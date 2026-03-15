Résultat municipale 2026 à Tours : résultats du premier tour ce dimanche, toute l'actualité

Marie Quinton Liste de La France insoumise

Faire Mieux pour Tours Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Marie Quinton Programme de Marie Quinton à Tours (Faire Mieux pour Tours) Proximité avec les habitants La mairie de Tours doit être présente dans chaque quartier pour mieux écouter les préoccupations des habitants. Une approche de proximité permet de rétablir la confiance entre les élus et les citoyens. Cela inclut des solutions rapides et concrètes aux problèmes quotidiens des Tourangeaux. Démocratie participative Une démocratie vivante et sincère est essentielle pour que les habitants de Tours puissent réellement participer aux décisions. L'instauration de référendums locaux sur des sujets importants est une des propositions phares. Ce modèle démocratique repose sur une responsabilité partagée entre la mairie et les citoyens. Projets sociaux et solidaires Les priorités pour Tours incluent la création d'une mutuelle de santé municipale et la gratuité des transports pour les plus précaires. Des mesures comme la réquisition de bâtiments vides pour le logement et la gratuité de la cantine pour les familles modestes visent à répondre aux urgences sociales. Ces initiatives témoignent d'un engagement fort pour la justice sociale. Vision pour l'avenir Il est crucial que Tours se projette vers l'avenir avec des objectifs clairs et ambitieux. Une ambition de progrès doit guider les actions et les décisions prises pour la ville. Cela implique de construire une vision cohérente qui soit ancrée dans la réalité des habitants et leurs besoins.

Marie Quinton

Guillaume Dehaeze

Ferielle Boukhtouchen

Enzo Cassereau

Christine Blet

Wilfried Leroy

Zoé Forestier

Merlin Marseault

Christine Djaber

Ahmed Naji

Hakima Bellahouel

Nicolas Fournier

Marion Maurey

Macken Jeanty

Alima Mamouni

Mohamed Alaoui

Eléa Degeorges

Matthew Lecorre

Mounia Semane

Maxence Noon

Linda Gonzalez

Louis-Guillaume Panier

Angèle Luciani

Yénis Coudreau

Chloé Caillé

Maël Dumoutier

Aude Orestile

Léon Soyer

Eléonore Aubry

Mathieu Herbomel

Houriya Ould Khalifa

Quentin Paumier

Solène Thierry

Charles Verney

Lizabete Teixeira

Fabien Turgis

Kheira Bechikh

Vincent Boulanger

Tatum Ragues

Olivier Bossard

Raphaële Sinaï

Tom Vaxelaire

Pascale Fradelizi

Arnaud Santolini

Carmen Drocourt

Michel Gerrand

Emilienne Gerin

Gilles Riou

Dominique Veaute

Jules Mellot

Florence Riquelme

Almuntasir Ikhbiri

Anne Barrois

Samy Hargas

Corinne Galibardy

Fouad Abaza

Jude Vaschalde

Emmanuel Denis Liste d'union à gauche

Tours inspire Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Emmanuel Denis Programme de Emmanuel Denis à Tours (Tours inspire) Tours protectrice et solidaire Le projet vise à soutenir les familles monoparentales et les personnes isolées, en créant des places en crèche et en centre de loisirs. Il inclut également des initiatives pour protéger les femmes et garantir l'accès aux soins à travers des centres de santé pluridisciplinaires. Enfin, l'accent est mis sur le maintien à domicile des personnes âgées et l'accès au logement abordable. Tours écologique par nature Ce thème se concentre sur la végétalisation des espaces publics et l'encouragement des mobilités durables. Des mesures sont proposées pour améliorer le réseau cyclable et sécuriser les cheminements piétons. En outre, l'initiative vise à garantir des repas 100 % bio pour les enfants en crèche et à convertir l'éclairage public en LED alimenté par énergie solaire. Tours citoyenne et engagée Le projet souhaite renforcer la participation citoyenne par le biais de référendums d'initiative citoyenne et de conventions thématiques. Il prévoit également de doubler le budget participatif pour soutenir les initiatives locales. Enfin, des actions seront mises en place pour prévenir et combattre les violences sexistes et sexuelles. Tours créative et rassemblée Ce thème met l'accent sur le développement culturel avec des projets comme l'aménagement du Carré des musées et le soutien aux acteurs culturels. Il inclut également la rénovation des écoles et des crèches, ainsi qu'une stratégie métropolitaine pour les grands équipements. L'objectif est de promouvoir les pratiques sportives libres et d'assurer la visibilité des femmes dans la culture et le sport.

