Résultat municipale 2026 à Vénissieux : la publication des résultats en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vénissieux

Tête de listeListe
Pascal Dureau
Pascal Dureau Liste divers centre
Vénissieux Plurielle
  • Pascal Dureau
  • Marie-Danielle Bruyere
  • Ludovic Almeras
  • Sonia Ibrahimi
  • Aurélien Arnould
  • Estelle Jellad
  • Maurice Iacovella
  • Fatma Zohra Hamidouche
  • Lahceme Touati
  • Sandrine Sellami
  • Cyril Santander
  • Nassira Ali-Mehidi
  • Alexandre Dallery
  • Christelle Michel
  • Patrick Prade
  • Agnès Pignol
  • Lionel Pillet
  • Irène Rea
  • Abdelkader Haddou
  • Françoise Ferrand
  • Patrick Grisard
  • Souad Taïk
  • Akli Gadoum
  • Salima Refoufi
  • Emanuel Macedo Esteves
  • Jeaninne Grossi
  • Yvan Serge Mical
  • Halima Abdallah
  • Mickaël Barjon
  • Maryam Nour Hamza
  • Yves Di Maggio
  • Hulya Yamali
  • Martin Serine
  • Elodie Vanhove
  • Abdelhafid Bessas
  • Ayse Atar
  • Florin-Cosmin Cabau
  • Evelyne Kieu
  • Pierre Mangeret
  • Djouher Berhoun
  • Marc Soubitez
  • Anne-Marie Gisèle Auternaud
  • Beatrix Auguste Claude Simoneau
  • Salome Schleininger
  • Victor Comian Joël Tchibozo
  • Nicole Cabezas
  • Christian Adrien Henriette
  • Julie Kieu
  • Dante Fiorini
  • Karima Djebabra
  • Halil Demir
Michèle Picard
Michèle Picard Liste d'union à gauche
Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour Vénissieux
  • Michèle Picard
  • Nacer Khamla
  • Véronique Forestier
  • Yann Roustan
  • Samira Mesbahi
  • Karim Seghier
  • Nathalie Dehan
  • Aurélien Scandolara
  • Chaïneze Kabouya
  • Bayrem Braiki
  • Saliha Prudhomme-Latour
  • Murat Yazar
  • Valérie Talbi
  • Vincent Biloua Atangana
  • Christelle Charrel
  • Abdelmalek Boureghda
  • Sophia Brikh
  • Lucien Guidoni
  • Hidaya Said
  • Pierre-Alain Millet
  • Véronique Callut
  • Francis Fokoue
  • Gwladys Bardi
  • Elie Marcoux
  • Béatrice Clavel-Inzirillo
  • Billal Tahallaiti
  • Julie Gil
  • Arnaud Bauchet
  • Naïma Yelloule
  • Radouane Zahar
  • Zorha Mongheal
  • Jefferson Micolas
  • Anissa Ouled-Elgharbia
  • Sébastien Bonnin
  • Lilou Marguin
  • Richard Grisaud
  • Hakima Ajaddig
  • Sif El Islam Ghediri
  • Martine Crouzet
  • Emmanuel Ratte
  • Françoise Chalons
  • Christophe Comont
  • Martine Maximilien
  • Jean-Maurice Gautin
  • Julie Peytavin
  • Tristan Das
  • Darine Nekaa
  • Djilannie Benmabrouk
  • Paula Alcaraz
Idir Boumertit
Idir Boumertit Liste de La France insoumise
FAISONS MIEUX POUR VENISSIEUX
  • Idir Boumertit
  • Marine Cristina
  • Jean-Paul Crouzet
  • Monia Benaissa
  • Lotfi Ben Khelifa
  • Patricia Ouvrard
  • Lanouar Sghaïer
  • Nadia Chikh
  • Lionel Parlant
  • Rachida Benmerzeg
  • Hamdiatou Ndiaye
  • Anissa Rahmouni
  • Kodia Kouadjo
  • Camille Borne
  • Farouk Ababsa
  • Andréa Ake
  • Benoît Couliou
  • Amina Manseur
  • Nolan Belmondo
  • Farida Zerari
  • Salah Ferkoune
  • Margaux Savoye
  • Johan Rival de Rouville
  • Fatima Kolli
  • Vincent Boulares
  • Melis Demir
  • Yannis Cellier
  • Mélissa Medjkal
  • Albert Nigra
  • Aude Long
  • Abdelouhab Temacini
  • Colette Gaunet
  • Antonin Nouvian
  • Jeanne Clerc
  • Redouane Ben Idder
  • Messaouda Ouanis
  • Jean-François Pinel
  • Sabine Laurier
  • Rémy Magand
  • Julie Mattioli
  • Yaya Yaro
  • Zahya Ferkoune
  • Ahmed Bentama
