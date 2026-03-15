Résultat municipale 2026 à Tourcoing : le jour du scrutin en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tourcoing

Tête de listeListe
Katy Vuylsteker
Katy Vuylsteker Liste d'union à gauche
NOUS, TOURCOING AVEC KATY VUYLSTEKER
  • Katy Vuylsteker
  • Ludovic Louarn
  • Anne Koenig
  • David Lapersonne
  • Aaziza Pollet
  • Jonathan Janssens
  • Barbara Wright
  • Nicolas Dorlet
  • Nouria Duthoit-Messaoudi
  • Joël Didisse
  • Sabine Ritter
  • Paul Heems
  • Malaury Mehl
  • Farid Elhairy
  • Divuidi Kiangébéni Nsimba
  • Alexandre Garbez
  • Clémentine Samarcq
  • Georget Medo
  • Patricia Lecoq
  • Morgan Delavalle
  • Swan Blachère
  • Jules Camille Huvig
  • Cécile Boitel
  • Ivan Pouchet
  • Béatrice Camberlein
  • Philippe Dumortier
  • Valérie Virgaux
  • Maxime Dejans
  • Valérie Vasseur
  • Benjamin Berkane
  • Wassilla Kaddour
  • Sylvain Cauche
  • Véronique Person
  • Rodolphe Lefebvre
  • Marie-Françoise Penet
  • Alexander Grzes
  • Audrey Gaussorgues
  • Benjamin Degeldere
  • Cyane Dassonneville
  • Simon Hus
  • Déborah Salazar
  • Francis Deffrenne
  • Sabrina Poulain
  • Maxime Lenglet
  • Caroline Wangui
  • Daniel Mourek
  • Danielle Scrite
  • Pierre Castel
  • Monique Heems
  • Pierre-Antoine Carpentier
  • Sylvie Lhermite
  • Ali Laazaoui
  • Dominique de Clercq
Franck Talpaert
Franck Talpaert Liste divers gauche
Citoyennes et Citoyens pour Tourcoing
  • Franck Talpaert
  • Farida Ghoul
  • Guy Vernez
  • Emmanuelle Arnoult
  • Nafa-Amar Mazari
  • Halima Beneddine
  • Philippe Guilbert
  • Christine Debacker
  • Ludovic Vautrin
  • Françoise Debels
  • Thomas Demarcq
  • Céline Urso Baiardo
  • Frédéric Gruzon
  • Renée-Paule Lefebvre
  • Marcellin Brazon
  • Djamila Brahimi
  • Franck Aleo
  • Catherine Da Silva
  • Nicolas Burghgraeve
  • Samira Mohamed-Benkada
  • Ludovic Decouture
  • Aurélie Aïtouche
  • Kevin Bar
  • Muriel Bertrand
  • Jérémie Meurisse
  • Blandine Ménager
  • Khalil Patel
  • Anne Andrieux
  • Germain Hannebique-Joly
  • Amélie Gruzon
  • Xavier Piscitello
  • Yacine Pouye
  • Grégory Lepoutre
  • Manuela Saraiva
  • Patrice Epery
  • Marie Caus
  • Mohamed Benaddi
  • Bénédicte Billard
  • Philippe Lefebvre
  • Sandrine Desmazieres
  • Bernard Asseman
  • Martine Caignaert
  • Olivier Masson
  • Kaylia Di Bella Steeland
  • Pierre Turpyn
  • Juliette Gaouyer
  • Patrick Bernard
  • Sylvie Daems
  • Lazare Bennaceur
  • Marie-Hélène Vautrin
  • Paul Drieux
  • Juliette Urso Baiardo
  • Arnaud Petitprez
  • Stéphanie Drieux
  • Sylvain Martin
Christophe Charlon
Christophe Charlon Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
  • Christophe Charlon
  • Sylvie Fovelle
  • Bruno Vargiu
  • Maryline Mouchoux
  • Fabrice Peeters
  • Audrey Monsterlet
  • Benoit Desjardin
  • Isabelle Clarisse
  • Badii Azaiez
  • Laetitia Berger
  • Dominique Wallard