Emmanuel Denis

Justine Dubourg

Franck Gagnaire

Sarada Loock

Pierre Jouan

Cathy Savourey

Iman Manzari

Oulématou Ba-Tall

Thierry Lecomte

Betsabée Haas

Claude Bourdin

Marie-Lou Guardia

Martin Cohen

Elise Pereira Nunes

Jean-Patrick Gille

Annaelle Schaller

Christophe Dupin

Marie Pons

Sébastien Lidy

Rachel Moussouni

Eric Thomas

Armeline Videcoq-Bard

Frédéric Miniou

Rachida Aissaoui

Florian Hemme

Alice Wanneroy

Emré Celikan

Elisa Gatay-Hauet

Philippe Geiger

Marjolaine Richard

Matteo Freitas

Fanny Puel

Léo Gore

Raphaël Besse

Laurent Philippe

Hélène Glaizes

Nacer Jalloul

Elodie Debien

Damien Hentry

Blandine Makoko

Pascal Brun

Evelyne Cires

Charles Fournier

Kenza Bailly

Maxime Daniel-Barbier

Frédérique Barbier

Willy Metivier

Lydia Kermoal-Seabra

Michel Gueguen

Christine Huguet

Ludovic Laleu

Evelyne Serinet-Lafourcade

Tonio Dumans

Rebecca Acosta Garcia

Florian Gore

Géraldine Blanchet

Alexis Peignelin

Thomas Jouhannaud Liste d'extrême-gauche

LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS Voir la liste des candidats

Thomas Jouhannaud

Sylvie Thiébaut

Yannick Herfray

Séverine Mandereau

Paolo Aglietti

Caroline Maidon

Patrice Morin

Maryse Vallée

Ziyed Souabni

Anabelle Marques

David Caplan

Catherine Moreau

Alexis Haudebourg

Isabelle Sorin

Guillaume Martin

Anne-Sophie Morin

Fabien Chevrey

Anne-Clémence Gomes-Ribeiro

Pascal Evrard

Alexandrine Marques

Thomas Sénidre

Deena Dyall

Michel Periacaroupin

Nadine Nadreau

Patrick Campos

Carine Caplan

Jean-Yves Colas

Barbara Rivière

Thierry Coquet

Leila Laplanche

Ghislain Galvan

Mireille Grudé

Jean-Élie Chammartin

Micheline Silpa

Alexis Delaunay

Annie Colas

Loïc Le Gouguec

Annie Chiaesses

Franck Doumas

Maria Martinez

Christian Andreï

Estelle Gul

José Fernandes

Véronique Evrard

Christian Moisan

Jocelyne Réal

Michel Martin

Stéphanie Richard

Dominique Habert

Marie-Claudia Rabusseau

Jean-Pierre Burjade

Marie-Cécile Delalande

François Olivier

Brigitte Robineau

Ludvic Szotowski

Benoist Pierre Liste divers centre

CHANGEONS TOURS ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Benoist Pierre Programme de Benoist Pierre à Tours (CHANGEONS TOURS !) Engagement citoyen Le texte met en avant l'importance de l'écoute et du dialogue entre les élus et les citoyens. Benoist PIERRE se positionne comme un maire accessible, prêt à rendre des comptes et à impliquer les habitants dans les décisions. Cela reflète une volonté de gouvernance participative, où les opinions diverses sont valorisées. Vision pour Tours Une vision claire pour l'avenir de Tours est présentée, axée sur l'embellissement de la ville et le soutien à ses commerces. Le programme inclut des projets pour moderniser les infrastructures et améliorer la qualité de vie des habitants. L'objectif est de redynamiser la ville tout en préservant son patrimoine et son attractivité. Écologie et économie Le texte défend une approche écologique qui ne compromet pas l'attractivité de Tours. Il propose une écologie de solutions, visant à améliorer la qualité de vie tout en soutenant l'économie locale. Cette vision cherche à concilier développement durable et dynamisme économique. Gestion responsable Benoist PIERRE insiste sur la nécessité d'une gestion rigoureuse des finances publiques. Chaque dépense doit être maîtrisée et chaque investissement utile pour garantir la stabilité fiscale. Cela témoigne d'un engagement à gérer la ville de manière transparente et efficace.