  • Fabienne Meunier
  • Johan Larcher
  • Joëlle Barthois
  • Madjid Ait-Messaoud
  • Denise Viguet-Poupelloz
  • Jean Giraud
Mokrane Kessi
Mokrane Kessi Liste divers gauche
Union Populaire Vénissieux
  • Mokrane Kessi
  • Soad Mebarki
  • Kévin Joël Didier Desnos
  • Amel Khammassi
  • Yalcin Ayvali
  • Stéphanie Ramirez
  • Kier Chougui
  • Houria Taguine
  • Philippe Marie
  • Nadia Benachour
  • Doulfikhar Hachefa
  • Nadia Ghrab
  • Faouzi Ben Grid
  • Corinne Amarane
  • Smail Hammoud
  • Nicole Ichkhanian
  • Mohamed Ben Ali
  • Dahbia Regad
  • Jean-Christophe Adolphe
  • Nadia Benabbes
  • Calvin Coussant
  • Elenora Adzemovic
  • Abdelkader Ferad
  • Alicia Vang
  • Mahmoud Benachour
  • Zohra Ghoubrini
  • Maamar Bakhouche
  • Esma Ozcelik
  • Loutfi Lachekhab
  • Amandine Guidoni
  • Mohammed Delli
  • Hela Zoghlami
  • François Joseph Vo
  • Zohra Tis
  • Mohamed Keddad
  • Safa Guendi
  • Mouhaad El Bhiri
  • Manele Aoun
  • Charles Delbassée
  • Sabrina Benzait
  • Faride Arroudj
  • Chantal Souadi
  • Abdelhamid Jomni
  • Sofia Delli
  • Hosni Zagrarni
  • Nadia Abdelaziz
  • Aïssa Benabbes
  • Esra Hasni
  • Mickaël Oztas
Barbara Petit
Barbara Petit Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Barbara Petit
  • Jean-Noël Dudukdjian
  • Marie-Christine Seemann
  • Jean-Pierre Tardy
  • Monique Dauphin
  • Didier Guthmann
  • Véronique Zuber
  • Ambroise Suchel
  • Janine Laloy
  • Cemal Sen
  • Nini Vaccaro
  • Slimane Oubellil
  • Coralie Laurent
  • Matthieu Suleyman
  • Marie-France Foasso
  • Sébastien Diaz
  • Marie Becan
  • Eric Mauros
  • Bernadette Dudukdjian
  • Daniel Charrier
  • Catherine Rena
  • Jérôme Boudjemaa
  • Assia Laudet
  • Dramane N'Daw
  • Louisette Loubert
  • Pascal Chaprier
  • Rabiha Benmostefa
  • Etienne Sanchez
  • Emérentine Kemayou
  • Félix Da Veiga Cardoso
  • Mélissa Manon
  • Clément Pagot
  • Imen Bougouna
  • Alain Romieu
  • Yamina Boudjemaa
  • Emmanuel Foasso
  • Viviane Merion
  • Khaled Bakiri
  • Anne-Marie Barnezet
  • Marcel Assef
  • Renée Genton
  • Alain Quaglio
  • Marie Julie Pota
  • Fousseynou Seck
  • Marie-Thérèse Guillaume
  • Jean-Pierre André
  • Marie-Aimé Carron
  • Hervé Braillon
  • Léone Fontaine
Quentin Taieb
Quentin Taieb Liste d'union à l'extrême-droite
RETROUVER VENISSIEUX !
  • Quentin Taieb
  • Antoinette Hugon
  • Frédéric Passot
  • Anne-Françoise Rias
  • Aboubakar Fofana
  • Chloé Hebert
  • Gabin Lachenal
  • Tatiana Gorolevitch
  • Claude Masmejean
  • Maria-Louisa Mendivil
  • Pierre-Jean Gualandi
  • Maïlys Rias
  • Mabrouk Bouaine
  • Constance Henry
  • Cédric Scappaticci
  • Anne-Marie Morcillo
  • Alberto Boggian
  • Sandrine Heyvang
  • Christophe Martin
  • Nadia Bermudez
  • Abdourahamani Boinamani
  • Céline Ben Klifa
  • Eric Jeanne
  • Cécile Lenoir
  • Anthony Aubert
  • Gisèle Lambert
  • Kenzo Maniscalco
  • Marielle Roy
  • Gérald Iacoucci
  • Magalie Vigier
  • Christian Bataille
  • Georgette Pardon
  • Adam Fiorato
  • Nicole Garde
  • Franck Corsetti
  • Suzanne Nicolet
  • Georges Agostino
  • Lysiane Chazalon
  • Rocco Russo
  • Sylvie Rongier
  • Joseph Forestier
  • Béatrice Corsetti
  • Albert Martin
  • Béatrice Sailler
  • Bernard Ansoud
  • Antoinette Forestier
  • Jean-Pierre Randon
  • Catherine Saroli
  • Joseph Ferrari