  • Lucienne Zerrouk
  • Valentin Hayart
  • Laurence Delezenne
  • Cédric Dumont
  • Christelle Caron
  • Jean-Luc Petit
  • Sandra Da Costa
  • Jose de Abreu
  • Christelle Pakula
  • Jérôme Cnocquart
  • Nadia Latreche
  • Chahim Comptdaer
  • Brigitte Nicodème
  • Mustapha Rakem
  • Soumicha Ben Hamou
  • Loic Sourdeval
  • Samia Delli
  • Thierry Oncle
  • Alexandra Fiorenza
  • Malik Belfadel
  • Dominique Duhem
  • Jean-Pierre Cau
  • Corinne Hayart
  • Luc Magniot
  • Martine Cartigny
  • Mouloud Khaldi
  • Sylvie Crop
  • Téophane Protin
  • Isabelle André
  • Mathis Peeters
  • Houria Amini
  • Nadjid Mézine
  • Emmanuelle Vasseur
  • Hendy Mekideche
  • Paulette Protin
  • Damien Duval
  • Cynthia Lezaud
  • Allal Brahimi
  • Anne-Marie Deleurence
  • Franck Leclerc
  • Yvette Demasure
  • Maurice Faleur
Emilie Croës
Emilie Croës Liste de La France insoumise
TOURCOING INSOUMISE
  • Emilie Croës
  • Dalil Diab
  • Jacqueline Bercker
  • Ali Benfiala
  • Cherifa Kehila
  • William Roger
  • Valentine Leroy
  • Mohamed Metidji
  • Sarah Henchiri
  • Ishak Hamitouche
  • Leslie Capdevila
  • Valentin Francois
  • Malika Dries
  • Samuel Meegens
  • Lilas Sucche
  • Olivier Lecocq
  • Adeline Roesch
  • Jean-Philippe Vanhoutte
  • Dalila Belaidi
  • Alexis Lobjois
  • Farida Benchadi
  • Emmanuel Leroy
  • Inès Khachnaoui
  • Nicolas Dupont
  • Selma Meegens
  • Selim Dahmami
  • Hiba Mofdi El Khamlichi
  • Cedric Vantourout
  • Malika Belgacem
  • Maximilien Coequyt
  • Yousra Belhia
  • Sabri Hamlaoui-Chareuf
  • Véronique Billiau
  • Van Magola Kinuani
  • Sara Wahbi
  • Imed-Eddine Belhia
  • Fadila Rebiai Mallem
  • Michel Cirone
  • Selma Sellatnia
  • Fatah Khobzaoui
  • Assia Zaoui
  • Djaber Boukerkour
  • Anaïs Desmet
  • Luca Delporte
  • Aurore de Bruyckere
  • Laurent Brunner
  • France Guelton
  • Michel Mondy
  • Aïcha Chebiha Barbez
  • Malek Mameche
  • Sara Assadi
  • David Hallaert
  • Leila Destheves
  • Théo Lassure
  • Myriam Demoustier Syx
Doriane Becue
Doriane Becue Liste divers droite
VIVE TOURCOING AVEC DORIANE BECUE
  • Doriane Becue
  • Gerald Darmanin
  • Berengere Duret Thuret
  • Maxime Cabaye
  • Eglantine Deboosere
  • Salim Achiba
  • Isabelle Mariage Desreux
  • Peter Maenhout
  • Fabienne Chanteloup
  • Olivier Candelier
  • Florence Tavernier
  • Pierric Desplechin
  • Marie-Christine Soris Lejeune
  • Christophe Desbonnet
  • Anais Dakhia
  • Christophe Blomme
  • Martine Klein Hollebeque
  • Eric Buyssechaert
  • Coralie Hussenet Gourde
  • Jean-Marc Vangilvin
  • Marjane Pierres Rousmans
  • Romain Lazare
  • Claire Maras
  • Bruno Vandecasteele
  • Anne-Sophie Branquart
  • Jean-Marie Vuylsteker
  • Messaouda Sekhri Boukhobza
  • Jean-Baptiste Glorieux
  • Brigitte Lherbier
  • Lionel Pereira
  • Laura Lepla
  • Arnaud Le Blan
  • Christine Bernot
  • Eric Latacz
  • Marie-Christine Lemesre Martin
  • Eden Besser
  • Laetitia Guyart
  • Anthony Henry