Benoist Pierre

Barbara Darnet Malaquin

Alain Dayan

Sabine Thillaye

Christophe Bonhomme

Mélanie Fortier

Jacques Chevtchenko

Myriam Le Souëf

Teddy Veillot

Marie-Alice Simulin

Cyril Crom

Cherifa Zazoua-Khames

Francis Leveque

Nathalie Soret

Jean Pierre Tolochard

Laura Ortuno

Antoine Duchateau

Marie Mathieu

Hugo Massire

Nadia El Idrissi

Vincent Lanzillotti

Estelle Morales

Sylvain Girard

Marine Giboureau

Nourdine Tarkany

Athina Rania Mimche

Arnaud Roy

Florie Laure Caudron

Vincent Chabin

Léonie Jacquier

Fouad Radouane

Laurence Boyer

Eric Jahan

Cécile Cathelin

Pascal Jamenot

Solène Richer

Laurent Deffe

Véronique Mayaud

Philippe Thuillier

Christine Guérin

Gérard Domise

Brigitte Boutet

Jack Talot

Danielle Gourdon

Hugues Mottier

Valérie Bodier

Stéphane Fouassier

Monique Belloeuvre

Nakhlé Hamaoui

Dominique Gadois

Patrick Klebaner

Lydie Bindama Mansia

Baptiste Moussaoui

Célia Da Silva

Jean-Jacques Place

Marie-Carmen Mariano

Guillaume Williams

Aleksandar Nikolic Liste du Rassemblement National

À NOTRE TOURS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Aleksandar Nikolic Programme de Aleksandar Nikolic à Tours (À NOTRE TOURS) Sécurité Prioritaire La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. L'augmentation des effectifs de la Police Municipale est envisagée pour répondre aux besoins de la population. Cette initiative vise à renforcer la tranquillité des habitants et à améliorer leur qualité de vie. Dynamisme Économique Le projet inclut des mesures pour stimuler l'économie locale, avec une attention particulière à la gestion des deniers publics. Le remplacement du projet de 2ème ligne de tramway par une ligne de BHNS est proposé pour réaliser des économies significatives. Ces actions visent à redonner du pouvoir d'achat aux citoyens et à revitaliser le commerce local. Aménagement Urbain La création de nouveaux parkings et la refonte du plan de circulation sont des éléments clés pour améliorer la mobilité à Tours. Ces projets seront développés en concertation avec les habitants et commerçants pour répondre au mieux à leurs attentes. L'objectif est de rendre la ville plus accessible et agréable à vivre. Infrastructures Sportives Le projet prévoit la création d'une ARENA de 7 000 places dédiée au sport, ainsi que la modernisation de la salle de concert du Parc Expo. Ces infrastructures visent à faire de Tours un pôle d'attraction pour les événements sportifs et culturels. Cela contribuera à dynamiser la vie locale et à renforcer l'identité de la ville.

