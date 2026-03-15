Résultat municipale 2026 à Saint-Nazaire : en direct, consultez l'ensemble des résultats du 1er tour
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nazaire [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Saint-Nazaire sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Nazaire
17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Saint-Nazaire ?
Le mouvement lepéniste ne parvenait pas à se hisser dans le groupe de tête lors des élections municipales à Saint-Nazaire en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 16,47% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 32,07% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 12,34% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Saint-Nazaire comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 22,21% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 24,30% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 33,10% le dimanche suivant.
17:44 - Le taux de participation en Loire-Atlantique à 17h s'élève à 51,19%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 51,19% dans la Loire-Atlantique.
16:58 - Les électeurs de Saint-Nazaire vont-ils se mobiliser aux municipales ?
Les archives d'il y a six ans indiquent que 17 467 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Saint-Nazaire, ce qui donnait un taux de participation de 34,82 %, un score en demi-teinte alors que beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. On observe pourtant traditionnellement que l'élection municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les citoyens participent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre suscité un fort engouement, avec 71,31 % de participation dans la ville (contre 28,69 % d'abstention). Même si les dynamiques varient d'un scrutin à l'autre, il est pertinent d'analyser l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Le nombre de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 47,29 % au premier tour en 2022 à 64,89 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 49,72 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une contrée en déficit de participation par rapport au reste du pays. L'envie d'aller voter des électeurs de Saint-Nazaire constituera en tout cas un enjeu majeur pour ces municipales.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Saint-Nazaire
Le paysage politique de Saint-Nazaire a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de gauche social-démocrate. Les Européennes du printemps 2024 à Saint-Nazaire avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Raphaël Glucksmann (24,06%), avec en deuxième position Jordan Bardella qui avait récolté 22,21% des suffrages. Les élections des députés à Saint-Nazaire qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Matthias Tavel (Union de la gauche) en pole position avec 33,09% au premier tour, devant Gauthier Bouchet (Rassemblement National) avec 24,30%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Matthias Tavel culminant à 66,90% des suffrages exprimés localement.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Nazaire
|Tête de listeListe
|
Violaine Lucas
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE SOYONS SAINT-NAZAIRE
|
|
Denis Chereau
Liste divers centre
UNIS POUR SAINT-NAZAIRE
|
|
David Samzun
Liste divers gauche
Saint-Nazaire fraternelle, responsable et créative
|
|
Eddy Le Beller
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvriere - le camp des travailleurs
|
|
Julio Pichon
Liste du Rassemblement National
RENOUVELLE-TOI SAINT-NAZAIRE !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Samzun (39 élus) Pour saint nazaire
|8 678
|57,15%
|
|Pascale Hameau (10 élus) Ensemble, solidaires et ecologistes
|6 506
|42,84%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Nazaire
|Taux de participation
|31,38%
|Taux d'abstention
|68,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 757
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Samzun Pour saint nazaire
|6 646
|39,25%
|Pascale Hameau Saint-nazaire, solidaire et ecologiste
|2 992
|17,67%
|Gaëlle Benize-Thual Saint nazaire ensemble
|2 291
|13,53%
|Gauthier Bouchet Rassemblement national-union nazairienne
|1 193
|7,04%
|Stéphane Gaschignard Fiers de saintnazaire
|1 038
|6,13%
|Jean-Michel Texier Saint nazaire avec vous!
|939
|5,54%
|Julien Goussot Jemsaintnazaire
|854
|5,04%
|Denis Lambert Saint nazaire sur mer
|604
|3,56%
|Eddy Le Beller Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|372
|2,19%
|Participation au scrutin
|Saint-Nazaire
|Taux de participation
|34,82%
|Taux d'abstention
|65,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 467
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Samzun (38 élus) Fraternelle et inventive
|13 746
|53,44%
|
|Ludovic Le Merrer (8 élus) Desirs de ville dynamique et solidaire
|8 496
|33,03%
|
|Jean-Claude Blanchard (3 élus) Saint-nazaire bleu marine
|3 479
|13,52%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Nazaire
|Taux de participation
|56,34%
|Taux d'abstention
|43,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,95%
|Nombre de votants
|26 780
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Samzun Fraternelle et inventive
|10 514
|41,36%
|Ludovic Le Merrer Desirs de ville dynamique et solidaire
|6 381
|25,10%
|Jean-Claude Blanchard Saint-nazaire bleu marine
|3 191
|12,55%
|Gilles Denigot Changeons la ville
|1 655
|6,51%
|Patrick Rougé Saint nazaire vraiment à gauche
|1 586
|6,24%
|Martine Dardillac " notre parti, c'est vous "
|1 353
|5,32%
|Eddy Le Beller Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|736
|2,89%
|Participation au scrutin
|Saint-Nazaire
|Taux de participation
|55,18%
|Taux d'abstention
|44,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Nombre de votants
|26 231
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