Résultat municipale 2026 à Tulle : ne manquez pas la journée électorale

Bernard Combes Liste divers gauche

Le pouvoir d'agir Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Bernard Combes Engagements pour Tulle Le programme présente dix engagements concrets pour améliorer la vie des Tullistes. Parmi eux, on trouve des mesures pour le pouvoir d'achat, la sécurité et le soutien aux commerces locaux. Ces engagements visent à renforcer le bien-être et la cohésion sociale dans la ville. Amélioration du cadre de vie Des projets d'aménagement sont prévus pour embellir et sécuriser les espaces publics de Tulle. Cela inclut la rénovation de secteurs clés et une plus grande végétalisation de la ville. L'objectif est de créer un environnement agréable et accueillant pour tous les habitants. Jeunesse et éducation Le programme met un accent particulier sur la jeunesse en développant des infrastructures adaptées. Cela comprend des lieux de rencontre et des offres d'accompagnement scolaire. L'idée est de favoriser l'épanouissement des jeunes Tullistes et de les intégrer dans la vie de la cité. Démocratie et citoyenneté Le renforcement de la démocratie de proximité est une priorité, avec la création de conseils consultatifs et d'outils numériques pour recueillir les avis des citoyens. Cela vise à impliquer davantage les Tullistes dans les décisions qui les concernent. L'objectif est de promouvoir une citoyenneté active et engagée.

Bernard Combes

Catherine Lavergne

Pascal Cavitte

Yvette Fournier

Michel Bouyou

Isabelle Besanger

Fabrice Marthon

Christèle Coursat

Stéphane Berthomier

Corinne Lescure

Thomas Jacquelin

Manon Lanot

Jérémy Novais

Christine Buisson-Combe

Michel Breuilh

Christine Deffontaine

Patrick Broquerie

Lucille Claux

Jacques Spindler

Carole Cognéras

Gérard Faugeres

Lucie Bosdeveix

Serge Hulpusch

Marie-Claude Cros

Sébastien Braz

Virginie Durant

Clément Vergne

Stéphanie Especel

Philippe Lacroix

Zohra Hamzaoui

Célian Rives - - Lagier

Lilou Bouleau

Pierre Cordeau

Thierry Greck Liste du Rassemblement National

Rassemblons-nous pour Tulle Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Thierry Greck Engagement pour Tulle Thierry GRECK se présente comme un candidat engagé pour la ville de Tulle, affirmant bien connaître ses forces et ses faiblesses. Il met en avant la nécessité d'un changement face à des problématiques telles que l'insécurité et le déclin des commerces. Son équipe vise à rétablir la tranquillité et à relancer l'activité économique en prenant des décisions courageuses. Sécurité prioritaire La sécurité est définie comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Thierry GRECK propose d'augmenter les effectifs de la Police Municipale et le nombre de caméras de vidéo-surveillance. Ces mesures visent à renforcer la protection des Tullistes et à améliorer leur qualité de vie. Rénovation urbaine Un plan pluriannuel de rénovation des voies est prévu pour améliorer l'infrastructure de Tulle. Thierry GRECK souhaite également entreprendre la rénovation des écoles pour offrir un meilleur cadre éducatif. La revitalisation du centre-ville et des commerces est essentielle pour redynamiser l'économie locale. Accessibilité et écoute Thierry GRECK s'engage à être un maire accessible et à l'écoute des attentes de la population. Il affirme vouloir traiter chaque habitant avec respect et considération, garantissant ainsi une communication ouverte. Cette approche vise à renforcer le lien entre les citoyens et leur municipalité.