Aleksandar Nikolic

Céline Ballesteros

Lionel Béjeau

Lisa Garbay

Nicolas Witczak

Jennifer Laurent

Jean-Guy Protin

Danielle Oger

Guillaume de Reynal

Elsie Nau

Patrick Bonhomme

Julie Langot

Vincent Hedein

Chloé Baruet

Rémi Fillon

Catherine Robert

Peter Amic

Irène Protin

Benoit Barlaud

Ambre Pointlane

Didier Rocher

Eléonor Ranchin

Antoine Depil

Alice Fiot

Jean Oger

Marie Da Fonseca

Jacques Lebreton

Cécile Bonnin

Enzo Loret

Claire Joubert

Hubert Brun

Marie Stern

Jacques Coquelet

Nathalie Soubise

Ismaël Ali-Saoucha

Marie Leconte

Dominique Drilholle

Annick Heslot

Eric Gilbert de Vautibault

Anna Toussaint

Bernard Temps

Véronique Soubise

Sylvain Geoffroy

Marie-Rose Blomme

Thierry Duquesne

Laurence Blouin

Daniel Reboulet

Annita Fusellier

Eric Toussaint

Franceline Jacob

Laurent Gamard

Danielle Caldito

Gérard Faussurier

Michelle Vidis

Laurent Herin

Laurence Lecardonnel

William Cadio

Claire Delore Liste d'extrême-gauche

TOURS POUR LES TRAVAILLEURS ET LES JEUNES Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Claire Delore Programme de Claire Delore à Tours (TOURS POUR LES TRAVAILLEURS ET LES JEUNES) Engagement des élus Les élus doivent refuser de relayer les politiques d'austérité et de militarisation imposées par le gouvernement. Ils ont la responsabilité de défendre les services publics et de mobiliser la population contre les mesures néfastes pour la santé et l'éducation. Il est crucial qu'ils votent des budgets qui répondent aux besoins des travailleurs et de leurs familles. Conditions de vie des étudiants La précarité étudiante est alarmante, avec un étudiant sur deux sautant des repas par manque de moyens. Les jeunes se mobilisent pour obtenir des repas à 1 € et des logements dignes, tout en dénonçant les coupes budgétaires qui affectent leurs conditions de vie. La création d'une liste d'habitants et de jeunes engagés est essentielle pour défendre les services publics. Protection des services publics Il est impératif que les élus s'opposent aux fermetures de lits et de postes dans les hôpitaux, qui mettent en péril l'accès aux soins. De même, ils doivent défendre l'éducation en maintenant tous les postes d'enseignants et en garantissant la présence d'AESH. La lutte pour des bureaux de poste et des emplois doit également être une priorité pour préserver les services essentiels. Logement et transports La création de logements sociaux est une nécessité face à la demande croissante, avec moins de 50 logements créés par an alors que 15 000 demandes existent. Les élus doivent également envisager la reprise en régie municipale des transports publics pour garantir leur gratuité et leur accessibilité. Il est crucial d'agir pour que personne ne soit laissé à la rue et que les besoins des citoyens soient satisfaits.

