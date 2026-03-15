Résultat municipale 2026 à Vannes : les informations du premier tour heure par heure

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vannes

Tête de listeListe
Valentin Legros
Valentin Legros Liste du Rassemblement National
Vannes autrement !
  • Valentin Legros
  • Alizée Gourdin
  • Régis Le Gall
  • Marie Louvet
  • Florian Bourillon
  • Jeanne Grit
  • Pierre Valot
  • Angélique Lemonnier
  • Benjamin Moinet
  • Brigitte Archambaud
  • Pierre Noël
  • Anita Le Divenach
  • Jérémy Allain
  • Sylvie Le Lain
  • Marc Gire
  • Nelly Le Bihan
  • Ludovic Josse
  • Danielle Batany
  • Patrick Palard
  • Elisabeth Marijon
  • Stéphane Cagniart
  • Léa Guillermic
  • Cleden Hamerel
  • Sylvie Diemer
  • Julien Lacaille
  • Mireille Gernigon
  • Jean-Luc Soulet
  • Marie-Annick Le Calvé
  • Auric Zagli
  • Noëlle Andrault
  • Adrien Le Corvec
  • Martine Le Scouarnec
  • Antoine Rousseau
  • Marie-Françoise Marquis
  • Didier Sortais
  • Sylviane Vermast
  • Pierre Ferré
  • Marie Rocabois
  • Jean Le Coz
  • Charlène Tassin
  • Xavier Le Gallic
  • Martine Lacroix
  • Johann Baudry
  • Anick Adawi
  • Laurent Rondy
David Robo
David Robo Liste divers droite
Ici, c'est Vannes !
  • David Robo
  • Virginie Le Dantec-Talmon
  • Fabien Le Guernevé
  • Hortense Doumic-Le Pape
  • Julien Bonamy
  • Hortense Des Pommare
  • Michel Gillet
  • Karine Schmid
  • Olivier Le Brun
  • Monique Jean
  • Maxime Hugé
  • Chrystel Delattre
  • Vincent Gicquel
  • Sanaa Touli
  • Roland Luc
  • Isabelle Gourtay
  • Fabrice Amedeo
  • Catherine Latour
  • Patrice Kermorvant
  • Léa Barreaud
  • Guillaume Le Chêne
  • Catherine Le Tutour
  • François Marani
  • Aurore Foudrinier
  • Florent Verstavel
  • Anne Le Henanff
  • Patrick Mahé O'Chinal
  • Anne Bastien
  • Patrick Laloux
  • Hélène Prédignac
  • Jordan Roux
  • Emmanuelle Le Mâle
  • Ozcan Oztas
  • Marie-Sophie Boissy
  • Didier Betfert
  • Charlotte Dufeigneux
  • Mathieu Dreo
  • Louise Rault
  • Bruno Pouquet
  • Sabine Fraboulet
  • Gwenael Duplenne
  • Louise Krafft
  • Gilles Le Gallès
  • Anne Marais
  • Maurice Le Coq
Audrey Essola
Audrey Essola Liste divers gauche
L'avenir de Vannes
  • Audrey Essola
  • Michèle Leclerc
  • Franck Poirier
  • Mawa Sanogo
  • Vincent Allain
  • Cécile Le Floch
  • Roland Fauvin
  • Joss Edgard-Rosa
  • Marc Le Gal
  • Corinne Gautier
  • Cédric Masset
  • Sandrine Leloup
  • Philippe Jeannot
  • Virginie Coupanec
  • Alain Rivat
  • Soraya Hallassi
  • Aymeric Bizouarn
  • Magali Dozolme
  • Alain Bonard
  • Satya Mallipoudy
  • Bernard Sirot
  • Anne Briclot
  • Bruno Jézéquel
  • Florence Kremer
  • Jean-Claude Fery
  • Jocelyne Breteche
  • Yves Gourvil
  • Lucie Labergerie
  • Alain Mestre
  • Fatma Abbou
  • Quentin Paugam
  • Isabelle Nicolas
  • Thierry Bautier
  • Nolwenn Roudaut
  • Ewenn Broudic
  • Françoise Micouin
  • Baptiste Gicquel
  • Maëlle Guenault
  • Didier Lestang
  • Catherine Guguen
  • Yves Poinsignon
  • Léone Simon
  • Christophe-Jean Bonneau
  • Laëtitia Dumas
  • Christian Bily
Adèle Vautier
Adèle Vautier Liste d'extrême-gauche
Vannes la nouvelle, populaire et écologique
  • Adèle Vautier
  • Hugo Couprie
  • Jackie Trovel
  • Fabien Coleu
  • Claire Bigel
  • Tanguy Desclée
  • Sandrine Chirokoff
  • Julien Troadec
  • Rozenn Chapelain
  • Gwenolé Floch
  • Alice Fourcault
  • Angus Bruneau
  • Gabrielle Deveaux
  • Eric Vilmen
  • Pascale Colin
  • Gabriel Régnier
  • Christine Piguel
  • Florent Sadot
  • Aliénor Desclée
  • Gilles Fagnot
  • Aurélie Le Boudec
  • Mohammed Lali
  • Marine Hocquet
  • Charlie Samuel
  • Josiane Nigaut-Morin
  • Dominique Allain Le Forestier
  • Martine Leseur
  • Laurent Coukan
  • Chantal Lorigny
  • Daniel Nigaut
  • Marie-Hélène Queyrel
  • Louis Frechon
  • Micheline Brochu
  • Jean-Louis Lafouge
  • Michèle Martiniere
  • Nicolas Hénot
  • Emilie Chesné
  • Nicolas Bondi
  • Julie Jodry
  • Christophe Combrisson
  • Laure Kocinski
  • Gilbert Colin
  • Marine Boucheras
  • André Le Béhérec
  • Joanne Gilanton
  • Jean-Jacques Vigoureux
Charles de Williencourt
Charles de Williencourt Liste divers droite
Un nouveau souffle pour Vannes
  • Charles de Williencourt
  • Marie-Christine Nayl
  • Grégoire Hinterlang
  • Pascale Moriss
  • Gerard Thépaut
  • Christiane Guillouzic
  • Eric Rouillon
  • Maria Le Guerroué
  • René Goallo
  • Laure-Anne Josso
  • Simon-Pierre Boireau
  • Constance Launay
  • Xavier Bontemps
  • Nathalie Bacquet
  • Bernard Plutot
  • Béatrice Picaud
  • Fabien Monin
  • Astrid Ducret
  • Denis Bouckenheimer
  • Christine Met-Tattevin
  • Christian Le Mintier
  • Béatrice Lambert
  • Laurent Kermagoret
  • Brigitte Guerrier
  • Laurent Milbled
  • Nathalie Calage Ferreira
  • Gildas Querec
  • Laure Augustin
  • Anthony Heim
  • Geneviève Lépinau
  • Eric Chabinaud
  • Philippine Montane de la Roque
  • Michel Picaud
  • Klotilde Sauvet
  • Tugdual Fravalo
  • Donatienne Voisin
  • Luc Delaunay
  • Alix Derinck
  • Yann-Yves Kerviche
  • Joëlle de Stadieu
  • Yann Du Boislouveau
  • Eléonore Facon
  • Gautier Lefevre
  • Catherine Soulier
  • Augustin Lassieur
  • Charlotte Guiton
  • Pierre-Emmanuel Fourage

