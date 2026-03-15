Résultat municipale 2026 à Troyes : les résultats révélés, consultez l'intégralité des scores dans la commune

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Troyes

Tête de listeListe
Loëtitia Beury
Loëtitia Beury Liste divers centre
IL EST TEMPS
  • Loëtitia Beury
  • Ivan Bertin
  • Souad Fercha
  • Nicolas Hampe
  • Marie Louise Bienaimé
  • Jean-Aimé Beury
  • Patricia Makhlouf
  • Fabien Lauro
  • Céline Bernardin
  • Oualid Belhadi
  • Elanore Barbotin
  • Julien Lapierre
  • Magali Beury
  • Stéfan Barbotin
  • Nadia Lebgaa
  • Rodolphe Berthou
  • Karine Chauffour
  • François Tavares
  • Mahene Hammi
  • Nicolas Dhilly
  • Corinne Chulem
  • Hamed Labdi
  • Sophie Gava
  • Christian Noorbergen
  • Zohra Deghdak
  • Jérémie Marié
  • Véronique Da Silva Pinto
  • Christophe Bultot
  • Pamela Lodin
  • Didier Quacchia
  • Laurence Bunel
  • Jacques Cugnet
  • Léa Devaure
  • Cyril Paleni
  • Emmanuelle Mayeur
  • José Da Silva Pinto
  • Stéphanie Lenglumé
  • Saad Fercha
  • Sophie Spazzi
  • Pierre-Marie Faillon
  • Beya Cherifi
  • Jean Dumazel
  • Marie France Carella
  • Antonio Alves
  • Floriane Barbotin
  • Michel Schindfessel
  • Maria Pereira
  • Philippe Beury
  • Noëlle Henry
  • Eddy Munier
  • Roseline Beury
Pierre Philippe
Pierre Philippe Liste divers centre
TROYES EST A NOUS - PIERRE PHILIPPE
  • Pierre Philippe
  • Ludivine Locquegnies
  • Olivier Laurain
  • Marine Romeyer
  • Zoher Lakhdar
  • Marine Pham
  • Ali Aouzal
  • Karine Trevisan
  • Didier Defontaine
  • Manon Leprevost
  • Stephane Dith
  • Celine Garon
  • Smail Achmine
  • Severine Bazille
  • Gregory Auguste
  • Valerie Batard
  • Nicolas Bouvet
  • Flore Delerue
  • Fabien Courtailler
  • Virginie Papaz
  • Nicolas Perrin
  • Najate Mecabih
  • Jean-Michel Bornand
  • Dominique Chaumont
  • Laurent Stocco
  • Catherine Bailleul
  • Michaël Candelon
  • Claire Sadowski
  • Pascal Prunier
  • Catherine Bouvy
  • Abetto Blahoua
  • Mathilde Mahu
  • Lahouari Lakhdar
  • Michèle Bourgoin
  • Cyrille Hamard
  • Marie-Elise Lassere
  • Pierre Laurain
  • Marianna Stusinska
  • Louis-Arthur Beljean
  • Monique Holdrinet
  • Ilan Achmine
  • Laurence Meurville
  • Edward Smolinski
  • Graziella Orlandi
  • Théophile Pinon-Meurville
  • Colette Blahoua
  • Jean-Christophe Lavallard
  • Najat Achmine
  • Jean-Pierre Grammont
  • Pricillia Tan
Sarah Fraincart
Sarah Fraincart Liste de La France insoumise
TROYES INSOUMISE
  • Sarah Fraincart
  • Thomas Decker
  • Rhizlane Nicoula
  • Jean-Florentin Nitoux
  • Naima Kerdouci
  • Côme Doucet
  • Luciel Robles
  • Corentin Babin
  • Elodie Protat
  • Romaric Guiot
  • Victoire Quevrain
  • Laurent Picard
  • William Rodrigues Castanheira
  • Milan Deniaud Meliani
  • Annie Costel
  • Bernard Toussaint
  • Chaima Boussik
  • Esteban Gobert
  • Delphine Charpentier
  • M'Hamed Maatalla
  • Clémence Brida
  • Paulo Santos
  • Severine Laune
  • Jean-Christophe Le Douce
  • Emeline Ribeiro
