Résultat municipale 2026 à Sarcelles : consultez tous les résultats du 1er tour sur place

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sarcelles

Tête de listeListe
Bassi Konate
Bassi Konate Liste Divers
SARCELLES UNIE POUR RÉUSSIR
  • Bassi Konate
  • Christine Champel
  • Aristote Zola
  • Khedoudja Hadjadj
  • Grégory Fournier
  • Laila Hamdaoui
  • Nabil Chabane
  • Marina Ribeiro
  • Frédéric Bride
  • Merchat Baboutana
  • Cyril Abel
  • Aysate Chanfi
  • Samba Gassama
  • Stéphanie Amram
  • Nivel Diril
  • Turkan Inan
  • Kévin Zindy
  • Khadidja Bouguelmouna
  • Sambou Diaby
  • Elodie Lemonnier
  • Sibiry Konate
  • Sabrina Meslem
  • Arif-Emre Atas
  • Inès Herbadji
  • Régis Ramos
  • Aurélie Wallabregue
  • Hassan Hammane
  • Sihem Bsila
  • Mamadou Diallo
  • Aicha Coulibaly
  • Cyril Mougeot
  • Laure Sissoko
  • Henrienette Melizer
  • Marwa Jebbouri
  • Ul Zaman Tahawar
  • Fatoumata Traore
  • Nisnthan Manoharan
  • Maria Rocio Pastor
  • Romain Prebin
  • Mariam Magana
  • Walid Ahamed
  • Linda Kouhil
  • Mohamed Lyes Kassa
  • Rizwanah Toofanee
  • James Sargin
  • Muriel Kindelberger
  • Abdoulaye Serouga
François-Xavier Valentin
François-Xavier Valentin Liste Divers
SARCELLES POUR TOUS
  • François-Xavier Valentin
  • Chantal Grolier
  • Ninos Oclin
  • Laetitia Ben Atouil
  • Yelikh Bouandzi
  • Odile Stanciu
  • Ali Boujerfaoui
  • Julia Uzan
  • Thomas Mendy
  • Patricia Deloison-Hucher
  • Frédéric Diril
  • Vanessa Marciano
  • Charles Kissy
  • Chaymaa Amraoui
  • Moussa Drame
  • Corinne Hamard
  • Safyan Iqbal
  • Roumana Mouhamad
  • Vidal Elbaz
  • Keerthiga Thirumanavalan
  • David Grandon
  • Jocelyne Mayol
  • Sébastien Yalap
  • Diren Erdogan
  • Issa Diop
  • Océane Trepon
  • Frédéric Moulin
  • Christine Thome
  • Mahmoud Ayadi
  • Hafosoata Bakari
  • Nouredine Maatoug
  • Anissa Mahamat
  • Ibrahim Saounera
  • Hatun Ide-Yalap
  • Patrick Toulmet
  • Aissé Diabira
  • Michel Nedjar
  • Mariama Drame
  • Younés Kaddouri
  • Sylvie Ntantu-Nsundi
  • Christian Laurencin
  • Jennifer Kapita Lufu
  • Jérémy Kusz
  • Lydie Bertrand
  • Kavinraj Thirumanavalan
  • Elinette Zamor
Patrick Haddad
Patrick Haddad Liste du Parti socialiste
UNE AMBITION POUR SARCELLES
  • Patrick Haddad
  • Maïmouna Camara
  • John Borges
  • Annick L'Ollivier-Langlade
  • Sylvain Lassonde
  • Charlotte Rabih
  • Antoni Yalap
  • Smina Gater
  • Christian Simakala
  • Shaïstah Raja
  • Charles Soufir
  • Chantal Ahounou
  • Baba Diallo
  • Cynthia Mouyombo
  • Stéphane Yabas
  • Isabel Plo
  • Saïd Rahmani
  • Laura Menaceur
  • Manuel Alvarez
  • Djamila Hamiani
  • Elie Krief
  • Déborah Israel
  • Navaz Mouhamadaly
  • Lamya Matoub
  • Sébastien Moulun
  • Gwendoline de Brito de Barros
  • Christian Séranot
  • Maïmouna Ba
  • Youssouf Assoumani
  • Virginie Michault
  • Jean-Jacques Krys
  • Stevyne N'Zaba
  • Antoine Sak
  • Maria Santos-Baltazar
  • Frantz Morice
  • Laurence Ayache
  • Laurent Kallyt
  • Hadia Boina
  • Ferdinand Gbeuly
  • Florence Yalap
  • Mohamed Larbi Haouat
  • Nancy Perez
  • Johnny Nguyen
  • Marie-Madeleine Cagnard
  • Djibril Diaw
  • Suzy Khachatryan
  • Claude Acakpo
Mohamed Ali Abchiche
Mohamed Ali Abchiche Liste divers gauche
POUR UN SARCELLES POPULAIRE
  • Mohamed Ali Abchiche
  • Ibtissam Ait Azzi
  • Serhat Gulaydin
  • Françoise Gibert
  • James Nagaya
  • Laëtitia Maury
  • Samy Benkarroun
  • Fadwa Chaaouri
  • Luis Duarte
  • Malika Ferdjallah
  • Akilan Sundappan
  • Ouassila Kiffouche
  • Amandyto Cadeus
  • Léticia Wallet
  • Ghyslain Delicato
  • Mouna El Amrani
  • Ahmed Diomande
  • Aziza Zerrouk
  • Julien Oukaci
  • Heïdenkelle Hurtus Riolzir
  • Rajib Kumar Saha
  • Yasmine Ouhachi
  • Zahid Rehmat
  • Marie-Antoinette Leufroy
  • Thierry Gun
  • Louiza Bounache
  • Fred Palmier
  • Amina Zerrouk
  • Daniel Julieno
  • Farida Tahit
  • Meloud Khelifi Otmane
  • Eliane Brugon
  • Rosan Hurtus
  • Chaïma Lasri
  • Régis Mbari
  • Jennifer Nagaya
  • Guillaume Téné
  • Christelle Agnesa
  • Julien Pringot
  • Kenza Ouhachi
  • Mohamed Zinedine Ait Azzi
  • Céline Kara
  • Ferhat Gulaydin
  • Melissa-Myriam Benkarroun
  • Kamel Sadki

