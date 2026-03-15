Résultat municipale 2026 à Tours : résultats du premier tour ce dimanche, toute l'actualité

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tours

Tête de listeListe
Marie Quinton
Marie Quinton Liste de La France insoumise
Faire Mieux pour Tours
  • Marie Quinton
  • Guillaume Dehaeze
  • Ferielle Boukhtouchen
  • Enzo Cassereau
  • Christine Blet
  • Wilfried Leroy
  • Zoé Forestier
  • Merlin Marseault
  • Christine Djaber
  • Ahmed Naji
  • Hakima Bellahouel
  • Nicolas Fournier
  • Marion Maurey
  • Macken Jeanty
  • Alima Mamouni
  • Mohamed Alaoui
  • Eléa Degeorges
  • Matthew Lecorre
  • Mounia Semane
  • Maxence Noon
  • Linda Gonzalez
  • Louis-Guillaume Panier
  • Angèle Luciani
  • Yénis Coudreau
  • Chloé Caillé
  • Maël Dumoutier
  • Aude Orestile
  • Léon Soyer
  • Eléonore Aubry
  • Mathieu Herbomel
  • Houriya Ould Khalifa
  • Quentin Paumier
  • Solène Thierry
  • Charles Verney
  • Lizabete Teixeira
  • Fabien Turgis
  • Kheira Bechikh
  • Vincent Boulanger
  • Tatum Ragues
  • Olivier Bossard
  • Raphaële Sinaï
  • Tom Vaxelaire
  • Pascale Fradelizi
  • Arnaud Santolini
  • Carmen Drocourt
  • Michel Gerrand
  • Emilienne Gerin
  • Gilles Riou
  • Dominique Veaute
  • Jules Mellot
  • Florence Riquelme
  • Almuntasir Ikhbiri
  • Anne Barrois
  • Samy Hargas
  • Corinne Galibardy
  • Fouad Abaza
  • Jude Vaschalde
Emmanuel Denis
Emmanuel Denis Liste d'union à gauche
Tours inspire
  • Emmanuel Denis
  • Justine Dubourg
  • Franck Gagnaire
  • Sarada Loock
  • Pierre Jouan
  • Cathy Savourey
  • Iman Manzari
  • Oulématou Ba-Tall
  • Thierry Lecomte
  • Betsabée Haas
  • Claude Bourdin
  • Marie-Lou Guardia
  • Martin Cohen
  • Elise Pereira Nunes
  • Jean-Patrick Gille
  • Annaelle Schaller
  • Christophe Dupin
  • Marie Pons
  • Sébastien Lidy
  • Rachel Moussouni
  • Eric Thomas
  • Armeline Videcoq-Bard
  • Frédéric Miniou
  • Rachida Aissaoui
  • Florian Hemme
  • Alice Wanneroy
  • Emré Celikan
  • Elisa Gatay-Hauet
  • Philippe Geiger
  • Marjolaine Richard
  • Matteo Freitas
  • Fanny Puel
  • Léo Gore
  • Raphaël Besse
  • Laurent Philippe
  • Hélène Glaizes
  • Nacer Jalloul
  • Elodie Debien
  • Damien Hentry
  • Blandine Makoko
  • Pascal Brun
  • Evelyne Cires
  • Charles Fournier
  • Kenza Bailly
  • Maxime Daniel-Barbier
  • Frédérique Barbier
  • Willy Metivier
  • Lydia Kermoal-Seabra
  • Michel Gueguen
  • Christine Huguet
  • Ludovic Laleu
  • Evelyne Serinet-Lafourcade
  • Tonio Dumans
  • Rebecca Acosta Garcia
  • Florian Gore
  • Géraldine Blanchet
  • Alexis Peignelin
Thomas Jouhannaud
Thomas Jouhannaud Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Thomas Jouhannaud
  • Sylvie Thiébaut
  • Yannick Herfray
  • Séverine Mandereau
  • Paolo Aglietti
  • Caroline Maidon
  • Patrice Morin
  • Maryse Vallée
  • Ziyed Souabni
  • Anabelle Marques
  • David Caplan
