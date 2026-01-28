Résultat municipale 2026 à Vénissieux : la publication des résultats en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vénissieux [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Vénissieux sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Vénissieux
18:59 - Comprendre l'électorat de Vénissieux : un regard sur la démographie locale
La démographie et le profil socio-économique de Vénissieux déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. La répartition par âge peut agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 23,38% des résidents sont des enfants, et 23,42% ont plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2 096 euros par mois peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 28,35% et d'une population étrangère de 21,70% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,52% à Vénissieux, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et au logement étudiant.
17:57 - Municipales 2026 : vers une poussée du RN à Vénissieux ?
Le RN restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Vénissieux il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 15,33% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 31,40% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 17,68% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Vénissieux comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 20,53% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 20,88% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 24,79% le dimanche suivant.
17:34 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Rhône avec 48,27% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 35,37%, contre 53,65% en 2014.
16:58 - Les électeurs de Vénissieux vont-ils se mobiliser aux municipales ?
La mobilisation des électeurs de Vénissieux sera, à la fin du scrutin, un enjeu majeur pour cette municipale 2026. Aux municipales de 2020, la participation avait grimpé à 28,74 % lors du premier round, un taux particulièrement faible, représentant 8 507 votants alors que le Covid-19 bousculait la compétition. Rappelons que les élections municipales sont pourtant historiquement, avec les élections présidentielles, celles où les électeurs participent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 68,50 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 42,76 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 57,96 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 34,50 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une contrée en retrait des urnes par rapport au reste du pays.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vénissieux
|Tête de listeListe
|
Pascal Dureau
Liste divers centre
Vénissieux Plurielle
|
|
Michèle Picard
Liste d'union à gauche
Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour Vénissieux
|
|
Idir Boumertit
Liste de La France insoumise
FAISONS MIEUX POUR VENISSIEUX
|
|
Mokrane Kessi
Liste divers gauche
Union Populaire Vénissieux
|
|
Barbara Petit
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Quentin Taieb
Liste d'union à l'extrême-droite
RETROUVER VENISSIEUX !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Picard (35 élus) Les venissians rassembles pour une ville humaine, ecologique, solidaire et citoyenne
|2 945
|40,02%
|
|Yves Blein (9 élus) Nous, vénissieux
|2 617
|35,56%
|
|Christophe Girard (4 élus) La republique partout pour tous
|1 231
|16,73%
|
|Damien Monchau (1 élu) Le rassemblement venissian
|565
|7,67%
|
|Participation au scrutin
|Vénissieux
|Taux de participation
|25,59%
|Taux d'abstention
|74,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 616
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Picard Les vénissians rassemblés pour une ville humaine solidaire et citoyenne
|2 330
|28,37%
|Yves Blein Nous, vénissieux !
|1 736
|21,14%
|Christophe Girard La republique partout pour tous
|1 177
|14,33%
|Sandrine Perrier Pour venissieux ecologique et solidaire
|844
|10,27%
|Damien Monchau Le rassemblement venissian
|832
|10,13%
|Pascal Dureau Vénissieux demain
|730
|8,89%
|Yalcin Ayvali Tous ensemble pour l'avenir de venissieux avec uciv
|422
|5,13%
|Marie-Christine Seemann Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|140
|1,70%
|Participation au scrutin
|Vénissieux
|Taux de participation
|28,74%
|Taux d'abstention
|71,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 507
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Picard (34 élus) Avec michèle picard rassembler les vénissians tenir le cap a gauche
|4 967
|37,64%
|
|Christophe Girard (8 élus) Osons le bon sens pour venissieux
|4 012
|30,40%
|
|Lotfi Ben Khelifa (5 élus) Ensemble pour vénissieux
|2 862
|21,68%
|
|Yvan Benedetti (2 élus) Venissieux fait front
|1 355
|10,26%
|
|Participation au scrutin
|Vénissieux
|Taux de participation
|47,59%
|Taux d'abstention
|52,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,38%
|Nombre de votants
|13 658
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Picard Avec michèle picard rassembler les vénissians tenir le cap a gauche
|3 763
|30,72%
|Christophe Girard Osons le bon sens pour venissieux
|2 698
|22,02%
|Lotfi Ben Khelifa Ensemble pour vénissieux
|1 934
|15,78%
|Yvan Benedetti Venissieux fait front
|1 408
|11,49%
|Maurice Iacovella Rendez-vous 2014
|738
|6,02%
|Samia Hamdiken Ledesert Venissieux, une mairie pour tous
|628
|5,12%
|Eléazar Bafounta Union des voix
|463
|3,77%
|Marie-Christine Seemann Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|327
|2,66%
|Mounir Grami Liste citoyenne venissieux
|290
|2,36%
|Participation au scrutin
|Vénissieux
|Taux de participation
|44,25%
|Taux d'abstention
|55,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,55%
|Nombre de votants
|12 700
Villes voisines de Vénissieux
- Vénissieux (69200)
- Ecole primaire à Vénissieux
- Maternités à Vénissieux
- Crèches et garderies à Vénissieux
- Classement des collèges à Vénissieux
- Salaires à Vénissieux
- Impôts à Vénissieux
- Dette et budget de Vénissieux
- Climat et historique météo de Vénissieux
- Accidents à Vénissieux
- Délinquance à Vénissieux
- Inondations à Vénissieux
- Nombre de médecins à Vénissieux
- Pollution à Vénissieux
- Entreprises à Vénissieux
- Prix immobilier à Vénissieux