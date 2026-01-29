Résultat municipale 2026 à Vannes : consultez tous les chiffres dans la commune
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vannes [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Vannes sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Vannes
18:59 - Comment la composition démographique de Vannes façonne les résultats électoraux ?
À Vannes, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 12,19%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (45,29%) met en avant l'importance des questions d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (31,97%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 27938 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (25,70%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,69%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,85% à Vannes, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.
17:57 - Le RN marque des points à Vannes
Le parti à la flamme était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Vannes en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 13,13% des votes lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,38% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 9,00% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Vannes comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 18,62% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 22,10% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 24,82% le dimanche suivant.
17:42 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans le Morbihan dévoilé
Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le Morbihan a été dévoilé. Il est de 52,61% selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. Par rapport au dernier scrutin en France - les législatives de 2014 (64,94%) - une baisse importante est perceptible.
16:58 - Vannes : 60,46 % d'abstention à la dernière élection municipale
Pour ces élections municipales 2026, l'affluence aux urnes à Vannes sera fondamentale dans l'issue du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 39,54 % lors des municipales de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays alors qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été rapporté à 76,29 %. Si la nature de ces élections se distingue des enjeux purement locaux, il est pertinent d'étudier l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. L'affluence pour les législatives, chiffrée quant à elle à 51,71 % en 2022, a largement grossi pour s'élever à 71,82 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 55,94 %. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent former une commune relativement attachée au vote par rapport aux tendances françaises.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vannes
|Tête de listeListe
|
Valentin Legros
Liste du Rassemblement National
Vannes autrement !
|
|
David Robo
Liste divers droite
Ici, c'est Vannes !
|
|
Audrey Essola
Liste divers gauche
L'avenir de Vannes
|
|
Adèle Vautier
Liste d'extrême-gauche
Vannes la nouvelle, populaire et écologique
|
|
Charles de Williencourt
Liste divers droite
Un nouveau souffle pour Vannes
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Robo (35 élus) Vannes c'est vous
|7 546
|50,92%
|
|Simon Uzenat (5 élus) Ensemble, liberons les energies vannetaises !
|3 042
|20,52%
|
|Patrick Le Mestre (4 élus) Marchons pour vannes
|2 366
|15,96%
|
|François Riou (1 élu) Vannes projets citoyens - ensemble pour 2020
|789
|5,32%
|
|Guillaume Peguy Union pour vannes
|689
|4,64%
|Yann Le Baraillec Vannes au coeur !
|386
|2,60%
|Participation au scrutin
|Vannes
|Taux de participation
|39,54%
|Taux d'abstention
|60,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 101
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Robo (37 élus) Vannes c'est ensemble
|10 816
|52,77%
|
|Simon Uzenat (5 élus) L'alternance
|4 374
|21,34%
|
|Bertrand Iragne (2 élus) Vannes bleu marine
|1 998
|9,74%
|
|Nicolas Le Quintrec (1 élu) Vannes au centre
|1 363
|6,65%
|
|Anita Kervadec Partageons la ville
|799
|3,89%
|Vincent Salette Vannes a tribord
|750
|3,65%
|Bertrand Deléon Vannes 2014
|396
|1,93%
|Participation au scrutin
|Vannes
|Taux de participation
|58,76%
|Taux d'abstention
|41,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,93%
|Nombre de votants
|20 899
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