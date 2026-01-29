Résultat municipale 2026 à Tarbes : les résultats du 1er tour dévoilés ce dimanche, toute l'actu
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarbes [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Tarbes ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Tarbes
07:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Tarbes ?
Les 29 bureaux de vote de l'agglomération de Tarbes ferment à 18 h en prévision du dépouillement. Les élections municipales offrent la possibilité aux votants de Tarbes de donner leur opinion sur les enjeux qui affectent leur commune. À Tarbes et ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. À titre de rappel, Gérard Trémège (Divers droite) a gagné la mairie au deuxième tour en 2020. Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les municipales 2026 à Tarbes est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
14/03/26 - 14:26 - Un cinéma propose un tarif réduit pour les électeurs de Tarbes
À Tarbes, le Méga CGR incite à voter lors des élections municipales de 2026 en offrant un tarif réduit de 7 € pour les électeurs qui se feront tamponner leur carte électorale ce dimanche 15 mars. Cette initiative vise à encourager la participation électorale tout en profitant d'une sortie cinéma. Le directeur souligne l'importance de l'acte citoyen associé à cette démarche. Lire sur ladepeche.fr
14/03/26 - 08:11 - Un taux d'abstention qui pourrait tout chambouler à Tarbes pour les élections municipales
Les élections municipales de 2026 à Tarbes s'annoncent incertaines avec sept candidats en lice pour succéder à Gérard Trémège, élu en 2020. Le taux d'abstention élevé de 66% lors des précédentes élections pourrait influencer les résultats des premiers tours. Les premiers résultats du 15 mars détermineront les enjeux pour le second tour du 22 mars. Lire sur lasemainedespyrenees.fr
13/03/26 - 17:22 - Eric Peyrègne propose une nouvelle ère politique à Tarbes
Eric Peyrègne a présenté sa campagne pour les élections municipales de 2026 à Tarbes devant 200 personnes. Il promet une nouvelle gouvernance avec des actions contre la délinquance, la création d'un centre de santé, et des investissements dans le centre-ville. Son message a reçu le soutien de Jordan Bardella, soulignant l'importance de cette élection. Lire sur ladepeche.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tarbes
|Tête de listeListe
|
Pierre Lagonelle
Liste divers centre
TARBES POUR TOUS
|
|
Eric Peyrègne
Liste du Rassemblement National
TARBES, LE TEMPS DU CHANGEMENT
|
|
Kevin Gracia
Liste d'union à gauche
Collectif Unitaires : Rassembler Tarbes
|
|
François Meunier
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Hervé Charles
Liste d'union à gauche
TARBES CITOYENNE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|
|
Pascal Claverie
Liste divers centre
TARBES LA FORCE D'AGIR
|
|
Michel Garnier
Liste divers droite
TARBES NATURELLEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Trémège (33 élus) Tarbes horizon 2030
|4 663
|52,79%
|
|Myriam Mendez (5 élus) Tarbes le renouveau
|2 134
|24,15%
|
|Hervé Charles (5 élus) Tarbes citoyenne écologique et solidaire
|2 036
|23,04%
|
|Participation au scrutin
|Tarbes
|Taux de participation
|34,10%
|Taux d'abstention
|65,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 077
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Trémège Tarbes horizon 2030
|3 955
|41,39%
|Hervé Charles Tarbes citoyenne écologique et solidaire
|1 454
|15,21%
|Pierre Lagonelle Tarbes pour tous
|1 317
|13,78%
|Myriam Mendez Tarbes le renouveau
|1 283
|13,42%
|Olivier Monteil Rassemblement pour tarbes
|707
|7,39%
|José Navarro L'avenir en commun.e
|638
|6,67%
|Francois Meunier Lutte ouvriére faire entendre le camp des travailleurs
|116
|1,21%
|Brahim El Batbouti Tarbes ensemble
|85
|0,88%
|Participation au scrutin
|Tarbes
|Taux de participation
|36,93%
|Taux d'abstention
|63,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 835
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Trémège (34 élus) Tarbes 2014 renouveler la confiance
|7 952
|52,95%
|
|Michèle Pham-Baranne (4 élus) Ambitions nouvelles pour tarbes
|2 795
|18,61%
|
|Marie-Pierre Vieu (3 élus) Tarbes citoyenne
|2 177
|14,49%
|
|Pierre Lagonelle (2 élus) Tarbes pour tous
|1 699
|11,31%
|
|François Meunier Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|393
|2,61%
|Participation au scrutin
|Tarbes
|Taux de participation
|55,20%
|Taux d'abstention
|44,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,33%
|Nombre de votants
|15 533
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