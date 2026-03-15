Résultat municipale 2026 à Tourcoing : suivez la publication des résultats dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tourcoing [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Tourcoing sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Tourcoing
16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Tourcoing ?
Lors des municipales de 2020, la participation à Tourcoing s'était fixée à 25,38 % à la fin du premier round, un taux particulièrement faible, représentant 16 174 votants, en pleine épidémie de Covid-19 à l'époque. Il est pourtant de coutume d'observer que le scrutin municipal reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les électeurs participent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 61,63 %. Il y a quatre ans, les législatives livraient pour leur part une participation de 32,52 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 53,85 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient mobilisé 38,24 % des électeurs (soit environ 24 858 votants). Prendre du recul sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Tourcoing comme une localité en déficit de participation. L'adhésion au scrutin de Tourcoing sera en définitive un enjeu majeur pour ces municipales.
15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Tourcoing il y a deux ans
Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Tourcoing avaient propulsé aux avants-postes le rassemblement des gauches (37,90%), devant le Rassemblement National (29,51%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, la Majorité présidentielle culminant à 49,46% des votes dans la commune. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Tourcoing s'était cette fois figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (30,42%), devançant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (25,38%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,77%). Le contexte politique de Tourcoing a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un territoire très porté vers la gauche, elle s'est affichée dès lors comme une zone de flou électoral.
14:57 - Les électeurs de Tourcoing avaient clairement privilégié la gauche il y a 4 ans
Lors des législatives de 2022, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Tourcoing mettaient en avant la Nouvelle union populaire écologique et sociale (33,02%) devant Ensemble ! Majorité présidentielle (31,21%). Le second tour entérinait la victoire de la Nupes, réunissant 54,33% des suffrages exprimés. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Tourcoing était marquée par l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 36,20% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 23,43%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 58,80%, contre 41,20% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Tourcoing s'inscrit comme un électorat massivement tourné vers la gauche.
14:40 - La participation dans le Nord dévoilée à midi
La participation dans le Nord à midi atteint 15,37% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre plus bas qu'au premier tour des législatives en 2024, où 22,72% des électeurs s'étaient déplacés. Pour les municipales il y a six ans, la participation s'élevait à 16,41% dans le département.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tourcoing
|Tête de listeListe
|
Katy Vuylsteker
Liste d'union à gauche
NOUS, TOURCOING AVEC KATY VUYLSTEKER
|
|
Franck Talpaert
Liste divers gauche
Citoyennes et Citoyens pour Tourcoing
|
|
Christophe Charlon
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
|
|
Emilie Croës
Liste de La France insoumise
TOURCOING INSOUMISE
|
|
Doriane Becue
Liste divers droite
VIVE TOURCOING AVEC DORIANE BECUE
|
|
Bastien Verbrugghe
Liste du Rassemblement National
UNIS POUR TOURCOING
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérald Darmanin (46 élus) Le choix de tourcoing avec gérald darmanin
|9 592
|60,88%
|
|Franck Talpaert (3 élus) Ambition commune tourcoing 2020
|1 698
|10,77%
|
|Katy Vuylsteker (2 élus) Tourcoing vert demain
|1 450
|9,20%
|
|Rémi Meurin (2 élus) Unis pour tourcoing
|1 323
|8,39%
|
|Maurice Devloo Tourcoing solidaire et engagée
|649
|4,11%
|William Roger Resistance populaire
|429
|2,72%
|Mansour Nechaf Tourcoing pour tous, tous pour tourcoing
|353
|2,24%
|Christophe Charlon Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|259
|1,64%
|Participation au scrutin
|Tourcoing
|Taux de participation
|25,38%
|Taux d'abstention
|74,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 174
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérald Darmanin (39 élus) Vive tourcoing avec gérald darmanin
|13 972
|45,61%
|
|Michel François Delannoy (11 élus) Un avenir pour chacun, une force pour tourcoing
|13 301
|43,42%
|
|Jean-François Bloc (3 élus) Tourcoing bleu marine
|3 358
|10,96%
|
|Participation au scrutin
|Tourcoing
|Taux de participation
|49,38%
|Taux d'abstention
|50,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Nombre de votants
|31 392
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel François Delannoy Un avenir pour chacun, une force pour tourcoing
|10 849
|39,24%
|Gérald Darmanin Vive tourcoing avec gérald darmanin
|10 419
|37,68%
|Jean-François Bloc Tourcoing bleu marine
|4 843
|17,51%
|William Roger Front de resistance populaire de gauche
|1 107
|4,00%
|Oueb Leuchi Tourcoing c'est vous
|426
|1,54%
|Participation au scrutin
|Tourcoing
|Taux de participation
|44,89%
|Taux d'abstention
|55,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,13%
|Nombre de votants
|28 536
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