Claire Delore

Elwan Bousseau

Catherine Clarke

Damien Bogosavac

Ingrid Harivel

Marc Lagier

Kaoutar Ghidaoui

Maxence Grégoire

Elisabeth Trividic

Ludovic Oualli

Olympe Manceau

Christian Gicquelet

Cherifa Belghit

Benjamin Bernard

Alice Legendre

Mael Etesse

Miriam Aït-Ouakli

Louis Pillet

Nadia Bégué

Jean-Jacques Rouet

Dorothée Clavier

Jeremy Boutonnet

Christine Roussel

Allal Mokdar

Carole Laberrondo

Cyril Champion

Laëtitia Leliege

Marc Bonnemaison

Sarah Paroutaud

Cédric Bruneau

Sylviane Pigale

Antoine Garcia

Brigitte Borderon

Laurent Busseron

Rose Busseuil

Didier Porcher

Chloé Jude

Younès Zoumit

Théa Mennaï

Stéphane Mekki

Lise Briand

Patrice Germain

Joelle Percheron

Thierry Boutonnet

Bernadette Peigné

Thierry Massey

Odette Barais

Carmelo Grébic

Nane Copin

Ghalem Tayeb

Mathilde Duvillard

Nicolas Mege

Céline Vague

Mathieu Burgot

Cindy Catoire

Michel Bodenaï Bogangue

Katia Prevot

Henri Alfandari Liste Horizons

NATURELLEMENT TOURS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Henri Alfandari Programme de Henri Alfandari à Tours (NATURELLEMENT TOURS) Problèmes de Tours La ville de Tours souffre d'un immobilisme qui freine son développement et empêche d'exploiter son potentiel. Les mêmes responsables politiques, en place depuis quinze ans, continuent d'appliquer des méthodes sans résultats tangibles. De plus, l'insécurité croissante et les complications du quotidien affectent la qualité de vie des habitants. Propositions pour l'avenir Une vision pour Tours inclut des rues propres et accessibles, favorisant la circulation à pied, à vélo ou en voiture. La ville doit également être animée par une programmation culturelle riche et des quartiers revitalisés autour de leurs commerces. La sécurité doit être renforcée, avec une présence humaine visible dans chaque quartier. Équipe engagée Une nouvelle équipe, composée de femmes et d'hommes engagés, se présente pour redynamiser Tours. Ces candidats ne cherchent pas des postes, mais souhaitent réellement faire avancer la ville et ses habitants. Leur objectif est d'être à l'écoute des citoyens et de répondre à leurs besoins. Vision pour l'écologie Une approche écologique doit être intégrée dans le développement de Tours, non pas comme une contrainte, mais comme une amélioration du cadre de vie. Cela inclut davantage de nature et d'espaces verts pour le bien-être des habitants. La ville doit également encourager une économie locale dynamique et attractive pour les jeunes.

Henri Alfandari

Frédérique Fichet

Fabien Mignet

Cécile Rouillac

Benoît Roy

Mâh Sacko

Michel Faure

Sarah Attali

Olivier Dorise

Anne-Karine Ollivier

Pierre Chambolle

Karina Aïchour

Gérard Cherouvrier

Solange Bruyas

Hervé Vétillard

Diane Daussy

Dominique Goga

Eugénie Trentesaux

Dylan Basri

Carole Boissé

Alexis Sainte-Marie

Sophie Peyratout

Junior Bonkasa Bongongolo

Philomène Bavazzano

Antoine Monnin

Rachel Suard

Pierre Jaubert

Céline Coutant

René Hys

Isabelle Nourdin

Stanislas Bountsana-Bona

Manon Lagarde

Mikaël Goachet

Stéphanie Cavillon

Christophe Letisserand

Naima Cisse

Théo Latournerie

Véronique Durâes

Pierre Esnon

Christine Garreau

Jean Alaguy

Lou Ménard

Michel Maynard

Catherine Royer

Sthyve Yamba

Laurence Muret

David Silva

Sixtine Huyghues-Despointes

Florian de Tymowski

Valérie Juin

Romain Bonvallet

Jennifer Courtier

Jean-Marie Michel

Yvette Ferrand

Marc Refabert

Nathalie Faure

Anthony Chauveau

Christophe Bouchet Liste divers droite

TOURS POUR TOUS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christophe Bouchet Programme de Christophe Bouchet à Tours (TOURS POUR TOUS) Une ville sûre Le projet inclut le rétablissement de l’éclairage public nocturne avec des lampes 100% LED. Il est également prévu de tripler le nombre de caméras de surveillance pour renforcer la sécurité. Enfin, davantage de moyens seront alloués à la propriété urbaine pour améliorer la qualité de vie des habitants. Une ville fluide et accessible La réouverture du pont Wilson est une priorité pour améliorer la circulation Nord-Sud. La construction de la ligne 2 du tramway entre le CHRU Trousseau et la Gare facilitera les déplacements. De plus, 100 rues et trottoirs seront rénovés chaque année pour assurer une meilleure accessibilité. Une ville pour les familles Le plan prévoit la création de places en crèche à horaires décalés pour répondre aux besoins des familles. Une nouvelle école sera construite chaque année pour accueillir les enfants. De plus, un équipement sportif sera installé dans chaque quartier pour encourager l'activité physique. Une ville commerçante et attractive La revitalisation de la place de la gare est essentielle pour dynamiser le commerce local. Un pôle économique sera développé autour de l’aéroport pour attirer de nouvelles entreprises. Enfin, des efforts seront faits pour revaloriser les commerces existants et améliorer l'attractivité de la ville.