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Picard
Michèle Picard (35 élus) Les venissians rassembles pour une ville humaine, ecologique, solidaire et citoyenne 		2 945 40,02%
  • Michèle Picard
  • Pierre-Alain Millet
  • Saliha Prudhomme-Latour
  • Idir Boumertit
  • Nathalie Dehan
  • Djilannie Benmabrouk
  • Yolande Peytavin
  • Lanouar Sghaïer
  • Sandrine Picot
  • Jeff Ariagno
  • Souad Ouasmi
  • Bayrem Braiki
  • Véronique Forestier
  • Murat Yazar
  • Monia Benaissa
  • Nacer Khamla
  • Valérie Talbi
  • Jean-Maurice Gautin
  • Patricia Ouvrard
  • Hamdiatou Ndiaye
  • Samira Mesbahi
  • Nicolas Porret
  • Véronique Callut
  • Said Hamidou Allaoui
  • Sophia Brikh
  • Benoît Couliou
  • Amel Khammassi
  • Pierre Matéo
  • Christelle Charrel
  • Karim Seghier
  • Aude Long
  • Yannick Bustos
  • Joëlle Constantin
  • Aurélien Scandolara
  • Renée Miech
Yves Blein
Yves Blein (9 élus) Nous, vénissieux 		2 617 35,56%
  • Yves Blein
  • Julie Mattioli
  • Maurice Iacovella
  • Fazia Ouatah
  • Lotfi Ben Khelifa
  • Estelle Sophia Jellad
  • Yalcin Ayvali
  • Karima Ltaief
  • Mustapha Ghouila
Christophe Girard
Christophe Girard (4 élus) La republique partout pour tous 		1 231 16,73%
  • Christophe Girard
  • Marie-Danielle Bruyere
  • Frédéric Passot
  • Evelyne Hermanche
Damien Monchau
Damien Monchau (1 élu) Le rassemblement venissian 		565 7,67%
  • Damien Monchau
Participation au scrutin Vénissieux
Taux de participation 25,59%
Taux d'abstention 74,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 616