  • Catherine Moreau
  • Alexis Haudebourg
  • Isabelle Sorin
  • Guillaume Martin
  • Anne-Sophie Morin
  • Fabien Chevrey
  • Anne-Clémence Gomes-Ribeiro
  • Pascal Evrard
  • Alexandrine Marques
  • Thomas Sénidre
  • Deena Dyall
  • Michel Periacaroupin
  • Nadine Nadreau
  • Patrick Campos
  • Carine Caplan
  • Jean-Yves Colas
  • Barbara Rivière
  • Thierry Coquet
  • Leila Laplanche
  • Ghislain Galvan
  • Mireille Grudé
  • Jean-Élie Chammartin
  • Micheline Silpa
  • Alexis Delaunay
  • Annie Colas
  • Loïc Le Gouguec
  • Annie Chiaesses
  • Franck Doumas
  • Maria Martinez
  • Christian Andreï
  • Estelle Gul
  • José Fernandes
  • Véronique Evrard
  • Christian Moisan
  • Jocelyne Réal
  • Michel Martin
  • Stéphanie Richard
  • Dominique Habert
  • Marie-Claudia Rabusseau
  • Jean-Pierre Burjade
  • Marie-Cécile Delalande
  • François Olivier
  • Brigitte Robineau
  • Ludvic Szotowski
Benoist Pierre
Benoist Pierre Liste divers centre
CHANGEONS TOURS !
  • Benoist Pierre
  • Barbara Darnet Malaquin
  • Alain Dayan
  • Sabine Thillaye
  • Christophe Bonhomme
  • Mélanie Fortier
  • Jacques Chevtchenko
  • Myriam Le Souëf
  • Teddy Veillot
  • Marie-Alice Simulin
  • Cyril Crom
  • Cherifa Zazoua-Khames
  • Francis Leveque
  • Nathalie Soret
  • Jean Pierre Tolochard
  • Laura Ortuno
  • Antoine Duchateau
  • Marie Mathieu
  • Hugo Massire
  • Nadia El Idrissi
  • Vincent Lanzillotti
  • Estelle Morales
  • Sylvain Girard
  • Marine Giboureau
  • Nourdine Tarkany
  • Athina Rania Mimche
  • Arnaud Roy
  • Florie Laure Caudron
  • Vincent Chabin
  • Léonie Jacquier
  • Fouad Radouane
  • Laurence Boyer
  • Eric Jahan
  • Cécile Cathelin
  • Pascal Jamenot
  • Solène Richer
  • Laurent Deffe
  • Véronique Mayaud
  • Philippe Thuillier
  • Christine Guérin
  • Gérard Domise
  • Brigitte Boutet
  • Jack Talot
  • Danielle Gourdon
  • Hugues Mottier
  • Valérie Bodier
  • Stéphane Fouassier
  • Monique Belloeuvre
  • Nakhlé Hamaoui
  • Dominique Gadois
  • Patrick Klebaner
  • Lydie Bindama Mansia
  • Baptiste Moussaoui
  • Célia Da Silva
  • Jean-Jacques Place
  • Marie-Carmen Mariano
  • Guillaume Williams
Aleksandar Nikolic
Aleksandar Nikolic Liste du Rassemblement National
À NOTRE TOURS
  • Aleksandar Nikolic
  • Céline Ballesteros
  • Lionel Béjeau
  • Lisa Garbay
  • Nicolas Witczak
  • Jennifer Laurent
  • Jean-Guy Protin
  • Danielle Oger
  • Guillaume de Reynal
  • Elsie Nau
  • Patrick Bonhomme
  • Julie Langot
  • Vincent Hedein
  • Chloé Baruet
  • Rémi Fillon
  • Catherine Robert
  • Peter Amic
  • Irène Protin
  • Benoit Barlaud
  • Ambre Pointlane
  • Didier Rocher
  • Eléonor Ranchin
  • Antoine Depil
  • Alice Fiot
  • Jean Oger
  • Marie Da Fonseca
  • Jacques Lebreton
  • Cécile Bonnin
  • Enzo Loret
  • Claire Joubert
  • Hubert Brun
  • Marie Stern
  • Jacques Coquelet
  • Nathalie Soubise
  • Ismaël Ali-Saoucha
  • Marie Leconte
  • Dominique Drilholle
  • Annick Heslot
