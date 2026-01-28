Résultat municipale 2026 à Valence : les résultats rendus publics, retrouvez tous les chiffres dans la ville

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Valence

Tête de listeListe
Paul Christophle
Paul Christophle Liste d'union à gauche
UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES - REUNIR VALENCE
  • Paul Christophle
  • Valentine Porché
  • Grégoire Vincent
  • Francine Prost
  • Pierre-Jean Veyret
  • Myriam Gaud
  • Justin Breysse
  • Maryline Prévot
  • Benjamin Duriez
  • Maryse Pesce Brun
  • René Buttin
  • Laurie Martinetto
  • Richard Monpagen
  • Anne Sirlin
  • Antoine Cessieux
  • Anne-Claire Impens
  • Bastien Boissonnier
  • Kamaria Hamidou-Toihir
  • Sébastien Berger
  • Jihane Bendaoud
  • Patrick Ranc
  • Alia Saadnia Bouzidi
  • Egile Sandanassamy
  • Aline Sétrakian
  • Benoît Jantzen
  • Delphine Barbier
  • Bernard Mollaret
  • Sandrine Varesco
  • Bertrand Petit
  • Delphine Groslong
  • Thierry Chantrier
  • Aurore Verplancken
  • Jean-Francois Juvin
  • Julie Gheeraert
  • Arnaud Chaboud
  • Stéphanie Pommarel
  • Ali Mercan
  • Nadia Tacchini
  • Christian Belisson
  • Delphine Bonnet-Leger
  • Pierre Rotteleur
  • Chrystèle Burgard
  • Noé Delargilliere
  • Lina Groba
  • Lhou Fergani
  • Evelyne Jeanclos
  • Pierre-Frédéric Bonnet
  • Annie Roche
  • François Sarano
  • Brigitte Delas
  • Pierre Antoine Landel
Adèle Kopff
Adèle Kopff Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Adèle Kopff
  • Laurent Lefèvre
  • Monique Bernard
  • René Soler
  • Meliha Crnic
  • Yacine Abani
  • Véronique Sylvestre
  • Dominique Viénot
  • Francette Bonnet
  • Cassim Said Mohamed
  • Lucette Dumas
  • Tarik Ouazzani Chahdi
  • Fadoua Bouzazi
  • Jean Jouan
  • Tanim Mogné
  • François Goyet
  • Marylène Vidal
  • Eugène Cartegnie
  • Martine Sadier
  • Cheikh Koite
  • Eugénie Moulin
  • Matteo Guenin
  • Roselyne Saisse
  • Omar Menai
  • Orane Moreau-Bernard
  • Abderrahmane Belhout
  • Beatrice Rodier
  • Adem Korkmaz
  • Amélie Bouheraoua
  • Hubert Poitevin
  • Elissiane Mucel
  • Lahouari Hakemi
  • Vanessa Benhamamouch
  • Sid-Ahmed Mecheta
  • Géraldine Peyronnet
  • Christophe Deleuze
  • Evelyne Freitas
  • Nelson Yao
  • Marie-Hélène Assier
  • Mathieu Garin
  • Morgane Moulin
  • Djilali Bouamama
  • Isabelle Charitas
  • Idrissa Bacar
  • Lila Debailleux
  • Jean-Paul Terrasse
  • Tea Cosic
  • Tommy Tisserand
  • Lou-Anne Masri
Philippe Dos Reis
Philippe Dos Reis Liste du Rassemblement National
Rassemblement Valentinois
  • Philippe Dos Reis
  • Sandra Miviere
  • Vladimir Berezovski
  • Amélie Monteil
  • Didier Guillermain
  • Anna Lainé
  • Olivier Riffault
  • Lara Charpentier
  • Olivier Thirion
  • Annie Audin
  • Jean Rousseau
  • Françoise Poulain
  • Régis Claudet
  • Sophie Coulon
  • Claude Villedier
  • Dominique Waugrand
  • Philipp Berezovski
  • Danielle Vermorel
  • Baptiste Collange
  • Mathilde Chizat
  • Corentin Déchambre
  • Isabelle Cucarella
  • Jean-Noël Fages
  • Nathalie Eynard
  • Robert Monteil
  • Marie Pradera
  • Yann Laurier
  • Simone Fort
  • Albert Vallier
  • Agnès Monteil
  • Philippe Charrin
  • Louise Honorin
  • Valentin Nagy
  • Noémie Desmedt
  • Remy Vinson
  • Corinne Gonzalez
  • Jean Bernet
  • Danica Boskovic
  • Charles-Henri Rey
  • Nicole Gosse
  • Philippe Desmedt
  • Emilienne Vandezante
