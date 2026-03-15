Résultat municipale 2026 à Troyes : les résultats révélés, consultez l'intégralité des scores dans la commune
Résultat de l'élection municipale 2026 à Troyes [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Troyes sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Troyes
17:57 - La commune de Troyes penche vers le RN
Le mouvement lepéniste était parvenu à capter 11,25% des suffrages lors de l'élection municipale à Troyes il y a six ans. Il n'y a pas eu de second tour, François Baroin étant choisi sans attendre. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 23,21% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 40,26% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 21,91% à la formation d'extrême droite lors du premier tour sur l'ensemble des 3 circonscriptions associées à la ville. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 40,81% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,86% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 34,64% pour le parti nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Troyes.--------------Il finira d'ailleurs en tête avec 38,79% le dimanche suivant.
17:23 - Le taux de participation dans l'Aube à 17h s'élève à 48,93%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 48,93% dans l'Aube.
16:58 - Rétrospective : l'abstention à Troyes avant 2026
L'affluence dans les isoloirs de Troyes sera ce soir une clé pour cette municipale 2026. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 9 040 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 30,64 %, un score en demi-teinte alors que l'épidémie de Covid avait fait fuir bon nombre d'inscrits. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 67,55 %. Même si les logiques varient en fonction du type de scrutin, les deux dernières élections législatives restent tout à fait comparables entre elles. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 43,42 % au premier tour en 2022 à 61,56 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 47,40 % (51,49 % dans le pays). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la commune apparaît donc sensiblement comme une zone assez peu mobilisée.
15:59 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Troyes ?
Le paysage politique de Troyes a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. Lors des européennes, le résultat à Troyes s'était en effet figé autour de Jordan Bardella (31,86%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,06%) et Raphaël Glucksmann (11,75%). Les législatives à Troyes provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avaient ensuite donné l'avantage au courant 'Rassemblement National' (34,64%), devant le rassemblement des gauches (30,16%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 3 secteurs électoraux rattachées à la ville. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, les marinistes culminant à 38,79% des votes sur place.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Troyes
|Tête de listeListe
|
Loëtitia Beury
Liste divers centre
IL EST TEMPS
|
|
Pierre Philippe
Liste divers centre
TROYES EST A NOUS - PIERRE PHILIPPE
|
|
Sarah Fraincart
Liste de La France insoumise
TROYES INSOUMISE
|
|
Olivier Richard
Liste divers droite
Troyes au coeur
|
|
François Baroin
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR TROYES
|
|
Pauline Reichling
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Pierre Brochet
Liste du Rassemblement National
SAUVONS TROYES
|
|
Charline Briot
Liste d'union à gauche
TROYES AVEC BRIOT liste de gauche citoyenne écologique et solidaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Baroin (42 élus) Ensemble pour troyes
|5 903
|66,78%
|
|Anna Zajac (3 élus) Troyes en commun pour une ville ecologique citoyenne solidaire
|1 243
|14,06%
|
|Jordan Guitton (3 élus) Rassemblement national pour troyes
|995
|11,25%
|
|Loëtitia Carougeat (1 élu) Troyes en marche
|484
|5,47%
|
|Lionel Paillard Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|214
|2,42%
|Participation au scrutin
|Troyes
|Taux de participation
|30,64%
|Taux d'abstention
|69,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 040
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Baroin (41 élus) Ensemble pour troyes
|9 545
|62,56%
|
|Dimitri Sydor (4 élus) Troyen(s) avant tout
|2 741
|17,96%
|
|Bruno Subtil (4 élus) Troyes front national
|2 416
|15,83%
|
|Pierre Bissey Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|554
|3,63%
|Participation au scrutin
|Troyes
|Taux de participation
|52,46%
|Taux d'abstention
|47,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,17%
|Nombre de votants
|15 594
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