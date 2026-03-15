Résultat municipale 2026 à Tours : résultats du premier tour ce dimanche, toute l'actualité
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tours [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Tours ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Tours
15:53 - Pour la sécurité, Emmanuel Denis privilégie les brigades canines et à cheval
À quatre jours du premier tour, le maire écologiste sortant, Emmanuel Denis (liste « Tours Inspire 2026 »), a précisé ses priorités lors de son passage sur ICI Touraine ce mercredi 11 mars. Face aux propositions de ses concurrents visant des recrutements massifs de policiers municipaux, le candidat mise sur une approche différente en annonçant vouloir doubler la présence des brigades canines et à cheval dans les rues de la ville. Lire sur Francebleu.fr
11/03/26 - 14:00 - Tours : vous pouvez voter jusqu'à 19 heures en 2026
Les élections municipales à Tours se dérouleront les 15 et 22 mars 2026, avec des bureaux de vote ouverts jusqu'à 19 heures dans certaines communes. Les électeurs doivent se munir d'une pièce d'identité, même expirée, et peuvent établir une procuration en cas d'absence. Des informations pratiques sont disponibles pour faciliter le scrutin. Lire sur actu.fr
10/03/26 - 16:26 - Les candidats de Tours discutent sport et infrastructures
Les élections municipales de 2026 à Tours mettent en avant l'importance du sport dans les programmes des candidats. Les enjeux concernent les infrastructures vieillissantes et le besoin d'une stratégie métropolitaine pour soutenir les clubs sportifs. Chaque candidat propose des visions sur le financement et le développement des installations à Tours. Lire sur 37degres-mag.fr
10/03/26 - 05:56 - Joué-lès-Tours : le maire sortant prépare ses municipales de 2026
À Joué-lès-Tours, les élections municipales se rapprochent avec Frédéric Augis, le maire sortant, seul candidat à droite pour un 3e mandat. Son parti, "Mon Parti c'est Joué", mise sur des thèmes de sécurité tout en intégrant d'anciens colistiers de l'opposition. La campagne s'annonce avec un renouvellement de 30% de la liste. Lire sur 37degres-mag.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tours
|Tête de listeListe
|
Marie Quinton
Liste de La France insoumise
Faire Mieux pour Tours
|
|
Emmanuel Denis
Liste d'union à gauche
Tours inspire
|
|
Thomas Jouhannaud
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Benoist Pierre
Liste divers centre
CHANGEONS TOURS !
|
|
Aleksandar Nikolic
Liste du Rassemblement National
À NOTRE TOURS
|
|
Claire Delore
Liste d'extrême-gauche
TOURS POUR LES TRAVAILLEURS ET LES JEUNES
|
|
Henri Alfandari
Liste Horizons
NATURELLEMENT TOURS
|
|
Christophe Bouchet
Liste divers droite
TOURS POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Denis (43 élus) Pour demain tours 2020
|14 476
|54,94%
|
|Christophe Bouchet (12 élus) Tours nous rassemble
|11 872
|45,05%
|
|Participation au scrutin
|Tours
|Taux de participation
|34,13%
|Taux d'abstention
|65,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|27 162
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Denis Pour demain tours 2020
|8 983
|35,45%
|Christophe Bouchet Tours nous rassemble
|6 492
|25,62%
|Benoist Pierre C'est votre tours!
|3 210
|12,67%
|Gilles Godefroy Alliance et rassemblement pour tours
|1 439
|5,67%
|Claude Bourdin C'est au tour(s) du peuple 2020
|1 404
|5,54%
|Xavier Dateu Vous+nous=tours
|1 221
|4,81%
|Nicolas Gautreau Les indépendants tours 2020
|1 200
|4,73%
|Michaël Cortot Projet citoyen pour tours
|582
|2,29%
|Philippe Lacaïle Tours en mouvement
|378
|1,49%
|Thomas Jouhannaud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|269
|1,06%
|Carole Charrier Nous ne battrons pas en retraite a tours
|157
|0,61%
|Participation au scrutin
|Tours
|Taux de participation
|32,79%
|Taux d'abstention
|67,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|26 089
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Babary (42 élus) Tou(r)s ensemble
|20 770
|49,75%
|
|Jean Germain (11 élus) Tours, tout simplement
|17 398
|41,67%
|
|Gilles Godefroy (2 élus) Tours bleu marine
|3 576
|8,56%
|
|Participation au scrutin
|Tours
|Taux de participation
|55,94%
|Taux d'abstention
|44,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,88%
|Nombre de votants
|43 884
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Babary Tou(r)s ensemble
|14 472
|36,42%
|Jean Germain Tours, tout simplement
|11 056
|27,82%
|Gilles Godefroy Tours bleu marine
|5 137
|12,93%
|Emmanuel Denis Un tours d'avance
|4 490
|11,30%
|Claude Bourdin C'est au tour(s) du peuple
|3 320
|8,35%
|Anne Brunet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|666
|1,67%
|Claire Delore Unite et resistance contre la politique d'austerite du gouvernement et pour la democratie communale
|588
|1,48%
|Participation au scrutin
|Tours
|Taux de participation
|52,38%
|Taux d'abstention
|47,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,33%
|Nombre de votants
|41 096
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