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Robo
David Robo (35 élus) Vannes c'est vous 		7 546 50,92%
  • David Robo
  • Anne Le Henanff
  • François Ars
  • Christine Penhouet
  • Mohammed Azgag
  • Monique Jean
  • Michel Gillet
  • Nadine Ducloux
  • Gérard Thepaut
  • Hortense Le Pape
  • Olivier Le Brun
  • Chrystel Delattre
  • Fabien Le Guerneve
  • Latifa Bakhtous
  • Patrice Kermorvant
  • Armelle Manchec
  • Jean-Pierre Rivery
  • Karine Schmid
  • Maxime Huge
  • Virginie Talmon
  • Jean-Jacques Page
  • Pascale Devoille
  • Patrick Mahe O'chinal
  • Violaine Baroin
  • Vincent Gicquel
  • Annaïck Bodiguel
  • Franck D'aboville
  • Elen Kergueris
  • Patrick Laloux
  • Marie Clequin
  • Marc-Antoine Menier
  • Claire Boedec
  • Alain Michel Richer
  • Marie-Odile Briand
  • Eric Rouillon
Simon Uzenat
Simon Uzenat (5 élus) Ensemble, liberons les energies vannetaises ! 		3 042 20,52%
  • Simon Uzenat
  • Laetitia Dumas
  • Christian Le Moigne
  • Sandrine Berthier
  • Franck Poirier
Patrick Le Mestre
Patrick Le Mestre (4 élus) Marchons pour vannes 		2 366 15,96%
  • Patrick Le Mestre
  • Marie-Noëlle Kergosien
  • Pierre Le Bodo
  • Odile Monnet
François Riou
François Riou (1 élu) Vannes projets citoyens - ensemble pour 2020 		789 5,32%
  • François Riou
Guillaume Peguy
Guillaume Peguy Union pour vannes 		689 4,64%
Yann Le Baraillec
Yann Le Baraillec Vannes au coeur ! 		386 2,60%
Participation au scrutin Vannes
Taux de participation 39,54%
Taux d'abstention 60,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 101

