Résultat municipale 2026 à Vannes : les informations du premier tour heure par heure
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vannes [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Vannes ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Vannes
07:52 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Vannes
Dans le cadre des élections municipales 2026, les votants de Vannes sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? Découvrez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Vannes. Les 38 bureaux de vote de l'agglomération de Vannes seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
13/03/26 - 19:23 - La veille du premier tour un collectif organise une marche contre le racisme
À Vannes, une marche contre le racisme se tiendra le 14 mars 2026, organisée par le collectif Marche des solidarités et soutenue par des syndicats comme la CGT. Le défilé partira du port et se terminera place des Lices, rassemblant plusieurs associations antifascistes. Ce mouvement s'inscrit dans un contexte de lutte contre le fascisme et les violences d'État. Lire sur ouest-france.fr
13/03/26 - 14:34 - Le programme de Valentin Legros (RN) pour les élections municipales à Vannes
À Vannes, le Rassemblement national, dirigé par Valentin Legros, se prépare pour les élections municipales de mars 2026 avec un programme centré sur la démocratie participative, la sécurité et le logement. Le candidat promeut un référendum citoyen pour les grands projets et prévoit des investissements majeurs pour les jeunes et la protection des écoles. Legros met également l'accent sur la stabilité fiscale, visant à ne pas augmenter les impôts locaux. Lire sur actu.fr
13/03/26 - 10:11 - Le point sur le 1er tour des municipales à Vannes et dans l'agglo
Les élections municipales de 2026 à Vannes se dérouleront le 15 mars, avec un deuxième tour éventuel le 22 mars. Parmi les onze communes de l'agglomération, seule Vannes compte des candidatures multiples, pourtant très peu de listes féminines sont dirigées par des femmes. 14 maires sortants, dont celui de Vannes, se représentent pour un nouveau mandat. Lire sur ouest-france.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vannes
|Tête de listeListe
|
Valentin Legros
Liste du Rassemblement National
Vannes autrement !
|
|
David Robo
Liste divers droite
Ici, c'est Vannes !
|
|
Audrey Essola
Liste divers gauche
L'avenir de Vannes
|
|
Adèle Vautier
Liste d'extrême-gauche
Vannes la nouvelle, populaire et écologique
|
|
Charles de Williencourt
Liste divers droite
Un nouveau souffle pour Vannes
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Robo (35 élus) Vannes c'est vous
|7 546
|50,92%
|
|Simon Uzenat (5 élus) Ensemble, liberons les energies vannetaises !
|3 042
|20,52%
|
|Patrick Le Mestre (4 élus) Marchons pour vannes
|2 366
|15,96%
|
|François Riou (1 élu) Vannes projets citoyens - ensemble pour 2020
|789
|5,32%
|
|Guillaume Peguy Union pour vannes
|689
|4,64%
|Yann Le Baraillec Vannes au coeur !
|386
|2,60%
|Participation au scrutin
|Vannes
|Taux de participation
|39,54%
|Taux d'abstention
|60,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 101
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Robo (37 élus) Vannes c'est ensemble
|10 816
|52,77%
|
|Simon Uzenat (5 élus) L'alternance
|4 374
|21,34%
|
|Bertrand Iragne (2 élus) Vannes bleu marine
|1 998
|9,74%
|
|Nicolas Le Quintrec (1 élu) Vannes au centre
|1 363
|6,65%
|
|Anita Kervadec Partageons la ville
|799
|3,89%
|Vincent Salette Vannes a tribord
|750
|3,65%
|Bertrand Deléon Vannes 2014
|396
|1,93%
|Participation au scrutin
|Vannes
|Taux de participation
|58,76%
|Taux d'abstention
|41,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,93%
|Nombre de votants
|20 899
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