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Haddad
Patrick Haddad (36 élus) Rassemblés pour sarcelles 		5 584 57,85%
  • Patrick Haddad
  • Annick L'ollivier-Langlade
  • Manuel Alvarez
  • Jocelyne Mayol
  • Charles Soufir
  • Shaïstah Raja
  • Antoni Yalap
  • Cynthia Mouyombo
  • Christian Simakala
  • Chantal Ahounou
  • Stephane Yabas
  • Isabel Plo
  • Jean Jacques Krys
  • Marie-Annick Dupre
  • Saïd Rahmani
  • Deborah Israel
  • Youri Mazou-Sacko
  • Anissat Djounaid
  • Serge Samama
  • Djamila Hamiani
  • Eric Checco
  • Charlotte Rabih
  • Sylvain Lassonde
  • Anissa Mahamat
  • Navaz Mouhamadaly
  • Tandlich Isabelle
  • Elie Krief
  • Laura Menaceur
  • Christian Séranot
  • Sylvia Barbu
  • John Borges
  • Julie Em
  • Lazare Benaccoun
  • Maïmouna Camara
  • Sebastien Koua Ano
  • Sylvie Laposta
François Pupponi
François Pupponi (9 élus) Pour que vive sarcelles 		4 068 42,14%
  • François Pupponi
  • Annie Peronnet
  • François-Xavier Valentin
  • Samira Aidoud
  • Ali Abchiche
  • Fabienne Sroussi
  • Jocelyn Assor
  • Patricia Hucher
  • Rene Taieb
Participation au scrutin Sarcelles
Taux de participation 36,02%
Taux d'abstention 63,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 922

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Haddad
Patrick Haddad Rassemblés pour sarcelles 		3 014 38,99%
François-Xavier Valentin
François-Xavier Valentin Pour que vive sarcelles 		2 841 36,75%
Farouk Zaoui
Farouk Zaoui Reussir sarcelles ensemble 		730 9,44%
Jocelyn Assor
Jocelyn Assor Pour sarcelles 		583 7,54%
Mourad Chikaoui
Mourad Chikaoui Sarcelles reunie 		561 7,25%
Participation au scrutin Sarcelles
Taux de participation 29,53%
Taux d'abstention 70,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 098

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Pupponi
François Pupponi (38 élus) Pour sarcelles la ville qu'on aime 		6 946 63,12%
  • François Pupponi
  • Isabelle Beressi
  • Antoine Espiasse
  • Annie Peronnet
  • Ali Abchiche
  • Matata Jacques
  • Georges Oclin
  • Sandrine Peronnet
  • Gérard Uzan
  • Annick-Jeanine L'ollivier-Langlade
  • Patrick Haddad
  • Chantal Ahounou
  • Nicolas Maccioni
  • Fabienne Sroussi
  • Charles Soufir
  • Marie-Chantal Fabrer
  • Frédéric Nicolas
  • Marie-Annick Dupre
  • Jocelyn Assor
  • Deborah Israel-Sebbagh
  • Mourad Chikaoui
  • Isabel Plo
  • Daniel Doman
  • Jocelyne Mayol
  • Jean-Pierre Passe-Coutrin
  • Nadine Langlet
  • Manuel Alvarez
  • Evelyne Planson
  • Youri Mazou-Sacko
  • Gabrielle Minfir
  • Issa Diop
  • Anne-Marie Bergeaud
  • Farid Berhal
  • Jeanne Gomez
  • Charles-Audin Bosse
  • Catherine Vesperini
  • Antoni Yalap
  • Kathleen M'batlina
Marc Sonnet
Marc Sonnet (5 élus) Le changement pour sarcelles 		2 280 20,72%
  • Marc Sonnet
  • Julie Nakache
  • David Grandon
  • Samira Aidoud
  • Roger Balazard
Farouk Zaoui
Farouk Zaoui (1 élu) Reussir sarcelles 2014 		705 6,40%
  • Farouk Zaoui
Christian Simakala
Christian Simakala (1 élu) Les cles du succes pour sarcelles 		677 6,15%
  • Christian Simakala
Mourad Boughanda
Mourad Boughanda Mieux vivre a sarcelles 		395 3,58%
Participation au scrutin Sarcelles
Taux de participation 41,78%
Taux d'abstention 58,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,60%
Nombre de votants 11 533

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