Résultat municipale 2026 à Saint-Nazaire : les informations à suivre sur le scrutin

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Nazaire

Tête de listeListe
Violaine Lucas
Violaine Lucas Liste d'union à gauche
ENSEMBLE SOYONS SAINT-NAZAIRE
  • Violaine Lucas
  • Morgan Ceulemans
  • Magali Fenech
  • Cédric Turcas
  • Laurence Laborie
  • Adrien Delarue
  • Annie Vosgien
  • Thomas Lefeuvre
  • Kadija Aissaoui
  • Isaac Wiener
  • Maëlyne Mancel
  • Philippe Caillaud
  • Najat Bariz
  • Clément Mahe
  • Claudine Bourhis
  • Alain Gavalon
  • Juliette Coanet
  • Guillaume Blanchard
  • Sabine Santo
  • Alain Roudaut
  • Hanane Rebiha
  • Ludovic Arnaud
  • Sarah Trichet Allaire
  • Etienne Guillaume
  • Emilie Vilain
  • Gilles Rialland
  • Auréa Belletoise Marques
  • Yves Drouillet
  • Anaëlle Gosselet
  • Patrick Rougé
  • Fabienne Dessables
  • Jean-Michel Dard
  • Barbara Orzel
  • Franchin Vendome
  • Katell Morice
  • Léo Blandin
  • Nejla Feliachi
  • Tristan Meunier
  • Nolwenn Brice
  • François Billet
  • Anna-Claire Danto
  • William Gohier
  • Elsa Nassiet
  • Gérard Gueniffey
  • Sophie Faÿ
  • Maxime Batard
  • Capucine Hauray
  • Pierre Davy
  • Nadia Dubreil
  • Matthias Tavel
  • Pascale Hameau
Denis Chereau
Denis Chereau Liste divers centre
UNIS POUR SAINT-NAZAIRE
  • Denis Chereau
  • Andrea Porcher
  • Bassem Neifar
  • Audrey Dufeu
  • Stephane Gaschignard
  • Donatienne Chouteau
  • Julien Goussot
  • Marie Lecestre
  • Antony Benoit
  • Elisabeth Josso
  • Antoine Bregeon
  • Claudine Dupont
  • Pascal Gohaud
  • Nathalie Leroux Levraud
  • Frederic Foucher
  • Sylvie Briere
  • Philippe Gohaud
  • Helene Dumortier
  • Benoit Gougaud
  • Nathalie Galipeau
  • Alexis Thomas
  • Sandrine Alaoui-Fdili
  • Cyprien Desprets
  • Stephanie Le Berre
  • Olivier Blay
  • Grazziella Rouault
  • Killian Vaillant
  • Kanami Maekawa
  • Xavier Lenormand
  • Carole Huguenin
  • Arnaud Brouta
  • Jessica Porcher
  • Olivier Chancerelle
  • Alienor Hugues
  • Thomas Martineau
  • Anita Royer
  • Philippe Cadic
  • Ghislaine Caracci
  • Christian Hamon
  • Catherine Moisan
  • Geoffroy Beutter
  • Christine Le Divelec
  • François Roudier
  • Caroline Piat
  • Sebastien Carrier
  • Maria Cristina Gendre
  • Yannick Leray
  • Marie-Dominique Heyer
  • Claude Coignard
David Samzun
David Samzun Liste divers gauche
Saint-Nazaire fraternelle, responsable et créative
  • David Samzun
  • Céline Girard-Raffin
  • Xavier Perrin
  • Céline Paillard
  • Dennis Octor
  • Chloé Le Bail
  • Jean-Luc Séchet
  • Dominique Trigodet
  • Mathieu Failler
  • Lydie Mahé
  • Christophe Cotta
  • Béatrice Priou
  • Michel Ray
  • Anne-Laure Gayaud-Frénoy
  • Alain Geffroy
  • Stéphanie Lipreau
  • Eric Provost
  • Virginie Boutet-Caillé
  • Sylvain Peyron
  • Sophie Normand-Couder
  • James Le Cocq
  • Anne-Sophie Perrais
  • Guillaume Burban
  • Betty Galiot
  • Frédéric Lecomte
  • Nadège Atinault
  • Jean-Christophe Lacelle
  • Sophia Nicol
  • Didier Rialland
  • Julie Poussier
  • Franck Horn
  • Noelle Rubeaud
  • Véran Hertel
  • Julie Drogueux
  • Paul Mouraz
  • Martine Dardillac
  • Fañch-Emmanuel Guéno
  • Agnès Roy
  • Saïd Merniz
  • Aude-Marie Calvez
  • Arnaud Payen
  • Claire Rodrigues
  • Jean-François Saraganza
  • Patricia Crénéguy-Duval
  • Regis Mornet
  • Germaine Glotin-Gallen
  • Éric Guillet
  • Anne Décobert
  • Francis Gouban
Eddy Le Beller
Eddy Le Beller Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvriere - le camp des travailleurs
