Résultat municipale 2026 à Troyes : les résultats révélés ce dimanche, toutes les infos
Résultat de l'élection municipale 2026 à Troyes [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Troyes ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Troyes
11:11 - La France Insoumise présente sa liste à Troyes
La France Insoumise présente sa première liste pour les élections municipales à Troyes, baptisée « Troyes Insoumise ». Sarah Fraincart, tête de liste, souligne que cette équipe vise à représenter la diversité de la population locale et défendre des intérêts sociaux et écologiques. Le programme proposé s'inscrit dans une démarche de gauche radicale. Lire sur lest-eclair.fr
13/03/26 - 16:56 - Huit candidats visent la mairie de Troyes
À Troyes, huit candidats se disputent la mairie lors des élections municipales de 2026. Chacun a partagé ses motivations lors d'interviews, répondant à la question centrale : pourquoi aspirent-ils tous à ce poste ? Les réponses variées des candidats mettent en lumière leurs visions pour la première ville de l'Aube. Lire sur lest-eclair.fr
12/03/26 - 14:28 - Olivier Richard veut transformer l'ancienne prison Hennequin
Olivier Richard, candidat à la mairie de Troyes, souligne l'importance de la sécurité, de l'attractivité et de la santé pour les Troyens. Son projet inclut la création de postes de policiers de quartier et la transformation de l'ancienne prison Hennequin en pépinière d'artisans et salle multi-activités. Il critique les élus actuels pour leur déconnexion des réalités locales. Lire sur lest-eclair.fr
10/03/26 - 22:03 - Le maire de Troyes annonce sa candidature à sa réélection
François Baroin, maire sortant de Troyes, annonce sa candidature à la réélection pour continuer à construire sur les fondations déjà établies. Il met en avant l'importance de la stabilité en période d'incertitude politique nationale et propose des renforts en matière de sécurité, incluant une brigade de police montée. Baroin souhaite également renforcer la présence de caméras de surveillance dans toutes les rues de Troyes. Lire sur lest-eclair.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Troyes
|Tête de listeListe
|
Loëtitia Beury
Liste divers centre
IL EST TEMPS
|
|
Pierre Philippe
Liste divers centre
TROYES EST A NOUS - PIERRE PHILIPPE
|
|
Sarah Fraincart
Liste de La France insoumise
TROYES INSOUMISE
|
|
Olivier Richard
Liste divers droite
Troyes au coeur
|
|
François Baroin
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR TROYES
|
|
Pauline Reichling
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Pierre Brochet
Liste du Rassemblement National
SAUVONS TROYES
|
|
Charline Briot
Liste d'union à gauche
TROYES AVEC BRIOT liste de gauche citoyenne écologique et solidaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Baroin (42 élus) Ensemble pour troyes
|5 903
|66,78%
|
|Anna Zajac (3 élus) Troyes en commun pour une ville ecologique citoyenne solidaire
|1 243
|14,06%
|
|Jordan Guitton (3 élus) Rassemblement national pour troyes
|995
|11,25%
|
|Loëtitia Carougeat (1 élu) Troyes en marche
|484
|5,47%
|
|Lionel Paillard Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|214
|2,42%
|Participation au scrutin
|Troyes
|Taux de participation
|30,64%
|Taux d'abstention
|69,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 040
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Baroin (41 élus) Ensemble pour troyes
|9 545
|62,56%
|
|Dimitri Sydor (4 élus) Troyen(s) avant tout
|2 741
|17,96%
|
|Bruno Subtil (4 élus) Troyes front national
|2 416
|15,83%
|
|Pierre Bissey Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|554
|3,63%
|Participation au scrutin
|Troyes
|Taux de participation
|52,46%
|Taux d'abstention
|47,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,17%
|Nombre de votants
|15 594
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