  • Arnaud Becam
  • Julie Massard
  • Reda Hlali
  • Adélie Fierobe
  • Yan Barry
  • Maryse Peuchot
  • Abdel Salem Habbani
  • Kétty Guerin
  • Pierre-Olivier Régin
  • Agnès Richter
  • Kayss Imlak
  • Nadia Mouadi
  • Pascal Côte
  • Jacqueline Canton
  • Anthony Laissus
  • Camille Mangaretto Bertin
  • Oivier Basso
  • Chloé Clerbois
  • Denis Canton
  • Laura Llerena
  • Alain Drot
  • Caroline Genneret
  • Olivier Frajman
  • Francine Marie
  • Salvatore Bruno Mura
  • Rachel Meliani
Olivier Richard
Olivier Richard Liste divers droite
Troyes au coeur
  • Olivier Richard
  • Caroline Olivier
  • Olivier Castellengo
  • Gladys Via
  • Tanguy Delobelle
  • Stéphanie Maes
  • Nicolas Ben Moussa
  • Marie-Agnès Roblot
  • Michel Lejeune
  • Edith Cassis
  • Alexandre Doremus
  • Mireille Meot
  • Nabi Kamate
  • Julie Portela
  • Ulrich Peslin
  • Anne-Sophie Fourtines
  • Nordine Atoui
  • Charlotte Dumont
  • Giuseppe Di Bona
  • Mélanie Bonot
  • Valentin Richard
  • Cassandra Mitton
  • Philippe Bonnet
  • Solange Guyomard
  • Benoît Fortier
  • Julie Vandeputte
  • Eric Thiébaut
  • Christelle Carqueville
  • Cyril Hosejka
  • Adélaïde Brasset
  • Frédéric Michaut
  • Catherine Laurent
  • Clément Lepeltier
  • Nelly Marty
  • Dimitri Sellier
  • Marie Lourdel
  • Jean-Christian Brucker
  • Charlotte Marlier
  • El Habib Bahous
  • Anne-Sophie Pidoux
  • Armand Robin
  • Anne-Cécile Laurent
  • Charles-Henri Foquet
  • Jamila Marhoum
  • Charles Cassier
  • Danielle Caruso
  • William James
  • Josette Berthonneau
  • Mickaël Doremus
François Baroin
François Baroin Liste divers droite
ENSEMBLE POUR TROYES
  • François Baroin
  • Valérie Bazin-Malgras
  • Marc Sebeyran
  • Armelle Courtois
  • Valéry Denis
  • Stéphanie Baroin
  • Nicolas Honore
  • Jamila Azzab
  • Marc Bret
  • Marie Huberdeau
  • Dominique Deharbe
  • Sabine Vajou
  • Stéphane Grillat
  • Elisabeth Gariglio
  • Luc Scherrer
  • Laurence Diniz
  • Bruno Baudoux
  • Christine Thomas
  • Hervé Somsois
  • Marie-Béatrice Turpin-Padirac
  • Frédéric Farrugia
  • Claudine Revolio
  • Karim Fenek
  • Karine Dobraje
  • Pascal Vinot
  • Flavienne Lemelle
  • Yvan George
  • Sabah Tahri
  • Casimir Jay
  • Rachida Boudadi
  • Jean-François Laville
  • Gaëlle Dupre
  • Arthur Gesp-Lahugt
  • Carole Legrand
  • Hedley Marchand
  • Delphine Courtin
  • Thomas Hupfer-Charpentier
  • Oxana Hiolet
  • Patrice Traversa
  • Murielle Rodriguez
  • Rémy Fageot
  • Aurore Vandermarliere
  • Guillaume Piechowski
  • Pascale Niquet-Petitpas
  • Claude Amiot
  • Claudine Lorente
  • Christian Beaujean
  • Maïté Rutyna
  • Clément Dauphin
  • Sabine Chapellier
  • François Mandelli
Pauline Reichling
Pauline Reichling Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Pauline Reichling
  • Lionel Paillard
  • Sandrine Verrat
  • Romain Vallee
  • Deolinda Cardoso
  • Florian Dufour
  • Marie-Christine Seurat
  • Borris Belly
  • Sonia Dorne
  • Marcel Froidefond
  • Chantal Loiseau
  • Xavier Moran
  • Francine Michel
  • Philippe Serpault
  • Espérance Thouvignon
  • Mohamed Mejri
