Résultat municipale 2026 à Troyes : les résultats révélés ce dimanche, toutes les infos

Sécurité et Tranquillité

La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Un renforcement de la Police Municipale est prévu pour assurer une présence visible et rassurante sur tout le territoire. L'objectif est de redonner aux Troyens un sentiment de sécurité et de tranquillité au quotidien.

Dynamisme Économique

Un grand plan commerce sera lancé pour soutenir les entrepreneurs et dynamiser l'activité économique de la ville. Cela inclut des dispositifs d'aide à l'installation et la préemption des locaux vacants. La gestion rigoureuse des deniers publics vise à prioriser les dépenses utiles à la population et à l'économie locale.

Préservation de l'Identité

Le candidat souhaite réaffirmer l'identité française au quotidien dans la ville de Troyes. Cela passe par une gestion respectueuse du cadre de vie et une attention particulière portée à la culture locale. L'engagement est de faire de Troyes un lieu où l'identité et la qualité de vie sont préservées.

Accessibilité et Écoute

Être un maire accessible et à l'écoute des attentes de la population est un engagement fort de la candidature. Le candidat se propose d'être un maire à temps complet, disponible pour tous les habitants. Cette approche vise à renforcer le lien entre la municipalité et les Troyens.