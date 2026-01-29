Résultat municipale 2026 à Vannes : consultez tous les chiffres dans la commune

Valentin Legros Liste du Rassemblement National

Vannes autrement ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Valentin Legros Programme de Valentin Legros à Vannes (Vannes autrement !) Engagement Municipal Le projet « Vannes Autrement ! » vise à renforcer l'engagement des élus envers les habitants de Vannes. Il se concentre sur des priorités telles que la sécurité, le logement et le pouvoir d'achat. L'objectif est de créer une alternative crédible face aux défis quotidiens rencontrés par les citoyens. Sécurité et Incivilités Une des priorités est d'augmenter les effets de la Police Municipale pour garantir la sécurité des habitants. Le principe de tolérance zéro sera appliqué contre les incivilités et la délinquance. Cela vise à instaurer un climat de confiance et de sérénité dans la ville. Mobilité et Circulation Le projet inclut une réflexion sur le plan de circulation, en concertation avec les habitants et commerçants. L'objectif est d'optimiser la circulation et les mobilités du quotidien pour améliorer la qualité de vie. Cette démarche participative vise à répondre aux besoins réels des usagers. Culture et Vie Locale Le développement d'équipements culturels et sportifs est essentiel pour dynamiser la vie locale à Vannes. Des manifestations populaires et festives seront encouragées dans le cœur de la ville. Cela contribuera à renforcer le lien social et à lutter contre l'isolement des générations.

Valentin Legros

Alizée Gourdin

Régis Le Gall

Marie Louvet

Florian Bourillon

Jeanne Grit

Pierre Valot

Angélique Lemonnier

Benjamin Moinet

Brigitte Archambaud

Pierre Noël

Anita Le Divenach

Jérémy Allain

Sylvie Le Lain

Marc Gire

Nelly Le Bihan

Ludovic Josse

Danielle Batany

Patrick Palard

Elisabeth Marijon

Stéphane Cagniart

Léa Guillermic

Cleden Hamerel

Sylvie Diemer

Julien Lacaille

Mireille Gernigon

Jean-Luc Soulet

Marie-Annick Le Calvé

Auric Zagli

Noëlle Andrault

Adrien Le Corvec

Martine Le Scouarnec

Antoine Rousseau

Marie-Françoise Marquis

Didier Sortais

Sylviane Vermast

Pierre Ferré

Marie Rocabois

Jean Le Coz

Charlène Tassin

Xavier Le Gallic

Martine Lacroix

Johann Baudry

Anick Adawi

Laurent Rondy

David Robo Liste divers droite

Ici, c'est Vannes ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de David Robo Programme de David Robo à Vannes (Ici, c'est Vannes !) Avenir de Vannes L’avenir de Vannes repose sur l'engagement de ses habitants et de ses dirigeants. La ville se distingue par ses nombreux atouts, tels que sa sécurité et son cadre de vie agréable. Le maire, David Rob, appelle à une mobilisation collective pour continuer à faire de Vannes une ville exemplaire. Cadre de vie et bien-être La préservation du cadre de vie est une priorité, avec des initiatives visant à améliorer le bien-être des habitants à tous les âges. La création de nouveaux espaces verts et l'amélioration des infrastructures de transport sont au programme. Des mesures spécifiques seront mises en place pour soutenir les familles et les personnes en situation de précarité. Sécurité et prévention La sécurité des citoyens est essentielle, et des efforts seront déployés pour renforcer la police municipale et prévenir les actes délictueux. Des dispositifs innovants, tels que le rappel à l’ordre, seront expérimentés pour garantir une réponse rapide aux infractions. La ville s'engage à maintenir un environnement où l'impunité n'a pas sa place. Équipements et événements Vannes se prépare à accueillir de nouveaux équipements sportifs et culturels pour enrichir la vie locale. Des projets ambitieux, comme la rénovation de la salle esportifs Saint-Exupéry et l'agrandissement du stade de Rabine, sont en cours. Ces initiatives visent à promouvoir une ville dynamique et accueillante pour tous ses habitants.