  • Eddy Le Beller
  • Marie-France Belin
  • Sébastien Benoît
  • Annie Hervo
  • Cédric Durandal
  • Marie-Paule Catheline
  • Alain Georget
  • Charlotte Moyon
  • Jean-François Nicolas
  • Christine Parel
  • Alain Dunay
  • Christine Richelet
  • Arnaud Philibert
  • Marylène Bertrand
  • Dominique Maire
  • Jocelyne Le Carff
  • Jean-Michel Martin
  • Marie-Claire Doussin
  • Antonin Voisine
  • Viviane Schweitzer
  • Arnaud Fontaine
  • Véronique Gormand
  • Yannick Pabois
  • Christine Hulcoq-Gourhand
  • Yoan Minot
  • Anne-Marie Blaineau
  • Azhari Bourahla
  • Eloïse Faure
  • Jean-Michel Geffroy
  • Chantal Corbihan
  • Rodolphe Ettel
  • Yolande Bertrel
  • Gérard Malcavat
  • Amandine Roland
  • Pascal Richard
  • Josette Mollé
  • Etienne Franck
  • Sophie Guyomarch
  • Éric Gandon
  • Dominique Lebas
  • Michel Gaudicheau
  • Marie-Christine Rozier
  • Pascal Corbihan
  • Diane Espiau
  • Thomas Iwema
  • Eveline Geffroy
  • Alain Garnier
  • Nadine Pabois
  • Jean-Claude Saint-Arroman
Julio Pichon
Julio Pichon Liste du Rassemblement National
RENOUVELLE-TOI SAINT-NAZAIRE !
  • Julio Pichon
  • Laurence Lanic
  • Adam Chauvel--Huz
  • Laura Gilloury
  • David Pelon
  • Aurore Goron
  • Bruno Hernandez
  • Sandra Gervier
  • Benjamin Mombelli
  • Vanessa Duhamel
  • Maxence Guéno-Chevalier
  • Olga Rigoudy
  • Olivier Le Moing
  • Claire Simoen
  • Benjamin Morio
  • Sonia Vandernoth
  • Sébastien Levesque
  • Isabelle Rouaud
  • Jean-Louis Garnier
  • Christine Monguillon
  • Philippe Simoen
  • Nathalie Gaboriau
  • Étienne Chevalier
  • Marie-Françoise Moreau
  • Siliän Schuschitz
  • Camille Cherchi
  • Joël Luigi
  • Corinne Pelon
  • Fabrice Thill
  • Rachel Poiselet
  • Jason Trebern
  • Olivia Lagrange
  • Bryan Beguin
  • Brenda Navinel-Dubois
  • Dimitri Guitton
  • Estelle Bideau
  • Nicolas Moyon
  • Aurore Bedzieckowska
  • Raymond Maslowski
  • Marie-France Guelpa
  • Didier Goron
  • Lana Pichon
  • Nassim Beida
  • Inès Agosta
  • Hervé Monnier
  • Loriane Audrain--Hamon
  • Jean-Pierre Bonnelle
  • Anne Trividic
  • Philippe Fraud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David Samzun
David Samzun (39 élus) Pour saint nazaire 		8 678 57,15%
  • David Samzun
  • Céline Girard Raffin
  • Xavier Perrin
  • Emmanuelle Bizeul
  • Alain Geffroy
  • Lydie Mahe
  • Jean-Jacques Lumeau
  • Béatrice Priou Loyer
  • Alain Manara
  • Céline Paillard
  • Christophe Cotta
  • Dominique Trigodet
  • Jean-Luc Guyodo
  • Maribel Létang-Martin
  • Jean-Luc Sechet
  • Julia Moreau
  • Eric Provost
  • Martine Dardillac
  • Dennis Octor
  • Pascale Hassane
  • Michel Ray
  • Stéphanie Lipreau
  • Jean-Marc Allain
  • Noëlle Rubeaud
  • Eddy Le Clerc
  • Virginie Boutet-Caillé
  • Saïd Merniz
  • Fabienne Defoy
  • Frédéric Lecomte
  • Anne Decobert
  • Sylvain Peyron
  • Anne-Sophie Perrais
  • Mathieu Failler
  • Lydia Mantzoutsos
  • Guillaume Burban
  • Anne-Laure Frenoy
  • Jean-Christophe Lacelle
  • Betty Galiot
  • Zine-Eddine Bibah
Pascale Hameau
Pascale Hameau (10 élus) Ensemble, solidaires et ecologistes 		6 506 42,84%
  • Pascale Hameau
  • Gwenolé Peronno
  • Gaëlle Benize-Thual
  • Cedric Turcas
  • Hanane Rebiha
  • Philippe Caillaud
  • Capucine Hauray
  • Olivier Blecon
  • Sarah Trichet-Allaire
  • François Billet
Participation au scrutin Saint-Nazaire
Taux de participation 31,38%
Taux d'abstention 68,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 757

