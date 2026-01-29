Résultat municipale 2026 à Tarbes : les résultats du 1er tour dévoilés ce dimanche, toute l'actu

Pierre Lagonelle Liste divers centre

TARBES POUR TOUS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Pierre Lagonelle Programme de Pierre Lagonelle à Tarbes (TARBES POUR TOUS) Santé Le projet de construction d'un nouvel hôpital sur le site de Tarbes est essentiel pour améliorer les services de santé. Un deuxième centre municipal de santé et un centre de soins dentaires seront également instaurés pour répondre aux besoins de la population. Ces initiatives visent à garantir un accès aux soins de qualité pour tous les habitants. Sécurité La création d'un poste de police mobile permettra de renforcer la sécurité dans les zones sensibles de Tarbes. En augmentant les moyens humains et matériels de la police municipale, nous assurerons une présence accrue sur le terrain. Des éducateurs en prévention seront également déployés dans tous les quartiers pour favoriser la tranquillité publique. Commerce et centre-ville Nous souhaitons redynamiser le centre-ville de Tarbes en le rendant plus agréable et accessible. La mise en place d'un stationnement simplifié et gratuit ainsi que la création d'espaces piétons sont des mesures clés de notre projet. De plus, une navette électrique gratuite facilitera les déplacements depuis les quartiers périphériques. Environnement Un véritable "Plan Vélo" sera mis en œuvre pour promouvoir des déplacements sécurisés à Tarbes. Nous prévoyons également la plantation de 1000 arbres et la création du Parc de l’Adour pour améliorer la qualité de vie. La protection des quartiers contre les inondations sera une priorité pour assurer la sécurité des habitants.

Pierre Lagonelle

Antoinette Descamps

Sélim Dagdag

Colette Laborde

Richard Cassou

Laurence Toneatti

Frédéric Laval

Nadine Duez

Brahim El Batbouti

Jaël Reyes

Pierre Soulard

Marie-Hélène Bru

Daniel Lepercq

Laura Cassou

Christophe Berdos

Maeva Rey

Guillaume Charlet

Fabienne Pic

Jérôme Giner

Déborah Fournier

Roland Torres

Sandra Pomes

Olivier Ducastaing

Fabienne Salles

Thierry Beurier

Béatrice Castet

Dominique Arberet

Jacqueline Roumignières

Cèdrik Beler

Hélène Aubadie-Ladrix

Daniel Rigal

Joëlle Salers

Arnaud Saura

Anne-Laure Sechaud

Sophien Maanani

Nadjaria Halidi

Antonio Dos Santos

Valérie Odet

Alain Duclap

Blandine Peirolo

Idris Raossanaly

Dominique Baudrimont

Jean Orgambide

Beatrice Serres

Philippe Adam

Eric Peyrègne Liste du Rassemblement National

TARBES, LE TEMPS DU CHANGEMENT Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Eric Peyrègne Programme de Eric Peyrègne à Tarbes (TARBES, LE TEMPS DU CHANGEMENT) Sécurité à Tarbes La sécurité est présentée comme une priorité absolue pour le mandat d'Eric PEYREGNE. Des mesures concrètes seront mises en place, telles que le triplement des effectifs de la police municipale et une présence renforcée dans tous les quartiers. L'objectif est de rétablir l'autorité républicaine et de garantir un environnement sûr pour tous les Tarbais. Santé pour tous La santé est décrite comme une urgence majeure à Tarbes, avec un besoin urgent de médecins et d'accès aux soins. Un grand centre de santé municipal sera créé pour regrouper divers professionnels de la santé et améliorer l'accès aux soins. Cette initiative vise à lutter contre le désert médical et à garantir l'égalité d'accès aux services de santé. Gestion responsable Eric PEYREGNE s'engage à une gestion rigoureuse et transparente des finances publiques. Il promet de ne pas augmenter les impôts et de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en réduisant progressivement la dette. Cette approche vise à assurer que l'argent public soit utilisé de manière efficace et au service de l'intérêt général. Proximité avec les citoyens La proximité avec les citoyens est un autre engagement clé de la campagne d'Eric PEYREGNE. Il se veut un Maire accessible, à l'écoute des habitants et réactif à leurs besoins. Cette approche vise à renforcer le lien entre la municipalité et les Tarbais, en garantissant une présence sur le terrain et une communication ouverte.

