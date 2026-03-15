Résultat municipale 2026 à Valence : suivez tous les résultats en temps réel

Programme de Paul Christophle à Valence (UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES - REUNIR VALENCE)

Protection des Valentinois

Le projet vise à renforcer la sécurité des habitants de Valence à travers un service public efficace. Cela inclut la création d'une véritable police de proximité pour prévenir les conflits. L'objectif est de garantir un environnement sûr et sain pour tous les Valentinois.

Égalité et inclusion

Une place doit être assurée pour chaque habitant, indépendamment de ses moyens ou de son quartier. Le projet cherche à rétablir l'égalité entre les citoyens et à rendre Valence accessible à tous. Cela passe par des initiatives sociales et culturelles qui favorisent l'inclusion.

Transition écologique

Le projet engage Valence vers une transition climatique nécessaire pour faire face aux enjeux de demain. Cela inclut la végétalisation des espaces publics et des écoles pour lutter contre le réchauffement climatique. Des actions concrètes comme le Plan fraîcheur et le développement des transports publics sont également envisagées.

Gouvernance démocratique

La mairie doit refléter les valeurs de la République, en étant démocratique, laïque et sociale. Cela implique une plus grande transparence et une délibération collective dans la prise de décision. L'engagement est de créer une administration qui donne l'exemple et qui soit à l'écoute des citoyens.