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Robo
David Robo (37 élus) Vannes c'est ensemble 		10 816 52,77%
  • David Robo
  • Christine Penhouet
  • Pierre Le Bodo
  • Nadine Ducloux
  • Lucien Jaffré
  • Odile Monnet
  • Olivier Le Couviour
  • Latifa Bakhtous
  • Gabriel Sauvet
  • Pascale Corre
  • Gérard Thepaut
  • Anne Le Dirach
  • François Ars
  • Jeanine Le Berrigaud
  • Jean-Christophe Auger
  • Antoinette Le Quintrec
  • François Bellego
  • Chrystel Delattre
  • Fabien Le Guerneve
  • Caroline Alix
  • Gilles Dufeigneux
  • Hortense Le Pape
  • Patrick Mahe O'chinal
  • Catherine Le Tutour
  • Maxime Hugé
  • Ana Barbarot
  • Olivier Le Brun
  • Christiane Ribes
  • Michel Gillet
  • Isabelle Letiembre
  • Frank D'aboville
  • Cécile Jehanno
  • Vincent Gicquel
  • Annaïck Bodiguel
  • Philippe Fayet
  • Violaine Baroin
  • Guillaume Morin
Simon Uzenat
Simon Uzenat (5 élus) L'alternance 		4 374 21,34%
  • Simon Uzenat
  • Marion Le Berre
  • Christian Le Moigne
  • Micheline Rakotonirina
  • Franck Poirier
Bertrand Iragne
Bertrand Iragne (2 élus) Vannes bleu marine 		1 998 9,74%
  • Bertrand Iragne
  • Sophie Grare
Nicolas Le Quintrec
Nicolas Le Quintrec (1 élu) Vannes au centre 		1 363 6,65%
  • Nicolas Le Quintrec
Anita Kervadec
Anita Kervadec Partageons la ville 		799 3,89%
Vincent Salette
Vincent Salette Vannes a tribord 		750 3,65%
Bertrand Deléon
Bertrand Deléon Vannes 2014 		396 1,93%
Participation au scrutin Vannes
Taux de participation 58,76%
Taux d'abstention 41,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Nombre de votants 20 899

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