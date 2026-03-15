Résultat municipale 2026 à Saint-Maur-des-Fossés : les données du scrutin en temps réel
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maur-des-Fossés [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Saint-Maur-des-Fossés ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Maur-des-Fossés
10:25 - Rappel : les candidats pour Saint-Maur-des-Fossés aux municipales
L'article présente les candidats au premier tour des élections municipales de 2026 à Saint-Maur-des-Fossés, valide jusqu'au 26 février. Cinq conditions d'éligibilité doivent être respectées, incluant la parité. Le scrutin se déroulera en deux tours, avec des temps forts annoncés pour les résultats. Lire sur leparisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Maur-des-Fossés
|Tête de listeListe
|
Matthieu Fernandez
Liste divers droite
Vivons Saint-Maur
|
|
Pierre-Michel Delecroix
Liste des Républicains
Saint-Maur au coeur de nos choix
|
|
Céline Vercelloni
Liste d'union à gauche
Unis pour Saint-Maur
|
|
Jérôme Bertrand
Liste du Rassemblement National
Un nouvel essor pour Saint-Maur
|
|
Mehdi Kouki
Liste de La France insoumise
Imagine Saint-Maur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain Berrios (38 élus) Saint-maur au coeur de nos choix
|8 212
|53,24%
|
|Céline Vercelloni (7 élus) Saint-maur ecologie citoyenne
|4 316
|27,98%
|
|Matthieu Fernandez (3 élus) Saint-maur avenir
|1 817
|11,78%
|
|Laurent Dubois (1 élu) Ensemble préservons saint-maur
|1 078
|6,98%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Maur-des-Fossés
|Taux de participation
|30,87%
|Taux d'abstention
|69,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 886
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain Berrios Saint-maur au coeur de nos choix
|8 161
|46,18%
|Céline Vercelloni Saint-maur ecologie citoyenne
|3 373
|19,08%
|Matthieu Fernandez Saint-maur avenir
|2 671
|15,11%
|Laurent Dubois Ensemble préservons saint-maur
|2 021
|11,43%
|Laurent Hâvre Saint maur en commun
|1 070
|6,05%
|Michel Lecocq Union republicaine saint-maurienne
|374
|2,11%
|Participation au scrutin
|Saint-Maur-des-Fossés
|Taux de participation
|35,91%
|Taux d'abstention
|64,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|18 467
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain Berrios (33 élus) Saint-maur, notre choix
|9 334
|31,99%
|
|Henri Plagnol (7 élus) Fidèles à saint-maur
|8 159
|27,96%
|
|Nicolas Clodong (6 élus) Saint-maur demain, un nouveau souffle pour saint-maur et ses villages
|7 122
|24,41%
|
|Elisabeth Bouffard-Savary (3 élus) Saint-maur ecologique et solidaire
|4 561
|15,63%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Maur-des-Fossés
|Taux de participation
|58,20%
|Taux d'abstention
|41,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,91%
|Nombre de votants
|30 049
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain Berrios Saint-maur, notre choix
|7 147
|24,76%
|Henri Plagnol Fidèles à saint-maur
|6 031
|20,90%
|Nicolas Clodong Saint-maur demain, un nouveau souffle pour saint-maur et ses villages
|5 607
|19,43%
|Elisabeth Bouffard-Savary Saint-maur ecologique et solidaire
|3 845
|13,32%
|Jacques Leroy Saint-maur d'abord
|3 190
|11,05%
|Pascale Luciani L'alternative, réveil pour saint-maur
|1 654
|5,73%
|Guy Deloche Saint maur a gauche vraiment
|1 381
|4,78%
|Participation au scrutin
|Saint-Maur-des-Fossés
|Taux de participation
|57,50%
|Taux d'abstention
|42,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,80%
|Nombre de votants
|29 685
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