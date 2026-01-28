Résultat municipale 2026 à Valence : les résultats rendus publics, retrouvez tous les chiffres dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Valence [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Valence sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Valence
18:59 - Le poids démographique et économique de Valence aux municipales
Comment les habitants de Valence peuvent-ils impacter le résultat des municipales ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 27,41% de 60 ans et plus. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (64,38%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 26603 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 16,53% et d'une population étrangère de 12,73% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,01% à Valence, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.
17:58 - La Drôme enregistre 50,21 % de participation
Les élections municipales de 2026 dans la Drôme connaissent une participation de 50,21 % à 17 heures. Ce scrutin, qui se déroulera le 15 mars, voit 499 listes déposées dans l'ensemble du département, incluant des villes comme Valence et Montélimar. Les résultats seront disponibles dès 20 heures. Lire sur ledauphine.com
17:57 - Où en est le Rassemblement national à Valence aux municipales ?
Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Valence en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 16,33% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 32,60% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 11,68% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Valence comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 22,43% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 24,61% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 35,98% le dimanche suivant.
17:38 - Le taux de participation dans la Drôme à 17h s'élève à 50,21%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 50,21% dans la Drôme.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Valence
|Tête de listeListe
|
Paul Christophle
Liste d'union à gauche
UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES - REUNIR VALENCE
|
|
Adèle Kopff
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Philippe Dos Reis
Liste du Rassemblement National
Rassemblement Valentinois
|
|
Jules Boyadjian
Liste divers gauche
Le choix de Valence
|
|
Stéphane Magnin
Liste de La France insoumise
GAUCHE ECOLOGISTE ET POPULAIRE
|
|
Nicolas Daragon
Liste divers droite
NICOLAS DARAGON POUR VALENCE NATURELLEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Daragon (41 élus) Si bien ensemble
|8 193
|59,45%
|
|Michel Quenin (4 élus) Valence en commun
|2 440
|17,70%
|
|Florent Mejean (2 élus) Printemps valence 2020
|1 235
|8,96%
|
|Alain Auger (1 élu) Ambition valence
|949
|6,88%
|
|Olivier Amos (1 élu) Au service des valentinois
|768
|5,57%
|
|Adèle Kopff Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|196
|1,42%
|Participation au scrutin
|Valence
|Taux de participation
|35,92%
|Taux d'abstention
|64,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 132
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Daragon (38 élus) Generations valence demain
|13 549
|53,54%
|
|Alain Maurice (10 élus) Tous ensemble pour valence !
|10 211
|40,35%
|
|Richard Fritz (1 élu) Oui ! valence bleu marine, avec le soutien du front national
|1 545
|6,10%
|
|Participation au scrutin
|Valence
|Taux de participation
|66,23%
|Taux d'abstention
|33,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,15%
|Nombre de votants
|26 127
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Daragon Generations valence demain
|10 958
|46,04%
|Alain Maurice J'aime valence
|7 557
|31,75%
|Patrick Royannez Reussir ensemble valence
|2 649
|11,13%
|Richard Fritz Oui ! valence bleu marine, avec le soutien du front national
|2 632
|11,06%
|Participation au scrutin
|Valence
|Taux de participation
|62,31%
|Taux d'abstention
|37,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,10%
|Nombre de votants
|24 557
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