  • Stephanie Glorieux
  • Pierre Dessauvages
  • Peggy Le Deaut
  • Pascal Benoist
  • Pauline Fertin Dufour
  • Yoan Kalala
  • Angelique Beneston
  • Bernard Vautrin
  • Sonia Boukarine
  • Johann Bernard
  • Marie-Laure Caudal
  • Guillaume Dumortier
  • Naima Ikhadriouene
  • Nicola-Pedro Aguilera Ranieri
  • Marie-Pierre Nony
  • Dominique Vandaele
  • Laurence Lippert
Bastien Verbrugghe
Bastien Verbrugghe Liste du Rassemblement National
UNIS POUR TOURCOING
  • Bastien Verbrugghe
  • Sylvie Martin
  • Jean-Claude Guell
  • Camille Szymanski
  • Karl Delcourt
  • Erika Fitte
  • Tony Duthoy
  • Maryse Lalouette
  • Louis Bleuzé
  • Harilala Randriambololona
  • Jonathan Turck
  • Junia Dehay
  • Ozcan Gunaydin
  • Christine Lepage
  • Arnaud Féard
  • Catherine Bonnet
  • Rémy Fontaine
  • Clémentine Maquet
  • Paul Leon
  • Léa-Marie Rousmans
  • Joël Denis
  • Theodora de Jaegher
  • Guillaume Marecaux
  • Kathy Dal
  • Jimmy Lhermitte
  • Danièle Couvois
  • Christopher Detoeuf
  • Jacqueline Six
  • Philippe Lemeire
  • Claudine Meurillon
  • Laurent Bastien
  • Nathalie Gevaert
  • Johnny Masson
  • Christelle Lefebvre
  • Michel Cunial
  • Michelle Lecrix
  • André Elias
  • Angélique Meresse
  • Marc-Antoine Willaey
  • Solange Puget
  • Damien Delattre
  • Hélène Blasco
  • Didier Lietart
  • Virginie Maubrun
  • Philippe Buyens
  • Jacqueline Sclavons
  • Jean-Charles Blasco
  • Maria Das Dores Fernandes Postiga
  • David Leclercq
  • Nicole Largillier
  • René Martin
  • Muriel Etien
  • Fernand Sannier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérald Darmanin
Gérald Darmanin (46 élus) Le choix de tourcoing avec gérald darmanin 		9 592 60,88%
  • Gérald Darmanin
  • Doriane Becue
  • Jean-Marie Vuylsteker
  • Brigitte Lherbier
  • Eric Denoeud
  • Eglantine Deboosere
  • Salim Achiba
  • Bérengère Duret
  • Peter Maenhout
  • Isabelle Mariage-Desreux
  • Eric Buyssechaert
  • Fabienne Chanteloup
  • Christophe Desbonnet
  • Martine Klein-Hollebeque
  • Christophe Blomme
  • Martine Fournie
  • Olivier Deschuytter
  • Anne-Sophie Branquart
  • Eric Latacz
  • Zina Dahmani
  • Maxime Cabaye
  • Marie-Pierre Nony
  • Olivier Candelier
  • Sarra Benhenni
  • Pierre Dessauvages
  • Claire Maras
  • Pierric Desplechin
  • Marie-Christine Lejeune
  • Jean-Baptiste Glorieux
  • Dalila Zeryouh
  • Dominique Vandaele
  • Coralie Hussenet
  • Adrien Picque
  • Marjane Rousmans
  • Aymeric Paco
  • Florence Tavernier
  • Guy Vernez
  • Suzy Chattuais
  • Joao Abrantes Almeida
  • Stéphanie Glorieux
  • Daniel Thiertant
  • Peggy Le Deaut
  • Jean-Marc Vangilvin
  • Anaïs Dakhia
  • Arnaud Le Blan
  • Fanny Clarisse
Franck Talpaert
Franck Talpaert (3 élus) Ambition commune tourcoing 2020 		1 698 10,77%
  • Franck Talpaert
  • Aurélie Aïtouche
  • Maxime Renard
Katy Vuylsteker
Katy Vuylsteker (2 élus) Tourcoing vert demain 		1 450 9,20%
  • Katy Vuylsteker
  • Jonathan Janssens
Rémi Meurin
