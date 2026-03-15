Résultat municipale 2026 à Tulle : les résultats dévoilés, suivez l'élection sur place

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tulle

Tête de listeListe
Bernard Combes
Bernard Combes Liste divers gauche
Le pouvoir d'agir
  • Bernard Combes
  • Catherine Lavergne
  • Pascal Cavitte
  • Yvette Fournier
  • Michel Bouyou
  • Isabelle Besanger
  • Fabrice Marthon
  • Christèle Coursat
  • Stéphane Berthomier
  • Corinne Lescure
  • Thomas Jacquelin
  • Manon Lanot
  • Jérémy Novais
  • Christine Buisson-Combe
  • Michel Breuilh
  • Christine Deffontaine
  • Patrick Broquerie
  • Lucille Claux
  • Jacques Spindler
  • Carole Cognéras
  • Gérard Faugeres
  • Lucie Bosdeveix
  • Serge Hulpusch
  • Marie-Claude Cros
  • Sébastien Braz
  • Virginie Durant
  • Clément Vergne
  • Stéphanie Especel
  • Philippe Lacroix
  • Zohra Hamzaoui
  • Célian Rives - - Lagier
  • Lilou Bouleau
  • Pierre Cordeau
Thierry Greck
Thierry Greck Liste du Rassemblement National
Rassemblons-nous pour Tulle
  • Thierry Greck
  • Svetlana Minkova
  • Patrice Barillon
  • Anna Pejoine
  • Maurice Regny
  • Sandra Benoit
  • Christophe Chanel
  • Alexandra Lesage
  • Einsone Chambot
  • Alison Tannier
  • François-Sébastien Dumond
  • Athénaïs Durant
  • Julien Commandeur--Ribeiro Bessa
  • Nadia Cornille
  • Jean Beaudoin
  • Muriel Duchazeaubeneix
  • Alexandre Da Silva
  • Patricia Manquest
  • Jonathan Lefrancois
  • Sandrine Boué
  • Fabrice Joumarin
  • Edwige Romand
  • Anthony Thibault
  • Marie-Charlotte Serrano
  • Eric Chazarin
  • Aurélie Mas
  • Léo Pejoine
  • Élise Bouysse
  • Patrick Lutz
  • Joëlle Champagnat
  • Alexis Gregoire
  • Claudine Becqwort
  • Pascal Becqwort
  • Sandrine Aubertie
  • Julien Laval
Nicolas Marlin
Nicolas Marlin Liste d'union à gauche
Ensemble pour Tulle
  • Nicolas Marlin
  • Stéphanie Perrier
  • Jérôme Farges
  • Judith Berland
  • Karim Adaoui
  • Claire-Lise Rodriguez
  • Guillaume Barthélemy
  • Ahlem Kerkoub
  • Lionel Mazabraud
  • Catherine Brabant
  • Laurent Hollécou
  • Barbara Boon
  • Denis Alamome
  • Caroline Jeanson
  • Frédéric Conet
  • Paulette Freytet
  • Jacques Baudoin
  • Romane Ponty-Besanger
  • Tijani Raveneau
  • Éléonore San Roman
  • Nicolas Rigaudie
  • Martine Aumettre
  • Jean Mas
  • Sarah Kerkoub
  • Pierre Gautheron
  • Anne-Marie Gode
  • Waël Raveneau
  • Maëlie Herisson
  • Thomas Jammet
  • Brigitte Lachaud
  • Alain Labat
  • Annie Bastié
  • Dany Cellier
  • Fanchette Cavallero
  • Olivier Durin
Laurent Melin
Laurent Melin Liste divers droite
Tulle, l'énergie qui nous unit
  • Laurent Melin
  • Marie-Pierre Naves Lauby
  • Dorian Lascaux
  • Hélène Deschamps
  • Florent Plas
  • Sylvie Dalesme
  • Jean Mouly
  • Violaine Bouillaguet
  • Henry Turlier
  • Nicole Esterle
  • Thomas Madelmont
  • Cécile Thevenet
  • Régis Destruel
  • Hyeri Ziolo
  • Mathieu Moussour
  • Annette Bourdet-Bertrand
  • Baptiste Naves
  • Nicole Lathiere
  • Michel Caillard
  • Anne Bouyer
  • Jean-Pierre Rouanne
  • Marie-Josée Pinto
  • Bruno Carrat
  • Jacqueline Ronot
  • Jean-Paul Petit
  • Sophie Derobe
  • Éric Escure-Batifouye
  • Véronique Faucher
  • Jean-Marie Chassagnat
  • Vanessa Trains
  • Philippe Rousseau
  • Annie Chirac
  • Patrick Ferte

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Combes
Bernard Combes (27 élus) Vive ma ville 		2 332 64,34%
  • Bernard Combes
  • Stéphanie Perrier
  • Pascal Cavitte
  • Sylvie Christophe
  • Fabrice Marthon
  • Christiane Magry-Jospin
  • Grégory Hugue
  • Sandy Lacroix
  • Michel Breuilh
  • Ana Maria Ferreira
  • Jérémy Novais
  • Christèle Coursat
  • Jacques Spindler
  • Yvette Fournier
  • Michel Bouyou
  • Christine Combe
  • Stéphane Berthomier
  • Julie Granet
  • Yvon Delchet
  • Aysé Tari
  • Patrick Broquerie
  • Annie Delahayes
  • Gérard Faugeres
  • Zohra Hamzaoui
  • Serge Hulpusch
  • Christine Deffontaine
  • Clément Vergne
Raphaël Chaumeil
Raphaël Chaumeil (6 élus) Tulle au cœur, tulle en chœur 		1 292 35,65%
  • Raphaël Chaumeil
  • Nathalie Thyssier
  • Jean-François Roche
  • Anne Bouyer
  • Henry Turlier
  • Micheline Geneix
Participation au scrutin Tulle
Taux de participation 42,27%
Taux d'abstention 57,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 848

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Combes
Bernard Combes (28 élus) Tulle l'avenir ensemble 		3 878 65,15%
  • Bernard Combes
  • Dominique Grador
  • Pascal Cavitte
  • Marie-Pierre Naves-Lauby
  • Jean-Louis Soulier
  • Ana Maria Ferreira
  • Alain Lagarde
  • Christèle Coursat
  • Michel Breuilh
  • Emilie Boucheteil
  • Yannik Seguin
  • Josiane Brassac-Dijoux
  • Yves Juin
  • Yvette Fournier
  • Jérémy Novais
  • Ayse Tari
  • Fabrice Marthon
  • Sylvie Christophe
  • Samuel Desaguiller
  • Christiane Magry
  • Jean-Michel Claux
  • Jeanne Wachtel
  • Pierre Laurichesse
  • Christine Combe
  • Hervé Pluchon
  • Laure Virefléau
  • Guy Delmas
  • Sandrine Taillefer
Raphaël Chaumeil
Raphaël Chaumeil (5 élus) Notre projet c'est vous 		2 074 34,84%
  • Raphaël Chaumeil
  • Nathalie Thyssier
  • Michel Caillard
  • Muriel Gilet Bouysson
  • Thomas Madelmont
Participation au scrutin Tulle
Taux de participation 66,12%
Taux d'abstention 33,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,98%
Nombre de votants 6 468

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