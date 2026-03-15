Résultat municipale 2026 à Saint-Maur-des-Fossés : tous les résultats en direct avec les scores de chaque liste
- Election municipale 2026 à Saint-Maur-des-Fossés [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Saint-Maur-des-Fossés
- Résultat municipale 2020 Saint-Maur-des-Fossés
- Résultat municipale 2014 Saint-Maur-des-Fossés
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Maur-des-Fossés [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Saint-Maur-des-Fossés sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Maur-des-Fossés
17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Saint-Maur-des-Fossés ?
Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors des municipales à Saint-Maur-des-Fossés il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 10,62% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 23,26% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 8,10% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Saint-Maur-des-Fossés comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 16,89% aux européennes de juin 2024. Le Rassemblement national était relégué loin derrière localement.
17:22 - Le taux de participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Val de Marne avec 38,26% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 29,42%, contre 43,40% en 2014.
16:58 - Saint-Maur-des-Fossés classée parmi les villes mobilisées avant les municipales
La fuite des électeurs se montait à 64,09 % à Saint-Maur-des-Fossés pour le premier tour des élections il y a six ans, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux alors que le scrutin se tenait dans un contexte d'épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 19,25 % des inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 45,01 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 25,22 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 40,34 % d'abstention. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent former une localité moins abstentionniste que la moyenne par rapport aux tendances françaises. Cet élément à Saint-Maur-des-Fossés sera quoi qu'il en soit l'un des pivots de cette municipale 2026.
15:59 - Qui a gagné les élections il y a deux ans à Saint-Maur-des-Fossés ?
Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Saint-Maur-des-Fossés accordaient leurs suffrages à Sylvain Berrios (Divers droite) avec 35,30% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sylvain Berrios culminant à 59,09% des votes sur place. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Valérie Hayer (20,67%). L'orientation des électeurs de Saint-Maur-des-Fossés a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Maur-des-Fossés
|Tête de listeListe
|
Matthieu Fernandez
Liste divers droite
Vivons Saint-Maur
|
|
Pierre-Michel Delecroix
Liste des Républicains
Saint-Maur au coeur de nos choix
|
|
Céline Vercelloni
Liste d'union à gauche
Unis pour Saint-Maur
|
|
Jérôme Bertrand
Liste du Rassemblement National
Un nouvel essor pour Saint-Maur
|
|
Mehdi Kouki
Liste de La France insoumise
Imagine Saint-Maur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain Berrios (38 élus) Saint-maur au coeur de nos choix
|8 212
|53,24%
|
|Céline Vercelloni (7 élus) Saint-maur ecologie citoyenne
|4 316
|27,98%
|
|Matthieu Fernandez (3 élus) Saint-maur avenir
|1 817
|11,78%
|
|Laurent Dubois (1 élu) Ensemble préservons saint-maur
|1 078
|6,98%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Maur-des-Fossés
|Taux de participation
|30,87%
|Taux d'abstention
|69,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 886
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain Berrios Saint-maur au coeur de nos choix
|8 161
|46,18%
|Céline Vercelloni Saint-maur ecologie citoyenne
|3 373
|19,08%
|Matthieu Fernandez Saint-maur avenir
|2 671
|15,11%
|Laurent Dubois Ensemble préservons saint-maur
|2 021
|11,43%
|Laurent Hâvre Saint maur en commun
|1 070
|6,05%
|Michel Lecocq Union republicaine saint-maurienne
|374
|2,11%
|Participation au scrutin
|Saint-Maur-des-Fossés
|Taux de participation
|35,91%
|Taux d'abstention
|64,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|18 467
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain Berrios (33 élus) Saint-maur, notre choix
|9 334
|31,99%
|
|Henri Plagnol (7 élus) Fidèles à saint-maur
|8 159
|27,96%
|
|Nicolas Clodong (6 élus) Saint-maur demain, un nouveau souffle pour saint-maur et ses villages
|7 122
|24,41%
|
|Elisabeth Bouffard-Savary (3 élus) Saint-maur ecologique et solidaire
|4 561
|15,63%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Maur-des-Fossés
|Taux de participation
|58,20%
|Taux d'abstention
|41,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,91%
|Nombre de votants
|30 049
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain Berrios Saint-maur, notre choix
|7 147
|24,76%
|Henri Plagnol Fidèles à saint-maur
|6 031
|20,90%
|Nicolas Clodong Saint-maur demain, un nouveau souffle pour saint-maur et ses villages
|5 607
|19,43%
|Elisabeth Bouffard-Savary Saint-maur ecologique et solidaire
|3 845
|13,32%
|Jacques Leroy Saint-maur d'abord
|3 190
|11,05%
|Pascale Luciani L'alternative, réveil pour saint-maur
|1 654
|5,73%
|Guy Deloche Saint maur a gauche vraiment
|1 381
|4,78%
|Participation au scrutin
|Saint-Maur-des-Fossés
|Taux de participation
|57,50%
|Taux d'abstention
|42,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,80%
|Nombre de votants
|29 685
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