  • Gilles Eyrignac
  • Anne Bertrand
  • Pavel Dodica
  • Marie-France Rey
  • Jean-Luc Savoy
  • Jacqueline Chappaz
  • Philipe Bochirol
  • Ghislaine Moulin
Jules Boyadjian
Jules Boyadjian Liste divers gauche
Le choix de Valence
  • Jules Boyadjian
  • Caroline Roques
  • Karim Chkeri
  • Maryse Bobin
  • Gilles Trullard
  • Yasmina Brahimi
  • Imad Berabah
  • Marie-Ange Joumard
  • Agop Karakosian
  • Françoise Arnaud
  • Renaud Ribes
  • Lisa Rego
  • Emmanuel Pritzer
  • Sandrine Rey
  • Dimitri Rudenko
  • Lyna Hamzaoui
  • Robert Lioux
  • Eugénie Balyan
  • Eric Bayet
  • Brigitte Evano
  • Séverin Firmansyah
  • Camille Benoit
  • François Lallouet
  • Anaïs Tobal
  • Pascal Gaudel
  • Agathe Mariaud
  • Alain Philippat
  • Monique Berard
  • Bader Kadiri
  • Yasmina Trodi
  • Patrick Tristram
  • Marie-Hélène Callo
  • Gabriel Der Krikorian
  • Anne-Laure Duffour
  • Patrick Royannez
  • Nelli Kepenyan
  • Jacques Racamier
  • Marie-Thérèse Baron
  • Noël Bertho
  • Martine Ferré
  • Philippe Colomb
  • Laïla Mahtaj
  • Yves Perroud
  • Muriel Pagnon
  • Marc-Roger Tournier
  • Rayanne Martin
  • Julien Neasta
  • Zabida Nakib - Colomb
  • Arthur Mkrtchyan
  • Lydia Vieira
  • Benoît Despesse
Stéphane Magnin
Stéphane Magnin Liste de La France insoumise
GAUCHE ECOLOGISTE ET POPULAIRE
  • Stéphane Magnin
  • Malika Kara Laouar
  • Jimmy Levacher
  • Marie Repoux
  • Eric Gordien
  • Li-Lune Quenin - - Blache
  • Mahamoud Moindjie
  • Léa Saunier
  • Nicolas Dujardin
  • Sandrine Bascoul
  • Guillemot Moussu
  • Naïma Louni
  • Fadhil Boucceredj
  • Hélyette Akambo
  • Phany Prom Kong
  • Lydia Desauge
  • Rémy Verdu
  • Fatima Bouaït
  • Samir Dib
  • Anaïs Ougier
  • Romain Rivet
  • Anne-Sophie Polack
  • Arnaud Dufour
  • Mariame Nahouda
  • Abdelkhalek Boussahra
  • Hadidja Moussa
  • Franck Rouzaire
  • Christiane Galland
  • Bouchirou Ali Heri
  • Stéphanie Behloul
  • Rodolphe Lietard
  • Agnès Donon
  • Paul Thomas
  • Marie-Hélène Max
  • Pierrik Le Guennec
  • Marie Friol
  • Nawfel Hamri
  • Pelin Ince
  • Mourad Bensedira
  • Kristina Hnatiuk
  • Alain Bonnet
  • Talia Ferreira
  • Pierre Lagarde
  • Séda Melik-Minassiantz
  • Daniel Galland
  • Danielle Jury
  • Pablo Clavijo Barrera
  • Christine Malfay
  • Michel Quenin
  • Mireille Masson
  • Jean Chanay
Nicolas Daragon
Nicolas Daragon Liste divers droite
NICOLAS DARAGON POUR VALENCE NATURELLEMENT
  • Nicolas Daragon
  • Véronique Pugeat
  • Franck Soulignac
  • Marie Frémont
  • Grégory Planet
  • Cécile Paulet
  • Laurent Monnet
  • Marie Françoise Pascal
  • Pierre-Olivier Mahaux
  • Nadège Riotte
  • Franck Diratzonian
  • Nathalie Iliozer
  • Georges Rast Klan
  • Christine Priotto
  • Adem Benchelloug
  • Virginie Rioli
  • Sylvain Fauriel
  • Morgane Saillour
  • Lionel Brard
  • Laurence Dallard
  • Eric Spitz
  • Anne Jung
  • Alexandre Despesse
  • Jennifer Gaulier
  • Jean-Luc Chaumont
  • Michèle Ravelli
  • Christophe Clet
  • Kérha Amiri
  • Axel Azcué
  • Anouck Ulrich
  • Claude Calandre
  • Marie Balsan
  • Bruno Chaffois
  • Adeline Terrail
  • Vincent Noré
  • Deborah Reynaud
  • Mactar Sene
  • Elise Laurent
  • Patrick Ginier-Gillet
  • Abir Ouerghi
  • Stéphane Renard
  • Stéphanie Bouhelier Rizza
  • Lévon Tépélian
  • Marine de Roubin
  • Julien Muthelet
  • Célia Deschamps
  • Matthieu Verd
  • Sandra Littwiller
  • Arnault Bouchet
  • Divine Mamputtu
  • Robert Toutoundji

