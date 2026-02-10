Résultat municipale 2026 à Sarcelles : consultez tous les résultats du 1er tour sur place

Programme de Mohamed Ali Abchiche à Sarcelles (POUR UN SARCELLES POPULAIRE)

Engagement citoyen

La candidature de Mohammed Ali Abchiche repose sur une volonté de proximité avec les habitants de Sarcelles. L'équipe souhaite remettre l'action publique au service du quotidien, en prônant la transparence et l'efficacité. Ce projet s'appuie sur une expérience de terrain et un engagement fort dans les domaines syndical, associatif et municipal.

Éducation et inclusion

L'éducation est une priorité essentielle, avec des propositions pour améliorer le pré-scolaire et renforcer l'inclusion des enfants en situation de handicap. Une attention particulière sera portée à l'égalité entre les quartiers, notamment par une révision de la carte scolaire. Le soutien aux familles, à la jeunesse et aux seniors sera également renforcé pour favoriser le lien intergénérationnel.

Qualité de vie et environnement

Le projet met l'accent sur la santé, l'environnement et la qualité de vie des habitants. Des actions de prévention, la promotion du sport pour tous et la protection des espaces verts sont au programme. Un moratoire sur la bétonnisation excessive et un soutien accru aux associations seront également mis en place pour renforcer le lien social.

Démocratie locale

Une transformation du fonctionnement municipal est envisagée pour favoriser la démocratie locale. Cela inclut une plus grande implication des habitants et de l'opposition dans les commissions. L'objectif est d'instaurer un dialogue social apaisé avec les agents et d'assurer une gestion financière rigoureuse au service de l'intérêt collectif.