David Robo

Virginie Le Dantec-Talmon

Fabien Le Guernevé

Hortense Doumic-Le Pape

Julien Bonamy

Hortense Des Pommare

Michel Gillet

Karine Schmid

Olivier Le Brun

Monique Jean

Maxime Hugé

Chrystel Delattre

Vincent Gicquel

Sanaa Touli

Roland Luc

Isabelle Gourtay

Fabrice Amedeo

Catherine Latour

Patrice Kermorvant

Léa Barreaud

Guillaume Le Chêne

Catherine Le Tutour

François Marani

Aurore Foudrinier

Florent Verstavel

Anne Le Henanff

Patrick Mahé O'Chinal

Anne Bastien

Patrick Laloux

Hélène Prédignac

Jordan Roux

Emmanuelle Le Mâle

Ozcan Oztas

Marie-Sophie Boissy

Didier Betfert

Charlotte Dufeigneux

Mathieu Dreo

Louise Rault

Bruno Pouquet

Sabine Fraboulet

Gwenael Duplenne

Louise Krafft

Gilles Le Gallès

Anne Marais

Maurice Le Coq

Audrey Essola Liste divers gauche

L'avenir de Vannes Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Audrey Essola Programme de Audrey Essola à Vannes (L'avenir de Vannes) Élections municipales Les élections municipales de Vannes se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Ce scrutin est crucial pour choisir une nouvelle majorité municipale et un nouveau maire. Les enjeux sont importants, notamment face aux défis actuels de la ville. Programme et engagements Le programme présenté par la liste de gauche inclut 12 engagements et 115 propositions. Parmi ces engagements, on trouve des initiatives pour améliorer l'écologie, la solidarité, et les transports. L'objectif est de créer une ville plus inclusive et dynamique pour tous ses habitants. Profil d'Audrey Essola Audrey Essola, 38 ans, est conseiller municipal et communautaire à Vannes. Son parcours professionnel et associatif témoigne de son engagement envers la ville et ses citoyens. Il aspire à apporter une nouvelle dynamique à la municipalité en s'appuyant sur son expérience. Composition de la liste La liste pour les élections municipales comprend plus de 45 candidats engagés dans divers domaines. Elle se distingue par sa diversité d'âge et de parcours, avec 30 % de colistiers âgés de 45 ans et moins. Cette représentation vise à refléter la population de Vannes et à répondre à ses besoins.