Eric Peyrègne

Véronique Dutrey

Francis Lagleyze

Valérie Le Menach

Bruno Despres

Sandra Wolff

Jean-Charles Flament

Manon Cazajous

Jean-Luc Flament

Sylvie Leuca

Thierry Robert

Jocelyne Lafourcade

Lenny Espoune-Solignac

Sylvie Durand

Jean-Philippe Puissegur

Josiane Perez

Philippe Totaro

Anne Somprou

Patrick Machenaud

Cassandra Leroy

Florent Aguillon

Christelle Giner

Claude Domec

Chantal Perissinotto

Grégory Barou

Dominique Perez

Juan Sanchez

Nell Jalouneix

Dominique Lode

Sylvie Lormand

Serge Bouthors

Elisa Gamelon

Bruno Vincendeau

Emma Peyregne

Enzo Richard

Corine Gago

Spartak Gevorgyan

Sandrine Vacher

Paul-Owen Jantet

Justine Flament

Jacques Vacher

Florence Schaefer

Georges Schiele

Franceline Schiele

Kevin Gracia Liste d'union à gauche

Collectif Unitaires : Rassembler Tarbes Voir la liste des candidats

Kevin Gracia

Alexandra Dubois

Nicolas Boissel

Martine Fages-Pouy

Thierry Touya

Michèle Moreau-Suzanne

Thomas Sourp

Michèle Pham-Baranne

Anthony Abadie

Ghislaine Chevalier

Pierre Courrèges

Béatrice Guillemin

Loïc Jego

Laetitia Carballal Perdiz

Michaël Bages

Sophie Monnereau

Henri Lourdou

Véronique Haudebourg

Andréa Macorigh

Nicole Gibaud

Denis Montals

Josette Tulet

Nicolas Hernandez

Zoé Deback

Bernard Grangé

Marie-Odile Hillenweck

Gérard Aupetit

Christiane Pascale

Julien Gaillard

Agnès Latrille

Matthias Pavillon

Elisabeth Daupagne

François Thuaux

Francine Touzaa-Castex

Michel Siani

Sylvie Celerier

Guy Tournerie

Colette Steinbach

Gilles Fabre

Karine Alvarez

Marcel Fages

Nadine Forgues

Julien Limery

Martine Ibrac

François Meunier Liste d'extrême-gauche

Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs Voir la liste des candidats

François Meunier

Maria Saez

Camel Richter

Elsa Lapalisse

Jean Travert

Brigitte Berthelot

Laurent Bortolozzo

Sylvie Cinq-Frais

Robert Dauvergne

Béatrice Sarcy

Mathias Lujan

Lynda Boumaza

Carl Vincent

Emilia Bumbu

Michel Capdessus

Valérie Labassa

Guy Bonneville

Cécile Govoreanu

Christian Fort

Laure Charrouin

Dominique Branchon

Violette Nicolet

Dorian Varichon

Nicole Constant

Jean Domenet

Régine Del Arco

Mayroan Bastardo

Jeannie Delord

Jean-Michel Cassé

Jocelyne Firer

Laurent Vibler

Joëlle Cardy

Xavier Marvillet

Audrey Sistac

Noureddine Abir

Irène Meunier

Olivier Lobry

Carmen Oncina

Vivien Mouquet

Léone Bruyère

Floréal Casanova

Violette Zueras

Yves Millet

Hervé Charles Liste d'union à gauche

TARBES CITOYENNE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Hervé Charles Programme de Hervé Charles à Tarbes (TARBES CITOYENNE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE) Transition Écologique Nous engageons résolument Tarbes dans la transition écologique. Les quartiers seront rénovés en privilégiant la réhabilitation des bâtiments et la lutte contre la vacance commerciale et locative. La gratuité des transports en commun sera mise en place à l’échelle du mandat et la circulation apaisée favorisera cyclistes et piétons. Démocratie Locale Nous voulons rendre la ville à ses habitants. La démocratie locale doit devenir une pratique réelle : création d’un droit des adjoints à la participation citoyenne, institutionnalisation d’assemblées citoyennes, conseil municipal des enfants et participation des agent·es territoriaux aux décisions. Les associations seront soutenues de manière transparente et durable. Solidarité et Inclusion Nous voulons aussi une ville solidaire. Un CCAS renforcé garantira l’accès aux droits pour toutes et tous, et nous lutterons contre le logement insalubre en instaurant le permis de louer. Nous préserverons l’hôpital public de Tarbes et créerons un service municipal de prévention santé, une mutuelle et un centre de santé municipal. Rénovation Urbaine Le bilan est préoccupant : fermeture de GIAT sans reconquête industrielle, emploi fragilisé, centre-ville déserté. Tarbes avait besoin d’énergie collective, elle a hérité de résignation. Nous voulons permettre à chacun de vivre dignement et redonner confiance là où s’est installée la défiance.

