Elisabeth Bouffard-Savary Saint-maur ecologique et solidaire 		3 845 13,32%
Jacques Leroy
Jacques Leroy Saint-maur d'abord 		3 190 11,05%
Pascale Luciani
Pascale Luciani L'alternative, réveil pour saint-maur 		1 654 5,73%
Guy Deloche
Guy Deloche Saint maur a gauche vraiment 		1 381 4,78%
Participation au scrutin Saint-Maur-des-Fossés
Taux de participation 57,50%
Taux d'abstention 42,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,80%
Nombre de votants 29 685

Villes voisines de Saint-Maur-des-Fossés

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