Audrey Essola

Michèle Leclerc

Franck Poirier

Mawa Sanogo

Vincent Allain

Cécile Le Floch

Roland Fauvin

Joss Edgard-Rosa

Marc Le Gal

Corinne Gautier

Cédric Masset

Sandrine Leloup

Philippe Jeannot

Virginie Coupanec

Alain Rivat

Soraya Hallassi

Aymeric Bizouarn

Magali Dozolme

Alain Bonard

Satya Mallipoudy

Bernard Sirot

Anne Briclot

Bruno Jézéquel

Florence Kremer

Jean-Claude Fery

Jocelyne Breteche

Yves Gourvil

Lucie Labergerie

Alain Mestre

Fatma Abbou

Quentin Paugam

Isabelle Nicolas

Thierry Bautier

Nolwenn Roudaut

Ewenn Broudic

Françoise Micouin

Baptiste Gicquel

Maëlle Guenault

Didier Lestang

Catherine Guguen

Yves Poinsignon

Léone Simon

Christophe-Jean Bonneau

Laëtitia Dumas

Christian Bily

Adèle Vautier Liste d'extrême-gauche

Vannes la nouvelle, populaire et écologique Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Adèle Vautier Programme de Adèle Vautier à Vannes (Vannes la nouvelle, populaire et écologique) Engagements Sociaux Le projet vise à garantir le droit de vivre à Vannes en luttant contre la spéculation immobilière et en augmentant le parc locatif social. Il défend également le renforcement des services publics, en investissant dans les CCAS et en s'opposant aux fermetures de classes. Ces engagements reflètent une volonté de répondre aux besoins des habitants et de favoriser une vie communautaire dynamique. Mobilités Durables La transformation des mobilités est un axe central du projet, avec des propositions telles que la gratuité des bus pour les jeunes et les demandeurs d'emploi. Cette initiative vise à réduire la dépendance à la voiture et à promouvoir des alternatives de transport plus écologiques. En offrant des solutions de transport accessibles, Vannes aspire à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Écologie et Environnement Le projet met en avant l'application de la règle verte, qui consiste à refuser les permis pour les activités polluantes et écocides. L'objectif est de préserver la biodiversité et de maîtriser le développement touristique pour éviter la dégradation des ressources naturelles. Cette approche écologique est essentielle pour faire face aux enjeux du dérèglement climatique et garantir un avenir durable. Participation Citoyenne La décision collective est encouragée par l'instauration d'un Référendum d'initiative citoyenne, permettant aux habitants de s'impliquer activement dans les choix municipaux. Cette démarche vise à renforcer la démocratie locale et à garantir que les voix des citoyens soient entendues. En favorisant la participation, Vannes souhaite construire un avenir qui reflète les aspirations de ses habitants.

Adèle Vautier

Hugo Couprie

Jackie Trovel

Fabien Coleu

Claire Bigel

Tanguy Desclée

Sandrine Chirokoff

Julien Troadec

Rozenn Chapelain

Gwenolé Floch

Alice Fourcault

Angus Bruneau

Gabrielle Deveaux

Eric Vilmen

Pascale Colin

Gabriel Régnier

Christine Piguel

Florent Sadot

Aliénor Desclée

Gilles Fagnot

Aurélie Le Boudec

Mohammed Lali

Marine Hocquet

Charlie Samuel

Josiane Nigaut-Morin

Dominique Allain Le Forestier

Martine Leseur

Laurent Coukan

Chantal Lorigny

Daniel Nigaut

Marie-Hélène Queyrel

Louis Frechon

Micheline Brochu

Jean-Louis Lafouge

Michèle Martiniere

Nicolas Hénot

Emilie Chesné

Nicolas Bondi

Julie Jodry

Christophe Combrisson

Laure Kocinski

Gilbert Colin

Marine Boucheras

André Le Béhérec

Joanne Gilanton

Jean-Jacques Vigoureux

Charles de Williencourt Liste divers droite

Un nouveau souffle pour Vannes Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Charles de Williencourt Programme de Charles de Williencourt à Vannes (Un nouveau souffle pour Vannes) Ville à l'écoute La liste menée par Charles de Williencourt prône une approche de proximité et d'intelligence collective. Elle s'engage à consulter régulièrement les Vannetais pour renouveler la vie démocratique locale. Cette volonté de transparence vise à corriger le manque de vision du maire sortant. Solidarité intergénérationnelle Le projet met en avant une ville solidaire, alliant la créativité de la jeunesse et l'expérience des plus anciens. Des points de rencontre seront multipliés pour favoriser l'entraide entre quartiers et générations. Cette initiative vise à tisser des liens forts au sein de la communauté. Développement harmonieux Vannes doit conserver son identité bretonne tout en assurant un développement équilibré. La liste s'engage à préserver le cadre de vie et à garantir l'accès aux soins. L'objectif est de maintenir une ville à taille humaine, loin des excès des métropoles. Attractivité et dynamisme La vitalité économique, sportive et culturelle de Vannes est au cœur des préoccupations de la liste. Un projet ambitieux et réaliste sera mis en place pour améliorer le quotidien des habitants. L'animation de la ville sera soutenue tout au long de l'année pour en faire un lieu dynamique et attractif.