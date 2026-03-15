Résultat municipale 2026 à Sarcelles : les résultats du 1er tour révélés ce dimanche, toute l'actualité
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarcelles [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Sarcelles ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Sarcelles
16:47 - À Sarcelles, Patrick Haddad vise une réélection dès le premier tou
À Goussainville, sept candidats incluent Abdelaziz Hamida et Sonia Yembou, avec un avenir incertain. Saint-Brice-sous-Forêt voit Virginie Préhoubert en favorite, mais trois autres candidats se présentent. À Sarcelles, Patrick Haddad vise une réélection dès le premier tour après un bon score en 2020. Lire sur actu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sarcelles
|Tête de listeListe
|
Bassi Konate
Liste Divers
SARCELLES UNIE POUR RÉUSSIR
|
|
François-Xavier Valentin
Liste Divers
SARCELLES POUR TOUS
|
|
Patrick Haddad
Liste du Parti socialiste
UNE AMBITION POUR SARCELLES
|
|
Mohamed Ali Abchiche
Liste divers gauche
POUR UN SARCELLES POPULAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Haddad (36 élus) Rassemblés pour sarcelles
|5 584
|57,85%
|
|François Pupponi (9 élus) Pour que vive sarcelles
|4 068
|42,14%
|
|Participation au scrutin
|Sarcelles
|Taux de participation
|36,02%
|Taux d'abstention
|63,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 922
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Haddad Rassemblés pour sarcelles
|3 014
|38,99%
|François-Xavier Valentin Pour que vive sarcelles
|2 841
|36,75%
|Farouk Zaoui Reussir sarcelles ensemble
|730
|9,44%
|Jocelyn Assor Pour sarcelles
|583
|7,54%
|Mourad Chikaoui Sarcelles reunie
|561
|7,25%
|Participation au scrutin
|Sarcelles
|Taux de participation
|29,53%
|Taux d'abstention
|70,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 098
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Pupponi (38 élus) Pour sarcelles la ville qu'on aime
|6 946
|63,12%
|
|Marc Sonnet (5 élus) Le changement pour sarcelles
|2 280
|20,72%
|
|Farouk Zaoui (1 élu) Reussir sarcelles 2014
|705
|6,40%
|
|Christian Simakala (1 élu) Les cles du succes pour sarcelles
|677
|6,15%
|
|Mourad Boughanda Mieux vivre a sarcelles
|395
|3,58%
|Participation au scrutin
|Sarcelles
|Taux de participation
|41,78%
|Taux d'abstention
|58,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,60%
|Nombre de votants
|11 533
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