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Picard
Michèle Picard Les vénissians rassemblés pour une ville humaine solidaire et citoyenne 		2 330 28,37%
Yves Blein
Yves Blein Nous, vénissieux ! 		1 736 21,14%
Christophe Girard
Christophe Girard La republique partout pour tous 		1 177 14,33%
Sandrine Perrier
Sandrine Perrier Pour venissieux ecologique et solidaire 		844 10,27%
Damien Monchau
Damien Monchau Le rassemblement venissian 		832 10,13%
Pascal Dureau
Pascal Dureau Vénissieux demain 		730 8,89%
Yalcin Ayvali
Yalcin Ayvali Tous ensemble pour l'avenir de venissieux avec uciv 		422 5,13%
Marie-Christine Seemann
Marie-Christine Seemann Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		140 1,70%
Participation au scrutin Vénissieux
Taux de participation 28,74%
Taux d'abstention 71,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 507

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Picard
Michèle Picard (34 élus) Avec michèle picard rassembler les vénissians tenir le cap a gauche 		4 967 37,64%
  • Michèle Picard
  • Pierre-Alain Millet
  • Yolande Peytavin
  • Djilannie Benmabrouk
  • Valérie Talbi
  • Gilles Roustan
  • Marie-Christine Burricand
  • Idir Boumertit
  • Danielle Gicquel
  • Thierry Vignaud
  • Saliha Prudhomme-Latour
  • Bayrem Braiki
  • Souad Ouasmi
  • Georges Bottex
  • Véronique Callut
  • Mustafa Guvercin
  • Geneviève Soudan
  • Abdelhak Fadly
  • Véronique Forestier
  • Hamdiatou Ndiaye
  • Andrée Loscos
  • Maurice Gautin
  • Amina Ahamada Madi
  • Pierre Matéo
  • Paula Alcaraz
  • Saïd Alleg
  • Marie Delorme
  • Aurélien Scandolara
  • Loan Nguyen
  • Nacer Khamla
  • Sophia Brikh
  • Jean-Louis Piedecausa
  • Régia Ababsa
  • Serge Truscello
Christophe Girard
Christophe Girard (8 élus) Osons le bon sens pour venissieux 		4 012 30,40%
  • Christophe Girard
  • Valérie Jolivet
  • Yves Di Maggio
  • Yvonne Lyon
  • Nasser Djaidja
  • Patricia Bogey
  • Mustapha Ghouïla
  • Jeanine Locatelli
Lotfi Ben Khelifa
Lotfi Ben Khelifa (5 élus) Ensemble pour vénissieux 		2 862 21,68%
  • Lotfi Ben Khelifa
  • Sandrine Picot
  • Bernard Rivalta
  • Nadia Chikh
  • Pascal Dureau
Yvan Benedetti
Yvan Benedetti (2 élus) Venissieux fait front 		1 355 10,26%
  • Yvan Benedetti
  • Estelle Gagon
Participation au scrutin Vénissieux
Taux de participation 47,59%
Taux d'abstention 52,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,38%
Nombre de votants 13 658

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Picard
Michèle Picard Avec michèle picard rassembler les vénissians tenir le cap a gauche 		3 763 30,72%
Christophe Girard
Christophe Girard Osons le bon sens pour venissieux 		2 698 22,02%
Lotfi Ben Khelifa
Lotfi Ben Khelifa Ensemble pour vénissieux 		1 934 15,78%
Yvan Benedetti
Yvan Benedetti Venissieux fait front 		1 408 11,49%
Maurice Iacovella
Maurice Iacovella Rendez-vous 2014 		738 6,02%
Samia Hamdiken Ledesert
Samia Hamdiken Ledesert Venissieux, une mairie pour tous 		628 5,12%
Eléazar Bafounta
Eléazar Bafounta Union des voix 		463 3,77%
Marie-Christine Seemann
Marie-Christine Seemann Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		327 2,66%
Mounir Grami
Mounir Grami Liste citoyenne venissieux 		290 2,36%
Participation au scrutin Vénissieux
Taux de participation 44,25%
Taux d'abstention 55,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,55%
Nombre de votants 12 700

Villes voisines de Vénissieux

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