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Samzun
David Samzun Pour saint nazaire 		6 646 39,25%
Pascale Hameau
Pascale Hameau Saint-nazaire, solidaire et ecologiste 		2 992 17,67%
Gaëlle Benize-Thual
Gaëlle Benize-Thual Saint nazaire ensemble 		2 291 13,53%
Gauthier Bouchet
Gauthier Bouchet Rassemblement national-union nazairienne 		1 193 7,04%
Stéphane Gaschignard
Stéphane Gaschignard Fiers de saintnazaire 		1 038 6,13%
Jean-Michel Texier
Jean-Michel Texier Saint nazaire avec vous! 		939 5,54%
Julien Goussot
Julien Goussot Jemsaintnazaire 		854 5,04%
Denis Lambert
Denis Lambert Saint nazaire sur mer 		604 3,56%
Eddy Le Beller
Eddy Le Beller Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		372 2,19%
Participation au scrutin Saint-Nazaire
Taux de participation 34,82%
Taux d'abstention 65,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 467

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David Samzun
David Samzun (38 élus) Fraternelle et inventive 		13 746 53,44%
  • David Samzun
  • Laurianne Deniaud
  • Eric Provost
  • Pascale Hameau
  • Yvon Renevot
  • Lydie Mahe
  • Jean-Jacques Lumeau
  • Gaëlle Benize
  • Patrice Bulting
  • Régine Le Bail
  • Martin Arnout
  • Marie Béatrice Rouille
  • Alain Manara
  • Céline Girard
  • Christophe Cotta
  • Françoise Lestien
  • Kada Mahour
  • Catherine Rouge
  • Fabrice Bazin
  • Corinne Praud
  • Jean-Luc Guyodo
  • Violaine Lucas
  • Xavier Perrin
  • Pascale Clement
  • Vincent Seguela
  • Jacqueline Rica
  • Philippe Deguiral
  • Emmanuelle Bizeul
  • Jean-Marc Allain
  • Maribel Letang-Martin
  • Hervé Braire
  • Gaëlle Da Silva
  • Jean-Luc Sechet
  • Sarah Trichet Allaire
  • Nicolas Carrey
  • Lydia Mantzoutsos
  • Saïd Merniz
  • Pascale Hassane
Ludovic Le Merrer
Ludovic Le Merrer (8 élus) Desirs de ville dynamique et solidaire 		8 496 33,03%
  • Ludovic Le Merrer
  • Florence Beuvelet
  • Jean-Michel Texier
  • Sandra Vandeuren
  • William Duval
  • Virginie Boutet-Caillé
  • Pierre-Yves Vincent
  • Dominique Trigodet
Jean-Claude Blanchard
Jean-Claude Blanchard (3 élus) Saint-nazaire bleu marine 		3 479 13,52%
  • Jean-Claude Blanchard
  • Stéphanie Sutter
  • Gauthier Bouchet
Participation au scrutin Saint-Nazaire
Taux de participation 56,34%
Taux d'abstention 43,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,95%
Nombre de votants 26 780

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Samzun
David Samzun Fraternelle et inventive 		10 514 41,36%
Ludovic Le Merrer
Ludovic Le Merrer Desirs de ville dynamique et solidaire 		6 381 25,10%
Jean-Claude Blanchard
Jean-Claude Blanchard Saint-nazaire bleu marine 		3 191 12,55%
Gilles Denigot
Gilles Denigot Changeons la ville 		1 655 6,51%
Patrick Rougé
Patrick Rougé Saint nazaire vraiment à gauche 		1 586 6,24%
Martine Dardillac
Martine Dardillac " notre parti, c'est vous " 		1 353 5,32%
Eddy Le Beller
Eddy Le Beller Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		736 2,89%
Participation au scrutin Saint-Nazaire
Taux de participation 55,18%
Taux d'abstention 44,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Nombre de votants 26 231

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