Hervé Charles

Rébecca Caley

Laurent Rougé

Héloïse Dasse

Gaëtan Chambrié

Marie-José Boëllmann

Naïme Taibaly

Charlotte Mauries

Christophe Galy

Leïla Louar

Bernard Monnet

Angélique Samaran

Paul Domenges

Marielle Bégué

Larbi Rhabbour

Catherine Gourbier

Maxime Maysonnade

Cécile Quémeras

Jean-Michel Boutigny

Catherine Perrier

Laurent Betous

Emelyn de Boisvilliers

Michaël Labarre

Michèle Sarcia

Francis Capdevielle

Lucile Malpeaux

Loan Heugas

Juliette Achigar

Alain Hondaa

Isabelle Charles

Lucas Maleville

Mary-José de la Cruz

Eric Seus

Mathilde Martinez

Serge Caussade

Michèle Hemery

Patrice Benyettou

Guilaine Fauché

Claude Martin

Joaquina Bassompierre

Pierre Lacaze

Yolande Guinle

Pascal Toussaint

Christiane Pinero

Gilbert Garrot

Pascal Claverie Liste divers centre

TARBES LA FORCE D'AGIR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Pascal Claverie Programme de Pascal Claverie à Tarbes (TARBES LA FORCE D'AGIR) Protection des citoyens La sécurité des Tarbais est une priorité essentielle. Des mesures telles que la création d'un commissariat commun à l'Arsenal et le renforcement de la brigade de nuit sont envisagées. L'objectif est de garantir un environnement sûr et de lutter contre les violences. Dynamisation économique Pour revitaliser l'économie locale, une baisse de 10 % du taux des impôts locaux est proposée. La réindustrialisation et le soutien aux commerces sont au cœur des initiatives pour stimuler l'activité économique. La modernisation du Parc Expo est également prévue pour attirer de nouveaux événements. Préparation de l'avenir Un programme intitulé "1ère clé" sera mis en place pour accompagner les jeunes actifs dans leur insertion professionnelle. La rénovation des écoles et le soutien aux familles sont des actions essentielles pour améliorer le cadre de vie. De plus, un effort sera fait pour redresser les clubs de Rugby et Basket féminin. Engagement pour Tarbes Le candidat se positionne comme un maire responsable, prêt à unir les forces pour le bien de la ville. Il insiste sur la nécessité d'agir ensemble pour faire face aux défis actuels. La détermination à redresser Tarbes est au cœur de son engagement politique.

Pascal Claverie

Elisabeth Brunet

Michaël Ducrocq

Zouliha Chebbah

Marc Andres

Virginie Siani Wembou

Mickaël Genais

Angélique Carpentier

Michel Nogue

Siranouche Sossyan

Franck Aubard

Sandra Munoz

Abdellah Boudjemaa

Laure Bertrand

Christophe Marquet

Lucie Mauvezin

Florian Hourdou

Sabrina Houard

Jean-Luc Legret

Cathy Laüt

Yves Haure

Fayrouze Abdou

Philippe Chalus

Pierrette Broueilh

Pascal Soumoulou

Marielle Picard

Valentin Rouby

Sandrine Delon

Pascal Markhoff

Elisabeth Claverie

Francis Nicolaï

Maryse Forgues

Gérard Cascino

Carmen Bordedebat

Daniel Daleas

Elisabeth Chouraqui

Jérôme Soulier

Laëtitia Petit

Yves Janiszewski

Fabienne Domenges

Jean-Jacques Grosset

Marie Thieffine--Chave

Bernard Kamsu Foguem

Corinne Durand

Joël Dannenberger

Michel Garnier Liste divers droite

TARBES NATURELLEMENT Voir la liste des candidats