  • Ikrame Talhaoui
  • Eric Chammougom
  • Elisabeth Cardoso
  • Leulmi Leulmi
  • Marina Alvarez
  • Salim Boulacheb
  • Celine Lesigne
  • Mohamed Lachhab
  • Nathalie Nekas
  • Jean-Louis Froidefond
  • Marie-France Ragoso
  • Aubin Chandioux
  • Elise Parisot
  • Arnaud Bouillette
  • Sandrine Landry
  • Jean-Sébastien Lamaille
  • Danielle Cyprien
  • Roy Chayeb
  • Orlane Mansuy
  • Benjamin Omari
  • Christiane Lorensot
  • Rudy Baya
  • Yamina Halloui
  • Alain Blawjian
  • Océane Fleurot
  • Daniel Jansky
  • Véronique Humbert
  • Dorian Moulins
  • Alicia Royer
  • Cédric André
  • Aline Cabouco
  • Pierre Bissey
  • Claudine Dacquembronne
Pierre Brochet
Pierre Brochet Liste du Rassemblement National
SAUVONS TROYES
  • Pierre Brochet
  • Amandine Bourdon
  • Baptiste Fregans
  • Catherine Raffetin
  • Bruno Subtil
  • Dominique Gallois
  • Philippe Arbona
  • Michèle Bismuth
  • Daniel Decaux
  • Lucienne Lucquin
  • Mathieu Noblet Peutat
  • Olivia Houplon
  • Philippe Patrois
  • Sandra Consigny
  • Olivier Piot
  • Sylvie Ibanez
  • Christian Manauté
  • Denise Lucquin
  • Gerard Bussy
  • Natacha Milliere
  • Patrick Joaquim
  • Béatrice Demit
  • Frédéric Lucquin
  • Véronique Virey
  • Jordan Guitton
  • Claude Chérel
  • Alain Regley
  • Maria-Gorette Da Silva
  • Daniel Urban
  • Julie Desfrançois
  • Guillaume Cordier
  • Marie-Françoise Planquette
  • Antony Raffetin
  • Jacqueline Arragon
  • Florian Joukoff
  • Sylvie Knauf
  • Nathan Le Sonn
  • Isabelle Gaucher
  • Raphaël Fontaine
  • Sophie Perier
  • Michel Jolly
  • Carine Arbona
  • Erwan Adam
  • Maryline Fevre
  • Jérémy Gremion
  • Isabelle Huguier
  • Stéphane Lequin
  • Mauricette Montillot
  • Robert Habtiche
  • Simone Bouyer
  • Claude Maugice
Charline Briot
Charline Briot Liste d'union à gauche
TROYES AVEC BRIOT liste de gauche citoyenne écologique et solidaire
  • Charline Briot
  • Julien Robert
  • Marielle Mangeon
  • Jérôme Thomas
  • Caroline Autier
  • Romain Dubreil
  • Catherine Lefevre
  • Dominique Menissier
  • Nabila Benarbia
  • Loïc Maillard
  • Anna Zajac
  • Xavier Muger
  • Alice Barry
  • David Durlot
  • Raphaêlla Dombélé
  • Pascal Duquesnoy
  • Kathia Vacavant
  • Jean-Philippe Lecoq
  • Isabelle Kauffmann
  • Christophe Granmont
  • Roberte Courtadon
  • Thibaud Blanc
  • Fatima Zahhaf
  • Michel Schmite
  • Bénédicte That
  • Antoine Quéru
  • Delphine Petitjean
  • Dominique Schmeltz
  • Claire Baroni
  • Hervé Huot
  • Mémouna Timera
  • David Richardon
  • Jennifer Joffroy
  • Julien Grenier
  • Anouk Vairelles
  • Joël de Paepe
  • Christine Royer
  • Frédéric Garnier
  • Gisèle Malaval
  • Alban Michaut
  • Stephanie Chazelon
  • Michel Choquart
  • Diane Descarnongle
  • Jean-Claude Wicky
  • Françoise Desimpel
  • Yves Petitjean
  • Marie-Hélène Aïn
  • Matthias Vos--Huet
  • Valérie Labarre
  • Denis Communal
  • Samira Lachhab

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Baroin
François Baroin (42 élus) Ensemble pour troyes 		5 903 66,78%
  • François Baroin
  • Valérie Bazin-Malgras
