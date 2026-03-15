Résultat municipale 2026 à Valence : suivez tous les résultats en temps réel
Résultat de l'élection municipale 2026 à Valence [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Valence ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Valence
15:31 - A Valence, controverse sur la campagne du RN
À Valence, lors des élections municipales de 2026, un candidat du Rassemblement National a été photographié en train de tracter sur un marché avec un militant aux liens néonazis. Cette situation soulève des inquiétudes quant à l'éthique et les valeurs portées par le candidat. La polémique pourrait influencer l'électorat à l'approche des élections. Lire sur ledauphine.com
12/03/26 - 13:31 - Qui est Laurent Millot qui se présente sans étiquette à Valence ?
À Valence, Laurent Millot se présente aux élections municipales de 2026 avec une nouvelle liste sans étiquette, face au maire Pierre Racine. Il veut offrir une alternative à la gestion actuelle, avec un accent sur l'écoute des habitants et des décisions transparentes. Son équipe, composée de citoyens variés, prône une vision renouvelée et un dialogue réel entre élus et administrés. Lire sur actu.fr
11/03/26 - 11:16 - Bourg-lès-Valence évalue ses candidats aux municipales 2026
À Bourg-lès-Valence, les élections municipales de 2026 se jouent entre Marlène Mourier, la maire sortante, et Wilfrid Pailhès, son opposant de gauche. Le débat tourne autour des dépenses de 16 millions d'euros pour un projet controversé, suscitant des critiques de l'opposition sur les priorités budgétaires. Les préoccupations des habitants portent cependant sur des enjeux plus immédiats comme l'état des infrastructures et l'accès aux soins. Lire sur francebleu.fr
11/03/26 - 10:16 - Les défis de Jules Boyadjian à Valence
À Valence, les élections municipales de 2026 se préparent avec Jules Boyadjian à la tête d'une liste DVG, intitulée 'Le Choix de Valence'. Dans le cadre de sa campagne, il aborde des questions sensibles que les habitants hésitent à poser. La composition de son équipe, comprenant plusieurs membres de familles, soulève des interrogations sur les défis rencontrés lors de sa candidature. Lire sur ledauphine.com
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Valence
|Tête de listeListe
|
Paul Christophle
Liste d'union à gauche
UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES - REUNIR VALENCE
|
|
Adèle Kopff
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Philippe Dos Reis
Liste du Rassemblement National
Rassemblement Valentinois
|
|
Jules Boyadjian
Liste divers gauche
Le choix de Valence
|
|
Stéphane Magnin
Liste de La France insoumise
GAUCHE ECOLOGISTE ET POPULAIRE
|
|
Nicolas Daragon
Liste divers droite
NICOLAS DARAGON POUR VALENCE NATURELLEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Daragon (41 élus) Si bien ensemble
|8 193
|59,45%
|
|Michel Quenin (4 élus) Valence en commun
|2 440
|17,70%
|
|Florent Mejean (2 élus) Printemps valence 2020
|1 235
|8,96%
|
|Alain Auger (1 élu) Ambition valence
|949
|6,88%
|
|Olivier Amos (1 élu) Au service des valentinois
|768
|5,57%
|
|Adèle Kopff Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|196
|1,42%
|Participation au scrutin
|Valence
|Taux de participation
|35,92%
|Taux d'abstention
|64,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 132
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Daragon (38 élus) Generations valence demain
|13 549
|53,54%
|
|Alain Maurice (10 élus) Tous ensemble pour valence !
|10 211
|40,35%
|
|Richard Fritz (1 élu) Oui ! valence bleu marine, avec le soutien du front national
|1 545
|6,10%
|
|Participation au scrutin
|Valence
|Taux de participation
|66,23%
|Taux d'abstention
|33,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,15%
|Nombre de votants
|26 127
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Daragon Generations valence demain
|10 958
|46,04%
|Alain Maurice J'aime valence
|7 557
|31,75%
|Patrick Royannez Reussir ensemble valence
|2 649
|11,13%
|Richard Fritz Oui ! valence bleu marine, avec le soutien du front national
|2 632
|11,06%
|Participation au scrutin
|Valence
|Taux de participation
|62,31%
|Taux d'abstention
|37,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,10%
|Nombre de votants
|24 557
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