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Daragon
Nicolas Daragon (41 élus) Si bien ensemble 		8 193 59,45%
  • Nicolas Daragon
  • Véronique Pugeat
  • Franck Soulignac
  • Annie-Paule Tenneroni
  • Lionel Brard
  • Nathalie Iliozer-Boyer
  • Laurent Monnet
  • Cécile Paulet
  • Pierre-Olivier Mahaux
  • Kerha Amiri
  • Franck Diratzonian-Daumas
  • Marie-Françoise Pascal
  • Sylvain Fauriel
  • Peggy Obert
  • Renaud Poutot
  • Laurence Dallard
  • Georges Rastklan
  • Morgane Saillour
  • Adem Benchelloug
  • Martine Peralde
  • Denis Maurin
  • Anne Jung
  • Jean-Luc Chaumont
  • Nancie Massin
  • Thomas Blache
  • Michèle Ravelli
  • Claude Calandre
  • Marie-José Seguin
  • Pierre Bredeau
  • Virginie Rioli
  • Dominique Reynaud
  • Gayanée Markarian
  • Yasin Yildirim
  • Marie Cornut-Chauvinc
  • Alexandre Despesse
  • Déborah Reynaud
  • Mactar Sene
  • Monica Ferreira Da Silva
  • Bruno Chaffois
  • Virginie Thibaudeau
  • Louis Penot
Michel Quenin
Michel Quenin (4 élus) Valence en commun 		2 440 17,70%
  • Michel Quenin
  • Annie Roche
  • Jean-François Galland
  • Malika Kara Laouar
Florent Mejean
Florent Mejean (2 élus) Printemps valence 2020 		1 235 8,96%
  • Florent Mejean
  • Manon Belda
Alain Auger
Alain Auger (1 élu) Ambition valence 		949 6,88%
  • Alain Auger
Olivier Amos
Olivier Amos (1 élu) Au service des valentinois 		768 5,57%
  • Olivier Amos
Adèle Kopff
Adèle Kopff Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		196 1,42%
Participation au scrutin Valence
Taux de participation 35,92%
Taux d'abstention 64,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 132

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Daragon
Nicolas Daragon (38 élus) Generations valence demain 		13 549 53,54%
  • Nicolas Daragon
  • Véronique Pugeat
  • Franck Soulignac
  • Hélène Bellon
  • Michel Ponsard-Chareyre
  • Annie-Paule Barthomeuf
  • Jacques Bonnemayre
  • Flore Da Costa Fernandes
  • Lionel Brard
  • Nacy Chalal
  • Laurent Monnet
  • Annie Koulaksezian-Romy
  • Franck Diratzonian-Daumas
  • Anne Thibaut
  • Renaud Poutot
  • Françoise Mounier
  • Denis Maurin
  • Cécile Paulet
  • Jean-Luc Chaumont
  • Anne Jung
  • Jean-Baptiste Ryckelynck
  • Nancie Massin
  • Adem Benchelloug
  • Laurence Dallard
  • Olivier Desseaux
  • Céline Poncelet
  • Brice Ruel
  • Anne-Valérie Pinet
  • Jean-Charles Faivre-Pierret
  • Martine Peralde
  • Sylvain Prevost
  • Kerha Amiri
  • Pierre Viger
  • Aynur Amghar Celep
  • Sylvain Fauriel
  • Nathalie Iliozer
  • Georges Rastklan
  • Lorette Normant
Alain Maurice
Alain Maurice (10 élus) Tous ensemble pour valence ! 		10 211 40,35%
  • Alain Maurice
  • Michèle Rivasi
  • Patrick Royannez
  • Zabida Nakib-Colomb
  • Pierre-Jean Veyret
  • Pascale Leonard
  • Gérard Bouchet
  • Françoise Casalino
  • Pascal Girard
  • Khadra Yahia-Benattia
Richard Fritz
Richard Fritz (1 élu) Oui ! valence bleu marine, avec le soutien du front national 		1 545 6,10%
  • Richard Fritz
Participation au scrutin Valence
Taux de participation 66,23%
Taux d'abstention 33,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,15%
Nombre de votants 26 127

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Daragon
Nicolas Daragon Generations valence demain 		10 958 46,04%
Alain Maurice
Alain Maurice J'aime valence 		7 557 31,75%
Patrick Royannez
Patrick Royannez Reussir ensemble valence 		2 649 11,13%
Richard Fritz
Richard Fritz Oui ! valence bleu marine, avec le soutien du front national 		2 632 11,06%
Participation au scrutin Valence
Taux de participation 62,31%
Taux d'abstention 37,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,10%
Nombre de votants 24 557

Villes voisines de Valence

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