  • Marc Sebeyran
  • Isabelle Couronne
  • Francis Becard
  • Stéphanie Fraenkel
  • Dominique Deharbe
  • Marie Le Corre
  • Marc Bret
  • Christine Thomas
  • Bertrand Chevalier
  • Virginie Guillaumet
  • Valéry Denis
  • Élisabeth Gariglio
  • Fadi Dahdouh
  • Caroline Lemeland
  • Frédéric Serra
  • Ombeline Lequien
  • Nicolas Honoré
  • Flavienne Lemelle
  • Bruno Baudoux
  • Gaëlle Caffet
  • Hervé Somsois
  • Karima Ouadah
  • François Mandelli
  • Brigitte Leymberger
  • José Goncalves
  • Françoise Portier-Guenin
  • Dominique Boisseau
  • Rachida Boudadi
  • Casimir Jay
  • Sandrine Morin-Durupt
  • Pascal Moreau
  • Anne-Marie Royer
  • Thomas Hupfer--Charpentier
  • Gisèle Viardin
  • Jean-Charles Marasse
  • Karine Dutreux
  • Christian Dupaty
  • Claudine Frat
  • Olivier Richard
  • Gaëlle Dupre
Anna Zajac
Anna Zajac (3 élus) Troyes en commun pour une ville ecologique citoyenne solidaire 		1 243 14,06%
  • Anna Zajac
  • David Blanchon
  • Jamila Azzab
Jordan Guitton
Jordan Guitton (3 élus) Rassemblement national pour troyes 		995 11,25%
  • Jordan Guitton
  • Katia Da Rocha
  • Philippe Arbona
Loëtitia Carougeat
Loëtitia Carougeat (1 élu) Troyes en marche 		484 5,47%
  • Loëtitia Carougeat
Lionel Paillard
Lionel Paillard Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		214 2,42%
Participation au scrutin Troyes
Taux de participation 30,64%
Taux d'abstention 69,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 040

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Baroin
François Baroin (41 élus) Ensemble pour troyes 		9 545 62,56%
  • François Baroin
  • Élisabeth Philippon
  • Marc Sebeyran
  • Marie Le Corre
  • Gérard Menuel
  • Sibylle Bertail
  • Marc Bret
  • Annie Rouvre
  • Valéry Denis
  • Isabelle Héliot-Couronne
  • Bertrand Chevalier
  • Élisabeth Grandpierre
  • François Mandelli
  • Lise Patelli
  • Nicolas Honoré
  • Christine Thomas
  • José Goncalvés
  • Élisabeth Gariglio
  • Bruno Baudoux
  • Karima Ouadah
  • Dominique Boisseau
  • Stéphanie Fraenkel-Lochard
  • Frédéric Serra
  • Brigitte Leymberger
  • Michel Rudent
  • Flavienne Lemelle
  • Hervé Somsois
  • Jeanne-Laure Beury
  • Francis Dehaut
  • Anne-Marie Royer
  • Philippe De Faup
  • Giséle Viardin
  • Christian Dupaty
  • Caroline Lemeland
  • Martin Gabriel
  • Valérie Bazin-Malgras
  • Fadi Dahdouh
  • Françoise Portier-Guenin
  • Jean-Charles Marasse
  • Marie-Thérèse Rovelli
  • Olivier Richard
Dimitri Sydor
Dimitri Sydor (4 élus) Troyen(s) avant tout 		2 741 17,96%
  • Dimitri Sydor
  • Anna Zajac
  • David Blanchon
  • Stéphanie Chazelon
Bruno Subtil
Bruno Subtil (4 élus) Troyes front national 		2 416 15,83%
  • Bruno Subtil
  • Marie-Pierre Amilhau
  • Philippe Arbona
  • Marie Demit
Pierre Bissey
Pierre Bissey Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		554 3,63%
Participation au scrutin Troyes
Taux de participation 52,46%
Taux d'abstention 47,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Nombre de votants 15 594

Villes voisines de Troyes

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