Rémi Meurin (2 élus) Unis pour tourcoing 		1 323 8,39%
  • Rémi Meurin
  • Mélanie D'hont
Maurice Devloo
Maurice Devloo Tourcoing solidaire et engagée 		649 4,11%
William Roger
William Roger Resistance populaire 		429 2,72%
Mansour Nechaf
Mansour Nechaf Tourcoing pour tous, tous pour tourcoing 		353 2,24%
Christophe Charlon
Christophe Charlon Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		259 1,64%
Participation au scrutin Tourcoing
Taux de participation 25,38%
Taux d'abstention 74,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 174

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérald Darmanin
Gérald Darmanin (39 élus) Vive tourcoing avec gérald darmanin 		13 972 45,61%
  • Gérald Darmanin
  • Brigitte Lherbier
  • Didier Droart
  • Eglantine Deboosere
  • Eric Denoeud
  • Doriane Becue
  • Salim Achiba
  • Marie-Hélène Liard
  • Jean-Marie Vuylsteker
  • Anne-Sophie Branquart
  • Eric Buyssechaert
  • Isabelle Mariage-Desreux
  • Sébastien Hennon
  • Martine Fournie
  • Christophe Desbonnet
  • Bérengère Duret
  • Peter Maenhout
  • Marie-Pierre Nony
  • Olivier Deschuytter
  • Emilie Spriet
  • Pierre Dessauvages
  • Noémie Deboosere
  • François-Xavier Deffrennes
  • Sarra Benhenni
  • Maxime Morice
  • Anita Delapoterie
  • Olivier Candelier
  • Fabienne Chanteloup
  • Jean-Baptiste Glorieux
  • Aurélie Dabrowski
  • Dominique Vandaele
  • Audrey Minel
  • Maxime Cabaye
  • Sandrine Vion-Fleurquin
  • Bilal Hajjaj
  • Rachel Petit
  • Gautier Mignot
  • Mylène Verdonck
  • Joao Abrantes Almeida
Michel François Delannoy
Michel François Delannoy (11 élus) Un avenir pour chacun, une force pour tourcoing 		13 301 43,42%
  • Michel François Delannoy
  • Zina Dahmani
  • Vincent Lannoo
  • Coralie Vandendorpe
  • Frédéric Van Calster
  • Dominique De Clercq-Danel
  • Bernard Despierre
  • Christelle Fauconnet
  • Frédéric Lefebvre
  • Sylvie Boudry- Lhermite
  • Jean-Joseph Tusa
Jean-François Bloc
Jean-François Bloc (3 élus) Tourcoing bleu marine 		3 358 10,96%
  • Jean-François Bloc
  • Bérangère Burban
  • Tony Duthoy
Participation au scrutin Tourcoing
Taux de participation 49,38%
Taux d'abstention 50,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Nombre de votants 31 392

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel François Delannoy
Michel François Delannoy Un avenir pour chacun, une force pour tourcoing 		10 849 39,24%
Gérald Darmanin
Gérald Darmanin Vive tourcoing avec gérald darmanin 		10 419 37,68%
Jean-François Bloc
Jean-François Bloc Tourcoing bleu marine 		4 843 17,51%
William Roger
William Roger Front de resistance populaire de gauche 		1 107 4,00%
Oueb Leuchi
Oueb Leuchi Tourcoing c'est vous 		426 1,54%
Participation au scrutin Tourcoing
Taux de participation 44,89%
Taux d'abstention 55,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,13%
Nombre de votants 28 536

Villes voisines de Tourcoing

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