  • Eric Gilbert de Vautibault
  • Anna Toussaint
  • Bernard Temps
  • Véronique Soubise
  • Sylvain Geoffroy
  • Marie-Rose Blomme
  • Thierry Duquesne
  • Laurence Blouin
  • Daniel Reboulet
  • Annita Fusellier
  • Eric Toussaint
  • Franceline Jacob
  • Laurent Gamard
  • Danielle Caldito
  • Gérard Faussurier
  • Michelle Vidis
  • Laurent Herin
  • Laurence Lecardonnel
  • William Cadio
Claire Delore
Claire Delore Liste d'extrême-gauche
TOURS POUR LES TRAVAILLEURS ET LES JEUNES
  • Claire Delore
  • Elwan Bousseau
  • Catherine Clarke
  • Damien Bogosavac
  • Ingrid Harivel
  • Marc Lagier
  • Kaoutar Ghidaoui
  • Maxence Grégoire
  • Elisabeth Trividic
  • Ludovic Oualli
  • Olympe Manceau
  • Christian Gicquelet
  • Cherifa Belghit
  • Benjamin Bernard
  • Alice Legendre
  • Mael Etesse
  • Miriam Aït-Ouakli
  • Louis Pillet
  • Nadia Bégué
  • Jean-Jacques Rouet
  • Dorothée Clavier
  • Jeremy Boutonnet
  • Christine Roussel
  • Allal Mokdar
  • Carole Laberrondo
  • Cyril Champion
  • Laëtitia Leliege
  • Marc Bonnemaison
  • Sarah Paroutaud
  • Cédric Bruneau
  • Sylviane Pigale
  • Antoine Garcia
  • Brigitte Borderon
  • Laurent Busseron
  • Rose Busseuil
  • Didier Porcher
  • Chloé Jude
  • Younès Zoumit
  • Théa Mennaï
  • Stéphane Mekki
  • Lise Briand
  • Patrice Germain
  • Joelle Percheron
  • Thierry Boutonnet
  • Bernadette Peigné
  • Thierry Massey
  • Odette Barais
  • Carmelo Grébic
  • Nane Copin
  • Ghalem Tayeb
  • Mathilde Duvillard
  • Nicolas Mege
  • Céline Vague
  • Mathieu Burgot
  • Cindy Catoire
  • Michel Bodenaï Bogangue
  • Katia Prevot
Henri Alfandari
Henri Alfandari Liste Horizons
NATURELLEMENT TOURS
  • Henri Alfandari
  • Frédérique Fichet
  • Fabien Mignet
  • Cécile Rouillac
  • Benoît Roy
  • Mâh Sacko
  • Michel Faure
  • Sarah Attali
  • Olivier Dorise
  • Anne-Karine Ollivier
  • Pierre Chambolle
  • Karina Aïchour
  • Gérard Cherouvrier
  • Solange Bruyas
  • Hervé Vétillard
  • Diane Daussy
  • Dominique Goga
  • Eugénie Trentesaux
  • Dylan Basri
  • Carole Boissé
  • Alexis Sainte-Marie
  • Sophie Peyratout
  • Junior Bonkasa Bongongolo
  • Philomène Bavazzano
  • Antoine Monnin
  • Rachel Suard
  • Pierre Jaubert
  • Céline Coutant
  • René Hys
  • Isabelle Nourdin
  • Stanislas Bountsana-Bona
  • Manon Lagarde
  • Mikaël Goachet
  • Stéphanie Cavillon
  • Christophe Letisserand
  • Naima Cisse
  • Théo Latournerie
  • Véronique Durâes
  • Pierre Esnon
  • Christine Garreau
  • Jean Alaguy
  • Lou Ménard
  • Michel Maynard
  • Catherine Royer
  • Sthyve Yamba
  • Laurence Muret
  • David Silva
  • Sixtine Huyghues-Despointes
  • Florian de Tymowski
  • Valérie Juin
  • Romain Bonvallet
  • Jennifer Courtier
  • Jean-Marie Michel
  • Yvette Ferrand
  • Marc Refabert
  • Nathalie Faure
  • Anthony Chauveau
Christophe Bouchet
Christophe Bouchet Liste divers droite
TOURS POUR TOUS
  • Christophe Bouchet
  • Marion Buchet
  • Olivier Lebreton
  • Lucie Foucher
  • Thibault Coulon
