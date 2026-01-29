Résultat municipale 2026 à Tarbes : les résultats révélés, découvrez l'issue du vote dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tarbes [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Tarbes sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Tarbes
18:59 - Tarbes : démographie, élections et stratégies politiques
Quelle influence la population de Tarbes exerce-t-elle sur le résultat des municipales ? Avec un taux de chômage de 19,26% et une densité de population de 2905 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 010 euros/mois peut être l'expression de difficultés économiques locales. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 10,11% et d'une population immigrée de 12,21% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 10,16% à Tarbes, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.
17:57 - La montée du vote RN RN à Tarbes avant les municipales 2026
Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des élections locales à Tarbes en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 21,33% des votes lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 42,76% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 15,42% à la formation d'extrême droite au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions liées à la municipalité. Un score insuffisant, à Tarbes comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 30,27% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 34,34% pour le mouvement lepéniste sur l'ensemble des circonscriptions de Tarbes. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 45,27% lors du vote définitif.
17:51 - Le taux de participation des Hautes-Pyrénées à 17h s'élève à 55,59%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 55,59% dans les Hautes-Pyrénées.
16:58 - À Tarbes, l'abstention s'annonce forte aux municipales
Six ans avant l'élection de ce dimanche à Tarbes, le premier tour du scrutin municipal avait vu 36,93 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, un score en demi-teinte. C'étaient 9 835 votants qui s'étaient mobilisés alors que la pandémie du coronavirus frappait le pays. S'agissant de choisir leur maire, les élections municipales restent pourtant traditionnellement, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les électeurs se déplacent en nombre. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 68,55 %. La mobilisation aux législatives, chiffrée pour sa part à 44,55 % en 2022, a fortement évolué pour culminer à 61,80 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 47,08 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données établissent le profil d'une ville en retrait des urnes par rapport aux tendances françaises. En ce jour de municipales 2026 à Tarbes, cette contingence sera en conséquence très observée.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tarbes
|Tête de listeListe
|
Pierre Lagonelle
Liste divers centre
TARBES POUR TOUS
|
|
Eric Peyrègne
Liste du Rassemblement National
TARBES, LE TEMPS DU CHANGEMENT
|
|
Kevin Gracia
Liste d'union à gauche
Collectif Unitaires : Rassembler Tarbes
|
|
François Meunier
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Hervé Charles
Liste d'union à gauche
TARBES CITOYENNE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|
|
Pascal Claverie
Liste divers centre
TARBES LA FORCE D'AGIR
|
|
Michel Garnier
Liste divers droite
TARBES NATURELLEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Trémège (33 élus) Tarbes horizon 2030
|4 663
|52,79%
|
|Myriam Mendez (5 élus) Tarbes le renouveau
|2 134
|24,15%
|
|Hervé Charles (5 élus) Tarbes citoyenne écologique et solidaire
|2 036
|23,04%
|
|Participation au scrutin
|Tarbes
|Taux de participation
|34,10%
|Taux d'abstention
|65,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 077
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Trémège Tarbes horizon 2030
|3 955
|41,39%
|Hervé Charles Tarbes citoyenne écologique et solidaire
|1 454
|15,21%
|Pierre Lagonelle Tarbes pour tous
|1 317
|13,78%
|Myriam Mendez Tarbes le renouveau
|1 283
|13,42%
|Olivier Monteil Rassemblement pour tarbes
|707
|7,39%
|José Navarro L'avenir en commun.e
|638
|6,67%
|Francois Meunier Lutte ouvriére faire entendre le camp des travailleurs
|116
|1,21%
|Brahim El Batbouti Tarbes ensemble
|85
|0,88%
|Participation au scrutin
|Tarbes
|Taux de participation
|36,93%
|Taux d'abstention
|63,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 835
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Trémège (34 élus) Tarbes 2014 renouveler la confiance
|7 952
|52,95%
|
|Michèle Pham-Baranne (4 élus) Ambitions nouvelles pour tarbes
|2 795
|18,61%
|
|Marie-Pierre Vieu (3 élus) Tarbes citoyenne
|2 177
|14,49%
|
|Pierre Lagonelle (2 élus) Tarbes pour tous
|1 699
|11,31%
|
|François Meunier Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|393
|2,61%
|Participation au scrutin
|Tarbes
|Taux de participation
|55,20%
|Taux d'abstention
|44,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,33%
|Nombre de votants
|15 533
Villes voisines de Tarbes
- Tarbes (65000)
- Ecole primaire à Tarbes
- Maternités à Tarbes
- Crèches et garderies à Tarbes
- Classement des collèges à Tarbes
- Salaires à Tarbes
- Impôts à Tarbes
- Dette et budget de Tarbes
- Climat et historique météo de Tarbes
- Accidents à Tarbes
- Délinquance à Tarbes
- Inondations à Tarbes
- Nombre de médecins à Tarbes
- Pollution à Tarbes
- Entreprises à Tarbes
- Prix immobilier à Tarbes