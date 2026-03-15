Résultat municipale 2026 à Tulle : les résultats dévoilés, suivez l'élection sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tulle [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Tulle sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Tulle
17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Tulle ?
Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections municipales à Tulle il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 18,98% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 39,50% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 12,70% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Tulle comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 26,73% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 25,70% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 26,70% le dimanche suivant.
17:32 - Le taux de participation en Corrèze à 17h s'élève à 61,74%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 61,74% en Corrèze.
17:14 - Le taux de participation en Corrèze au même niveau qu'avant Covid
Le 15 mars 2026, les électeurs de Corrèze participent aux élections municipales pour élire des maires dans 276 communes, à l'exception de Saillac sans candidat. Le taux de participation atteint 28,32 %, retrouvant les niveaux d'avant la pandémie de Covid-19 après une baisse en 2020. Ces élections marquent un retour à l'engagement civique local. Lire sur lamontagne.fr
17:09 - Des analyses et décryptages des résultats proposés en temps réel
Les élections municipales de 2026 à Limoges et dans d'autres villes de l'ancienne région Limousin sont en cours avec le premier tour aujourd'hui. Les citoyens votent à Tulle, Brive, Guéret et Aubusson, tandis que des analyses et décryptages des résultats sont proposés en temps réel. L'événement est suivi par des experts et politologues. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tulle
|Tête de listeListe
|
Bernard Combes
Liste divers gauche
Le pouvoir d'agir
|
|
Thierry Greck
Liste du Rassemblement National
Rassemblons-nous pour Tulle
|
|
Nicolas Marlin
Liste d'union à gauche
Ensemble pour Tulle
|
|
Laurent Melin
Liste divers droite
Tulle, l'énergie qui nous unit
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Combes (27 élus) Vive ma ville
|2 332
|64,34%
|
|Raphaël Chaumeil (6 élus) Tulle au cœur, tulle en chœur
|1 292
|35,65%
|
|Participation au scrutin
|Tulle
|Taux de participation
|42,27%
|Taux d'abstention
|57,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 848
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Combes (28 élus) Tulle l'avenir ensemble
|3 878
|65,15%
|
|Raphaël Chaumeil (5 élus) Notre projet c'est vous
|2 074
|34,84%
|
|Participation au scrutin
|Tulle
|Taux de participation
|66,12%
|Taux d'abstention
|33,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,98%
|Nombre de votants
|6 468
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