  • Marion Nicolay Cabanne
  • Brice Droineau
  • Cécile Chevillard
  • Loïc Guilpain
  • Sandrine Emery
  • Romain Brutinaud-Pellereau
  • Patricia Prochasson
  • Julien Héreau
  • Maëva Brisson
  • Julien Dargaisse
  • Chloé Bouley
  • Dominique Duval
  • Aurélie Ossadzow
  • Mikaël Rajaonarivony
  • Sophie Joyaux
  • Cyril Veniere
  • Eléonore Seguin
  • Cyril Tchanon
  • Alexandra Schalk-Petitot
  • Lucas Roucheau
  • Anaïs Bruneau
  • Rémi Audebert
  • Julia Chevalier
  • Loïc Deshors
  • Katia Michel
  • Gératel Thérès
  • Affiwa Metreau
  • Jérôme Tebaldi
  • Stéphanie Bonte
  • Mauro Cuzzoni
  • Victoria Rojas-Calvo
  • Amine Ayad
  • Brigitte Garanger Rousseau
  • Edouard Meunier
  • Claudie Deruyter
  • Simon Bachelier
  • Sophie Berthoux
  • Elie Huot
  • Christel Lambolez
  • Olivier Ettia
  • Sophie Mersch
  • Alain Hugo
  • Cécile Konyk
  • Ronan Puren
  • Marie-Odile Dehaëne
  • Romain Adam
  • Claudine Buannic
  • André Floret
  • Marine Barthélémy
  • Etienne Cabarat
  • Françoise Fandant
  • Henri Rousseau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Denis
Emmanuel Denis (43 élus) Pour demain tours 2020 		14 476 54,94%
  • Emmanuel Denis
  • Cathy Munsch-Masset
  • Bertrand Renaud
  • Cathy Savourey
  • Jean-Patrick Gille
  • Marie Quinton
  • Christophe Dupin
  • Elise Pereira-Nunes
  • Florent Petit
  • Annaelle Schaller
  • Christopher Sebaoun
  • Christine Blet
  • Iman Manzari
  • Anne Bluteau
  • Stéphane Houques
  • Betsabée Haas
  • Franck Gagnaire
  • Armelle Gallot-Lavallée
  • Antoine Martin
  • Oulématou Ba-Tall
  • Éric Thomas
  • Catherine Reynaud
  • Martin Cohen
  • Alice Wanneroy
  • Christophe Boulanger
  • Affiwa Metreau
  • Benoît Faucheux
  • Frédérique Barbier
  • Pierre-Alexandre Moreau
  • Fanny Puel
  • Frédéric Miniou
  • Delphine Dariès
  • Thierry Lecomte
  • Marie-Lou Guardia
  • Florian Hemme
  • Anne Désiré
  • Philippe Geiger
  • Marie-Pierre Cuvier
  • Maxence Brand
  • Rachel Moussouni
  • Pascal Brun
  • Eléonore Aubry
  • Bertrand Rouzier
Christophe Bouchet
Christophe Bouchet (12 élus) Tours nous rassemble 		11 872 45,05%
  • Christophe Bouchet
  • Marion Cabanne
  • Benoist Pierre
  • Mélanie Fortier
  • Olivier Lebreton
  • Céline Delagarde
  • Thibault Coulon
  • Barbara Darnet Malaquin
  • Romain Brutinaud
  • Alexandra Schalk-Petitot
  • Pierre Commandeur
  • Cécile Chevillard
Participation au scrutin Tours
Taux de participation 34,13%
Taux d'abstention 65,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 27 162

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Denis
Emmanuel Denis Pour demain tours 2020 		8 983 35,45%
Christophe Bouchet
Christophe Bouchet Tours nous rassemble 		6 492 25,62%
Benoist Pierre
Benoist Pierre C'est votre tours! 		3 210 12,67%
Gilles Godefroy
Gilles Godefroy Alliance et rassemblement pour tours 		1 439 5,67%
Claude Bourdin
Claude Bourdin C'est au tour(s) du peuple 2020 		1 404 5,54%
Xavier Dateu
