Résultat municipale 2026 à Sarcelles : consultez tous les résultats du 1er tour sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarcelles [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Sarcelles sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Sarcelles
18:59 - Sarcelles : démographie, élections et perspectives d'avenir
En pleine campagne électorale municipale, Sarcelles est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 58 576 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 4 075 entreprises, Sarcelles permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 24,10% des résidents sont des enfants, et 23,25% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 14 893 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 914 euros par an, la ville affiche un taux de chômage de 19,27%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Sarcelles, où les moins de 30 ans correspondent à 46% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.
17:57 - Quels résultats du RN à Sarcelles avant les élections de 2026 ?
Le mouvement lepéniste ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Sarcelles il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 12,62% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 32,13% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 9,33% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Sarcelles comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 20,66% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 21,35% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Sarcelles. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 32,13% lors du vote final.
17:27 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Val d'Oise avec 39,79% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 34,77%, contre 42,51% en 2014.
16:58 - Les électeurs de Sarcelles peu mobilisés lors des scrutins
À l'occasion de ces élections municipales, le degré de la participation jouera lourdement sur les résultats de Sarcelles. La participation s'élevait à 29,53 % pour le premier tour des municipales de 2020 (très en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale) alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se manifestent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 64,38 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 36,55 % des électeurs (soit environ 9 853 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 55,71 %, bien au-delà des 30,32 % enregistrés en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres établissent le profil d'une commune en déficit de participation par rapport au reste de la France.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sarcelles
|Tête de listeListe
|
Bassi Konate
Liste Divers
SARCELLES UNIE POUR RÉUSSIR
|
|
François-Xavier Valentin
Liste Divers
SARCELLES POUR TOUS
|
|
Patrick Haddad
Liste du Parti socialiste
UNE AMBITION POUR SARCELLES
|
|
Mohamed Ali Abchiche
Liste divers gauche
POUR UN SARCELLES POPULAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Haddad (36 élus) Rassemblés pour sarcelles
|5 584
|57,85%
|
|François Pupponi (9 élus) Pour que vive sarcelles
|4 068
|42,14%
|
|Participation au scrutin
|Sarcelles
|Taux de participation
|36,02%
|Taux d'abstention
|63,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 922
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Haddad Rassemblés pour sarcelles
|3 014
|38,99%
|François-Xavier Valentin Pour que vive sarcelles
|2 841
|36,75%
|Farouk Zaoui Reussir sarcelles ensemble
|730
|9,44%
|Jocelyn Assor Pour sarcelles
|583
|7,54%
|Mourad Chikaoui Sarcelles reunie
|561
|7,25%
|Participation au scrutin
|Sarcelles
|Taux de participation
|29,53%
|Taux d'abstention
|70,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 098
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Pupponi (38 élus) Pour sarcelles la ville qu'on aime
|6 946
|63,12%
|
|Marc Sonnet (5 élus) Le changement pour sarcelles
|2 280
|20,72%
|
|Farouk Zaoui (1 élu) Reussir sarcelles 2014
|705
|6,40%
|
|Christian Simakala (1 élu) Les cles du succes pour sarcelles
|677
|6,15%
|
|Mourad Boughanda Mieux vivre a sarcelles
|395
|3,58%
|Participation au scrutin
|Sarcelles
|Taux de participation
|41,78%
|Taux d'abstention
|58,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,60%
|Nombre de votants
|11 533
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