Résultat municipale 2026 à Saint-Nazaire : les informations à suivre sur le scrutin
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Nazaire [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Saint-Nazaire ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Nazaire
17:28 - Plus de 50 000 électeurs à Saint-Nazaire
À Saint-Nazaire, les élections municipales de 2026 mobilisent 52 779 électrices et électeurs qui auront la responsabilité de choisir leurs futurs représentants. Le contexte politique local est marqué par des enjeux spécifiques, reflétant les préoccupations des citoyens. Cette échéance électorale s’annonce riche en débats et en engagement citoyen. Lire sur saint-nazaire.maville.com
09:09 - Rappel : candidats qui vont se battre pour Saint-Nazaire
Cinq candidats briguent le poste de maire de Saint-Nazaire aux élections municipales de mars 2026. Denis Chéreau mise sur une liste unie des droites, tandis que Violaine Lucas propose une vision bien plus à gauche. Les points forts et faibles des candidats avant le scrutin. Lire sur actu.fr
13/03/26 - 16:52 - Avec un bilan mitigé, David Samzun peut-il encore bénéficier de la prime aux sortants
À Saint-Nazaire, David Samzun se prépare pour un troisième mandat face à une opposition diversifiée. Malmené par une pandémie ayant assombri son dernier mandat, il met en avant la stabilité souhaitée par les citoyens. Les élections municipales s’annoncent compétitives avec quatre candidats proposant des alternatives à son leadership. Lire sur actu.fr
13/03/26 - 12:27 - Le candidat Julio Pichon (RN) dévoile ses plans pour Saint-Nazaire
Julio Pichon, candidat du Rassemblement national à la mairie de Saint-Nazaire, présente ses mesures pour les 100 premiers jours après son élection. Ses axes principaux incluent la sécurité et la proximité avec les habitants, ainsi qu'un audit financier. Il annonce également des projets innovants comme un musée et des lignes maritimes. Lire sur actu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Nazaire
|Tête de listeListe
|
Violaine Lucas
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE SOYONS SAINT-NAZAIRE
|
|
Denis Chereau
Liste divers centre
UNIS POUR SAINT-NAZAIRE
|
|
David Samzun
Liste divers gauche
Saint-Nazaire fraternelle, responsable et créative
|
|
Eddy Le Beller
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvriere - le camp des travailleurs
|
|
Julio Pichon
Liste du Rassemblement National
RENOUVELLE-TOI SAINT-NAZAIRE !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Samzun (39 élus) Pour saint nazaire
|8 678
|57,15%
|
|Pascale Hameau (10 élus) Ensemble, solidaires et ecologistes
|6 506
|42,84%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Nazaire
|Taux de participation
|31,38%
|Taux d'abstention
|68,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 757
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Samzun Pour saint nazaire
|6 646
|39,25%
|Pascale Hameau Saint-nazaire, solidaire et ecologiste
|2 992
|17,67%
|Gaëlle Benize-Thual Saint nazaire ensemble
|2 291
|13,53%
|Gauthier Bouchet Rassemblement national-union nazairienne
|1 193
|7,04%
|Stéphane Gaschignard Fiers de saintnazaire
|1 038
|6,13%
|Jean-Michel Texier Saint nazaire avec vous!
|939
|5,54%
|Julien Goussot Jemsaintnazaire
|854
|5,04%
|Denis Lambert Saint nazaire sur mer
|604
|3,56%
|Eddy Le Beller Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|372
|2,19%
|Participation au scrutin
|Saint-Nazaire
|Taux de participation
|34,82%
|Taux d'abstention
|65,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 467
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Samzun (38 élus) Fraternelle et inventive
|13 746
|53,44%
|
|Ludovic Le Merrer (8 élus) Desirs de ville dynamique et solidaire
|8 496
|33,03%
|
|Jean-Claude Blanchard (3 élus) Saint-nazaire bleu marine
|3 479
|13,52%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Nazaire
|Taux de participation
|56,34%
|Taux d'abstention
|43,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,95%
|Nombre de votants
|26 780
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Samzun Fraternelle et inventive
|10 514
|41,36%
|Ludovic Le Merrer Desirs de ville dynamique et solidaire
|6 381
|25,10%
|Jean-Claude Blanchard Saint-nazaire bleu marine
|3 191
|12,55%
|Gilles Denigot Changeons la ville
|1 655
|6,51%
|Patrick Rougé Saint nazaire vraiment à gauche
|1 586
|6,24%
|Martine Dardillac " notre parti, c'est vous "
|1 353
|5,32%
|Eddy Le Beller Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|736
|2,89%
|Participation au scrutin
|Saint-Nazaire
|Taux de participation
|55,18%
|Taux d'abstention
|44,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Nombre de votants
|26 231
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