Xavier Dateu Vous+nous=tours 		1 221 4,81%
Nicolas Gautreau
Nicolas Gautreau Les indépendants tours 2020 		1 200 4,73%
Michaël Cortot
Michaël Cortot Projet citoyen pour tours 		582 2,29%
Philippe Lacaïle
Philippe Lacaïle Tours en mouvement 		378 1,49%
Thomas Jouhannaud
Thomas Jouhannaud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		269 1,06%
Carole Charrier
Carole Charrier Nous ne battrons pas en retraite a tours 		157 0,61%
Participation au scrutin Tours
Taux de participation 32,79%
Taux d'abstention 67,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 26 089

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Babary
Serge Babary (42 élus) Tou(r)s ensemble 		20 770 49,75%
  • Serge Babary
  • Sophie Auconie
  • Jacques Chevtchenko
  • Céline Ballesteros
  • Olivier Lebreton
  • Françoise Amiot
  • Thibault Coulon
  • Christine Beuzelin
  • Christophe Bouchet
  • Alexandra Schalk Petitot
  • Xavier Dateu
  • Brigitte Garanger-Rousseau
  • Edouard De Germay
  • Chérifa Zazoua-Khames
  • Yves Massot
  • Barbara Darnet Malaquin
  • Brice Droineau
  • Myriam Le Souëf
  • Lionel Béjeau
  • Marion Nicolay Cabanne
  • Louis Aluchon
  • Cécile Chevillard
  • Mauro Cuzzoni
  • Sylvie Bourbon
  • Michel Le Du
  • Aurélie Ossadzow
  • Jérôme Tebaldi
  • Monique Delagarde
  • Antoine Godbert
  • Hélène Millot-Moreau
  • Julien Alet
  • Yasmine Bendjador
  • Bastien Lebrun
  • Danielle Oger
  • Julien Hereau
  • Stéphanie Lepron
  • Henri Rousseau
  • Danielle Ngo Ngii
  • Jacques Boulanger
  • Isabelle Garrabé
  • Gauthier Martiny
  • Cécile Estivin Mercier
Jean Germain
Jean Germain (11 élus) Tours, tout simplement 		17 398 41,67%
  • Jean Germain
  • Cécile Jonathan
  • Emmanuel Denis
  • Laëtitia Jallot
  • Pierre Texier
  • Caroline Deforge
  • Gérard Gernot
  • Monique Maupuy
  • Jean-Patrick Gille
  • Nadia Hamoudi
  • David Chollet
Gilles Godefroy
Gilles Godefroy (2 élus) Tours bleu marine 		3 576 8,56%
  • Gilles Godefroy
  • Hélène-Marie O'connell
Participation au scrutin Tours
Taux de participation 55,94%
Taux d'abstention 44,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,88%
Nombre de votants 43 884

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Babary
Serge Babary Tou(r)s ensemble 		14 472 36,42%
Jean Germain
Jean Germain Tours, tout simplement 		11 056 27,82%
Gilles Godefroy
Gilles Godefroy Tours bleu marine 		5 137 12,93%
Emmanuel Denis
Emmanuel Denis Un tours d'avance 		4 490 11,30%
Claude Bourdin
Claude Bourdin C'est au tour(s) du peuple 		3 320 8,35%
Anne Brunet
Anne Brunet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		666 1,67%
Claire Delore
Claire Delore Unite et resistance contre la politique d'austerite du gouvernement et pour la democratie communale 		588 1,48%
Participation au scrutin Tours
Taux de participation 52,38%
Taux d'abstention 47,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,33%
Nombre de votants 41 096

Villes voisines de Tours

En savoir plus sur Tours