Thierry Greck

Svetlana Minkova

Patrice Barillon

Anna Pejoine

Maurice Regny

Sandra Benoit

Christophe Chanel

Alexandra Lesage

Einsone Chambot

Alison Tannier

François-Sébastien Dumond

Athénaïs Durant

Julien Commandeur--Ribeiro Bessa

Nadia Cornille

Jean Beaudoin

Muriel Duchazeaubeneix

Alexandre Da Silva

Patricia Manquest

Jonathan Lefrancois

Sandrine Boué

Fabrice Joumarin

Edwige Romand

Anthony Thibault

Marie-Charlotte Serrano

Eric Chazarin

Aurélie Mas

Léo Pejoine

Élise Bouysse

Patrick Lutz

Joëlle Champagnat

Alexis Gregoire

Claudine Becqwort

Pascal Becqwort

Sandrine Aubertie

Julien Laval

Nicolas Marlin Liste d'union à gauche

Ensemble pour Tulle Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Nicolas Marlin Une ville solidaire Le projet vise à protéger le quotidien des habitants et à soutenir les services publics. Il inclut des initiatives pour lutter contre la précarité alimentaire et renforcer l'accessibilité des équipements publics. L'objectif est de garantir un service public municipal exemplaire, éthique et égalitaire. Démocratie vivante La démocratie locale doit être renforcée par la mise en place d'un budget participatif et d'une assemblée citoyenne. Des consultations régulières des habitants seront organisées pour favoriser leur participation. Le conseil municipal des enfants sera également créé pour encourager l'engagement des jeunes dans l'action publique. Une ville dynamique Le soutien aux associations et aux commerces de proximité est essentiel pour dynamiser la ville. Des mesures seront mises en place pour lutter contre les logements indignes et favoriser l'accès à la culture. L'objectif est de redynamiser les quartiers et de favoriser l'emploi local. Une ville écologique Le projet inclut des initiatives pour végétaliser la ville et améliorer la qualité de vie face aux défis climatiques. Des efforts seront déployés pour développer les mobilités douces et encourager le compostage. L'économie circulaire sera également promue pour réduire les déchets et faciliter l'accès à la nature.

Nicolas Marlin

Stéphanie Perrier

Jérôme Farges

Judith Berland

Karim Adaoui

Claire-Lise Rodriguez

Guillaume Barthélemy

Ahlem Kerkoub

Lionel Mazabraud

Catherine Brabant

Laurent Hollécou

Barbara Boon

Denis Alamome

Caroline Jeanson

Frédéric Conet

Paulette Freytet

Jacques Baudoin

Romane Ponty-Besanger

Tijani Raveneau

Éléonore San Roman

Nicolas Rigaudie

Martine Aumettre

Jean Mas

Sarah Kerkoub

Pierre Gautheron

Anne-Marie Gode

Waël Raveneau

Maëlie Herisson

Thomas Jammet

Brigitte Lachaud

Alain Labat

Annie Bastié

Dany Cellier

Fanchette Cavallero

Olivier Durin

Laurent Melin Liste divers droite

Tulle, l'énergie qui nous unit Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Laurent Melin Tulle, une ville dynamique Tulle est une ville riche en mémoire et en savoir-faire, mais elle fait face à des défis importants. Les habitants ressentent un manque d'ambition et de projets structurants, ce qui entraîne un déclin de la vitalité locale. Il est essentiel de redynamiser la ville et de rétablir la confiance des citoyens en leur avenir. Éducation et jeunesse Pour attirer et retenir les jeunes, Tulle doit renforcer ses moyens humains dans les écoles et moderniser ses infrastructures éducatives. Des initiatives telles que l'élargissement du périscolaire et la végétalisation des cours sont cruciales pour créer un cadre d'apprentissage favorable. L'objectif est de favoriser le retour des jeunes et des familles dans la ville. Culture et vie associative La vie associative à Tulle doit être modernisée et encouragée pour renforcer le tissu social. La création d'un passeport bénévole local et le soutien au sport de proximité sont des mesures importantes pour dynamiser la ville. De plus, il est nécessaire de promouvoir une culture accessible à tous, en développant des événements populaires qui animent la communauté. Commerce et revitalisation Pour revitaliser le commerce à Tulle, une stratégie cohérente doit être mise en place, incluant des études sur les besoins réels des commerçants. Des mesures comme la gratuité du stationnement et la rénovation des marchés sont essentielles pour attirer les clients. L'objectif est de créer un environnement commercial dynamique et sécurisé pour tous les citoyens.