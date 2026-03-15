Résultat municipale 2026 à Tulle : ne manquez pas la journée électorale
Résultat de l'élection municipale 2026 à Tulle [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Tulle ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Tulle
15:56 - La sécurité au cœur du débat entre les quatre candidats
Lors du débat organisé par ICI Limousin lundi 9 mars, la sécurité s'est imposée comme un point de clivage majeur entre les prétendants à la mairie. Si le maire sortant Bernard Combes, Laurent Melin (DVD) et Thierry Greck (RN) s'accordent sur la nécessité de renforcer la vidéoprotection, le candidat du Rassemblement National va plus loin en proposant l'armement de la police municipale. De son côté, Nicolas Marlin (Union de la gauche) se distingue de ses adversaires en privilégiant une approche axée sur la « tranquillité publique » et les missions de maintien de la paix. Lire sur France3régions.fr
12/03/26 - 13:19 - Tulle fait face aux défis des municipales 2026
À Tulle, le maire sortant Bernard Combes dresse le bilan de son mandat 2020-2026 en soulignant que le Covid et l'inflation ont freiné le désendettement de la ville. Malgré un programme réalisé à 90%, la municipalité n'a pu réduire la dette que de 2,5 millions d'euros au lieu des 3,5 millions prévus. Les surcoûts liés à ces crises ont affecté divers projets d'investissement. Lire sur francebleu.fr
12/03/26 - 12:19 - Les défis économiques impactent Tulle en 2026
À Tulle, le maire sortant Bernard Combes dresse un bilan de son mandat 2020-2026, affirmant que 90 % des promesses ont été tenues. Cependant, des surcoûts liés au Covid et à l'inflation ont freiné le désendettement, avec une réduction de la dette de seulement 2,5 millions d'euros au lieu de 3,5 millions. Ces défis économiques ajoutent une complexité aux élections municipales à venir. Lire sur francebleu.fr
10/03/26 - 23:41 - Candidats débattent pour Tulle avant élections municipales
À Tulle, en Corrèze, le débat des candidats aux élections municipales de 2026 s'est tenu le 9 mars, en vue du premier tour programmé pour le 15 mars. Quatre listes, incluant le maire sortant Bernard Combes, ont été présentées. Ce débat fait partie d'une série d'événements organisés pour informer les électeurs. Lire sur francebleu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Tulle
|Tête de listeListe
|
Bernard Combes
Liste divers gauche
Le pouvoir d'agir
|
|
Thierry Greck
Liste du Rassemblement National
Rassemblons-nous pour Tulle
|
|
Nicolas Marlin
Liste d'union à gauche
Ensemble pour Tulle
|
|
Laurent Melin
Liste divers droite
Tulle, l'énergie qui nous unit
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Combes (27 élus) Vive ma ville
|2 332
|64,34%
|
|Raphaël Chaumeil (6 élus) Tulle au cœur, tulle en chœur
|1 292
|35,65%
|
|Participation au scrutin
|Tulle
|Taux de participation
|42,27%
|Taux d'abstention
|57,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 848
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Combes (28 élus) Tulle l'avenir ensemble
|3 878
|65,15%
|
|Raphaël Chaumeil (5 élus) Notre projet c'est vous
|2 074
|34,84%
|
|Participation au scrutin
|Tulle
|Taux de participation
|66,12%
|Taux d'abstention
|33,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,98%
|Nombre de votants
|6 468
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