Résultat municipale 2026 à Saint-Nazaire : en direct, consultez l'ensemble des résultats du 1er tour

Programme de David Samzun à Saint-Nazaire (Saint-Nazaire fraternelle, responsable et créative)

Engagement pour Saint-Nazaire

La liste « Saint-Nazaire fraternelle, responsable et créative » se présente comme un rassemblement pour l'avenir de la ville. Elle vise à maintenir un cadre de vie agréable tout en luttant contre le dérèglement climatique. L'objectif est de prendre soin des habitantes et des habitants tout en préparant la ville aux défis sociaux et environnementaux.

Valeurs et Humanisme

Les valeurs humanistes sont au cœur des engagements de la liste, face aux discriminations et aux extrémismes. L'équipe souhaite préserver un environnement où le respect et la coopération sont essentiels. Elle rêve d'une ville unie, loin des enjeux nationaux qui pourraient diviser.

Vitalité associative

La vitalité des associations, des entrepreneurs et des commerçants est mise en avant comme un atout majeur de Saint-Nazaire. Ces forces individuelles et collectives contribuent à faire de la ville un lieu où il fait bon vivre. L'animation de la ville et le soutien à la vie associative sont des priorités pour renforcer cette dynamique.

Gestion financière

La gestion des finances et de l'endettement de la Ville et de l'Agglomération est une préoccupation centrale. Malgré la baisse des financements de l'État, l'équipe s'engage à assumer les responsabilités nécessaires pour le bien-être des citoyens. L'expérience de l'équipe sera mise à profit pour conduire les projets tout en maîtrisant les budgets.