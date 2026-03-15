Résultat municipale 2026 à Saint-Maur-des-Fossés : les données du scrutin en temps réel

Programme de Matthieu Fernandez à Saint-Maur-des-Fossés (Vivons Saint-Maur)

Engagement de Matthieu Fernandez

Matthieu Fernandez, élu d’opposition depuis 2020, se distingue par son sérieux et son attachement à chaque quartier de Saint-Maur-des-Fossés. Son engagement est axé sur une vision locale et collective, visant à améliorer la qualité de vie des citoyens. Il se présente aux élections avec la liste Vivons Saint-Maur pour défendre des valeurs de rigueur et de culture.

Sauvegarde de l'identité locale

Le programme Vivons Saint-Maur met l'accent sur la protection des quartiers pavillonnaires et des espaces verts, essentiels à l'identité de la ville jardin. Il propose de renforcer le contrôle des promoteurs pour préserver l'intégrité des lieux. La sauvegarde de l'environnement et des demeures remarquables est une priorité pour maintenir le caractère unique de la ville.

Priorité à la sécurité

La sécurité des citoyens est un enjeu majeur, avec un projet de doublement des effectifs de la police municipale. Des mesures telles que le renforcement des patrouilles et l'amélioration de la vidéosurveillance sont envisagées pour lutter contre la délinquance. L'objectif est de garantir un cadre de vie serein et sécurisé pour tous les habitants.

Dynamisation de l'économie locale

Le programme inclut des initiatives pour soutenir les commerçants et attirer des entreprises innovantes à Saint-Maur. Des mesures comme l'instauration d'une heure de stationnement gratuite visent à faciliter l'accès aux commerces. La création d'espaces de co-working et d'une pépinière pour l'artisanat local est également prévue pour stimuler l'économie de la ville.