Résultat municipale 2026 à Tourcoing : le jour du scrutin en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tourcoing [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Tourcoing ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Tourcoing
15:46 - Six candidats briguent la mairie de Tourcoing pour le premier tour
À quelques heures du scrutin de ce dimanche 15 mars, les six candidats officiellement déclarés achèvent leur campagne. La maire sortante, Doriane Bécue (DVD), brigue un nouveau mandat avec le soutien affiché de Gérald Darmanin, présent en deuxième position sur sa liste. Elle place la sécurité au centre de son bilan, avec l'armement de la police municipale et un réseau de 500 caméras qu'elle souhaite encore étendre. Face à elle, le candidat du Rassemblement National, Bastien Verbrugghe, mise sur le dynamisme commercial et la création d'un observatoire dédié pour revitaliser le centre-ville. La gauche se présente en ordre dispersé, chacun portant une vision différente. Katy Vuylsteker (Les Écologistes) propose un droit d'interpellation citoyenne basé sur des pétitions, tandis qu'Émilie Croës (LFI) prône la médiation humaine plutôt que la surveillance vidéo. De son côté, Franck Talpaert mène une liste citoyenne axée sur la proximité et la réouverture de lieux de vie pour la jeunesse, alors que Christophe Charlon (Lutte Ouvrière) entend faire de la mairie une tribune pour la défense des travailleurs. Lire sur France3régions.fr
12/03/26 - 11:01 - Les candidats préparent les élections municipales à Tourcoing
À quelques jours du premier tour des élections municipales de mars 2026 à Tourcoing, six candidats, dont la maire sortante Doriane Bécue, se préparent à défendre leurs programmes. La sécurité, avec un accent sur la vidéoprotection, et le dynamisme commercial sont au cœur des préoccupations affichées. Le contexte politique est marqué par un soutien fort de Gérald Darmanin et une opposition divisée. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
12/03/26 - 00:41 - La gauche tente de reprendre Tourcoing en 2026
Les élections municipales de 2026 à Tourcoing se profilent alors que la gauche, après avoir perdu la mairie en 2014, se présente à nouveau en ordre dispersé. La maire sortante Doriane Bécue affronte un duo composé de Gérald Darmanin et trois listes de gauche. Le premier tour se tiendra le 15 mars 2026. Lire sur lavoixdunord.fr
11/03/26 - 14:43 - Les candidats s'affrontent pour la mairie de Tourcoing
Six candidats s'affrontent pour la mairie de Tourcoing lors des élections municipales prévues le 15 mars 2026. Ils ont été interrogés sur leurs programmes concernant des thèmes majeurs tels que le logement, la sécurité et l'éducation. Les résultats des élections seront diffusés sur les antennes et le site web de France Télévisions. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tourcoing
|Tête de listeListe
|
Katy Vuylsteker
Liste d'union à gauche
NOUS, TOURCOING AVEC KATY VUYLSTEKER
|
|
Franck Talpaert
Liste divers gauche
Citoyennes et Citoyens pour Tourcoing
|
|
Christophe Charlon
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
|
|
Emilie Croës
Liste de La France insoumise
TOURCOING INSOUMISE
|
|
Doriane Becue
Liste divers droite
VIVE TOURCOING AVEC DORIANE BECUE
|
|
Bastien Verbrugghe
Liste du Rassemblement National
UNIS POUR TOURCOING
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérald Darmanin (46 élus) Le choix de tourcoing avec gérald darmanin
|9 592
|60,88%
|
|Franck Talpaert (3 élus) Ambition commune tourcoing 2020
|1 698
|10,77%
|
|Katy Vuylsteker (2 élus) Tourcoing vert demain
|1 450
|9,20%
|
|Rémi Meurin (2 élus) Unis pour tourcoing
|1 323
|8,39%
|
|Maurice Devloo Tourcoing solidaire et engagée
|649
|4,11%
|William Roger Resistance populaire
|429
|2,72%
|Mansour Nechaf Tourcoing pour tous, tous pour tourcoing
|353
|2,24%
|Christophe Charlon Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|259
|1,64%
|Participation au scrutin
|Tourcoing
|Taux de participation
|25,38%
|Taux d'abstention
|74,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 174
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérald Darmanin (39 élus) Vive tourcoing avec gérald darmanin
|13 972
|45,61%
|
|Michel François Delannoy (11 élus) Un avenir pour chacun, une force pour tourcoing
|13 301
|43,42%
|
|Jean-François Bloc (3 élus) Tourcoing bleu marine
|3 358
|10,96%
|
|Participation au scrutin
|Tourcoing
|Taux de participation
|49,38%
|Taux d'abstention
|50,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Nombre de votants
|31 392
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel François Delannoy Un avenir pour chacun, une force pour tourcoing
|10 849
|39,24%
|Gérald Darmanin Vive tourcoing avec gérald darmanin
|10 419
|37,68%
|Jean-François Bloc Tourcoing bleu marine
|4 843
|17,51%
|William Roger Front de resistance populaire de gauche
|1 107
|4,00%
|Oueb Leuchi Tourcoing c'est vous
|426
|1,54%
|Participation au scrutin
|Tourcoing
|Taux de participation
|44,89%
|Taux d'abstention
|55,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,13%
|Nombre de votants
|28 536
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