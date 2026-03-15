Résultat municipale 2026 à Tours : les résultats dévoilés, suivez le verdict en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tours [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Tours sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Tours
17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Tours ?
Le Rassemblement national ne comptait pas parmi les listes arrivées en tête lors du scrutin municipal à Tours en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 13,22% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,00% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 10,83% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Au second round, le RN arrachait 4,81% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 17,88% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 20,49% pour le RN sur l'ensemble des circonscriptions de Tours. Il achèvera sa course avec 5,25% lors du vote définitif.
17:49 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de l'Indre-et-Loire avec 49,18% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 34,17%, contre 55,69% en 2014.
16:58 - Une abstention de 67,21 % à Tours aux dernières municipales
En ce jour de municipale à Tours, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 67,21 % du corps électoral, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux alors qu'à cause de l'épidémie de Covid, une part importante des électeurs avaient opté pour rester chez eux. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 29,10 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 49,39 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 34,38 % au premier tour, contre 51,06 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le territoire apparaît in fine comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme.
15:59 - Le vote de Tours nettement ancré à droite il y a deux ans
Le rendez-vous des Européennes 2024 à Tours avait vu la victoire locale de la liste de Raphaël Glucksmann (19,50%), avec en deuxième position Jordan Bardella qui avait recueilli 17,88% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Tours avaient ensuite propulsé aux avants-postes la gauche réunie (43,74%), devant la nuance Ensemble ! (24,14%) selon les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions. Le second tour avait confirmé ce résultat, l'Union de la gauche culminant à 49,45% des voix dans la localité. L'orientation des électeurs de Tours a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une ville plutôt portée vers la gauche.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tours
|Tête de listeListe
|
Marie Quinton
Liste de La France insoumise
Faire Mieux pour Tours
|
|
Emmanuel Denis
Liste d'union à gauche
Tours inspire
|
|
Thomas Jouhannaud
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Benoist Pierre
Liste divers centre
CHANGEONS TOURS !
|
|
Aleksandar Nikolic
Liste du Rassemblement National
À NOTRE TOURS
|
|
Claire Delore
Liste d'extrême-gauche
TOURS POUR LES TRAVAILLEURS ET LES JEUNES
|
|
Henri Alfandari
Liste Horizons
NATURELLEMENT TOURS
|
|
Christophe Bouchet
Liste divers droite
TOURS POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Denis (43 élus) Pour demain tours 2020
|14 476
|54,94%
|
|Christophe Bouchet (12 élus) Tours nous rassemble
|11 872
|45,05%
|
|Participation au scrutin
|Tours
|Taux de participation
|34,13%
|Taux d'abstention
|65,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|27 162
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Denis Pour demain tours 2020
|8 983
|35,45%
|Christophe Bouchet Tours nous rassemble
|6 492
|25,62%
|Benoist Pierre C'est votre tours!
|3 210
|12,67%
|Gilles Godefroy Alliance et rassemblement pour tours
|1 439
|5,67%
|Claude Bourdin C'est au tour(s) du peuple 2020
|1 404
|5,54%
|Xavier Dateu Vous+nous=tours
|1 221
|4,81%
|Nicolas Gautreau Les indépendants tours 2020
|1 200
|4,73%
|Michaël Cortot Projet citoyen pour tours
|582
|2,29%
|Philippe Lacaïle Tours en mouvement
|378
|1,49%
|Thomas Jouhannaud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|269
|1,06%
|Carole Charrier Nous ne battrons pas en retraite a tours
|157
|0,61%
|Participation au scrutin
|Tours
|Taux de participation
|32,79%
|Taux d'abstention
|67,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|26 089
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Babary (42 élus) Tou(r)s ensemble
|20 770
|49,75%
|
|Jean Germain (11 élus) Tours, tout simplement
|17 398
|41,67%
|
|Gilles Godefroy (2 élus) Tours bleu marine
|3 576
|8,56%
|
|Participation au scrutin
|Tours
|Taux de participation
|55,94%
|Taux d'abstention
|44,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,88%
|Nombre de votants
|43 884
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Babary Tou(r)s ensemble
|14 472
|36,42%
|Jean Germain Tours, tout simplement
|11 056
|27,82%
|Gilles Godefroy Tours bleu marine
|5 137
|12,93%
|Emmanuel Denis Un tours d'avance
|4 490
|11,30%
|Claude Bourdin C'est au tour(s) du peuple
|3 320
|8,35%
|Anne Brunet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|666
|1,67%
|Claire Delore Unite et resistance contre la politique d'austerite du gouvernement et pour la democratie communale
|588
|1,48%
|Participation au scrutin
|Tours
|Taux de participation
|52,38%
|Taux d'abstention
|47,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,33%
|Nombre de votants
|41 096
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